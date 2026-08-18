ДАРГАВС

ДАРГАВС - комплекс археологических и исторических памятников на реке Гизельдон, к северо-западу от склв Даргавс (Северная Осе­тия, Рос­сия).

Пред­ме­ты, про­ис­хо­дя­щие из Даргавса, из­вест­ны учё­ным с XIX века, сам ком­плекс опи­сан П.С. Ува­ро­вой, за­тем не­од­но­крат­но об­сле­до­вал­ся, с 1993 года сис­те­ма­тические ра­бо­ты Р.Г. Дзат­тиа­ты.

На пра­вом бе­ре­гу ре­ки, северо-восточном от­ро­ге го­ры Ра­ми­ны-рагъ со­хра­нил­ся « го­род мёрт­вых » - ком­плекс из 95 на­зем­ных и по­лу­под­зем­ных ка­мен­ных скле­пов XVI - 1-й тре­ти XIX веков. На ле­вом бе­ре­гу ре­ки, на пло­ща­ди около 40 га, - ка­та­комб­ный алан­ский мо­гиль­ник VI-X веков, гроб­ни­цы XIII-XIV веков из слан­це­вых плит, по­гре­бе­ния в ка­мен­ных ящи­ках XVIII-XIX веков и др. Сре­ди на­хо­док - пред­ме­ты кон­ско­го сна­ря­же­ния, ору­жие, ук­ра­ше­ния, хо­ро­шо со­хра­нив­шая­ся оде­ж­да, де­ревянные со­су­ды, шка­тул­ки.

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