ДАРАГАН АННА МИХАЙЛОВНА

ДАРАГАН АННА МИХАЙЛОВНА - русская писательница, педагог .

Дочь М.А. Ба­лугь­ян­ско­го. По­лу­чи­ла до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. Воз­глав­ля­ла Ели­за­ве­тин­ское училище в Мо­ск­ве (с 1849 года) и Ни­ко­ла­ев­ский си­рот­ский институт (1850-1856 годы) в Санкт-Пе­тер­бур­ге, по­пе­чи­тель­ни­ца дет­ско­го при­юта в Ту­ле (в 1857 году).

Основные тру­ды по пер­во­на­чаль­но­му обу­че­нию и вос­пи­та­нию де­тей. Ав­тор ил­лю­ст­ри­ро­ван­но­го (в т. ч. цвет­ны­ми кар­тин­ка­ми) бу­к­ва­ря для до­маш­не­го обу­че­ния: «Ёл­ка. По­да­рок на Ро­ж­де­ст­во » (части 1-2, 1846; 14-е издание, 1907). Впер­вые по­зна­ко­ми­ла российских пе­да­го­гов с сис­те­мой Ф. Фре­бе­ля в книге «Ру­ко­во­дство к дет­ским са­дам по ме­то­де Фр. Фре­бель» (1862; из­да­но в том же го­ду под названием «Ме­то­да Фре­бе­ля. Иг­ры-за­ня­тия, раз­ви­ваю­щие ду­хов­ные и фи­зи­че­ские си­лы де­тей от 4 до 10 лет»).

Сочинения:

Чте­ние для де­тей из Свя­щен­ной ис­то­рии. СПб., 1848;

Ес­те­ст­вен­ная ис­то­рия жи­вот­ных, рас­ска­зан­ная для де­тей. СПб., 1849.