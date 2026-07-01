КЕН

КЕН (греч. Κοῖνος) - сын Полемократа, один из полководцев Александра Великого .

Надо полагать, что свою военную карьеру Кен начал еще в правление Филиппа II. После воцарения Александра (осень 336 г.) он участвовал во фракийско-иллирийской кампании своего монарха (335 г.) и далее – в его восточных походах с самого их начала (334 г. до н.э.). Кен сражался во всех основных битвах македонян с персами – при Гранике (334 г.), при Иссе (333 г.) и при Гавгамелах (331 г. до н.э.), всякий раз командуя таксисом (полком) педзетайров , македонских тяжеловооруженных пехотинцев-фалангитов. В 326 г. до н.э. он возглавил одну из пяти гиппархий (эскадронов) гетайров, тяжеловооруженных всадников в македонской армии. Судя по всему, этой гиппархией, а также своим прежним таксисом педзетайров Кен командовал в битве при Гидаспе против индийского царя Пора (326 г. до н.э.), находясь в составе той части войска, которую возглавлял сам Александр и которая внесла основной вклад в разгром противника. Помимо операций, осуществлявшихся совместно с македонским царем, Кен привлекался им и к исполнению отдельных военных заданий (особенно в Бактрии и Согдиане, а также в Индии). Кен неоднократно демонстрировал свою верность Александру. Так, во Фраде (столице Дрангианы) он выступил с обвинениями против Филоты , сына Пармениона , заподозренного в заговоре против царя (330 г. до н.э.), несмотря на родственные связи с этим македонским вельможей, братом его жены. Кен, несомненно, оставался верным своему монарху и потом, даже когда на реке Гифасис в Индии он единственный из полководцев Александра решился выступить перед ним с речью о необходимости возвращения, выразив таким образом общее настроение, царившее тогда в македонском войске (326 г. до н.э.). Вскоре после этого Кен умер от болезни.

Исторические источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, Кн. XVII;

Плутарх. Биография Александра;

Арриан. Поход Александра;

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского.