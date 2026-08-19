ДАНИЯ

ДАНИЯ - королевство Дания.

Об­щие све­де­ния.

Дания - го­су­дар­ст­во в Северной Ев­ро­пе. Рас­по­ло­же­но на полуострове Ют­лан­дия, островах Дат­ско­го ар­хи­пе­ла­га (круп­ней­шие - Зе­лан­дия, Фюн, Лол­ланн, Фаль­стер, Лан­ге­ланн, Мён), а так­же на острове Борн­хольм и в северной час­ти Се­ве­ро-Фриз­ских островов (все­го 407 ос­т­ро­вов, оби­тае­мы 99). В со­ста­ве Дании - Фа­рер­ские ост­ро­ва и Гренландия. На за­па­де омы­ва­ет­ся Се­вер­ным морем, на юго-вос­то­ке - Бал­тий­ским морем; на се­ве­ре проливом Ска­гер­рак от­де­ле­на от Нор­ве­гии, на се­ве­ро-вос­то­ке про­ли­ва­ми Кат­те­гат и Эре­сунн (Зунд) - от Шве­ции; на юге име­ет су­хо­пут­ную гра­ни­цу с Гер­ма­ни­ей (дли­на 68 км). Площадь 43,1 тысяч км2 (без Грен­лан­дии и Фа­рер­ских островов). Население 5,4 миллиона человек (2007). Сто­ли­ца - Ко­пен­га­ген. Официальный язык - дат­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца - дат­ская кро­на . В административно-территориальном от­но­ше­нии Дания (с 1.1.2007 года) раз­де­ле­на на 5 ре­гио­нов.

Дания - уни­тар­ное государство. Кон­сти­ту­ция (Ос­нов­ной за­кон) при­ня­та 5.6.1953 года. Фор­ма прав­ле­ния - пар­ла­мен­тар­ная мо­нар­хия.

Гла­ва государства - ко­роль (ко­ро­ле­ва). За­ко­но­дательная власть ко­роль осу­ще­ст­в­ля­ет совместно с фоль­ке­тин­гом (народным со­б­ра­ни­ем), ис­пол­нительная власть - совместно с Государственным со­ве­том. Еван­ге­лическая лю­те­ран­ская цер­ковь Дании яв­ля­ет­ся офи­ци­аль­ной. Ко­роль дол­жен при­над­ле­жать к этой церк­ви. Ко­роль осу­ще­ст­в­ля­ет вер­хов­ную власть че­рез ми­ни­ст­ров, ко­то­рые не­сут от­вет­ст­вен­ность за прав­ле­ние ко­ро­ля - его ак­ты ну­ж­да­ют­ся в кон­тра­сиг­на­ту­ре от­ветственных ми­ни­ст­ров. Ко­роль на­зна­ча­ет и уволь­ня­ет в от­став­ку пре­мьер-ми­ни­ст­ра и других ми­ни­ст­ров.

Выс­ший за­ко­но­дательный ор­ган - од­но­па­лат­ный пар­ла­мент (фоль­ке­тинг), из­би­рае­мый на 4 го­да все­об­щим го­ло­со­ва­ни­ем. Со­сто­ит не бо­лее чем из 179 де­пу­та­тов (в т. ч. 2 из­би­ра­ют­ся от Фа­рер­ских островов и 2 - от острова Грен­лан­дия). Ко­роль мо­жет на­зна­чить но­вые вы­бо­ры в лю­бое вре­мя, кро­ме пе­рио­да ме­ж­ду на­зна­че­ни­ем пра­ви­тель­ст­ва и пред­став­ле­ни­ем пре­мьер-ми­ни­ст­ра фоль­ке­тин­гу.

Выс­ший ис­пол­нительный ор­ган - Государственный со­вет, в со­став ко­то­ро­го вхо­дят со­вер­шен­но­лет­ний на­след­ник пре­сто­ла и ми­ни­ст­ры во гла­ве с пре­мьер-ми­ни­ст­ром (Со­вет ми­ни­ст­ров). За­се­да­ния Государственного со­ве­та ве­дёт ко­роль, ес­ли не по­ру­ча­ет рас­смот­ре­ние во­про­сов Со­ве­ту ми­ни­ст­ров. Ми­ни­ст­ры ну­ж­да­ют­ся в до­ве­рии фоль­ке­тин­га. Во­тум не­до­ве­рия вле­чёт от­став­ку ми­ни­ст­ра, а ко­гда от­но­сит­ся к пре­мьер-ми­ни­ст­ру, то все­го пра­ви­тель­ст­ва, ес­ли не бу­дут на­зна­че­ны но­вые все­об­щие вы­бо­ры в фоль­ке­тинг.

Фа­рер­ские острова и остров Грен­лан­дия име­ют осо­бое управ­ле­ние. Фа­рер­ские острова поль­зу­ют­ся ав­то­но­ми­ей. Ме­ст­ный за­ко­но­дательный ор­ган - лаг­тинг. Во­про­сы внеш­ней, обо­рон­ной и ва­лют­ной по­ли­ти­ки, а так­же дея­тель­ность по­ли­ции и су­деб­ных ор­га­нов от­но­сят­ся к ком­пе­тен­ции центральных датских вла­стей. Грен­лан­дия - «са­мо­управ­ляю­щая­ся тер­ри­то­рия в со­ста­ве дат­ско­го го­су­дар­ст­ва». Ме­ст­ный пар­ла­мент - ланд­стинг. Са­мо­управ­ле­ние острова Грен­лан­дия ана­ло­гич­но ав­то­но­мии Фа­рер­ских островов.

В Дании су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Основные по­ли­тические пар­тии: Хри­сти­ан­ская народная пар­тия, Кон­сер­ва­тив­ная народная пар­тия, Датская народная пар­тия, Вен­ст­ре, Ра­ди­каль­ная Вен­ст­ре, Датская со­ци­ал-де­мо­кра­тическая пар­тия, Со­циа­ли­стическая народная пар­тия, Аль­янс крас­ных и зе­лё­ных, Пар­тия мень­шин­ст­ва.

При­ро­да.

Бе­ре­га Бал­тий­ско­го моря (восточная часть полуострова Ют­лан­дия, острова Зе­лан­дия, Фюн, Лол­ланн и др.) силь­но из­ре­за­ны ши­ро­ки­ми мел­ко­вод­ны­ми за­ли­ва­ми (Ор­хус-Бугт, Кё­ге-Бугт) и за­ли­ва­ми фи­ар­до­во­го ти­па (Исе-фьорд, Оден­се-фьорд). На отдельных уча­ст­ках по­бе­ре­жья северо-восточной час­ти полуострова Ют­лан­дия (мыс Фор­нес), на островах Зе­лан­дия и Мён вы­хо­ды верх­не­ме­ло­вых из­вест­ня­ков со­про­во­ж­да­ют­ся вы­со­ки­ми об­ры­ви­сты­ми кли­фа­ми. Бе­ре­га Се­вер­но­го моря пре­имущественно низ­мен­ные, вы­ров­нен­ные: на за­па­де Ют­лан­дии - от мы­са Ска­ген до мы­са Бло­ваннс-Хук - пре­об­ла­да­ют ак­ку­му­ля­тив­ные бе­ре­га с ла­гу­на­ми (Рин­гкё­бинг-фьорд, Нис­сум-Бред­нинг и др.) и ши­ро­ки­ми пля­жа­ми, окайм­лён­ны­ми поя­сом бе­ре­го­вых дюн; на край­нем юго-за­па­де Дании про­тя­ги­ва­ют­ся ват­то­вые бе­ре­га с по­ло­сой мар­шей, от­го­ро­жен­ных от мо­ря во­до­за­щит­ны­ми со­ору­же­ния­ми. Кон­фи­гу­ра­ция бе­ре­го­вой ли­нии Дании из­ме­ня­лась в те­че­ние ис­то­рического вре­ме­ни: в ре­зуль­та­те силь­но­го штор­ма 1865 года об­ра­зо­вал­ся пролив Лан­ге­рак, отде­лив­ший северную часть полуострова Ют­лан­дия - остров Вен­нсюс­сель-Ти.

Рель­еф. Для Дании ха­рак­те­рен низ­мен­ный рель­еф. На вос­то­ке полуострова Ют­лан­дия и островах Дат­ско­го ар­хи­пе­ла­га пре­об­ла­да­ют низ­кие хол­ми­сто-мо­рен­ные за­озё­рен­ные рав­ни­ны об­лас­ти вюрм­ско­го оле­де­не­ния. Наи­бо­лее воз­вы­шен­ные уча­ст­ки высотой до 173 м (го­ра Идинг-Сков­хой - выс­шая точ­ка Дании) - ко­неч­но-мо­рен­ные гря­ды, суб­ме­ри­дио­наль­но про­тя­нув­шие­ся вдоль центральной час­ти полуострова Ют­лан­дия. К за­па­ду от ко­неч­но-мо­рен­ных гряд в об­лас­ти сто­ка та­лых лед­ни­ко­вых вод сфор­ми­ро­ва­лись зан­д­ро­вые пес­ча­ные рав­ни­ны с тор­фя­ни­ка­ми и бо­ло­та­ми. За­пад центральной час­ти полуострова Ют­лан­дия за­ни­ма­ют вол­ни­стые и мел­ко­хол­ми­стые мо­рен­ные рав­ни­ны об­лас­ти мак­си­маль­но­го (рис­ско­го) оле­де­не­ния. К се­ве­ру от круп­но­го фи­ар­до­во­го залива Лим-фьорд рас­про­стра­не­ны сту­пен­ча­тые мор­ские рав­ни­ны.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Тер­ри­то­рия Дании рас­по­ло­же­на на за­па­де Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской плат­фор­мы, главным образом в об­лас­ти рас­про­стра­не­ния плат­фор­мен­но­го чех­ла, сло­жен­но­го верх­не­ме­ло­вы­ми и кай­но­зой­ски­ми кар­бо­нат­ны­ми, крем­ни­сты­ми и тер­ри­ген­ны­ми (от­час­ти со­ле­нос­ны­ми) по­ро­да­ми, пе­ре­кры­ты­ми тол­ща­ми лед­ни­ко­вых и вод­но-лед­ни­ко­вых от­ло­же­ний плей­сто­це­но­вых оле­де­не­ний. На острове Борн­хольм на по­верх­ность вы­хо­дят до­кем­брий­ские кри­стал­лические по­ро­ды фун­да­мен­та плат­фор­мы. В Дании име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти и при­род­но­го го­рю­че­го га­за (в датском сек­то­ре Цен­траль­но­ев­ро­пей­ско­го неф­те­га­зо­нос­но­го бас­сей­на), ка­мен­ной и ка­лий­ных со­лей, диа­то­ми­та (на полуострове Ют­лан­дия), а так­же из­вест­ня­ков, глин, фос­фо­ри­тов.

Кли­мат. В Дании кли­мат уме­рен­ный мор­ской, с мяг­кой зи­мой и про­хлад­ным ле­том. По­го­да не­ус­той­чи­вая, вет­ре­ная, час­ты ту­ма­ны и силь­ная об­лач­ность. Средние температуры ян­ва­ря 0-0,5 °С, ию­ля 15,5-17 °С. Зи­мой температуры не­зна­чи­тель­но по­ни­жа­ют­ся с за­па­да на вос­ток, ле­том - с се­ве­ро-вос­то­ка на юго-за­пад. Осад­ков в год от 700-800 мм на за­па­де стра­ны до 500-600 мм на вос­то­ке, рас­пре­де­ле­ние осад­ков по се­зо­нам в це­лом рав­но­мер­ное, с не­боль­шим осен­ним мак­си­му­мом. Про­дол­жи­тель­ность за­ле­га­ния ма­ло­мощ­но­го снеж­но­го по­кро­ва не пре­вы­ша­ет 30 дней.

Внут­рен­ние во­ды. Гид­ро­гра­фическая сеть очень гус­та, осо­бен­но на полуострове Ют­лан­дия. Пре­об­ла­да­ют не­боль­шие ре­ки, имею­щие до­ж­де­вое пи­та­ние. Большая часть рек Дании ис­кус­ст­вен­но за­ре­гу­ли­ро­ва­на, рус­ла спрям­ле­ны ка­на­ла­ми. Основные ре­ки: на полуострове Ют­лан­дия - Гу­де­но, Вар­де-О, на острове Зе­лан­дия - Су­со, на острове Фюн - Оден­се-О. Мно­го не­боль­ших, час­то про­точ­ных озёр, пре­им. лед­ни­ко­во­го про­ис­хо­ж­де­ния. Ско­п­ле­ния озёр рас­по­ло­же­ны в восточной час­ти полуострова Ют­лан­дия (Мос­сё, Скан­нер­борг-Сё) и на се­ве­ре острова Зе­лан­дия (Ар­ре­сё, Эс­рум-Сё). Вдоль по­бе­ре­жья Се­вер­но­го моря рас­про­стра­не­ны ла­гун­ные озё­ра, в т. ч. Ста­диль-фьорд. К 2000 году в Дании осу­ше­но 200 тысяч га бо­лот и за­бо­ло­чен­ных тер­ри­то­рий. Эко­си­сте­мы ма­лых рек и озёр де­гра­ди­ру­ют в ре­зуль­та­те эв­тро­фи­ка­ции во­до­ёмов.

Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы со­став­ля­ют 6 км3, во­до­обес­пе­чен­ность - 1,1 тысяч м3 на человек в год. Для хо­зяйственных це­лей еже­год­но ис­поль­зу­ет­ся 21% имею­щих­ся вод­ных ре­сур­сов (из них 43% идёт на ну­ж­ды сельского хозяйства, 30% - на ком­му­наль­но-бы­то­вые ну­ж­ды, 27% по­треб­ля­ют промышленные пред­при­ятия).

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Для западной час­ти полуострова Ют­лан­дия ха­рак­тер­ны ма­ло­про­дук­тив­ные пес­ча­ные поч­вы - под­зо­лы; на вос­то­ке Ют­лан­дии и в пре­де­лах ост­ров­ной час­ти Дании пре­об­ла­да­ют окуль­ту­рен­ные бу­ро­зё­мы. На осу­шен­ных низ­мен­ных морских по­бе­режь­ях сфор­ми­ро­ва­лись мар­ше­вые поч­вы, имею­щие вы­со­кое пло­до­ро­дие.

