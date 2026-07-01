Дарданелльское сражение

Дардане`лльское сраже`ние — морское сражение между русской Средиземноморской эскадрой и главными силами турецкого флота, произошедшее 10[22]—11[23] мая 1807 во время Русско-турецкой войны 1806—1812 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв.). В ходе Второй архипелагской экспедиции направленная в Средиземное и Эгейское моря русская эскадра вице-адмирала Д. Н. Сенявина 10 марта 1807 высадила десант, захвативший о. Тенедос (ныне турецкий о. Бозджаада) в 15 милях к югу от входа в пролив Дарданеллы и, используя его в качестве военно-морской базы, блокировала пролив, перекрыв морские поставки в турецкую столицу Стамбул. Из-за этого в Стамбуле произошел мятеж янычар, свергнувших султана Селима III. Новый султан Мустафа IV приказал капудан- паше Сеиду-Али атаковать эскадру Сенявина и вернуть контроль над Тенедосом. Турецкий флот (8 линейных кораблей, 6 фрегатов и 55 вспомогательных судов) вышел из пролива Дарданеллы с намерением высадить на Тенедосе десант. Сенявин, подготавливая эскадру к сражению, сформировал 3 отряда. Первый под его командой должен был нанести главный удар по флагманским кораблям противника. Второму отряду из самых быстроходных судов под командованием контр-адмирала А. С. Грейга предстояло обойти турецкие суда и задержать их у входа в пролив. Третий отряд оставался в резерве. 10 мая 1807 русская эскадра (10 линейных кораблей, 1 фрегат) двинулась вслед за пытавшимся уйти обратно в пролив врагом. Сражение началось ближе к вечеру. Несмотря на огонь турецких береговых батарей, русские моряки сражались упорно. С наступлением темноты разбитый флот Сеид-Али вышел из боя и укрылся в глубине пролива. Утром 11 мая отряд Грейга обнаружил у азиатского берега 3 отставшие турецкие корабля и, возобновив сражение, вынудил их бежать в пролив. В Д. с. русские моряки потеряли 27 человек убитыми и 56 ранеными (всего 83 человека), турки — около 2 тыс. человек убитыми и ранеными. 3 турецких корабля получили тяжелые повреждения и были выведены из строя. Однако победа русского флота была не окончательной: Сенявин продолжал блокаду Дарданелл до сражения у Афонского мыса 19 июня [1 июля] 1807. Лит.: Лебедев А. А. Дарданеллы и Афон: за кулисами известных побед // Гангут. 2013. № 77. С. 21—41, № 78. С. 26—52; Скрицкий Н. В. Адмирал Сенявин. М., 2013; Чернышев А. А. Великие сражения русского парусного флота. М., 2010. В. А. Волков.