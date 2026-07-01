Дао (букв. «путь», «метод», «принцип»)

Да`о (букв. «путь», «метод», «принцип») — одна из важнейших категорий китайской философии, центральное понятие даосизма: всеобщий мировой Закон и Порядок. Этимологически восходит к идее главенства (кит. «шоу»), является китайским аналогом таких санскритских понятий, как «марга» и «патха» («путь»), «бодхи» («просветление»), «брахман» («Абсолют»). Сторонник конфуцианства Хань Юй (VIII—IX вв.) называл Д. «пустой позицией», т. е. понятием, не имеющим точно фиксированного смысла. Основы трактовки понятия Д. в древности были заложены Конфуцием и его школой, которые акцентировали «человеческую» (земную) суть Д., а также Лао-цзы (в приписываемом ему трактате «Дао дэ цзин» середины V в.) и его последователями, делавшими упор на «небесную» ипостась Д. Это противопоставление выражалось в обосновании тезиса о возможности или не- возможности словесного выражения сути Д. Базовой для китайской философской традиции явилась интерпретация понятия Д. в авторитетнейшем сочинени «Чжоу И», согласно которому Д. предстает, с одной стороны, в виде бинарной модели (Д. Неба и Д. Земли; Д. творчества (цянь) и Д. исполнения (кунь); Д. «благородного мужа» и Д. «ничтожного человека»), с другой — как троичная модель: Д. неба, земли, человека; «трех материалов» (сань цай); «трех пределов» (сань цзи). При всем многообразии трактовок Д. различными философскими школами, термин обозначает универсальный закон бытия, единство мира, подобно брахману в индийской философии, логосу — в античной. Д. не сотворено никем, не имеет границ ни во времени, ни в пространстве. Каждый индивид для обретения смысла жизни должен встать на путь Д. и слиться с ним. Пути Д. присуща сила «дэ», выражающаяся в стремлении избегать всякого усилия. Д. и дэ стали парными категориями уже раннем даосизме. С Д. также тесно связано понятие «не-деяние» (кит. у-вэй) — отрицание целенаправленной деятельности, идущей вразрез с естественным порядком и согласующейся с естественным ходом миропорядка. В современной китайской философии категория Д. наиболее глубоко разработана представителем постконфуцианства Тан Цзюньи (1909—1978). Лит.: Дао и даосизм в Китае. М., 1982; Дао дэ цзин / Пер. Г. А. Ткаченко. М., 2001; Кобзев А. Н. Дао // Китайская философия. Энциклопедический словарь. М., 1994; Лукьянов А. Е. Лаоцзы (философия раннего даосизма). М., 1991; Его же. Лао-цзы и Конфуций: Философия Дао. М., 2001; Watts A. Tao: The Watercourse Way. New York, 1975. М. Д. Бухарин.