Ко­рен­ные ши­ро­ко­ли­ст­вен­ные (бу­ко­вые и ду­бо­вые) ле­са на тер­ри­то­рии Дании бы­ли унич­то­же­ны вслед­ст­вие дли­тель­но­го и ин­тен­сив­но­го хо­зяйственного ос­вое­ния. Современные ланд­шаф­ты пред­став­ле­ны со­че­та­ния­ми сельскохозяйственных уго­дий, не­боль­ших по пло­ща­ди уча­ст­ков без­лес­ных со­об­ществ (главным образом вто­рич­ных) и лес­ных на­са­ж­де­ний. Ле­са за­ни­ма­ют 11,8% пло­ща­ди стра­ны (2005), еже­год­но их пло­щадь уве­ли­чи­ва­ет­ся на 3 тысячи га за счёт ис­кусственного ле­со­во­зоб­нов­ле­ния. На полуострове Ют­лан­дия пре­об­ла­да­ют по­сад­ки хвой­ных по­род (главным образом ели ев­ро­пей­ской и различных ви­дов со­сны), на ост­ро­вах - окуль­ту­рен­ные ши­ро­ко­ли­ст­вен­ные (пре­имущественно ду­бо­вые) ле­са. В северной и западной час­тях полуострова Ют­лан­дия встре­ча­ют­ся уча­ст­ки ду­бо­вых ред­ко­ле­сий с под­лес­ком из боя­рыш­ни­ка и мож­же­вель­ни­ка. Большая часть дре­вес­ной рас­ти­тель­но­сти Дании де­гра­ди­ру­ет под дей­ст­ви­ем ки­слот­ных до­ж­дей. Без­лес­ные со­об­ще­ст­ва, за­ни­маю­щие около 9% пло­ща­ди Дании, пред­став­ле­ны ве­ре­ско­вы­ми пус­то­ша­ми, различными ти­па­ми лу­гов и бо­лот. Вдоль по­бе­ре­жий встре­ча­ют­ся уча­ст­ки га­ло­фит­ных лу­гов.

Жи­вот­ный и рас­ти­тель­ный мир Дании силь­но обед­нён в ре­зуль­та­те фраг­мен­та­ции и унич­то­же­ния при­выч­ных ме­сто­оби­та­ний; с 1850 по 2000 год на тер­ри­то­рии стра­ны ут­ра­че­но около 350 або­ри­ген­ных ви­дов жи­вот­ных и рас­те­ний; к ред­ким и ис­че­заю­щим от­не­се­но свыше 25% ви­дов, из­вест­ных на тер­ри­то­рии Дании. Из 49 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих (пре­имущественно мел­ких, в т. ч. гры­зу­нов, на­се­ко­мо­яд­ных и ле­ту­чих мы­шей) 19 вне­се­ны в Крас­ную кни­гу Дании как ви­ды, ну­ж­даю­щие­ся в ох­ра­не. В ле­сах со­хра­ни­лись ко­су­ля и бла­го­род­ный олень, в при­бреж­ных во­дах Се­вер­но­го моря - на­хо­дя­щие­ся под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния бал­тий­ская нер­па, обык­но­вен­ный и длин­но­мор­дый тю­ле­ни.

В Дании 183 ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии (из них 72 - морские ре­зер­ва­ты) об­щей площадью 933 тысяч га (2004). Тер­ри­то­рии 27 фау­ни­стических ре­зер­ва­тов об­щей площадью 737 тысяч га (вклю­чая ак­ва­то­рии), соз­дан­ных для ох­ра­ны мест гнез­до­ва­ния и от­ды­ха мно­го­численных во­до­пла­ваю­щих птиц, от­не­се­ны к вод­но-бо­лот­ным угодь­ям ме­ж­ду­народного зна­че­ния (Бёв­линг-фьорд, Ставнс-фьорд и др.). В пре­де­лах не­сколь­ких ох­ра­няе­мых тер­ри­то­рий с 1998 про­во­дит­ся ре­акк­ли­ма­ти­за­ция реч­но­го боб­ра.

На­се­ле­ние.

Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния Дании (свыше 90%) со­став­ля­ют дат­ча­не; фа­рер­цы - 0,9%, эс­ки­мо­сы-грен­ланд­цы - 0,1%. Около 8,5% на­се­ле­ния - им­ми­гран­ты и их по­том­ки, из них свыше 50% - из стран Ев­ро­пы (в т. ч. из Тур­ции 12%, рес­пуб­лик бывшей Юго­сла­вии 9,7%, Гер­ма­нии 5,6%), 35% - из стран Азии (из Ира­на 5,8%, Ли­ва­на 4,9%, Па­ки­ста­на 4,2%), 9,4% - из го­су­дарств Аф­ри­ки (пре­им. из Со­ма­ли).

С начала XIX века чис­лен­ность на­се­ле­ния Дании бы­ст­ро уве­ли­чи­ва­лась (929 тысяч человек в 1801 году; 1414,6 тысяч человек в 1850; 2249,5 тысяч человек в 1901 году; 4281,3 тысяча человек в 1950 году; 4937,6 тысяч человек в 1970 году). С 1970-х годов тем­пы при­рос­та на­се­ле­ния за­мед­ли­лись (0,77% в 1970 году; 0,21% в 1980 году; 0,11% в 1990 году); в начале XXI века со­став­ля­ют в среднем 0,3% в год (0,33% в 2006 году). Уро­вень рож­дае­мо­сти сни­жа­ет­ся - 11,9 на 1000 жителей в 2005 году (в среднем 16,6 в 1970-1980 годах; 12,8 в 1991-2000 годах); по­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 1,8 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну (в среднем для стран ЕС - 1,5 ре­бён­ка). Уро­вень смерт­но­сти 10,1 на 1000 жителей (11,5 в 1991-2000 годах); мла­ден­че­ская смерт­ность 4,47 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных. При­рост на­се­ле­ния час­тич­но про­ис­хо­дит за счёт им­ми­гра­ции (ми­грационное саль­до 2,52 на 1000 жителей).

Де­мо­гра­фическая про­бле­ма Дании - ста­ре­ние на­се­ле­ния. Средний воз­раст жи­те­лей 39,7 лет (2006; 36,7 лет в 1980 году). До­ля лиц по­жи­ло­го воз­рас­та (65 лет и стар­ше) 15,2% (14,3% в 1980 году), де­тей до 15 лет 18,7% (со­от­вет­ст­вен­но 21,1%), лиц тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (15-64 го­да) 66,1% (64,4%). Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 77,8 го­да (муж­чи­ны - 75,5; жен­щи­ны - 80,2 го­да). В среднем на 100 жен­щин при­хо­дит­ся 98 муж­чин.

Дания - са­мая гус­то­на­се­лён­ная стра­на на се­ве­ре Ев­ро­пы; среднчч плот­ность на­се­ле­ния (126,2 человек/км2 в 2007) воз­рас­та­ет с за­па­да на вос­ток. Наи­бо­лее плот­но за­се­ле­ны острова Зе­лан­дия (около 240 человек/км2) и Фюн (137 человек/км2), наи­ме­нее - западные рай­оны полуострова Ют­лан­дия (около 60 человек/км2). В го­ро­дах про­жи­ва­ет 85,4% населения (2006). Круп­ней­шие го­ро­да - Ко­пен­га­ген (в пре­де­лах Боль­шо­го Ко­пен­га­ге­на - 1094 тысячи человек в 2007, свыше 20% населения Данияи), Ор­хус (230,1 тысяч человек), Оден­се (146,6 тысяч человек), Оль­борг (123,4 тысячи человек).

В эко­но­ми­ке за­ня­то 2710 тысяч человек, из них в сфе­ре ус­луг 75% (в т. ч. оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, об­щественное пи­та­ние и гос­ти­нич­ный биз­нес 18%, транс­порт, связь и те­ле­ком­му­ни­ка­ции 6,3%), промышленности (вклю­чая элек­тро-, га­зо- и водо­снаб­же­ние) 15,7%, строи­тель­ст­ве 6,3%, сельском хозяйстве 3%; без­ра­бот­ных 157,4 тысяч человек (2005).

Ре­ли­гия.

