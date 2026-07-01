ДАНСТЕЙБЛ ДЖОН

ДАНСТЕЙБЛ (Дан­стейпл) ДЖОН - английский композитор.

Один из круп­ней­ших ев­ропейских му­зы­кан­тов 1-й половины XV века. Био­гра­фические дан­ные о нём край­не скуд­ны. С 1420-х годов на­хо­дил­ся на служ­бе у гер­цо­га Бед­форд­ско­го, за­тем ко­ро­ле­вы Ио­ан­ны (вдо­вы Ген­ри­ха IV), с 1437 года - у гер­цо­га Гло­стер­ско­го. По­гре­бён в лон­дон­ской церкви Святого Сте­фа­на на Уол­бру­ке (оха­рак­те­ри­зо­ван в эпи­та­фии как «принц му­зы­ки»).

Со­хра­ни­лось не ме­нее 70 во­каль­ных со­чи­не­ний Данстейбла (в основном 3-, ре­же 4-го­лос­ные): мес­сы и их отдельные час­ти, мно­го­го­лос­ные об­ра­бот­ки ан­ти­фо­нов и гим­нов, мо­те­ты, а так­же несколько свет­ских со­чи­не­ний на французские тек­сты. Его му­зы­ка, от­ли­чав­шая­ся плав­но­стью ме­ло­дических ли­ний и бла­го­зву­чи­ем, де­мон­ст­ри­ро­вав­шая мас­тер­ское вла­де­ние ком­по­зи­тор­ской тех­ни­кой (в т. ч. изо­рит­ми­ей ), вы­со­ко це­ни­лась в XV веке; по­влия­ла, в ча­ст­но­сти, на твор­че­ст­во ком­по­зи­то­ров конти­нен­таль­ной Ев­ро­пы (в т. ч. Г. Дю­фаи).

Сочинения:

Complete works. L., 1953 (Musica Bri­tannica. Vol. 8). 2nd ed. L., 1970.