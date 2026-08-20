«ДАО ДЭ ЦЗИН» На чтение: 1 минута

«ДАО ДЭ ЦЗИН» - главный каноничный текст даосизма , лежащий в основе его философии, мифологии, религии, культовой и психофизической практики.

По фор­ме «Дао дэ цзин» - сбор­ник воз­ник­ших в раз­ное вре­мя афо­риз­мов; на­пи­сан в IV веке до н. э. раз­но­раз­мер­ны­ми риф­мованными сти­ха­ми, по­стро­ен­ны­ми на па­рал­ле­лиз­мах и ан­ти­те­зах, с обиль­ным вкра­п­ле­ни­ем диа­лек­тиз­мов язы­ка пе­ри­фе­рий­но­го южного государства Чу.

Пер­во­на­чаль­но, как и все древ­ней­шие фи­лософские трак­та­ты, «Дао дэ цзин» на­зы­вал­ся по име­ни сво­его пред­по­ло­жительного ав­то­ра Лао-цзы, од­на­ко в пер­вые ве­ка н. э., с оформ­ле­ни­ем ре­лигиозного дао­сиз­ма, обо­жест­вив­ше­го как Лао-цзы, так и его со­чи­не­ние, трак­тат при­об­рёл своё бо­лее из­вест­ное смыс­ло­оп­ре­де­ляю­щее за­гла­вие - «Дао дэ цзин», или «Дао дэ чжэнь цзин» («Ис­тин­ный ка­нон Пу­ти и бла­го­да­ти»). Со­глас­но «Ис­то­ри­че­ским за­пис­кам» («Ши цзи») Сы­ма Ця­ня, «кни­га» (шу) бы­ла на­пи­са­на Лао-цзы в от­вет на прось­бу на­чаль­ни­ка по­гра­нич­ной за­ста­вы Инь Си, со­стоя­ла из «верх­ней и ниж­ней глав» и из­ла­га­ла «смысл Пу­ти и бла­го­да­ти» в бо­лее чем пя­ти тысяч слов. Современный текст «Дао дэ цзин» со­от­вет­ст­ву­ет это­му опи­са­нию и сво­им объ­ё­мом (от 4999 до 5748 зна­ков), и са­мим де­ле­ни­ем на 2 час­ти - «Дао цзин» («Ка­нон Пу­ти») и «Дэ цзин» («Ка­нон Бла­го­да­ти»).

Са­мые ран­ние ссыл­ки на «Дао дэ цзин» по­яв­ля­ют­ся в тек­стах IV-III веков до н. э., пре­ж­де все­го да­ос­ских и ле­ги­ст­ских (смотри Ле­гизм): в «Чжу­ан-цзы» («Трак­тат Учи­те­ля Чжуа­на»), «Ле-цзы» («Трак­тат Учи­те­ля Ле»), «Люй-ши чунь цю» («Вёс­ны и осе­ни гос­по­ди­на Люя») и др. Прой­дя путь не­сколь­ких ран­них ре­дак­ций, современная ар­хи­тек­то­ни­ка «Дао дэ цзин» сло­жи­лась, по-­ ви­ди­мо­му, во II-I веках до н. э. В час­тич­но со­хра­нив­шем­ся биб­лио­гра­фическом ка­та­ло­ге «Ци люэ» («Семь ком­пен­ди­ев») китайский тек­сто­лог Лю Синь (I век до н. э. - I век н. э.) при­во­дит све­де­ния о том, что его отец, при­двор­ный ка­но­но­вед Лю Сян (I век до н. э.), впер­вые раз­де­лил со­чи­не­ние Лао-цзы на 81 ста­тью (чжан) - 37 в пер­вой час­ти и 44 во вто­рой. 81-ча­ст­ная ар­хи­тек­то­ни­ка «Дао дэ цзин» от­ра­же­на так­же в, воз­мож­но, древ­ней­шем ком­мен­та­рии к трак­та­ту - «по­ста­тей­ном и поф­ра­зо­вом разъ­яс­не­нии» (чжан цзюй), при­над­ле­жа­щем от­шель­ни­ку по про­зви­щу Хэ-шан­гун (около II века до н. э.), не­ред­ко ас­со­ции­ро­вав­ше­му­ся с са­мим Лао-цзы.

Основная про­бле­ма­ти­ка «Дао дэ цзин» кон­цен­три­ру­ет­ся во­круг об­ра­зую­щих его на­зва­ние двух важ­ней­ших кор­ре­ля­тив­ных ка­те­го­рий китайской фи­ло­со­фии - дао и дэ.

Об­шир­ная ком­мен­та­тор­ско-тол­ко­ва­тель­ная тра­ди­ция «Дао дэ цзин», объ­е­ди­няю­щая со­чи­не­ния от I до XVIII веков, вклю­ча­ет в т. ч. ком­мен­та­рии, фор­ми­ро­вав­шие­ся в рус­ле про­цес­са син­те­за идей дао­сиз­ма и кон­фу­ци­ан­ст­ва, а так­же соб­ст­вен­но да­ос­ской и буд­дий­ской ин­тер­пре­та­ции про­из­ве­де­ния. В XX веке в Ки­тае важ­ней­шие ис­сле­до­ва­ния «Дао дэ цзин» осу­ще­ст­ви­ли Ло Чжэ­нюй, Ма Сюй­лунь, Ян Шу­да, Гао Хэн, Янь Лин­фэн. Текст «Дао дэ цзин» не­од­но­крат­но пе­ре­во­дил­ся на современный китайский язык. Пер­вый в Западной Ев­ро­пе пе­ре­вод «Дао дэ цзин» (на латинский язык) был опуб­ли­ко­ван в 1788 году в Анг­лии. Пер­вый пе­ре­вод «Дао дэ цзин» на русский язык вы­пол­нен в 1840-х годах из­вест­ным ки­тае­ве­дом Д.П. Си­вил­ло­вым (1798-1871 годы); пер­вый опубликованный пе­ре­вод на русский язык (1894) - японским учё­ным-хри­стиа­ни­ном Ко­нис­си Ма­су­та­ро (1862-1940 годы). К началу XXI века из­да­но бо­лее 20 пе­ре­во­дов на русский язык - сре­ди них пе­ре­во­ды Е.А. Тор­чи­но­ва, А.А. Мас­ло­ва, В.В. Ма­ля­ви­на и др.; по­этические пе­ре­во­ды К.Д. Баль­мон­та, Л.И. Кон­д­ра­шо­вой и др. Фи­лософские идеи «Дао дэ цзин» на­хо­ди­лись в цен­тре вни­ма­ния А. Швей­це­ра, К. Яс­пер­са, В.С. Со­ловь­ё­ва, Л.Н. Тол­сто­го и др.

Древ­ней­шие спи­ски «Дао дэ цзин» об­на­ру­же­ны в 3-м мо­гиль­ни­ке кур­га­на Ма­ван­дуй (близ города Чан­ша; спи­ски да­ти­ро­ва­ны III-II веками до н. э.; рас­коп­ки 1973-1974 годов), а так­же в Го­дя­не (провинция Ху­бэй) в мо­гиль­ни­ке эпо­хи Чжань­го (V-III века до н. э.; рас­коп­ки 1993 года).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)