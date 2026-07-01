ДАННОУРА
ДАННОУРА - участок пролива Симоносеки (пролив Каммон) и прибрежная зона на западе острова Хонсю, ныне восточная часть города Симоносеки.
В Данноура 25.4.1185 произошло решающее сражение войны Гэмпэй (1180-1185 годы) между войсками клана Тайра (под командованием Мунэмори) и клана Минамото (под командованием братьев Нориёри и Ёсицунэ). Остатки войск Тайра после поражения на острове Сикоку пытались передислоцироваться на острове Кюсю, но были перехвачены флотом противника. В битве, по данным некоторых хроник, участвовало свыше 100 тысяч человек; 700 кораблям Минамото противостояли 500 кораблей клана Тайра. По другим сведениям, общая численность личного состава флота Тайра не превышала 4-5 тысяч человек, а флот Ёсицунэ имел меньше кораблей, но более опытные экипажи. Сражение при Данноура закончилось уничтожением флота и самой семьи Тайра, вместе с 7-летним императором Антоку; командующий флотом Тайра и многие самураи покончили с собой, бросившись в море. Мунэмори был взят в плен и казнён. Битва при Данноура положила конец гегемонии клана Тайра, длившейся с 1160 года. Клан Минамото упрочил свои позиции, что привело к установлению сёгуната Камакура в 1192 году.