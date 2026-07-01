ДАННОУРА

ДАННОУРА - уча­сток пролива Си­мо­но­секи (пролив Кам­мон) и при­бреж­ная зо­на на за­па­де острова Хон­сю, ны­не восточная часть города Си­мо­но­се­ки.

В Данноура 25.4.1185 про­изош­ло ре­шаю­щее сра­же­ние вой­ны Гэм­пэй (1180-1185 годы) ме­ж­ду вой­ска­ми кла­на Тай­ра (под ко­мандованием Му­нэ­мо­ри) и кла­на Ми­на­мо­то (под ко­мандованием брать­ев Но­риё­ри и Ёси­цу­нэ). Ос­тат­ки войск Тай­ра по­сле по­ра­же­ния на острове Си­ко­ку пы­та­лись пе­ре­дис­лоци­ро­вать­ся на острове Кю­сю, но бы­ли пе­ре­хва­че­ны фло­том про­тив­ни­ка. В бит­ве, по дан­ным не­ко­то­рых хро­ник, уча­ст­во­ва­ло свыше 100 тысяч человек; 700 ко­раб­лям Ми­на­мо­то про­ти­во­стоя­ли 500 ко­раб­лей кла­на Тай­ра. По другим све­де­ни­ям, об­щая чис­лен­ность лич­но­го со­ста­ва фло­та Тай­ра не пре­вы­ша­ла 4-5 тысяч человек, а флот Ёси­цу­нэ имел мень­ше ко­раб­лей, но бо­лее опыт­ные эки­па­жи. Сра­же­ние при Данноура за­кон­чи­лось унич­то­же­ни­ем фло­та и са­мой се­мьи Тай­ра, вме­сте с 7-лет­ним императором Ан­то­ку; ко­ман­дую­щий фло­том Тай­ра и многие са­му­раи по­кон­чи­ли с со­бой, бро­сив­шись в мо­ре. Му­нэ­мо­ри был взят в плен и каз­нён. Бит­ва при Данноура по­ло­жи­ла ко­нец ге­ге­мо­нии кла­на Тай­ра, длив­шей­ся с 1160 года. Клан Ми­на­мо­то уп­ро­чил свои по­зи­ции, что при­ве­ло к ус­та­нов­ле­нию сё­гу­на­та Ка­ма­ку­ра в 1192 году.

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