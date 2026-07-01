ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ
ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ - тальянский поэт.
Писал на латыни и итальянском языке. Семья Данте принадлежала к городскому дворянству Флоренции; родовое имя Алигьери (в другой огласовке - Алагьери) первым носил дед Данте. Получил образование в муниципальном училище, затем (предположительно) учился в Болонском университете (по ещё менее достоверным сведениям, в период изгнания посещал также Парижский университет). Принимал активное участие в политической жизни Флоренции; входил в правительство в должности приора (15.6-15.8.1300 года) и пытался воспрепятствовать обострению борьбы между партиями белых и чёрных гвельфов. После вооруженного переворота во Флоренции и прихода к власти чёрных гвельфов приговорён к изгнанию и лишён гражданских прав (27.1.1302 года); 10.3.1302 года за неуплату денежной пени заочно приговорён к смертной казни. В первые годы изгнания Данте принадлежал к вождям белых гвельфов; принимал участие в вооруженной и дипломатической борьбе с победившей партией. Во время итальянского похода германского императора Генриха VII (1310-1313 годы) поддержал его усилия по установлению в Италии гражданского мира в ряде публичных посланий и в трактате «Монархия» («Monarchia», около 1312-1313 годов, русский перевод 1908, 1968). Во Флоренцию Данте больше не вернулся; несколько лет (1314-1319 или 1320 годы) провёл в Вероне при дворе её правителя Кангранде I делла Скала; последние годы жизни пользовался гостеприимством правителя Равенны Гвидо да Полента. Умер от малярии.
Основной корпус лирических стихотворений Данте создан в 1280-1290-е годы. На раннем этапе Данте подражал Гвиттоне д’Ареццо, но вскоре сменил поэтику и вместе со своим старшим другом Г. Кавальканти стал основоположником поэтической школы, названной Данте «новый сладостный стиль» (смотри «Дольче стиль нуово»). Её главный отличительный признак - предельная спиритуализация любовного чувства. Стихи, посвящённые своей возлюбленной Беатриче (реальное лицо из флорентийского семейства Портинари, жена Симоне Барди), Данте снабдил биографическим и стиховедческим комментарием и собрал в книгу под названием «Новая жизнь» («Vita nova», около 1293-1295 годов). Собственно биографическая канва её предельно скупа: две встречи - первая в детстве, вторая в юности, обозначающая начало любви; смерть отца Беатриче, смерть самой Беатриче, искушение новой любовью и преодоление его. Жизнеописание предстаёт как ряд душевных состояний, ведущий героя ко всё более полному пониманию смысла овладевшего им чувства: любовь в итоге приобретает черты религиозного поклонения.
Кроме стихов «Новой жизни» сохранилось ещё около 50 стихотворений Данте. В их числе - несколько произведений в манере «нового сладостного стиля» (не всегда адресованных Беатриче); любовный цикл «Каменные стихи» («Rime petrose», около 1296 года), названный так по словарному смыслу имени адресата, донны Пьетры, и отмеченный ярко выраженной чувственностью; стихотворная перебранка с Форезе Донати (другом юности Данте и родственником его жены, Джеммы Донати); тринадцать созданных в 1304-1320 годах стихотворных посланий доктринального характера (посвящённых темам благородства, щедрости, справедливости и др.); две латинские эклоги в духе Вергилия (1319-1320 годы). Данте приписывается также поэма «Цветок» («Il fiore», опубликована в 1881 году), представляющая собой частичную переработку «Романа о Розе».
В неоконченном трактате «Пир» («Convivio», около 1304-1307 годов) соединены стихотворения философского содержания и комментарий к ним. Трактат представляет собой один из первых в Италии опытов по созданию научной прозы на народном языке и одновременно обоснование этой попытки - своего рода просветительную программу (направленную на приобщение к знанию более широких социальных слоёв) вместе с защитой народного языка. В неоконченном латинском трактате «О народном красноречии» («De vulgari eloquentia»; создавался в те же годы, что и «Пир») - апологии итальянского языка - Данте впервые предпринимает языковедческий и исторический анализ народного языка и даёт очерк истории литературы на итальянском языке. В латинском трактате «Монархия» Данте также впервые провозглашает принцип разделения духовной и светской властей и настаивает на полном суверенитете последней. Данте также автор философского рассуждения «О земле и воде» («Questio de acqua e terra», 1320); латинских писем к различным адресатам (в том числе к Кангранде I делла Скала).
