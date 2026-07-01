ДАНОВСКИЙ ВИКТОР ИГНАТЬЕВИЧ

ДАНОВСКИЙ ВИКТОР ИГНАТЬЕВИЧ - Хоровой дирижер, регент, преподаватель, музыкальный критик, композитор, общественный деятель.

Заслуженный учитель Грузинской ССР (1939). В 1898 году окончил Тифлисскую ДС, в 1907 году - музыкальное училище Тифлисского отделения РМО по классу композиции Н.Д. Николаева. Изучал гармонию у Н.С. Кленовского (1901-1902 годы) и Ф.С. Акименко (1902-1903 годы). С 1900 года преподаватель пения и музыки в учебных заведениях Тифлиса. Одновременно регент экзаршего хора. С 1909 года член правления, с 1911 года председатель Тифлисского церковнопевческого общества (ТЦПО). В 1921-1944 годах работал в школах в Тифлисе, с 1944 года - в педагогическом училище. В 1926-1928 годах преподаватель хорового факультета, в 1944-1946 годах хормейстер хоровых курсов Тбилисской консерватории.

Дановский активно занимался церковно-певческой практикой, совмещая ее с общественной деятельностью. Состоял в инициативной группе по организации в Тифлисе церковнопевческого общества (Устав ТЦПО утвержден 7 сентября 1909 года), которое должно было заниматься проблемами материальной обеспеченности регентов и певчих церковных хоров и поддерживать их стремление к «развитию, благолепию и правильной постановке церковного пения в Тифлисе». В день открытия ТЦПО (1 сентября 1909 года) при огромном стечении народа в храме и в церковном дворе состоялся молебен и пел соединенный хор местных церквей из 200 человек под управлением Дановского.

Как председатель ТЦПО Дановский столкнулся с тяжелыми местными условиями: при небольшом количестве тифлисских церковных хоров (около 10, в каждом взрослых певчих - 5-6 человек, в экзаршем - 12 человек) в состав ТЦПО к 1913 году входило лишь 30 человек (в 1909 году - 6 человек). Денежных сборов от духовных концертов (1911-1913 годы) и пожертвований было недостаточно для выплат членам ТЦПО. Следствием недоверия к ТЦПО и отсутствия консолидации среди его членов стало «Обращение Правления к господам регентам и певчим тифлисских церковных хоров», в котором содержались призывы к объединению и совершенствованию церковного пения как одного «из могучих средств к достижению нравственного идеала среди людей».

В церковнопевческом репертуаре Дановский придерживался современных тенденций. 3 марта 1909 года в Казенном театре в Тифлисе в концерте соединенных хоров из 500 человек (экзаршего, Конвоя наместника Его Императорского Величества на Кавказе, военного Александро-Невского собора, арм. ДС, ДУ, римско-католического Петропавловского собора, грузинского любительского) русскими хорами из 300 человек дирижировал Дановский. Были исполнены русские, грузинские, латинские, армянские песнопения, российский гимн «Боже, Царя храни». В планы соединенных хоров входило дать в 1909 году концерт в пользу Комитета по сооружению памятника композиторам Бортнянскому, Львову и Турчанинову.

Программы 2 духовных концертов руководимого Дановским ТЦПО оказались для Тифлиса совершенно новыми: «Царю Небесный» знаменного распева, «Приидите, поклонимся» и «Трисвятое» Е.С. Азеева, Херувимская А.Т. Гречанинова, «Милость мира» В.А. Фатеева, «Достойно есть» П.И. Чайковского, «От юности моея» П.Н. Драгомирова-Толстякова, « Господи , услыши молитву мою» и «Хвалите имя Господне» А.А. Архангельского, «Отче наш» Н.А. Римского-Корсакова, «Восхвалю имя Бога моего» Д.С. Бортнянского (1-й концерт); «Благослови, душе моя» П.Д. Самарина, Трипеснец в Великий четверток протоерея Петра Турчанинова, Херувимская И.Г. Ельцова, «Волною морскою» Гречанинова, «Хвалите имя Господне» А.В. Никольского, «Помышляю день страшный» Архангельского, «Объятия Отча» (трио), «Слава и ныне» и «Кто Бог Велий» Бортнянского, «Во Царствии Твоем» В.С. Калинникова, «Милость мира» и «Тебе поем» П. Г. Чеснокова, «Достойно есть» Д.М. Яичкова (2-й концерт).

18 июня 1910 года на II Всероссийском регентском съезде по поручению тифлисских регентов Дановский сделал доклад «Материально-правовое положение хоровых деятелей». Пути преодоления сложившегося бесправия регентов Дановский видел в создании при церквах штатов певчих, в установлении разрядов хоров, в выдаче певчим заработной платы не менее 200 рублей в год (регенту - 400 рублей), в разрешении заменять в церковных хорах (в т. ч. архиерейских) детские голоса женскими, в устройстве общежитий для мальчиков-певчих, в повышении музыкального образования регентов. Доклад Дановского был поддержан С.В. Смоленским и М.Ф. Гривским. На IV съезде регентов Дановский был членом президиума.

Дановский - автор статей и корреспонденций, освещающих церковнопевческую жизнь Тифлиса и опубликованных (иногда под псевдонимом Фуга) в 1909-1913 годах в журналах «Музыка и жизнь» и «Хоровое и регентское дело». В 1908-1920 годах писал рецензии для тифлисских периодических изданий. Музыкально-критические статьи Дановского принципиальны, содержат нелицеприятные суждения. Так, в обзоре «По киевским хорам» (1911) резкой критике подвергаются хоры Владимирского собора (регент М.А. Надеждинский), Лаврский (регент иеромонах Иадор (Ткаченко)), Лаврский великоцерковный, Николаевского и Михайловского монастырей и в особенности Софийского кафедрального собора (регент Я.С. Калишевский). Отмечается малочисленность хоров, слабая вокальная подготовка, отсутствие современного церковно-певческого репертуара, исполнение любительское, провинциальное, тяготеющее к партесному стилю «Дегтяревых, Соколовых, Лириных и им подобных горе-композиторов», не соответствующее «величественности, красоте и благолепию храмов». Хотя и не без оговорок, Дановский выделяет Лаврский великоцерковный монашеский хор - «единственный в Киеве, который интересно послушать, где песнопения оригинально гармонизованные, величественные в своей простоте» (ХРД. 1911. № 8. С. 179, 180). Статья Дановского вызвала полемику в журнале «Хоровое и регентское дело». Актуальной оказалась заметка Дановского «Регентские съезды и русское регентство» (1912), написанная после проведения малочисленного (всего 70 человек) IV Всероссийского съезда регентов. В 1908-1920 годах Дановский публиковал рецензии в прессе Тифлиса.

Дановский - автор духовных и светских хоровых сочинений, обработок русских народных песен, песен терских казаков и др.

Сочинения:

«Блажен муж» (Op. 4. № 1) для однородного хора с канонархом. Пг.[: Товарищеское хоровое издательство], 1916.