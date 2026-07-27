ДАРЕТ ФРИГИЙСКИЙ

ДАРЕТ ФРИГИЙСКИЙ (др.-греч. Δάρης) - Священник Гефеста в Трое, герой «Илиады» , которому приписывалось сочинение «Повести о падении Трои».

В «Илиаде» о Дарете сообщается только то, что он был «непорочным священником Гефеста, мужем богатым и славным» (V, 9). Двое его сыновей, Фегес и Идей, напали на Диомеда, причем один был убит, а второму Гефест помог спастись бегством. Более о нем не упоминается. Под его именем в древности якобы на греческом языке была опубликована «История о разрушении Трои», перевод которой на латынь сохранился до нашего времени. Впервые о Дарете как авторе литературного произведения упоминает Элиан , затем Птолемей Гефестион (в пересказе Фотия) и Евстафий, оба со ссылкой на некого Антипатра Аканфского, и Исидор Севильский . Неизвестный переводчик Дарета выдает себя за Корнелия Непота , а перевод посвящает Саллюстию , что является анахронизмом. Не до конца ясно, существовал ли греческий оригинал, или «Повесть» была написана сразу на латыни. Некоторые исследователи полагают, что греческий оригинал мог возникнуть в III в. н.э., а потом он был переработан и сильно сокращен, некоторые – что текст был написан сразу на латыни, а его автор вообще не знал греческого, а с Гомером был знаком только по пересказам. «Повесть» делится на две части: в первой идет речь о причинах и подготовке к войне (1-18), во второй (19-44) содержится описание самой войны. Хотя в сочинении действуют те же персонажи, что и у Гомера, история войны оказывается полностью переписанной: Ахилл отказывается от участия в битвах из-за любви к Поликсене, Патрокл погибает задолго до гнева Ахилла, тот мстит не за него, а за мирмидонян, Троя взята из-за предательства и т.д. События «Илиады» автор обильно дополняет данными других киклических поэм.

В средние века «Повесть о падении Трои» пользовалась большой популярностью.

Издания :

Дарет Фригийский. История о разрушении Трои / Пер., комм., вст. ст. А. Б. Захаровой. СПб., 1997.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев