Данненберг (нем. Danneberg), Роберт (03.07.1885, Вена ‒ 12.12.1942, Аушвитц)

Да`нненберг (нем. Danneberg), Роберт (03.07.1885, Вена — 12.12.1942, Аушвитц) — австрийский политический и государственный деятель, один из лидеров Социал-демократической партии Австрии. Окончил юридический факультет Венского университета. В 1907—1915 — секретарь Социалистического интернационала молодежи. В годы Первой республики — член Конституционного национального собрания (1919—1920), депутат Национального совета (1920— 1934) и председатель Вен­ского муниципалитета (1920—1932). Принимал активное участие в работе над проектами Австрийской конституции и земельной Конституции Вены. Автор концепции «Красной Вены» — первой в европейской истории попытки построения социального государ­ства. Один из инициаторов «налога на жилищное строительство», введение которого позволило социал-демократическому правительству Вены осуществить широкую программу строительства дешевого муниципального жилья. В 1932—1934 министр финансов Вены. Арестован после аншлюса Австрии, в 1938 помещен в концлагерь Дахау. Погиб в 1942 в концлагере Аушвиц (см. Освенцим). Соч.: Die sozialdemokratische Gemeindeverwaltung in Wien. Wien, 1925 u. 1930, 1930. Лит.: Kane L. Robert Danneberg. Ein pragmatischer Idealist. Wien, 1980; Pacher R. Robert Danneberg. Eine politische Biografie. Frankfurt am Main, 2014. И. А. Кукушкина.