ДАНЗАН СОЛИЙН

ДАНЗАН СОЛИЙН - государственный и политический деятель Монголии.

Вы­хо­дец из се­мьи хан­дж­ла­га (кре­по­ст­но­го ара­та). В пе­ри­од ав­то­но­мии Мон­го­лии Внеш­ней (1911-1919 годы) ра­бо­тал в её Министерстве фи­нан­сов. Один из ос­но­ва­те­лей Ур­гин­ско­го ре­во­люционного круж­ка. В 1920 году в со­ста­ве де­ле­га­ции монгольских ре­во­лю­цио­не­ров по­се­тил Советскую Рос­сию. Пер­вый пред­се­да­тель Монгольской народной пар­тии (1921). 13.3.1921 года во­шёл в со­став вновь об­ра­зо­ван­но­го Временного народного пра­ви­тель­ст­ва Мон­го­лии в ка­че­ст­ве министра фи­нан­сов. По­сле по­бе­ды Мон­голь­ской на­цио­наль­но-де­мо­кра­ти­че­ской ре­во­лю­ции 1921 года за­нял по­сты заместителя пре­мьер-министра и министра фи­нан­сов. Воз­глав­лял пра­ви­тельственную де­ле­га­цию в Советской Рос­сию с официальным ви­зи­том осе­нью 1921 года. В 1921-1924 годах член Пре­зи­диу­ма ЦК Монгольской народной пар­тии, в 1923-1924 годах глав­ком Монгольской на­род­но-ре­во­люционной ар­мии. Во вре­мя ра­бо­ты 3-го съез­да Монгольской народной пар­тии (август 1924 года) аре­сто­ван по об­ви­не­нию в контр­ре­во­лю­ци­он­ной дея­тель­но­сти и каз­нён.