Наиболее значительное сочинение Данте - поэма «Божественная комедия» («La Divina Commedia»); над ней он начал работать в годы изгнания и закончил её незадолго до смерти. Написанная терцинами, она включает 14233 стиха и разделена на три части (или кантики) и 100 песней (в каждой кантике по тридцать три песни; ещё одна песнь является вступительной ко всей поэме). «Комедией» она названа автором (по признаку движения от печального начала к счастливому концу), который исходил из выработанной средневековой поэтикой классификации жанров; определение «божественная» присвоили поэме потомки. По жанру она примыкает к популярной в средние века литературе видений - рассказов о посещении загробного мира; на их фоне сочинение Данте выделяется не только своей высокой художественностью, но и небывалой по интенсивности субъективной окрашенностью повествования. Право увидеть при жизни загробный мир - особая милость, избавляющая поэта от философских и нравственных заблуждений и накладывающая на него высокую миссию - в конечном счёте изменить весь ход истории. Данте, заблудившемуся в «сумрачном лесу» (который символизирует греховное состояние как самого Данте, так и всего человечества), приходит на помощь Вергилий (символ человеческого разума, не знакомого с Божественным Откровением) и ведёт его по двум первым загробным царствам - царству возмездия (ад) и царству искупления (чистилище). Ад представляет собой воронкообразный провал, заканчивающийся в центре земли; он разделён на девять кругов, в каждом из которых совершается казнь над отдельной категорией грешников (сладострастники, чревоугодники, скупцы и расточители, гневные, еретики, насильники, обманщики, предатели; только обитатели первого круга - души некрещёных младенцев и праведных язычников - избавлены от мук). В числе душ, встреченных Данте и вступивших с ним в беседу, - знакомые ему лица, персонажи из античной истории и мифов, герои-современики. Грехи, за которые они осуждены, не исчерпывают их человеческой натуры, в которой есть место и для благородства, и для величия духа (среди наиболее известных эпизодов такого рода - встречи с Паоло и Франческой в круге сладострастников; с Фаринатой дельи Уберти в круге еретиков; с Брунетто Латини в круге насильников; с Улиссом в круге обманщиков; с Уголино в круге предателей). Чистилище - огромная гора в центре необитаемого, занятого океаном южного полушария; уступами она разделена на семь кругов, где души умерших искупают грехи гордыни, зависти, гнева, уныния, скупости и расточительности, чревоугодия, сладострастия. По прошествии каждого из кругов со лба Данте (и любой из душ чистилища) стирается один из семи знаков греха, начертанных ангелом-привратником. В этой части «Комедии» острее, чем в других, ощущается, что путь Данте для него самого не только ознакомительный, но и искупительный. На вершине горы, в Земном Раю, Данте встречается с Беатриче (символизирующей Божественное Откровение) и расстаётся с Вергилием; здесь же Данте полностью осознаёт свою личную вину и до конца от неё очищается. Вместе с Беатриче он возносится в рай; в каждом из восьми окружающих землю небес (в семи планетных и в восьмом звёздном) он знакомится с определённой категорией блаженных душ и укрепляется в вере и знании. В девятом круге, небе Перводвигателя, и в Эмпирее, где Беатриче в качестве водителя по раю сменяет святой Бернард Клервоский, он удостаивается посвящения в тайны триединства и Боговоплощения. Здесь окончательно смыкаются оба плана поэмы: путь человека к истине и добру через бездны греха, отчаяния и сомнений и путь Истории, подошедшей к последнему рубежу и открывающейся навстречу новой эре.
«Божественная комедия» - универсальный свод средневековой культуры (философии, искусства, политики, быта). Соединив в себе все смысловые потенции эпохи, поэма Данте одновременно их исчерпала - после неё сказать на языке средневековой культуры было уже нечего, надлежало менять сам этот язык.
Творчество Данте положило начало национальной литературе Италии и во многом определило её содержание. В других странах Европы во времена Возрождения и классицизма «Божественная комедия», с её готической многостильностью, недооценивалась; её истинное значение было понято только с утверждением романтизма. В России переводы отдельных фрагментов «Божественной комедии» предпринимались с конца XVIII века; подлинный интерес к Данте стал проявляться в первые десятилетия XIX века (несколько песней перевёл П.А. Катенин). А.С. Пушкин был знаком с «Божественной комедией» (в основном по французским переводам); её мотивы заметны в его творчестве. Основателем русской дантологии стал С.П. Шевырёв. Первый полный перевод «Ада» (в прозе) появился в 1842 году (автор - Е.В. Кологривов). Во 2-й половине XIX века было выполнено несколько полных (прозаических и поэтических) переводов всей поэмы, самый заметный из которых принадлежит Д.Е. Мину («Ад», опубликован в 1853 году, полное издание - 1902-1904 годы). Для поэтов и писателей Серебряного века фигура Данте вообще относится к числу центральных. Попытки перевода «Комедии» предпринимали видные поэты-символисты: В.Я. Брюсов (1-я песнь «Ада»), Вяч.И. Иванов (отдельные песни «Чистилища»), Эллис; А.А. Блок обдумывал переиздание «Стихов о Прекрасной Даме» по образцу «Новой жизни». Б.К. Зайцев переложил «Ад» прозой (1922), Д.С. Мережковский посвятил творчеству Данте книгу («Данте», 1939), О.Э. Мандельштам - эссе («Разговор о Данте», 1933). Лучший из русских переводов поэмы принадлежит М.Л. Лозинскому («Ад» - 1939, «Чистилище» - 1944, «Рай» - 1945). В конце XX - начале XXI веков появилось ещё несколько переводов «Комедии», имеющих экспериментальный характер (А.А. Илюшин, 1995; В.Г. Маранцман, 2003). Из переводов «Новой жизни» самостоятельным художественным значением обладают принадлежащие А.М. Эфросу (1934) и И.Н. Голенищеву-Кутузову (1968).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
La Commedia secondo l’antica vulgata. Mil., 1966-1967. Vol. 1-4;
Божественная комедия. М., 1967;
Малые произведения. М., 1968;
Opere minori. Torino, 1983;
Opere latine. Rome, 2005.