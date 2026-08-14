ДАНЬКО НАТАЛИЯ ЯКОВЛЕВНА
ДАНЬКО (Данько-Алексеенко) НАТАЛИЯ ЯКОВЛЕВНА - российский скульптор.
Училась в Строгановском училище в Москве (1900-1902 годы), художественной школе и студии Я. Янсона в Вильне (1906-1908 годы), затем в мастерской М.Л. Диллон и студии Л.В. Шервуда в Санкт-Петербурге. В 1909-1914 годах работала в декоративно-монументальной мастерской скульптора В.В. Кузнецова, участвовала в выполнении гранитных рельефов для зданий Санкт-Петербурга (Азово-Донской банк и др.), Москвы (дом Щербатова на Новинском бульваре) и Киева, сооружённых по проектам И.А. Фомина, В.А. Щуко, Ф.И. Лидваля и др. В 1910-1911 годах совместно с Кузнецовым исполнила рельефы и фигуры для павильонов России на Всемирной выставке в Риме и Международной выставке в Турине. С 1914 года скульптор Императорского фарфорового завода (позднее - Ленинградского фарфорового завода имени М.В. Ломоносова), исполняла декоративные вазы и композиции. Один из создателей советского агитационного фарфора («Декабристы», 1918-1919 годы; «Матрос со знаменем», 1921; композиция «Десятилетие Красной Армии», 1927, и др.). Выполняла также портреты деятелей культуры (В.Ф. Нижинского, 1920; А.А. Ахматовой, 1924; А.П. Павловой, 1931-1932 годы; В.Э. Мейерхольда, 1935, и др.), композиции по литературным мотивам, шахматы, кружки, чернильницы, кувшины, подсвечники, пепельницы и т. п. Большинство произведений Данько были расписаны её сестрой, Еленой Яковлевной Данько (1898-1942 годы; также актриса и писательница).
Данько - один из первых российских скульпторов, использовавших фарфор в архитектуре [барельефы для станции «Площадь Свердлова» («Театральная») Московского метрополитена (1936-1937 годы) и для фасада Химкинского речного вокзала (1937)].
Получила Большую золотую медаль Всемирной выставки 1925 года в Париже.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.