По дан­ным на 2005 год, 84-87% населения Дании - лю­те­ра­не (по­сле­до­ва­те­ли официальной Еван­ге­лической лю­те­ран­ской церк­ви Дании); около 9% - пред­ста­ви­те­ли различных про­тес­тант­ских де­но­ми­на­ций (име­ют­ся по­сле­до­ва­те­ли пя­ти­де­сят­ни­че­ской Апо­сто­ли­че­ской церк­ви, ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня, бап­ти­сты, при­вер­жен­цы Датского мис­сио­нер­ско­го сою­за, ме­то­ди­сты, ре­фор­ма­ты, мо­рав­ские бра­тья, по­сле­до­ва­те­ли Ар­мии Спа­се­ния, ква­ке­ры, уни­та­рии, мор­мо­ны, по­сле­до­ва­те­ли сек­ты «Хри­сти­ан­ской нау­ки»; име­ют­ся так­же не­мно­го­численные при­хо­ды Анг­ли­кан­ской церк­ви); около 1,5% - ка­то­ли­ки; около 2% - му­суль­ма­не (пре­иму­щественно эмиг­ран­ты с Ближ­не­го Вос­то­ка, из Тур­ции и Ал­ба­нии; чис­лен­ность име­ет тен­ден­цию к уве­ли­че­нию); к иу­даи­ст­ским об­щи­нам, а так­же к об­щи­нам ба­хаи­тов при­над­ле­жит не бо­лее 0,5-1% населения стра­ны.

Не­мно­го­численные пра­во­слав­ные при­хо­ды на тер­ри­то­рии Дании на­хо­дят­ся пре­имущественно в юрис­дик­ции Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха­та, а так­же Русской пра­во­слав­ной церк­ви.

Еван­ге­лическая лю­те­ран­ская цер­ковь Дании яв­ля­ет­ся официальной цер­ко­вью и поль­зу­ет­ся под­держ­кой государства (Кон­сти­ту­ция Дании, часть 1 статья 4). В её поль­зу государство взи­ма­ет офи­ци­аль­но ус­та­нов­лен­ный на­лог, ко­то­рым об­ла­га­ют­ся все лю­те­ра­не стра­ны. В начале XXI века на­ме­ти­лась тен­ден­ция к юри­дическому оформ­ле­нию от­хо­да зна­чительного чис­ла дат­чан от Еван­ге­лической лю­те­ран­ской церк­ви Дании с це­лью из­бе­жать уп­ла­ты на­ло­га. Кон­сти­ту­ция Дании га­ран­ти­ру­ет гра­ж­да­нам пра­во уч­ре­ж­дать ре­лигиозные объ­е­ди­не­ния для от­прав­ле­ния куль­та в со­от­вет­ст­вии со свои­ми убе­ж­де­ния­ми, при ус­ло­вии, что их ве­ро­уче­ние и по­ступ­ки не бу­дут на­ру­шать нор­мы мо­ра­ли и об­щественного по­ряд­ка (часть 7, статья 67).

Ис­то­ри­че­ский очерк.

Да­ния с древ­ней­ших вре­мён до середины IX века н.э. К древ­ней­шим сле­дам пре­бы­ва­ния (оче­вид­но, спо­ра­ди­че­ско­го) че­ло­ве­ка на тер­ри­то­рии Дании, да­ти­руе­мым рисс-вюрм­ским меж­лед­ни­ко­вым пе­рио­дом, от­но­сят на­ход­ку кос­тей ла­ни, рас­ко­ло­тых тя­жёлым ин­ст­ру­мен­том. По­се­ле­ния из­вест­ны с кон­ца верх­не­го па­лео­ли­та (Бром­ме), по­сле от­сту­п­ле­ния лед­ни­ка на се­вер. Ме­зо­лит пред­став­лен куль­ту­ра­ми Маг­ле­мо­зе и Линг­би (Лин­гбю), аре­ал по­след­ней ох­ва­ты­вал так­же часть Северной Гер­ма­нии и Южной Шве­ции (на­зва­ны по па­мят­ни­кам на острове Зе­лан­дия). В кон­це ме­зо­ли­та или на­ча­ле не­оли­та рас­про­стра­ни­лась куль­ту­ра Эр­те­бёл­ле. В энео­ли­те, на­ря­ду с ней и не­оли­тической по об­ли­ку куль­ту­рой, пред­став­лен­ной «ямоч­ной ке­ра­ми­кой», по­яв­ля­ют­ся па­мят­ни­ки во­рон­ко­вид­ных куб­ков куль­ту­ры, за­тем шну­ро­вой ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской общ­но­сти (в Дании - куль­ту­ра «оди­ноч­ных по­гре­бе­ний»), ко­ло­ко­ло­вид­ных куб­ков куль­ту­ры.

Куль­ту­ры позд­ней час­ти брон­зо­во­го ве­ка на тер­ри­то­рии Дании от­но­сят к так называемой Се­вер­ной зо­не. В них вы­де­ля­ют­ся несколько пе­рио­дов и ло­каль­ных групп, фик­си­руют­ся различные на­прав­ле­ния куль­тур­ных свя­зей и др. В ран­нем же­лез­ном ве­ке про­сле­жи­ва­ют­ся несколько тра­ди­ций, влия­ние куль­тур Галь­штат и Ла­тен; мно­го­чис­лен­ны на­ход­ки римского им­пор­та пер­вых ве­ков на­шей эры. К этим эпо­хам от­но­сят­ся жерт­вен­ные мес­та, ис­сле­до­ван­ные в тор­фя­ни­ках Дании; сре­ди на­хо­док - де­ревянное суд­но из Йорт­сприн­га (Хёр­тс­пин­га), рас­счи­тан­ное на 20 вои­нов, дли­ной свыше 13 м (здесь же 150 де­ревянных щи­тов, около 200 же­лез­ных и кос­тя­ных на­ко­неч­ни­ков ко­пий, 8 ме­чей и др.), де­та­ли де­ревянных по­во­зок, му­ми­фи­ци­рованные тру­пы уби­тых лю­дей (воз­мож­но, при­не­сён­ных в жерт­ву), лу­ры, кла­ды брон­зо­вых и зо­ло­тых со­су­дов и др. Уникальны так называемая Солнечная колесница (брон­зо­вая мо­дель по­воз­ки с фи­гу­рой ко­ня и ор­на­мен­ти­ров. по­зо­ло­чен­ным дис­ком) из Трун­нхоль­ма (Трунд­холь­ма), ко­тлы с рель­еф­ны­ми изо­бра­же­ния­ми из Гун­не­ст­ру­па (Гун­де­ст­ру­па) и Бро (Бра) и др. Как в тор­фя­ни­ках, так и в не­ко­то­рых кур­га­нах, где за­хо­ро­не­ния про­из­во­ди­лись в ду­бо­вых гро­бах, со­хра­ни­лись из­де­лия из ор­га­нических ма­те­риа­лов, в т. ч. де­ревянные рез­ные нож­ны ме­чей, склад­ные сту­лья, по­су­да. Кро­ме по­се­ле­ний, изу­че­ны сле­ды раз­ме­же­ва­ния древ­них по­лей. К пе­рио­ду римских влия­ний от­но­сят­ся бо­га­тые на­ход­ки ору­жия, сна­ря­же­ния и других пред­ме­тов в тор­фя­ни­ках: Ви­мо­се (Ви­мо­зе), Торс­берг, Ни­дам, Ил­ле­руп и др.

