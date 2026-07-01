Дар-эс-Салам (от суах. Bandari ya salama ‒ «гавань мира»)

Дар-эс-Сала`м (от суах. Bandari ya salama — «гавань мира») — крупнейший город и порт Танзании, в 1964—1993 столица Объединенной Республики Танзании. Расположен на берегу естественной бухты Индийского океана. Население — ок. 4,5 млн человек. Главный промышленный, торгово-финансовый и культурный центр. Крупный транспортный узел железнодорожных магистралей, идущих вглубь страны и в соседнюю Замбию, глубоководный океанский порт, принимающий танкеры водоизмещением до 100 тыс. т, международный аэропорт. Центр металлообрабатывающей, пищевой, текстильной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности, имеются цементный и нефтеперерабатывающий заводы, судоверфь. Основан в 1862 султаном Занзибара (см. в ст. Танзания) Меджидом Саидом на месте рыбацкой деревни Мзизима. В 1891—1919 — административный центр Германской Восточной Африки, в 1919—1961 — британской подмандатной, затем подопечной территории Танганьика. В 1961—1964 — столица независимой республики Танганьика. В городе работает ряд учебных заведений, в том числе Национальный университет, Институт суахилий­ских исследований, а также Национальный музей , Национальный архив, много памятников архитектуры. Лит.: Brennan J. R., Burton A. Dar Es Salaam: Histories from an Emerging African Metropolis. Dar Es Salaam, 2007. А. С. Балезин.