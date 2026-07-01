Дантон (фр. Danton), Жорж Жак (26.10.1759, Арси ‒ 05.04.1794, Париж)

Данто`н (фр. Danton), Жорж Жак (26.10.1759, Арси — 05.04.1794, Париж ) — французский политический и государственный деятель. Сын судейского чиновника. Изучал право в университете Реймса. Вел адвокат­скую практику в Париже. С 1787 адвокат Королевского совета. Принял активное участие во Французской революции XVIII в. В октябре 1789 избран председателем парижского дистрикта Кордельеров. Приобрел популярность как блестящий оратор. Член Якобинского клуба. В январе—октябре 1790 — член временной Парижской коммуны. В 1790 — один из основателей и председатель Клуба кордельеров. В 1791 — администратор департамента Парижа. С 1791 выступал за республику. В августе 1791 был выдан ордер на его арест, однако Д. удалось скрыться в провинции, откуда он бежал в Англию, но вскоре вернулся после амнистии Учредительного собрания. С декабря 1791 — заместитель прокурора Коммуны, один из организаторов восстания 10 августа 1792. Занимая в августе—октябре 1792 пост министра юстиции, принял активное участие в организации обороны страны. Депутат Конвента от Парижа. Один из лидеров монтаньяров (см. Гора). Голосовал за казнь Людовика XVI. Член первого Конституционного комитета и Комитета общей обороны. Член Комитета общественного спасения (апрель—июль 1793), где отвечал за военные и дипломатические вопросы, вел тайные переговоры с державами Первой антифранцуз­ской коалиции и фактически руководил работой всего Комитета. Один из инициаторов создания Революционного трибунала. Дважды был комиссаром Конвента в Бельгии. Избирался председателем Конвента. Политические противники неоднократно обвиняли его в коррупции и возлагали на него вину за сентябрьские убийства 1792. Выступал за примирение с жирондистами. После восстания 31 мая —2 июня 1793 выведен из Комитета общественного спасения. С октября 1793 Д. постепенно перешел в оппозицию правительству. Д. и его сторонники (дантонисты) резко критиковали Комитет общественного спасения, требуя закончить революцию и установить мир , прекратить террор, дехристианизацию и применение чрезвычайных мер в экономике. 30 марта 1794 Д. и ряд его сподвижников были арестованы, преданы суду Революционного трибунала и казнены. Соч.: Œuvres de Danton / Rec. et annot. par A. Vermorel. 2e éd. Paris, 1867; Discours de Danton. Paris, 1910; Дантон, министр юстиции Французской революции. Его речи и суд над ним. Петроград, 1917; Избранные речи. Харьков, 1924. Лит.: Bougeart A. Danton. Documents authentiques pour servir à l’histoire de la Révolution française. Bruxelles, 1861; Матьез А. Новое о Дантоне. М.—Л., 1928; Фридлянд Ц. Дантон. 3-е изд. М., 1965; Bluche F. Danton. Paris, 1984; Lawday D. The Giant of the French Revolution: Danton, A Life. New York, 2009; Danton. Le mythe et l’histoire / Sous la dir. de M. Biard et H. Leuwers. Paris, 2016. Д. Ю. Бовыкин.