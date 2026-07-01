ДАНТОН ЖОРЖ ЖАК
ДАНТОН ЖОРЖ ЖАК - деятель Французской революции XVIII века.
Из семьи прокурора. Получив юридическое образование, с 1780 года занимался адвокатской практикой в Париже, с 1787 года и до начала революции адвокат Королевского совета. С началом революции благодаря ораторскому таланту быстро завоевал популярность. В 1790 году основал клуб кордельеров. Летом 1791 года, в период кризиса, вызванного попыткой бегства королевской семьи, выехал в Великобританию. Вернулся во Францию в сентябре 1791 года, сблизился с якобинцами, участвовал в выборах в Законодательное собрание, но избран не был. В декабре 1791 года назначен 2-м заместителем прокурора Парижской коммуны 1789-1794 годов. Участвовал в подготовке восстания 10.8.1792 года, приведшего к свержению монархии, после чего занял в новом правительстве пост министра юстиции. В августе - сентябре 1792 года один из организаторов борьбы против вторгшихся во Францию австро-прусских войск. В сентябре 1792 года избран в Конвент, в котором принадлежал к Горе.
Дантон - один из инициаторов революционного террора, содействовал созданию в марте 1793 года революционного трибунала, в апреле 1793 года - Комитета общественного спасения. Являясь фактическим руководителем последнего, уделял значительное внимание вопросам внешней политики. Выступал сторонником аннексии Францией бельгийских земель, но не поддерживал лозунг революционной наступательной войны с целью ликвидации феодальных режимов в соседних государствах. Вёл тайные переговоры с Великобританией, Австрией и Пруссией в расчёте внести раскол в антифранцузскую коалицию. В вопросах внутренней политики лавировал между Горой и жирондистами, выступал за компромисс между ними. Примирительная позиция Дантона по отношению к жирондистам побудила якобинцев вывести его в июле 1793 года из состава нового Комитета общественного спасения.
С конца 1793 года Дантон - лидер группировки «снисходительных» (К. Демулен и др.), требовавших смягчения революционного террора, прекращения политики дехристианизации, отмены закона о максимуме. В марте 1794 года арестован и казнён по приговору революционного трибунала.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Œuvres de Danton. P., 1866;
Discours de Danton. P., 1910;
Дантон, министр юстиции Французской революции. Его речи и суд над ним. П., 1917;
Избранные речи. Хар., 1924.