ДАНЫ (DANES)

Одно из древнегерманских племен, населявших территории современных Швеции и Дании. Впервые упоминаются в трудах Прокопия Кесарийского и Иордана. В V-VIII вв. заняли территорию полуострова Ютландия, вытеснив оттуда племя ютов. В VIII-XI вв. активно осваивали Ютландию, Зеландию и юг современной Швеции. Этническое ядро датчан.

Даны были объединены в родовые союзы, к началу IX века у них стала складываться раннефеодальная структура общества. В IX веке даны короткое время управляли Англией, образовав на северо-востоке страны область датского права, Данелаг, отличающуюся особыми правовой и социальной системами. В нее входили Нортумбрия , «Союз пяти городов», восточная Англия, юго-восток Средней Англии. Политического единства между ними не было, однако в случае войны они объединялись в союз.

Для Данелага было характерно преобладание свободного крестьянства, административное деление, отличное от англо-саксонской Англии, иные юридические практики. В начале XI века Данелаг окончательно вошел в состав Англии.

Автор статьи: Перепечкин К. В.