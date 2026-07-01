Дарэм (англ. Durham), Джон Георг Лэмтон, граф (12.04.1792, Лондон ‒ 28.07.1840, Каус, о. Уайт, Великобритания)

Да`рэм (англ. Durham), Джон Георг Лэмтон, граф (12.04.1792, Лондон — 28.07.1840, Каус, о. Уайт, Великобритания) — британский политик, дипломат, генерал-губернатор Британской Северной Америки (БСА). Происходил из богатой аристократической семьи. Образование получил в Итоне. С 1809 — корнет в драгунском полку. В 1813—1828 — член Палаты общин, затем Палаты лордов британского парламента, в 1830—1833 — хранитель малой государственной печати при либеральном правительстве лорда Ч. Грея, один из инициаторов парламентского Реформистского билля 1832. Член радикального крыла партии вигов. В 1833, протестуя против политики правительства в отношении Ирландии, Д. ушел в отставку. В том же году пожалован титулом графа и направлен с дипломатической миссией в Германию и Австрию, в 1835— 1837 британский посол в России. По возвращении из Санкт-Петербурга по личной просьбе королевы Виктории занялся колониальными проблемами. Отклонил предложение возглавить правительство Канады, но согласился отправиться в охваченную освободительным восстанием Нижнюю Канаду, куда прибыл в мае 1838, наделенный неограниченными полномочиями верховного комиссара и генерал-губернатора БСА. 28 июня объявил об амнистии всех рядовых участников восстания — франкоканадцев (24 лидера не были амнистированы). Предложение об амнистии британское правительство отвергло. В ответ Д. объявил о намерении сложить полномочия. 1 ноября 1838, завершив 4-месячное пребывание в БСА, покинул Квебек. Вернувшись в Англию, представил в 1839 «Доклад о состоянии дел в Британской Северной Америке», над которым работал вместе с секретарем Ч. Буллером и членом миссии Э. Г. Уэйкфилдом. Документ содержал анализ причин восстания и план реформирования системы управления БСА с целью укрепления имперских, колониальных связей и противодействия влиянию республиканских идей США. Источник волнений в английских колониях Д. видел не столько в политических и экономических причинах, сколько в расовых противоречиях вследствие «отсталости» и «невежества» французов, названных им «народом без литературы» и «без истории». Для ускорения ассимиляции франкоканадцев рекомендовал отменить их автономию, объединить Нижнюю и Верхнюю Канаду (было осуществлено после смерти Д. через Акт о Союзе 1841). Одновременно предлагал реформировать систему колониального управления, даровать самоуправление канадцам (осуществлено в 1847—1848, в результате по­степенной демократизации колониального общества), создать ответственное перед парламентом (ассам­блеей) партийное правитель­ство. Многие из идей Д. (например, об объединении всех английских колоний в единое государство , увеличении иммиграции, строительстве железных дорог, освоении обширных степных территорий) стали в последующие десятилетия главными направлениями политики властей доминиона Канада. Служба в БСА подорвала ослабленное здоровье Д., и он скончался в возрасте 48 лет. Д. был женат дважды, вторым браком на дочери лорда Грея, имел 8 детей. За англосаксонский шовинизм Д. заслужил резкую неприязнь французов, за обличение коррупции чиновников и требования реформ подвергался жесткой критике со стороны реакционной части английской колониальной элиты, но он всегда верил, что в будущем Канада воздаст справедливость его памяти. Лит.: Тишков В. А. Освободительное движение в колониальной Канаде. М., 1978; Careless J. M. S. The Union of the Canadas, 1841—1867. Toronto, 1867; Reid St. J. Life and Letters of the First Earl of Durham. 1792—1840. Vol. 1—2. London, 1906. И. А. Аггеева.