Дания (Королевство Дания)

Да`ния (Королевство Дания) — государство в Сев. Европе. Площадь — 43 094 кв. км. Население — 5,717 млн человек (2016, без Гренландии и Фарерских о- вов). Д. в древности. Самые древние свидетельства появления человека на территории современной Д. относятся примерно к 12 500 до н. э. Это были поселения охотников. Около 3900 до н. э. возникают следы занятий сельским хозяйством, и в столетия накануне рождества Христова появляются настоящие деревни, но свидетельства существования протогородов, таких как Рибе, относятся к 400—750 н. э. Ок. 700 начинается процесс централизации страны, вызванный необходимостью защиты от нашествий с юга. Тогда же возникает королевская власть: первым королем считается Горм Старый, окончательное объединение произошло при его сыне Харальде I Синезубом (ум. 987). Именно при нем появляется и сам термин «Дания» (Danmark), запечатленный рунами на камне в Еллинге, для обозначения государства, возникшего на территории современной Д. Помимо п-ова Ютландия и датских островов, в состав Датского королевства входили и южная часть Скандинавского п-ова (исторические провинции Сконе, Блекинге и Халланд, ныне в составе Швеции).