ДАРГИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ДАРГИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - литература одного из народов Дагестана.
Литературы народов Даргинцев развиваются на аварском, даргинском, кумыкском, лезгинском, лакском, ногайском, табасаранском, татском, а также русском языках. С VII века культура Даргинцев испытывала влияние арабо-мусульманской традиции. В X веке широкое распространение получили жанры духовной литературы на арабском, тюркском (тюрки) и персидском языках: агиографические памятники («История Абу Муслима»), хроники («Дербент-наме», «История Дербента и Ширвана»), мавлиды (о жизни пророка Мухаммеда), назидания и др. Начиная с XVIII века в аварской, а позднее и в других литературах утверждается аджам - письменная система на основе арабской графики. В конце XVIII - начале XIX веков влиятельная арабоязычная традиция постепенно уступает место поэтическому творчеству на национальных языках (кумыки Мама Гиши из Эндерея, Юсуп Кади из Яхсая; табасаранцы Калук Мирза, Гаджи-Саид Зирдягский; ногайцы Саркынбай Крымлы, Исмаил Мажарлы; таты Илишагъа бен Шомоила, Ливи бен Миши Нагдиму и др.). Популярностью пользовалась поэзия ашугов, тесно связанная с фольклором.
Во 2-й половине XIX века формируются национальные литературы. Усиление личностного начала, внимание к социальным проблемам отличают поэзию аварцев Чанки из Батлаича, Али-Гаджи из Инхо, Махмуда из Кахаб-Росо; кумыка Ирчи Казака; даргинцев Омарлы Батырая, Мунги Ахмеда; лезгина Етима Эмина; лачки Шазы из Куркли. Заметную роль в формировании прозаических жанров сыграли очерки дагестанских просветителей: «Рассказ кумыка о кумыках» Д.-М. Шихалиева (1848), «Как живут лаки» А. Омарова (1870), «Сказание очевидца о Шамиле» Гаджи-Али (1873), «Среди горцев Северного Дагестана» Г.-М. Амирова (1873), «Из дагестанских нравов» А. Мамедова (1892) и др.
В литературе начала XX века преобладает острая социальная проблематика, усиливаются публицистические интонации, звучат призывы к обновлению традиционного уклада: поэма «Жалоба кавказских гор» кумыка М. Алибекова (1905), повесть «Бедная Хабибат» кумыка Н. Батырмурзаева (1910) и др. В 1902 году в Темир-Хан-Шуре была основана первая типография в Д. Трибуной прогрессивных демократических взглядов стал журнал на кумыкском языке - «Танг-Чолпан» («Утренняя звезда», 1917-1918 годы). Автор первой дагестанской драмы («Лудильщики», 1914) - лакский драматург и общественный деятель Г. Саидов. Военная тематика поднята в лирической поэме «Мариам» Махмуда (1915), классика аварской поэзии. Тема революционного преобразования нашла отражение в произведениях аварцев Г. Цадасы, З. Г. Гаджиева, Р. Динмагомаева, лакца А.-К. Закуева, лезгина С. Стальского, кумыка Ю. Гереева, даргинца Р. Нурова, основоположника даргинской сатиры А. Иминагаева («Труд муллы», 1934). В 1930-е годы формируется жанр романа: «Герои в шубах» аварца Динмагомаева (1933), «Рыбаки» тата М.Ю. Бахшиева (1933), «Разорванные цепи» лезгина А. Фатахова (1934); развивается драматургия (лакец М. Чаринов, аварец Б. Малачиханов, табасаранец А.П. Джафаров, таты М. Шалумов и Ю. Семёнов, лезгин Г. Гаджибеков, даргинец Нуров, кумык А.-П. Салаватов). Выделяется творчество лакца Э.М. Капиева (лирический сборник «Резьба по камню», 1940) - переводчика фольклора и стихов дагестанских поэтов, составителя первых поэтических антологий. Происходило становление литературной критики (Г. Гаджибеков, К.К. Султанов и др.). В послевоенной прозе важное место занимают повести аварцев М. Сулиманова, М.А. Магомедова, кумыка А. Аджаматова, тата Х.Д. Авшалумова; романы кумыка И. Керимова. Вклад в детскую литературу внесли аварец З. Гаджиев, даргинец Р.М. Рашидов, кумык М.-С. Яхъяев. Новый этап в развитии литературы Даргинов связан с творчеством аварца Р.Г. Гамзатова, ставшего самой значительной фигурой дагестанской литературы 2-й половины XX века.
В конце XX века интенсивно развивается жанр романа (исторический, эпический, лирико-философский и др.); усиливается внимание к морально-этической проблематике, психологической многомерности характера. Среди писателей: аварцы Ф.Г. Алиева, М.Г. Гаирбекова, Адалло, О.-Г. Шахтаманов, М. Ахмедова; даргинцы Р.М. Рашидов, А.А. Абу-Бакар, Магомед-Расул, Х.М. Алиев; кумыки А. Аджиев, Ш. Альбериев, Б. Магомедов; лезгины И. Гусейнов, А.У. Саидов, Р. Гаджиев, А. Кардаша; лакцы М. Магомедов, Б. Рамазанов, М.-З. Аминов; табасаранцы М. Шамхалов, М. Митаров, Ш. Казиева; таты К. Кукуллу, Б. Сафанов, М.М. Дадашев; ногайцы Кадрия (К.О. Темирбулатова), И.С. Капаев.