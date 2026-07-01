ДАНЗАН СОЛИЙН
ДАНЗАН СОЛИЙН - государственный и политический деятель Монголии.
Выходец из семьи ханджлага (крепостного арата). В период автономии Монголии Внешней (1911-1919 годы) работал в её Министерстве финансов. Один из основателей Ургинского революционного кружка. В 1920 году в составе делегации монгольских революционеров посетил Советскую Россию. Первый председатель Монгольской народной партии (1921). 13.3.1921 года вошёл в состав вновь образованного Временного народного правительства Монголии в качестве министра финансов. После победы Монгольской национально-демократической революции 1921 года занял посты заместителя премьер-министра и министра финансов. Возглавлял правительственную делегацию в Советской Россию с официальным визитом осенью 1921 года. В 1921-1924 годах член Президиума ЦК Монгольской народной партии, в 1923-1924 годах главком Монгольской народно-революционной армии. Во время работы 3-го съезда Монгольской народной партии (август 1924 года) арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности и казнён.