К древ­ней­шим на­ро­дам (конец 1-го тысячелетия до н. э.), жив­шим на полуострове Ют­лан­дия, известным по письменным ис­точ­ни­кам, отно­сятся ким­вры, со­сед­ст­во­вав­шие с тев­то­на­ми. Для более позднего времени из­вест­ны германские пле­ме­на ютов, анг­лов. В 5-6 веках н. э. они пе­ре­се­ли­лись в Бри­та­нию, а на их зем­ли с юга Скан­ди­нав­ско­го полуострова при­шли да­ны (от­сю­да название стра­ны). Из­вест­но, что в хо­де пе­ре­се­ле­ния они вы­тес­ни­ли часть германского пле­ме­ни ге­ру­лов, ушед­шую на юг. Сре­ди на­ро­дов, со­сед­ст­во­вав­ших в начале VI века с да­на­ми, в письменных ис­точ­ни­ках упо­ми­на­ют­ся вар­ны. Ве­ро­ят­но, с эти­ми со­бы­тия­ми свя­за­ны многие кла­ды и сле­ды раз­ру­ше­ний на го­ро­ди­щах. Один из цен­тров вла­сти в эпо­ху Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов на тер­ри­то­рии Дании, су­дя по мно­го­численным на­ход­кам из дра­го­цен­ных ме­тал­лов и ос­тат­кам «двор­ца», рас­по­ла­гал­ся в Гуд­ме (остров Фюн).

Пер­вые письменные упо­ми­на­ния о да­нах от­но­сят­ся к VI-VII векам. Они были объ­е­ди­не­ны в пле­мен­ные сою­зы, соз­да­ли в Ют­лан­дии пер­вые «дру­жин­ные» про­то­го­су­дар­ст­вен­ные об­ра­зо­ва­ния. В VIII веке да­ны по­гло­ти­ли ос­тат­ки ко­рен­но­го на­се­ле­ния по­лу­ост­ро­ва. В этот пе­ри­од они на­ча­ли со­вер­шать морские по­хо­ды, от ко­то­рых осо­бен­но стра­да­ли при­бреж­ные рай­оны Фрис­лан­дии, Фран­ции, Анг­лии. В 793 году да­ны раз­гра­би­ли монастырь Святого Кут­бер­та на острове Лин­дис­фарн (Северная Анг­лия). По­пыт­ка Кар­ла I Ве­ли­ко­го под­чи­нить да­нов за­кон­чи­лась для Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва не­уда­чей. Ко­нунг Гуд­фред, воз­гла­вив­ший борь­бу про­тив фран­ков, ук­ре­пил южные ру­бе­жи датских вла­де­ний (вал Да­не­вир­ке) и соз­дал на ос­но­ве тер­ри­то­ри­аль­ных сою­зов пер­вое датское ко­ро­лев­ст­во, ох­ва­ты­вав­шее всю Данию, южную часть Шве­ции - Ско­не (ос­та­ва­лась со­став­ной ча­стью Дании до середины XVII века) и часть Шлез­ви­га. По­сле убий­ст­ва в 810 году Гуд­фре­да и дли­тель­ной меж­до­усоб­ной вой­ны в 827 году в ка­че­ст­ве един­ст­вен­но­го пра­ви­те­ля да­нов ут­вер­дил­ся его сын Го­рик I. В конце IX века название «Дания» поя­ви­лось в письменных ис­точ­ни­ках.

В конце VIII - начале IX веков у да­нов вы­де­ли­лась ро­до­вая знать и во­енные во­ж­ди (ко­нун­ги), влия­ние ко­то­рых не­ук­лон­но воз­рас­та­ло. Во­ж­ди рас­по­ла­га­ли круп­ны­ми зе­мель­ны­ми вла­де­ния­ми, име­ли собственные во­енные от­ря­ды (ли­ды) и вы­пол­ня­ли не­ред­ко так­же ре­лигиозные функ­ции. Зна­чительную роль в жиз­ни датского об­ще­ст­ва про­дол­жа­ли иг­рать сво­бод­ные воо­руженные кре­сть­я­не-об­щин­ни­ки (бон­ды). Раз­ви­тие феодальных от­но­ше­ний в Дании про­ис­хо­ди­ло бы­ст­рее, чем в других Скандинавских стра­нах, что бы­ло обу­слов­ле­но зна­чительным раз­ви­ти­ем в Ют­лан­дии зем­ле­де­лия, пе­ре­хо­дом к сель­ской об­щи­не и бо­лее тес­ны­ми свя­зя­ми с другими стра­на­ми. По­сте­пен­но южная часть Ют­ланд­ско­го полуострова пре­вра­ти­лась в важ­ный центр ме­но­вой тор­гов­ли ме­ж­ду Западной Ев­ро­пой, Скан­ди­на­ви­ей и Восточной При­бал­ти­кой. Пер­во­на­чаль­но она ве­лась в основном фри­за­ми и бы­ла со­сре­до­то­че­на в Хе­де­бю. Зна­чительными цен­тра­ми тор­гов­ли бы­ли так­же датские го­ро­да Ри­бе и Дан­кир­ке.

Да­ния в конце IX - начале XVI веков Дат­ча­не бы­ли од­ни­ми из наи­бо­лее ак­тив­ных уча­ст­ни­ков по­хо­дов ви­кин­гов. В них на­ря­ду с дру­жин­ни­ка­ми (хирд­ма­на­ми) уча­ст­во­ва­ли бон­ды; по­хо­ды воз­глав­ля­ли ро­до­вые во­ж­ди, а позд­нее ко­ро­ли. Дат­ча­не во гла­ве с ко­нун­гом Гут­ру­мом (879-890 годы) под­чи­ни­ли се­бе об­шир­ные об­лас­ти на вос­то­ке и се­ве­ро-вос­то­ке Анг­лии (смотри Ден­ло), а под пред­во­ди­тель­ст­вом Раг­на­ра Лод­бро­ка (около 770-785 годов) и Рол­ло­на (умер около 930 или 932 годов) за­вое­ва­ли рай­он в ни­зовь­ях Се­ны (с 911 года гер­цог­ст­во Нор­ман­дия, на­хо­див­шее­ся в лен­ной за­ви­си­мо­сти от французских ко­ро­лей). При ко­нун­ге Гор­ме Ста­ром (умер около 950 года) и его на­след­ни­ках Ха­раль­де I Си­не­зу­бом (940-985 или 986 годы) и Свей­не Ви­ло­бо­ро­дом (986-1014 годы) датские вла­де­ния в Анг­лии рас­ши­ри­лись, с них ста­ла взы­ски­вать­ся де­неж­ная дань (да­не­гельд). Кнуд Ве­ли­кий по­ко­рил всю Анг­лию и в 1016 году взо­шёл на английский пре­стол, а в 1028 году стал так­же ко­ро­лём Нор­ве­гии, в ре­зуль­та­те че­го воз­ник­ла датская им­пе­рия, для ко­то­рой Се­вер­ное море бы­ло внутренним мо­рем. Император Свя­щен­ной Римской им­пе­рии Кон­рад II был вы­ну­ж­ден ус­ту­пить дат­ча­нам Шлез­виг­скую мар­ку. По­сле кон­чи­ны Кну­да Ве­ли­ко­го в 1035 году соз­дан­ная им дер­жа­ва рас­па­лась (его сын Хар­дек­нут II пра­вил Анг­ли­ей до 1042 года). В середине XII века за­вое­вательные по­хо­ды дат­чан пре­кра­ти­лись.

