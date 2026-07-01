ДАНТОН ЖОРЖ ЖАК

ДАНТОН ЖОРЖ ЖАК - деятель Французской революции XVIII века .

Из се­мьи про­ку­ро­ра. По­лу­чив юри­дическое об­ра­зо­ва­ние, с 1780 года за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой в Па­ри­же, с 1787 года и до на­ча­ла ре­во­лю­ции ад­во­кат Ко­ро­лев­ско­го со­ве­та. С на­ча­лом ре­во­лю­ции бла­го­да­ря ора­тор­ско­му та­лан­ту бы­ст­ро за­вое­вал по­пу­ляр­ность. В 1790 году ос­но­вал клуб кор­дель­е­ров. Ле­том 1791 года, в пе­ри­од кри­зи­са, вы­зван­но­го по­пыт­кой бег­ст­ва ко­ро­лев­ской се­мьи, вы­ехал в Ве­ли­ко­бри­та­нию. Вер­нул­ся во Фран­цию в сентябре 1791 года, сбли­зил­ся с яко­бин­ца­ми, уча­ст­во­вал в вы­бо­рах в За­ко­но­дательное со­б­ра­ние, но из­бран не был. В декабре 1791 года на­зна­чен 2-м заместителем про­ку­ро­ра Па­риж­ской ком­му­ны 1789-1794 годов. Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке вос­ста­ния 10.8.1792 года, при­вед­ше­го к свер­же­нию мо­нар­хии, по­сле че­го за­нял в но­вом пра­ви­тель­ст­ве пост министра юс­ти­ции. В августе - сентябре 1792 года один из ор­га­ни­за­то­ров борь­бы про­тив вторг­ших­ся во Фран­цию ав­ст­ро-прусских войск. В сентябре 1792 года из­бран в Кон­вент, в ко­то­ром при­над­ле­жал к Го­ре.

Дантон - один из ини­циа­то­ров ре­во­люционного тер­ро­ра, со­дей­ст­во­вал соз­да­нию в мар­те 1793 года ре­во­люционного три­бу­на­ла, в апреле 1793 года - Ко­ми­те­та об­ще­ст­вен­но­го спа­се­ния. Яв­ля­ясь фак­тическим ру­ко­во­ди­те­лем по­след­не­го, уде­лял зна­чительное вни­ма­ние во­про­сам внеш­ней по­ли­ти­ки. Вы­сту­пал сто­рон­ни­ком ан­нек­сии Фран­ци­ей бельгийских зе­мель, но не под­дер­жи­вал ло­зунг ре­волюционной на­сту­па­тель­ной вой­ны с це­лью ли­к­ви­да­ции феодальных ре­жи­мов в со­сед­них го­су­дар­ст­вах. Вёл тай­ные пе­ре­го­во­ры с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Ав­ст­ри­ей и Прус­сией в рас­чё­те вне­сти рас­кол в ан­ти­фран­цуз­скую коа­ли­цию. В во­про­сах внутренней по­ли­ти­ки ла­ви­ро­вал ме­ж­ду Го­рой и жи­рон­ди­ста­ми, вы­сту­пал за ком­про­мисс меж­ду ни­ми. При­ми­ри­тель­ная по­зи­ция Дантона по от­но­ше­нию к жи­рон­ди­стам по­бу­ди­ла яко­бин­цев вы­вес­ти его в ию­ле 1793 года из со­ста­ва но­во­го Комитета об­щественного спа­се­ния.

С конца 1793 года Дантон - ли­дер груп­пи­ров­ки «снис­хо­ди­тель­ных» (К. Де­му­лен и др.), тре­бо­вав­ших смяг­че­ния ре­во­люционного тер­ро­ра, пре­кра­ще­ния по­ли­ти­ки дех­ри­стиа­ни­за­ции, от­ме­ны за­ко­на о мак­си­му­ме. В мар­те 1794 года аре­сто­ван и каз­нён по при­го­во­ру ре­во­люционного три­бу­на­ла.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Œuvres de Danton. P., 1866;

Discours de Danton. P., 1910;

Дан­тон, ми­нистр юс­ти­ции Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции. Его ре­чи и суд над ним. П., 1917;

Из­бран­ные ре­чи. Хар., 1924.