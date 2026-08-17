ДАРГИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ДАРГИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - литература одного из народов Дагестана.

Литературы на­ро­дов Даргинцев раз­ви­ва­ют­ся на авар­ском, дар­гин­ском, ку­мык­ском, лез­гин­ском, лак­ском, но­гай­ском, та­ба­са­ран­ском, тат­ском, а так­же русском язы­ках. С VII века куль­ту­ра Даргинцев ис­пы­ты­ва­ла влия­ние ара­бо- му­сульманской тра­ди­ции. В X веке ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли жан­ры ду­хов­ной литературы на арабском , тюрк­ском (тюр­ки) и персидском язы­ках: агио­гра­фические па­мят­ни­ки («Ис­то­рия Абу Мус­ли­ма»), хро­ни­ки («Дер­бент-­на­ме», «Ис­то­рия Дер­бен­та и Шир­ва­на»), мав­ли­ды (о жиз­ни про­ро­ка Му­хам­ме­да), на­зи­да­ния и др. На­чи­ная с XVIII века в авар­ской, а позд­нее и в других литературах ут­вер­жда­ет­ся ад­жам - пись­мен­ная сис­те­ма на ос­но­ве арабской гра­фи­ки. В конце XVIII - начале XIX веков влия­тель­ная ара­боя­зыч­ная тра­ди­ция по­сте­пен­но ус­ту­па­ет ме­сто по­этическому твор­че­ст­ву на национальных язы­ках (ку­мы­ки Ма­ма Ги­ши из Эн­де­рея, Юсуп Ка­ди из Ях­сая; та­ба­са­ран­цы Ка­лук Мир­за, Гад­жи-Са­ид Зир­дяг­ский; но­гай­цы Сар­кын­бай Крым­лы, Ис­ма­ил Ма­жар­лы; та­ты Или­шагъа бен Шо­мои­ла, Ли­ви бен Ми­ши На­гди­му и др.). По­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лась по­эзия ашу­гов, тес­но свя­зан­ная с фольк­ло­ром.

Во 2-й половине XIX века фор­ми­ру­ют­ся национальные литературы. Уси­ле­ние лич­но­ст­но­го на­ча­ла, вни­ма­ние к со­ци­аль­ным про­бле­мам от­ли­ча­ют по­эзию авар­цев Чан­ки из Бат­лаи­ча, Али-Гад­жи из Ин­хо, Мах­му­да из Ка­хаб-Ро­со; ку­мы­ка Ир­чи Ка­за­ка; дар­гин­цев Омар­лы Ба­ты­рая, Мун­ги Ах­ме­да; лез­ги­на Ети­ма Эми­на; лач­ки Ша­зы из Курк­ли. За­мет­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии про­за­ических жан­ров сыг­ра­ли очер­ки дагестанских про­све­ти­те­лей: «Рас­сказ ку­мы­ка о ку­мы­ках» Д.-М. Ши­ха­лие­ва (1848), «Как жи­вут ла­ки» А. Ома­ро­ва (1870), «Ска­за­ние оче­вид­ца о Ша­ми­ле» Гад­жи-Али (1873), «Сре­ди гор­цев Се­вер­но­го Да­ге­ста­на» Г.-М. Ами­ро­ва (1873), «Из да­ге­стан­ских нра­вов» А. Ма­ме­до­ва (1892) и др.