Бо­гат­ст­ва, ко­то­рые за­хва­ты­ва­лись в по­хо­дах, а так­же по­сто­ян­ный при­ток во­ен­но­плен­ных, об­ра­щае­мых в раб­ст­во, спо­соб­ст­во­ва­ли уси­ле­нию со­ци­аль­ной диф­фе­рен­циа­ции датского об­ще­ст­ва. В X веке про­изош­ло ук­ре­п­ле­ние ко­ро­лев­ской вла­сти, что не в по­след­нюю оче­редь бы­ло обу­слов­ле­но тем, что она вы­сту­па­ла в ро­ли ор­га­ни­зую­щей си­лы внеш­ней экс­пан­сии и обес­пе­чи­ва­ла удер­жа­ние но­вых вла­де­ний под вла­стью дат­чан. В X-XI веках в Дании воз­ник­ли но­вые и бы­ст­ро рос­ли ста­рые го­ро­да, ко­то­рые вы­сту­па­ли в пер­вую оче­редь в ро­ли тор­го­вых цен­тров (Ви­борг, Оден­се, Ор­хус, Оль­борг и др.). Главной ре­зи­ден­ци­ей дат­ских ко­ро­лей стал Ел­линг, ко­ро­лев­ски­ми ре­зи­ден­ция­ми яв­ля­лись так­же Рос­кил­ле и Лунд.

Важ­ным фак­то­ром ук­ре­п­ле­ния центральной вла­сти был со­юз ко­ро­ля и ка­то­лической церк­ви. Пер­вые по­пыт­ки хри­стиа­ни­за­ции Дании бы­ли пред­при­ня­ты в VIII-IX веках мис­сио­не­ра­ми Вил­либ­рор­дом (около 657-739 годов) и Анс­га­ри­ем. Около 965 года хри­сти­ан­ст­во ста­ло в Дании государственной ре­ли­ги­ей. В 1104 году в Лун­де бы­ло ос­но­ва­но пер­вое ар­хи­епи­скоп­ст­во, ко­то­ро­му под­чи­ня­лись все сканд. епи­скоп­ст­ва. В XI-XII веках на сме­ну ста­рой ро­до­вой зна­ти при­шла зем­ле­вла­дель­че­ская, со­сто­яв­шая из слу­жи­лых лю­дей ко­ро­ля (во­енно-морское опол­че­ние - ле­дунг - в этот пе­ри­од на­ча­ло за­ме­щать­ся ры­цар­ски­ми от­ря­да­ми), раз­бо­га­тев­ших бон­дов и ка­то­лического ду­хо­вен­ст­ва. Ме­ж­ду ко­ро­лём и фео­да­ла­ми ус­та­но­ви­лись вас­саль­но-лен­ные от­но­ше­ния. Часть бон­дов по­па­ла в за­ви­си­мость от феодальных зем­ле­вла­дель­цев ли­бо бы­ла объ­яв­ле­на ко­рон­ны­ми кре­сть­я­на­ми. В 1086 году Данию ох­ва­ти­ло вос­ста­ние, вы­зван­ное вве­де­ни­ем го­дом ра­нее де­ся­ти­ны, взи­мае­мой зер­ном. Ко­роль Кнуд II Свя­той был убит, в Дании на­чал­ся пе­ри­од внутренней сму­ты и усо­биц.

В 1157 году на датском тро­не ут­вер­ди­лась ди­на­стия Валь­де­ма­ров, при ко­то­рых про­изош­ло ук­ре­п­ле­ние ко­ро­лев­ской вла­сти, было вос­ста­нов­ле­но един­ст­во датского государства и зна­чи­тель­но рас­ши­ре­ны его пре­де­лы за счёт за­вое­ва­ния зе­мель на южных и восточных по­бе­режь­ях Бал­тий­ско­го мо­ря. Валь­де­мар I Ве­ли­кий в борь­бе про­тив Ген­ри­ха Льва в 1162 году при­знал сю­зе­ре­ни­тет германского императора Фрид­ри­ха I Бар­ба­рос­сы и пред­при­нял ряд по­хо­дов про­тив ве­не­дов, за­кон­чив­ших­ся за­вое­ва­ни­ем около 1169 года острова Рю­ген (на­хо­дил­ся под вла­стью Дании до 1227 года). Его сын Кнуд VI (за­ни­мал датский пре­стол в 1182-1202 годах) к 1187 году под­чи­нил По­ме­ра­нию и Мек­лен­бург, в 1201 году - Голь­штейн и ос­во­бо­дил­ся от за­ви­си­мо­сти от германских им­пе­ра­то­ров. На­сле­до­вав­ший ему Валь­де­мар II По­бе­ди­тель в 1219-1220 годах при­со­еди­нил к датским вла­де­ни­ям по­бе­ре­жье северной Эс­то­нии (Эс­тлян­дии; ос­та­ва­лось под вла­стью Дании до 1346 года). Од­на­ко в 1227 году при Борн­хё­ве­де он по­тер­пел по­ра­же­ние от сою­за северо-германских кня­зей, что по­ло­жи­ло ко­нец датской экс­пан­сии в южных и восточных рай­онах Бал­тий­ско­го мо­ря.

Внеш­не­по­ли­тические ус­пе­хи Дании со­про­во­ж­да­лись подъ­ё­мом эко­но­ми­ки, рос­том то­вар­но-де­неж­ных от­но­ше­ний, уве­ли­че­ни­ем та­мо­жен­ных сбо­ров, обес­пе­чив­шим по­пол­не­ние каз­ны. На ру­бе­же XII-XIII веков в Дании на­ча­ли взи­мать­ся ре­гу­ляр­ные на­ло­ги: бы­ло вве­де­но государственное по­зе­мель­ное об­ло­же­ние, ста­ли со­би­рать­ся еже­год­ный под­вор­ный на­лог и на­ту­раль­ный на­лог на со­дер­жа­ние ар­мии (ле­динг), за­ме­нив­ший служ­бу в опол­че­нии, поя­ви­лась прак­ти­ка от­ра­бо­ток на ко­ро­лев­ском дво­ре. Ус­пеш­но раз­ви­ва­лась тор­гов­ля и ко­ра­бель­ное де­ло, ве­лось строи­тель­ст­во мно­го­численных зам­ков, пре­ж­де все­го ко­ро­лев­ских. В этот пе­ри­од в Дании со­хра­ня­лась зна­чительная про­слой­ка сво­бод­но­го кре­сть­ян­ст­ва, ко­то­ро­му при­над­ле­жа­ло до 15% зем­ли. Ус­той­чи­вым со­ци­аль­ным ин­сти­ту­том ос­та­ва­лась кре­сть­ян­ская об­щи­на (про­су­ще­ст­во­ва­ла до конца XVIII века). Она име­ла свой сход (тинг), яв­ляв­ший­ся пер­вич­ным су­деб­ным ор­га­ном. В конце XII века бы­ло обоб­ще­но об­ла­ст­ное пра­во Зе­лан­дии, в начале XIII века - Ско­не, а в 1241 году соз­дан пер­вый об­ще­дат­ский свод за­ко­нов - «Ют­ланд­ский за­кон» («Juske Lov»). В XIII веке бы­ла со­став­ле­на так­же под­роб­ная опись зе­мель­ных вла­де­ний датского ко­ро­лев­ст­ва - «Jordebog».

