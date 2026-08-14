ДАРАГАН АННА МИХАЙЛОВНА
ДАРАГАН АННА МИХАЙЛОВНА - русская писательница, педагог.
Дочь М.А. Балугьянского. Получила домашнее образование. Возглавляла Елизаветинское училище в Москве (с 1849 года) и Николаевский сиротский институт (1850-1856 годы) в Санкт-Петербурге, попечительница детского приюта в Туле (в 1857 году).
Основные труды по первоначальному обучению и воспитанию детей. Автор иллюстрированного (в т. ч. цветными картинками) букваря для домашнего обучения: «Ёлка. Подарок на Рождество» (части 1-2, 1846; 14-е издание, 1907). Впервые познакомила российских педагогов с системой Ф. Фребеля в книге «Руководство к детским садам по методе Фр. Фребель» (1862; издано в том же году под названием «Метода Фребеля. Игры-занятия, развивающие духовные и физические силы детей от 4 до 10 лет»).
Сочинения:
Чтение для детей из Священной истории. СПб., 1848;
Естественная история животных, рассказанная для детей. СПб., 1849.