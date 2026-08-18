Даосизм (кит. дяоцзя, даоцзяо)

Даоси`зм (кит. дяоцзя, даоцзяо) — религиозно-философское течение в древнем Китае, возникшее в середине I тысячелетия до н. э. В основе лежит понятие дао (букв. «путь»). Согласно традиции, учение о дао было сформулировано Лао-цзы в трактате «Дао дэ цзин» (середина V в. до н. э.), вокруг которого и стало формироваться учение Д. Однако современная синология рассматривает Лао-цзы как легендарную фигуру, а «Дао дэ цзин» — как компиляцию из сочинений авторов разных эпох. Другой важнейшей опорой раннего Д. являлся трактат «Чжуан-цзы», получивший название по имени своего автора Чжуан Чжоу (иначе Чжуан-цзы, 369—286 до н. э.). Ко II в. до н. э. Д. подвергся известному влиянию буддизма; сформировался даосский пантеон , вершину которого занимают несколько ключевых фигур: Лао-цзы, Пань-гу (Творец мира) и Юй хуан шанди (Верховное божество, букв. Яшмовый владыка Шан-ди). Центральное место в Д. принадлежит культу бессмертия, достигаемого совершенствованием образа жизни. Важную роль в нем играют гадание и обряды. Нравственный идеал Д. — это отшельник, с помощью религиозной медитации, дыхательных и гимнастических упражнений добивающийся высокого духовного состояния, позволяющего преодолеть все страсти и желания, погрузиться в общение с дао. Призыв к равенству, тезис о вредоносности богатства породили популярность Д. — учения, традиционно оппозиционного конфуцианству, проповедовавшему верное служение государю и обществу. Не случайно нередко даосские учители возглавляли народные восстания (например, Чжан цзяо, стоявший во главе движения Желтых повязок). С III в. до н. э. начинает складываться культ Лао-цзы. Первым совершил жертвоприношение Лао-цзы император династии Хань в 165 н. э. В эпоху Шести династий (220—589) Лао-цзы почитался как один из «сань цин» — высших божеств даосского пантеона; при династии Тан (618—907) — как небесный предок императоров. Изначальный даосский канон (кит. Дао-цзан) включал около 250 текстов, современный — уже 1488; в начале XI в. основные канонические произведения Д. были переизданы. Окончательно структура даосского канона утвердилась лишь в 1607. В период правления династии Цин (1644—1911) Д. утратил популярность. Лит.: Торчинов Е. А. Даосские практики. СПб., 2001; Масперо А. Даосизм. СПб., 2007; Kaltenmark M. Lao Tzu and Taoism, Stanford (Ca.), 1968. М. Д. Бухарин.