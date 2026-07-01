Даогуан (Айсиньгиоро Мяньнин) (1782‒1850)

Даогуа`н (Айсиньгиоро Мяньнин) (1782—1850) — император (с 1820) государства Цин. Правление Д. пришлось на период усиливавшегося кризиса маньчжурской власти в Китае, во многом связанного с разложением традиционных устоев жизни маньчжурской знати, во все большей мере ассимилировавшейся китайцами. Усиливалось обеднение основной массы податного населения, неспособного выплачивать растущие налоги, что подрывало экономическую и политическую стабильность. На протяжении первых десятилетий правления Д. почти постоянно вспыхивали восстания в центральных и окраинных провинциях страны. В последних усилились сепаратистские движения (наиболее масштабные — уйгурское восстание 1826— 1827, грозившее отделением Кашгарии, и восстания народности яо на юго- западе Китая в 1830-е). Большое значение в углублении кризиса сыграло техническое и военное отставание страны от западных держав. Попытки цинского правительства в 1820—1830-е запретить ввоз европейцами опиума привели к расцвету его контрабанды, обогащавшей и китайских чиновников. В 1839 назначенный Д. уполномоченный Линь Цзэсюй уничтожил запасы опиума в Гуанчжоу и изгнал из города английских купцов, что послужило поводом к Англо-китайской войне 1839—1842 (Первой опиумной войне). Поражение Китая привело к заключению ряда неравноправных торговых договоров (Нанкинский договор 1842, Хумэньское соглашение 1843 и др.), открывших Великобритании, а затем Соединенным Штатам Америки и Франции широкие возможности для экономической экспансии и поставивших Китай перед необходимостью выплачивать контрибуцию. В последние годы правления Д. число волнений и восстаний резко увеличилось, в провинциях расцветали тайные антиправительственные общества. Это было вызвано не только значительным увеличением налогов, но и обрушившимися на страну в 1847—1850 эпидемиями, неурожаями и голодом, уносившими миллионы жизней. Лит.: Непомнин О. Е. История Китая. Эпоха Цин. XVII — начало XX века. М., 2005; История Китая с древнейших времен до начала XXI века. В 10 т. Т. VI: Династия Цин (1644—1911) / Отв. ред. О. Е. Непомнин. М., 2015; Сидихменов В. Я. Маньчжурские правители Китая. М., 1985. А. А. Майзлиш.