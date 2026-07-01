ДАРФУРСКИЙ СУЛТАНАТ

ДАРФУРСКИЙ СУЛТАНАТ - государство на территории современного Су­да­на в середине XVI - начале XX веков.

Эт­ническую ос­но­ву Дарфурского султаната со­став­лял на­род фор; в его юго-западных рай­онах жи­ли арабские пле­ме­на баг­га­ра, в го­ро­дах часть на­се­ле­ния со­став­ля­ли ну­бий­цы. Государственной ре­ли­ги­ей с XVII века был ис­лам, ко­то­рый ис­по­ве­до­ва­ло поч­ти всё на­се­ле­ние Дарфурского султаната. Вой­ско со­стоя­ло из опол­че­ний на­ро­да фор и под­чи­нён­ных на­ро­дов, а так­же из не­воль­ни­ков. В Дарфурском султанате по­лу­чи­ло рас­про­стра­не­ние пат­ри­ар­халь­ное и до­маш­нее раб­ст­во, ра­бо­тор­гов­ля при­об­ре­ла боль­шое со­ци­аль­но-эко­но­мическое зна­че­ние.

Рас­цвет Дарфурского султаната от­но­сит­ся к XVII-XVIII векам, ко­гда его сто­ли­ца Коб­бе и другие го­ро­да под­дер­жи­ва­ли ожив­лён­ные куль­тур­но-тор­го­вые кон­так­ты с го­су­дар­ст­ва­ми Ва­даи, Бор­ну, Егип­том. В 1874 году был за­воё­ван египетскими вой­ска­ми и вклю­чён в со­став су­дан­ских вла­де­ний Егип­та. С за­хва­том Су­да­на Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей (1898) Дарфурский султанат со­хра­нил фор­маль­ную не­за­ви­си­мость, но фак­ти­че­ски на­хо­дил­ся на по­ло­же­нии про­тек­то­ра­та.

По­сле ан­ти­бри­тан­ско­го вос­ста­ния 1915-1916 годов под руководством сул­та­на Али Ди­на­ра Дарфурский султанат был ли­к­ви­ди­ро­ван, а его тер­ри­то­рия при­со­еди­не­на к Анг­ло-Еги­пет­ско­му Су­да­ну.

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