В литературе начала XX века пре­об­ла­да­ет ост­рая со­ци­аль­ная про­бле­ма­ти­ка, уси­ли­ва­ют­ся пуб­ли­ци­стические ин­то­на­ции, зву­чат при­зы­вы к об­нов­ле­нию тра­диционного ук­ла­да: по­эма «Жа­ло­ба кав­каз­ских гор» ку­мы­ка М. Али­бе­ко­ва (1905), по­весть «Бед­ная Ха­би­бат» ку­мы­ка Н. Ба­тыр­мур­зае­ва (1910) и др. В 1902 году в Те­мир-­Хан-­Шу­ре бы­ла ос­но­ва­на пер­вая ти­по­гра­фия в Д. Три­бу­ной про­грес­сив­ных де­мо­кра­тических взгля­дов стал журнал на ку­мык­ском языке - «Танг-Чол­пан» («Ут­рен­няя звез­да», 1917-1918 годы). Ав­тор пер­вой дагестанской дра­мы («Лу­диль­щи­ки», 1914) - лак­ский дра­ма­тург и об­щественный дея­тель Г. Саи­дов. Во­енная те­ма­ти­ка под­ня­та в ли­рической по­эме «Ма­ри­ам» Мах­му­да (1915), клас­си­ка авар­ской по­эзии. Те­ма ре­во­люционного пре­об­ра­зо­ва­ния на­шла от­ра­же­ние в про­из­ве­де­ни­ях авар­цев Г. Ца­да­сы, З. Г. Гад­жие­ва, Р. Дин­ма­го­мае­ва, лак­ца А.-К. За­куе­ва, лез­ги­на С. Сталь­ско­го, ку­мы­ка Ю. Ге­рее­ва, дар­гин­ца Р. Ну­ро­ва, ос­но­во­по­лож­ни­ка дар­гин­ской са­ти­ры А. Ими­на­гае­ва («Труд мул­лы», 1934). В 1930-е годы фор­ми­ру­ет­ся жанр ро­ма­на: «Ге­рои в шу­бах» авар­ца Дин­ма­го­мае­ва (1933), «Ры­ба­ки» та­та М.Ю. Бах­шие­ва (1933), «Ра­зо­рван­ные це­пи» лез­ги­на А. Фа­та­хо­ва (1934); раз­ви­ва­ет­ся дра­ма­тур­гия (ла­кец М. Ча­ри­нов, ава­рец Б. Ма­ла­чи­ха­нов, та­ба­са­ра­нец А.П. Джа­фа­ров, та­ты М. Ша­лу­мов и Ю. Се­мё­нов, лез­гин Г. Гад­жи­бе­ков, дар­ги­нец Ну­ров, ку­мык А.-П. Са­ла­ва­тов). Вы­де­ля­ет­ся твор­че­ст­во лак­ца Э.М. Ка­пие­ва (ли­рический сборник «Резь­ба по кам­ню», 1940) - пе­ре­во­дчи­ка фольк­ло­ра и сти­хов дагестанских по­этов, со­ста­ви­те­ля пер­вых по­этических ан­то­ло­гий. Про­ис­хо­ди­ло ста­нов­ле­ние литературной кри­ти­ки (Г. Гад­жи­бе­ков, К.К. Сул­та­нов и др.). В по­сле­во­ен­ной про­зе важ­ное ме­сто за­ни­ма­ют по­вес­ти авар­цев М. Су­ли­ма­но­ва, М.А. Ма­го­ме­до­ва, ку­мы­ка А. Ад­жа­ма­то­ва, та­та Х.Д. Ав­ша­лу­мо­ва; ро­ма­ны ку­мы­ка И. Ке­ри­мо­ва. Вклад в дет­скую литературу вне­сли ава­рец З. Гад­жи­ев, дар­ги­нец Р.М. Ра­ши­дов, ку­мык М.-С. Яхъ­яев. Но­вый этап в раз­ви­тии литературы Даргинов свя­зан с твор­че­ст­вом авар­ца Р.Г. Гам­за­то­ва, став­ше­го са­мой зна­чи­тель­ной фи­гу­рой да­ге­стан­ской литературы 2-й половины XX века.

В конце XX века ин­тен­сив­но раз­ви­ва­ет­ся жанр ро­ма­на (ис­то­ри­че­ский, эпи­чес­кий, ли­ри­ко-фи­лософский и др.); уси­ли­ва­ет­ся вни­ма­ние к мо­раль­но-этической про­бле­ма­ти­ке, пси­хо­ло­гической мно­го­мер­но­сти ха­рак­те­ра. Сре­ди пи­са­те­лей: авар­цы Ф.Г. Алие­ва, М.Г. Га­ир­бе­ко­ва, Адал­ло, О.-Г. Шах­та­ма­нов, М. Ах­ме­до­ва; дар­гин­цы Р.М. Ра­ши­дов, А.А. Абу-Ба­кар, Ма­го­мед-Ра­сул, Х.М. Али­ев; ку­мы­ки А. Ад­жи­ев, Ш. Аль­бе­ри­ев, Б. Ма­го­ме­дов; лез­ги­ны И. Гу­сей­нов, А.У. Саи­дов, Р. Гад­жи­ев, А. Кар­да­ша; лак­цы М. Ма­го­ме­дов, Б. Ра­ма­за­нов, М.-З. Ами­нов; та­ба­са­ран­цы М. Шам­ха­лов, М. Ми­та­ров, Ш. Ка­зие­ва; та­ты К. Ку­кул­лу, Б. Са­фа­нов, М.М. Да­да­шев; но­гай­цы Кад­рия (К.О. Те­мир­бу­ла­то­ва), И.С. Капаев.

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