«ДАО ДЭ ЦЗИН»
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«ДАО ДЭ ЦЗИН» - главный каноничный текст даосизма, лежащий в основе его философии, мифологии, религии, культовой и психофизической практики.
По форме «Дао дэ цзин» - сборник возникших в разное время афоризмов; написан в IV веке до н. э. разноразмерными рифмованными стихами, построенными на параллелизмах и антитезах, с обильным вкраплением диалектизмов языка периферийного южного государства Чу.
Первоначально, как и все древнейшие философские трактаты, «Дао дэ цзин» назывался по имени своего предположительного автора Лао-цзы, однако в первые века н. э., с оформлением религиозного даосизма, обожествившего как Лао-цзы, так и его сочинение, трактат приобрёл своё более известное смыслоопределяющее заглавие - «Дао дэ цзин», или «Дао дэ чжэнь цзин» («Истинный канон Пути и благодати»). Согласно «Историческим запискам» («Ши цзи») Сыма Цяня, «книга» (шу) была написана Лао-цзы в ответ на просьбу начальника пограничной заставы Инь Си, состояла из «верхней и нижней глав» и излагала «смысл Пути и благодати» в более чем пяти тысяч слов. Современный текст «Дао дэ цзин» соответствует этому описанию и своим объёмом (от 4999 до 5748 знаков), и самим делением на 2 части - «Дао цзин» («Канон Пути») и «Дэ цзин» («Канон Благодати»).
Самые ранние ссылки на «Дао дэ цзин» появляются в текстах IV-III веков до н. э., прежде всего даосских и легистских (смотри Легизм): в «Чжуан-цзы» («Трактат Учителя Чжуана»), «Ле-цзы» («Трактат Учителя Ле»), «Люй-ши чунь цю» («Вёсны и осени господина Люя») и др. Пройдя путь нескольких ранних редакций, современная архитектоника «Дао дэ цзин» сложилась, по- видимому, во II-I веках до н. э. В частично сохранившемся библиографическом каталоге «Ци люэ» («Семь компендиев») китайский текстолог Лю Синь (I век до н. э. - I век н. э.) приводит сведения о том, что его отец, придворный каноновед Лю Сян (I век до н. э.), впервые разделил сочинение Лао-цзы на 81 статью (чжан) - 37 в первой части и 44 во второй. 81-частная архитектоника «Дао дэ цзин» отражена также в, возможно, древнейшем комментарии к трактату - «постатейном и пофразовом разъяснении» (чжан цзюй), принадлежащем отшельнику по прозвищу Хэ-шангун (около II века до н. э.), нередко ассоциировавшемуся с самим Лао-цзы.
Основная проблематика «Дао дэ цзин» концентрируется вокруг образующих его название двух важнейших коррелятивных категорий китайской философии - дао и дэ.
Обширная комментаторско-толковательная традиция «Дао дэ цзин», объединяющая сочинения от I до XVIII веков, включает в т. ч. комментарии, формировавшиеся в русле процесса синтеза идей даосизма и конфуцианства, а также собственно даосской и буддийской интерпретации произведения. В XX веке в Китае важнейшие исследования «Дао дэ цзин» осуществили Ло Чжэнюй, Ма Сюйлунь, Ян Шуда, Гао Хэн, Янь Линфэн. Текст «Дао дэ цзин» неоднократно переводился на современный китайский язык. Первый в Западной Европе перевод «Дао дэ цзин» (на латинский язык) был опубликован в 1788 году в Англии. Первый перевод «Дао дэ цзин» на русский язык выполнен в 1840-х годах известным китаеведом Д.П. Сивилловым (1798-1871 годы); первый опубликованный перевод на русский язык (1894) - японским учёным-христианином Конисси Масутаро (1862-1940 годы). К началу XXI века издано более 20 переводов на русский язык - среди них переводы Е.А. Торчинова, А.А. Маслова, В.В. Малявина и др.; поэтические переводы К.Д. Бальмонта, Л.И. Кондрашовой и др. Философские идеи «Дао дэ цзин» находились в центре внимания А. Швейцера, К. Ясперса, В.С. Соловьёва, Л.Н. Толстого и др.
Древнейшие списки «Дао дэ цзин» обнаружены в 3-м могильнике кургана Мавандуй (близ города Чанша; списки датированы III-II веками до н. э.; раскопки 1973-1974 годов), а также в Годяне (провинция Хубэй) в могильнике эпохи Чжаньго (V-III века до н. э.; раскопки 1993 года).