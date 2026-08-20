ДАНЗАС КОНСТАНТИН КАРЛОВИЧ

Русский офицер, лицеист, секундант А.С. Пушкина .

Ранние годы

Отец – Карл Иванович Данзас. Дед Жан-Батист д’Анзас служил прокурором в Эльзасе, но бежал из Франции во время Великой французской революции, обосновался в Российской империи. Отец Константина был женат дважды на родных сестрах Корф. Мальчик и два его брата Борис и Карл были рождены уже во втором браке. Как и его родственники Константин исповедовал лютеранство.

Изначально маленький Костя поступил на обучение в пансион при Московском университете , откуда вышли многие будущие лицеисты и известные деятели. В 1811 году мальчик превосходно сдал экзамены в только что открывшийся Царскосельский лицей . Он вошел в когорту первых учеников и выпускников знаменитого учебного заведения. Именно там он познакомился и сдружился с Александром Пушкиным и другими лицеистами, такими как Иван Пущин и Антон Дельвиг . Вместе с последним он выпускал журнал «Лицейский мудрец» и писал для него (статья для издания лицеистов под названием «Осада Данцига» дала ему соответствующее прозвище, также однокашники называли его Медведем). Однако в учебе Данзас не очень преуспел, преподаватели были недовольны и его поведением.

Офицер

В 1817 году состоялся первый выпуск Лицея. Константин вышел из него всего лишь армейским офицером, он был зачислен в Инженерный полк в чине прапорщика. Через несколько лет Данзас дослужился до подпоручика, а в начале 1820-х годов стал поручиком. С 1827 года служил в Отдельном Кавказском корпусе генерала А. Красовского. В его составе принимал участие в русско-персидской войне 1826-1828 годов . За проявленный героизм при взятии крепостей Сардар-Абасу и Эриван был удостоен ордена Св. Владимира 4-й степени и штабс-капитанского чина соответственно. Затем Константин Карлович участвовал в боях русско-турецкой войны 1828-1829 годов , отвечая за наведение переправ. Под Браиловом он получил ранение в плечо, которое впоследствии часто давало о себе знать. Тогда же офицер получил в награду за храбрость золотую саблю. Вернулся в строй в следующем году после прохождения курса лечения. Проявил себя при установлении переправы через р. Качак, после чего стал капитаном.

Секундант

Способный офицер, Данзас многие годы служил в инженерной команде Петербурга. Ко времени трагически известной дуэли Александра Сергеевича Пушкина с Жоржем Дантесом, состоявшейся 27 января (по ст.ст.) 1837 года на Черной речке в столице, офицер состоял в чине подполковника инженерных войск. По воспоминаниям самого Данзаса, его лицейский приятель Пушкин встретил его в тот день случайно, офицер сначала даже не знал, куда они едут. Его же племянница впоследствии утверждала обратное, а именно, что поэт накануне оставил Константину Карловичу записку с просьбой помочь. Известно, что изначально Пушкин рассчитывал на Артура Меджниса, но тот ответил отказом.

Как бы то ни было, Данзас выступил секундантом Александра Сергеевича, смертельно раненого на Черной речке и скончавшегося спустя несколько дней после дуэли. В начале февраля в столице началось заседание военного суда, который рассматривал дело поручика Дантеса, камергера Пушкина (к тому времени уже скончавшегося) и подполковника Данзаса. Секундант Дантеса успел к тому времени уехать из страны. Изначально выживший дуэлянт и секундант великого поэта были приговорены к повешению. Однако затем первый из них по суду был лишен дворянства и чинов и выдворен из России. Данзасу также грозило лишение титула, чинов и наград, однако прекрасная репутация военного спасла его. В итоге он провел пару месяцев на гауптвахте и вернулся на службу весной 1837-го. Интересно, что собственноручные показания Данзаса для суда о событиях дуэли в деле не сохранились.

Последующие годы

Уже через два года Константин Карлович стал кавалером ордена Св. Станислава 2-й степени, еще через год он получил императорскую корону к ордену. В 1844 году Данзас был возведен в чин полковника. В середине 1850-х он попытал счастье, сделав предложение Вере Александровне Нащокиной, вдове еще одного друга Александра Пушкина. К сожалению, женщина отказала своему претенденту. Константин Карлович так и не смог завести собственную семью. Совсем не карьерист по натуре, он не продвинулся высоко по службе, став генерал-майором только при выходе в отставку в 1857 году. В 1863 году свет увидели его мемуары о событиях 1837 года, которые записал его друг Александр Аммосов.

Все время до самой смерти Данзас жил очень скромно, даже бедно. Он скончался в начале 1870 года в столице. Погребен на петербургском Выборгском католическом кладбище, в 1930-е годы его останки были перезахоронены на кладбище Александро-Невской лавры.