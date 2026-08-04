ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ (итал. Dante Alighieri)

Великий итальянский поэт.

Данте родился в знатной семье, которая, однако, была близка к пополанам, поэтому примыкал к партии т. н. «белых гвельфов », которые представляли интересы верхушки пополанов и боролись против «черных гвельфов», защищавших интересы знати.

После победы «черных гвельфов» в 1302 г. Данте был заочно приговорен к смерти и весь остаток жизни провел в изгнании.

Первые шаги в литературе Данте сделал ок. 1292 г., когда он написал сочинение «Новая жизнь», вдохновленное любовью поэта к Беатриче Портари. Важное значение для развития языкознания имел неоконченный латинский трактат Данте «О народной речи», в котором Данте видел рождающийся итальянский язык основой объединения страны.

Там же он сделал одни из первых наблюдений о романских языках. Разочаровавшись в гвельфах, Данте обратил свой взор на Священную Римскую империю в надежде увидеть в ней силу, способную положить конец бесконечным раздором в его родном городе и всей Италии.

Картину идеального политического устройства своей страны Данте изобразил в трактате «О монархии» (1313 г.). Важное место в творчестве Данте занимает «Пир» — собрание поэм Данте с аллегорическими комментариями, однако работа не была окончена.

Самое грандиозное творение Данте — «Божественная комедия» в трех частях, повествующая о путешествии поэта по загробному миру: Аду, Чистилищу и Раю. В этой поэме даны ответы на главнейшие вопросы средневекового мировоззрения ; она может рассматриваться как компендий средневековых научных, теологических и политических и этических представлений. Поэму отличает совершенство литературной формы. Текст написан терцинам.

Данте успел завершить поэму к моменту своей смерти, которая настигла его в Равенне в 1321 г.

Иллюстрации:

Статуя Данте во Флоренции.

Сочинения:

Данте Алигьери, "Божественная комедия" / Пер. А. А. Илюшина. М., 1995 г.;

"Новая жизнь";

"О народной речи";

Данте Алигьери. "Монархия" / Пер. с итал. В.П. Зубова. М., 1999.