Раз­ви­тие фео­да­лиз­ма в Дании с середины XIII века про­ис­хо­ди­ло в ус­ло­ви­ях ост­рой борь­бы ме­ж­ду отдельными груп­пи­ров­ка­ми фео­да­лов, меж­ду фео­да­ла­ми и ко­ро­лев­ской вла­стью, при­чём Цер­ковь не­ред­ко вы­сту­па­ла в сою­зе с дво­ря­на­ми про­тив ко­ро­ля. По­сле смер­ти Валь­де­ма­ра II По­бе­ди­те­ля на про­тя­же­нии 100 лет (1241-1340 годы) Данию со­тря­са­ли внутренние кон­флик­ты. В 1282 году знать при­ну­ди­ла ко­ро­ля Эри­ка V Клип­пин­га (1259-1286 годы) под­пи­сать хар­тию, ог­ра­ни­чи­вав­шую ко­ро­лев­скую власть. Он обя­зал­ся еже­год­но со­би­рать да­не­хоф и стро­го при­дер­жи­вать­ся ре­ше­ний, вы­но­си­мых су­дом. По­пыт­ка ко­ро­ля от­ка­зать­ся от вы­пол­не­ния этой хар­тии и с по­мо­щью на­ём­ных германских войск по­да­вить феодальную оп­по­зи­цию за­кон­чи­лась не­уда­чей; ко­роль был убит. Взо­шед­ший на пре­стол Эрик VI Мен­вед (1286-1319 годы) су­мел вре­мен­но ук­ре­пить по­зи­ции ко­ро­лев­ской вла­сти. Он по­пы­тал­ся во­зоб­но­вить датскую экс­пан­сию на южное по­бе­ре­жье Бал­тий­ско­го моря и, за­клю­чив со­юз с гер­цо­гом Мек­лен­бург­ским и бо­лее мел­ки­ми германскими князь­я­ми, фор­маль­но под­чи­нил се­бе ряд ган­зей­ских го­ро­дов, на­чал ак­тив­но вме­ши­вать­ся в шведские де­ла. Во­енные рас­хо­ды и рас­то­чи­тель­ность ко­ро­ля ис­то­щи­ли датскую каз­ну и по­дор­ва­ли ав­то­ри­тет ко­ро­лев­ской вла­сти. Эрик VI Мен­вед пы­тал­ся по­пра­вить фи­нан­со­вое по­ло­же­ние за счёт вве­де­ния но­вых на­ло­гов и упо­ря­до­че­ния сис­те­мы на­ло­го­об­ло­же­ния. В этих це­лях в Дании бы­ла про­ве­де­на административно-территориальная ре­фор­ма. Од­на­ко по­пол­нить каз­ну не уда­лось. Но­вый ко­роль Кри­сто­фер II (1319 или 1320-1326, 1330-1332 годы) в по­ис­ках средств на­чал раз­да­вать ко­рон­ные зем­ли в за­лог германским фео­да­лам. К 1325 году бо­лее по­ло­ви­ны стра­ны бы­ло за­ло­же­но. В 1332 году ко­ро­лев­ская власть в Дании фак­ти­че­ски бы­ла ли­к­ви­ди­ро­ва­на, стра­на ока­за­лась под вла­стью Шве­ции и Голь­штей­на.

В 1340 году сы­ну Кри­сто­фе­ра II Валь­де­ма­ру IV Ат­тер­да­гу уда­лось вер­нуть се­бе датскую ко­ро­ну. Для ус­ми­ре­ния не­по­кор­ных фео­да­лов он при­бег к кон­фи­ска­ци­ям, что вы­зва­ло вос­ста­ния зна­ти в Ют­лан­дии в 1357 и 1360 годах. К 1360 году он смог воз­вра­тить за­ло­жен­ные датские зем­ли. Для при­ми­ре­ния с дво­рян­ской оп­по­зи­ци­ей Валь­де­мар IV Ат­тер­даг со­брал да­не­хоф и ог­ла­сил ма­ни­фест, на ос­но­ва­нии ко­то­ро­го был при­нят «Зем­ский мир» («Lan­defred») - до­го­вор ко­ро­ля и со­сло­вий. Он со­дер­жал обя­за­тель­ст­во на­ро­да под­чи­нять­ся ко­ро­лю, а ко­ро­ля - по­ве­ле­вать на­ро­дом, но толь­ко до тех пор, по­ка ко­роль и его на­след­ни­ки не на­ру­шат за­кон. Со­сло­вия долж­ны бы­ли за­щи­щать государство от внеш­ней опас­но­сти, не ока­зы­вать в ущерб сво­ей стра­не по­мощь иностранным го­су­да­рям, а ко­роль - со­блю­дать «обы­чаи» в от­но­ше­нии на­ло­гов и во­енной служ­бы, а так­же за­ко­ны стра­ны. Этот сво­его ро­да «национальный до­го­вор» ук­ре­пил един­ст­во Дании, ко­ро­лев­скую власть и со­слов­но-мо­нар­хическую сис­те­му. Ме­нее ус­пеш­ной бы­ла внеш­няя по­ли­ти­ка Валь­де­ма­ра IV Ат­тер­да­га. Его по­пыт­ка ус­та­но­вить датское гос­под­ство в западной час­ти Бал­тий­ско­го моря (кон­троль над про­ли­ва­ми, вве­де­ние зунд­ской по­шли­ны, за­хват острова Гот­ланд в 1361 году) при­ве­ла к от­кры­то­му кон­флик­ту с Ган­зой. Дат­ско-ган­зей­ская вой­на 1367-1370 годов за­кон­чи­лась пора­же­ни­ем Дании. По Штраль­зунд­ско­му ми­ру 1370 года Ган­за ут­вер­ди­ла свои по­зи­ции на Бал­ти­ке и по­лу­чи­ла пра­во вме­ши­вать­ся в из­бра­ние датских ко­ро­лей.

В XIV веке шёл про­цесс сбли­же­ния Дании, Шве­ции и Нор­ве­гии, об­ус­лов­лен­ный их со­вме­ст­ным стрем­ле­ни­ем про­ти­во­дей­ст­во­вать на­жи­му со сто­ро­ны Ган­зы. В 1380 году, бла­го­да­ря бра­ко­со­че­та­нию до­че­ри Валь­де­ма­ра IV Ат­тер­да­га Мар­гре­те I и норвежского ко­ро­ля Хо­ко­на VI, бы­ла за­клю­че­на датско-норвежская уния (про­су­ще­ст­во­ва­ла до 1814 года), а по­сле из­бра­ния Мар­гре­те I на шведский пре­стол - Каль­мар­ская уния 1397-1523 годов Дании, Шве­ции и Нор­ве­гии (с Ис­лан­ди­ей), в ре­зуль­та­те че­го все Скандинавские стра­ны ока­за­лись под вла­стью датских ко­ро­лей. Дания иг­ра­ла ве­ду­щую роль в унии, а Ко­пен­га­ген при­об­рёл ста­тус сто­ли­цы круп­ной ев­ропейской дер­жа­вы. Од­на­ко но­вое государственное об­ра­зо­ва­ние бы­ло весь­ма не­проч­ным, о чём сви­де­тель­ст­во­ва­ли час­тые вой­ны ме­ж­ду вхо­див­ши­ми в унию ко­ро­лев­ст­ва­ми. В 1460 году по до­го­во­ру с голь­штейн­ским ры­цар­ст­вом датский ко­роль Кри­сти­ан I, при­над­ле­жав­ший к ди­на­стии Оль­ден­бур­гов, был из­бран гер­цо­гом Шлез­ви­га и гра­фом Голь­штей­на. Бы­ла ус­та­нов­ле­на лич­ная уния Шлез­ви­га и Голь­штей­на с Данией, ко­то­рая га­ран­ти­ро­ва­ла не­де­ли­мость кня­жеств.

По­сле пе­рио­да упад­ка, вы­зван­но­го внутренними не­уря­ди­ца­ми, со 2-й половины XIV века датская эко­но­ми­ка ис­пы­ты­ва­ла подъ­ём. В Ют­лан­дии, где пре­об­ла­даю­щим на­прав­ле­ни­ем сельскохозяйственного про­изводства бы­ло раз­ве­де­ние ско­та, про­изош­ло уве­ли­че­ние до­ли де­неж­ной рен­ты и со­кра­ще­ние бар­щи­ны. Здесь и на острове Фюн за­кре­пи­лась сис­те­ма кре­сть­ян­ских дер­жа­ний (фэс­те). В Зе­лан­дии, где на­блю­дал­ся зна­чительный от­ток на­се­ле­ния в го­ро­да, а зем­ле­де­лие и бар­щи­на иг­ра­ли важ­ную роль, вот­чин­ни­ки до­би­лись при­кре­п­ле­ния кре­сть­ян к зем­ле (вор­нед­скаб), уве­ли­чи­лась пло­щадь ко­рон­ных зе­мель­ных вла­де­ний. Датские го­ро­да при под­держ­ке ко­ро­ля дос­та­точ­но ус­пеш­но кон­ку­ри­ро­ва­ли с Ган­зой.

