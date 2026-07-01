ДАРФУРСКИЙ СУЛТАНАТ
ДАРФУРСКИЙ СУЛТАНАТ - государство на территории современного Судана в середине XVI - начале XX веков.
Этническую основу Дарфурского султаната составлял народ фор; в его юго-западных районах жили арабские племена баггара, в городах часть населения составляли нубийцы. Государственной религией с XVII века был ислам, который исповедовало почти всё население Дарфурского султаната. Войско состояло из ополчений народа фор и подчинённых народов, а также из невольников. В Дарфурском султанате получило распространение патриархальное и домашнее рабство, работорговля приобрела большое социально-экономическое значение.
Расцвет Дарфурского султаната относится к XVII-XVIII векам, когда его столица Коббе и другие города поддерживали оживлённые культурно-торговые контакты с государствами Вадаи, Борну, Египтом. В 1874 году был завоёван египетскими войсками и включён в состав суданских владений Египта. С захватом Судана Великобританией (1898) Дарфурский султанат сохранил формальную независимость, но фактически находился на положении протектората.
После антибританского восстания 1915-1916 годов под руководством султана Али Динара Дарфурский султанат был ликвидирован, а его территория присоединена к Англо-Египетскому Судану.