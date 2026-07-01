Дарданелльская операция 1915, Галлипольская операция

Дардане`лльская опера`ция 1915, Галлипольская операция — масштабная военно-морская и десантная операция англо-французских войск в Первой мировой войне, проходившая 19 февраля 1915 — 9 января 1916. Целью Д. о. был захват проливов Босфор и Дарданеллы и Константинополя, а также вывод Турции из войны. Британское правительство рассчитывало, что поражение Турции сможет убедить нейтральные Грецию, Болгарию и Румынию вступить в войну на стороне союзников. 2 января 1915 Россия обратилась к Великобритании с просьбой провести диверсию, чтобы оттянуть часть турецких войск с Кавказского фронта. В основу Д. о. был положен проект вице- адмирала С. Кардена по овладению в течение 1 месяца турецкими внешними и внутренними фортами и ликвидация минных заграждений в проливах с последующим выходом в Мраморное море. В операции принял участие англо- французский флот в составе 11 линкоров, 1 линейного крейсера, 4 легких крейсеров (в том числе российский крейсер «Аскольд»), 16 эсминцев, 7 подводных лодок, 24 тральщиков и 1 авиатранспорта. Командовал операцией британский вице-адмирал С. Карден (с 18 марта 1915 — вице-адмирал Дж. М. де Робек). Германо-турецкое командование, узнав о готовившейся операции, усилило оборону проливов, значительно увеличив численность войск и орудий, укрепив форты и поставив 10 линий минных заграждений (370 мин ). Бомбардировка турецких фортов союзной эскадрой 19 февраля — 11 марта оказалась малоэффективной. 18 марта суда вошли в пролив, но наступление захлебнулось, три корабля подорвались на минах, и союзное командование приняло решение отступить. Стала очевидной необходимость нанесения удара не только морскими, но и сухопутными силами, для обеспечения прорыва флота в Мраморное море, а затем захвата Константинополя ударами с суши и моря. В район Дарданелл было отправлено подкрепление. Переброска необходимого количества войск растянулась на месяц. Нерешительность союзников позволила турецкому командованию подготовиться и нарастить контингент, который теперь превосходил союзные силы. Для защиты Дарданелл турки сформировали 5-ю армию под командованием немецкого генерала Лимана фон Сандерса. 25 апреля состоялась первая совмест­ная высадка английских и французских войск, усиленных австралийско-новозеландским корпусом, на п-ов Галлиполи в районе мыса Геллес. Общая численность десанта достигала 80 тыс. человек и 178 орудий. Операцией командовали генерал И. Гамильтон. Неся большие потери, союзные войска удержались на захваченной территории, но развить успех не смогли. Наступления в апреле—июне также были безуспешны. 6 августа англо-французский десант предпринял новую попытку овладеть Галлипольским п-овом, высадившись в бухте Сувла и захватив возвышенности над ней, но уже к 10 августа турецкие войска отбили высоты, что означало фактический провал операции. Новый командующий, сэр Ч. Монро принял решение об эвакуации, поддержанное правительством Великобритании. С 10 декабря 1915 по 9 января 1916 англо- французские войска были эвакуированы в Салоники для усиления экспедиционного корпуса, высаженного в Греции (145 тыс. человек, 400 орудий). Эвакуация прошла без потерь, но цели операции не были достигнуты. План захвата Дарданелл и Константинополя только военно-морскими силами был авантюрой. Союзное командование недооценило оборону противника, не обеспечило секретность подготовки операции и внезапность высадки десанта, медлило с переброской подкреплений. Общие потери англо-французских войск в ходе Д. о. составили около 145 тыс. человек, турецкие войска потеряли 186 тыс. человек. Поражение нанесло удар по репутации командования вооруженных сил Антанты и способствовало вступлению Болгарии (14 октября 1915) в войну на стороне Центральных держав. Лит.: Коленковский А. К. Дарданелльская операция. 2-е изд. М., 1938; Больных А. Г. Морские битвы Первой мировой войны: трагедия ошибок. М., 2002; Первая мировая война на море. М., 2001. Л. А. Садова.