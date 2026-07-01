Дара Шукох (Шикух, Шикох) (20.05.1615, Аджмер ‒ 30.08.1659, Дели) ‒

Да`ра Шуко`х (Шику`х, Шико`х) (20.05.1615, Аджмер — 30.08.1659, Дели) — могольский принц , старший сын императора Шах-Джахана. Под названием «Великая тайна» (или «Секрет секретов») перевел с сан­скрита на фарси упанишады. В трактате «Слияние океанов» обосновал концепцию фундаментального единства индуизма и ислама. В поэтических сочинениях обличал мусульманскую ортодоксию. Потерпел поражение в борьбе за престол с братом Аурангзебом, казнен за «ересь и вероотступничество». Лит.: Ванина Е. Ю. Идеи и общество в Индии XVI—XVIII в. М., 1993. С. 89— 91; Ее же. Принц-еретик Дара Шукох // Живая история Востока / Под ред. О. Е. Непомнина. М., 1998. С. 146—152. Е. Ю. Ванина.