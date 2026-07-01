Данква (англ. Danquah), Джозеф Кваме Киретви Боаки (21.12.1895, Бепонг ‒ 40.02.1965, Нсавам)

Да`нква (англ. Danquah), Джозеф Кваме Киретви Боаки (21.12.1895, Бепонг – 40.02.1965, Нсавам) — ганский политик, публицист, юрист. Выходец из знатной семьи. Окончил миссионерскую школу. В Лондонском университете в 1926 получил степень бакалавра права, 1927 — доктора философии. Вице- президент созданного в 1947 Объединенного конвента Золотого Берега (ОКЗБ). В 1949—1956 боролся с Народной партией конвента К. Нкрумы, расколовшей ОКЗБ, в составе новых политических партий, неудачно участвовал в выборах. Член руководства Объединенной партии — основной оппозиционной силы в Гане после получения независимости в марте 1957. Единственный соперник К. Нкру­мы на президентских выборах 1960, получил 10 % голосов. В октябре 1961 — июне 1962 — в заключении по подозрению в подготовке государственного переворота. После очередного покушения на К. Нкруму с января 1964 Д. вновь в заключении, условия содержания привели к смерти от сердечного приступа, что вызвало протесты против политических репрессий в Гане и по всему миру. Соч.: Akan Laws and Customs. London, 1928; The Akan Doctrine of God. London, 1944. Лит.: Мазов С. В. Данква Джозеф Кваме Киретви Боаки // История Африки в биографиях. Под общ. ред. акад. РАН А. Давидсона. М., 2012. С. 479—483. С. В. Мазов.