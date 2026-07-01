ДАНСТЕЙБЛ ДЖОН
ДАНСТЕЙБЛ (Данстейпл) ДЖОН - английский композитор.
Один из крупнейших европейских музыкантов 1-й половины XV века. Биографические данные о нём крайне скудны. С 1420-х годов находился на службе у герцога Бедфордского, затем королевы Иоанны (вдовы Генриха IV), с 1437 года - у герцога Глостерского. Погребён в лондонской церкви Святого Стефана на Уолбруке (охарактеризован в эпитафии как «принц музыки»).
Сохранилось не менее 70 вокальных сочинений Данстейбла (в основном 3-, реже 4-голосные): мессы и их отдельные части, многоголосные обработки антифонов и гимнов, мотеты, а также несколько светских сочинений на французские тексты. Его музыка, отличавшаяся плавностью мелодических линий и благозвучием, демонстрировавшая мастерское владение композиторской техникой (в т. ч. изоритмией), высоко ценилась в XV веке; повлияла, в частности, на творчество композиторов континентальной Европы (в т. ч. Г. Дюфаи).
Сочинения:
Complete works. L., 1953 (Musica Britannica. Vol. 8). 2nd ed. L., 1970.