На ру­бе­же XV-XVI веков власть в Дании бы­ла по­де­ле­на ме­ж­ду ко­ро­лём и риг­сро­дом (пред­ста­вительным ор­га­ном свет­ских и ду­хов­ных фео­да­лов). Чле­ны риг­сро­да из­би­ра­ли ко­ро­ля (с 1448 года на датском пре­сто­ле на­хо­ди­лись пред­ста­ви­те­ли ди­на­стии Оль­ден­бур­гов). Ка­ж­дый но­вый ко­роль в осо­бой гра­мо­те («ка­пи­ту­ля­ции») под­твер­ждал при­ви­ле­гии дво­рян­ст­ва и ригс­ро­да. Со­слов­но-пред­ста­вительное со­б­ра­ние - риг­сдаг (со­би­рал­ся с 1468 года из пред­ста­ви­те­лей дво­рян­ст­ва, ду­хо­вен­ст­ва, го­ро­жан и сво­бод­но­го кре­сть­ян­ст­ва) не рас­по­ла­гал сколь­ко-ни­будь зна­чительным влия­ни­ем; его функ­ции за­час­тую сво­ди­лись к санк­цио­ни­ро­ва­нию тре­буе­мо­го ко­ро­лём по­вы­ше­ния на­ло­гов.

По­пыт­ки про­тив­ни­ков Каль­мар­ской унии в Шве­ции до­бить­ся её рас­тор­же­ния жес­то­ко по­дав­ля­лись Кри­стиа­ном II (смотри «Сток­гольм­ская кро­ва­вая ба­ня», 1520). По­пыт­ка ко­ро­ля, опи­ра­вшегося на мел­кое дво­рян­ст­во и го­ро­жан (им был пре­дос­тав­лен ряд при­ви­ле­гий), по­до­рвать гос­под­ство ари­сто­кра­тии и риг­сро­да за­кон­чи­лась не­уда­чей. В 1523 году Кри­сти­ан II в ре­зуль­та­те ари­сто­кра­тического за­го­во­ра был низ­ло­жен и из­гнан из стра­ны. На датский пре­стол взо­шёл Фре­де­рик I. Внутренняя сму­та в Дании по­зво­ли­ла Гус­та­ву I Ва­зе в том же го­ду до­бить­ся ли­к­ви­да­ции датско-шведского ди­на­стического сою­за, он был из­бран ко­ро­лём Шве­ции. Под вла­стью датской ко­ро­ны ос­та­лась Нор­ве­гия с её ат­лан­тическими вла­де­ния­ми (Ис­лан­дия, Фа­рер­ские острова, Грен­лан­дия) (смотри Дат­ско-нор­веж­ская уния 1380-1814 годы). Со смер­тью в 1533 году Фре­де­ри­ка I внутренняя борь­ба в Дании рез­ко обо­ст­ри­лась (смотри «Граф­ская рас­пря»). По­да­вив вос­ста­ние кре­сть­ян и го­ро­жан, став­лен­ник дво­рян­ст­ва Кри­сти­ан III по­пы­тал­ся ис­поль­зо­вать по­бе­ду для ук­ре­п­ле­ния эко­но­мических и по­ли­тических по­зи­ций ко­ро­лев­ской вла­сти и про­вёл ко­ро­лев­скую Ре­фор­ма­цию (1536), в ре­зуль­та­те ко­то­рой се­ку­ля­ри­зирированные цер­ков­ные зем­ле­вла­де­ния ста­ли ко­ро­лев­ской соб­ст­вен­но­стью. В том же го­ду в «Ка­пи­ту­ля­цию» Кри­стиа­на III был вклю­чён так называемый нор­веж­ский па­ра­граф, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым Нор­ве­гия бы­ла объ­яв­ле­на ча­стью Да­нии.

Да­ния в конце XVI - начале XIX веков. Со 2-й половины XVI века в Дании на­чал­ся бы­ст­рый рост круп­но­го дво­рян­ско­го зем­ле­вла­де­ния за счёт по­гло­ще­ния кре­сть­ян­ских дво­ров, дос­тиг­ший сво­ей куль­ми­на­ции в 1660-1680-х годов (в ру­ках каз­ны бы­ли со­сре­до­то­че­ны в основном лес­ные охот­ни­чьи уго­дья). В это же вре­мя на­чал­ся но­вый подъ­ём бал­тий­ской тор­гов­ли, в пер­вую оче­редь хле­бом. В ус­ло­ви­ях упад­ка Ган­зы экс­порт про­из­во­ди­мой в Дании сельскохозяйственной про­дук­ции пе­ре­шёл в ру­ки датских по­ме­щи­ков. К концу XVI века её скуп­ку мо­но­по­ли­зи­ро­ва­ли Ни­дер­лан­ды. На ру­бе­же XVI-XVII веков на­чал­ся кри­зис сбы­та, ко­то­рый был пре­одо­лён толь­ко к 1740 году.

Дания в этот пе­ри­од про­дол­жа­ла ос­та­вать­ся аг­рар­ной стра­ной, ма­ну­фак­тур­ное про­изводство прак­ти­че­ски от­сут­ст­во­ва­ло, раз­ви­ва­лось мел­кое ре­мес­лен­ное про­изводство в рай­оне Ко­пен­га­ге­на и гор­ное де­ло в Нор­ве­гии. Толь­ко в конце XVII века, бла­го­да­ря во­енной конъ­юнк­ту­ре, в Дании поя­ви­лись ка­зён­ные (ко­ро­лев­ские) и ча­ст­ные ма­ну­фак­ту­ры. Датские ка­пи­та­лы вкла­ды­ва­лись не столь­ко в раз­ви­тие про­изводства, сколь­ко в ме­ж­ду­народную тор­гов­лю. В сельском хозяйстве про­ис­хо­ди­ло по­сте­пен­ное вы­тес­не­ние зем­ле­де­лия жи­вот­но­вод­ст­вом, бар­щи­на не по­лу­чи­ла все­об­ще­го рас­про­стра­не­ния (толь­ко 18% кре­сть­ян вы­пол­ня­ли 3-днев­ную бар­щи­ну).

С 1563 года на­чал­ся дли­тель­ный кон­фликт Дании со Шве­ци­ей за ге­ге­мо­нию в бал­тий­ском ре­гио­не и за об­ла­да­ние тер­ри­то­рия­ми на Скан­ди­нав­ском полуострове (смотри Дат­ско-швед­ские вой­ны XVI-XIX веков). Вой­ны со Шве­ци­ей за­кон­чи­лись в це­лом по­ра­же­ни­ем Дании, по­те­рей ею час­ти вла­де­ний, в т. ч. Ско­не и восточной Нор­ве­гии, и ус­та­нов­ле­ни­ем шведского гос­под­ства на Бал­тий­ском мо­ре. В XVI веке Дания ут­ра­ти­ла Голь­штейн (при­об­ре­ла вновь в 1773 году по со­гла­ше­нию с Ека­те­ри­ной II). Не­удач­ным бы­ло и уча­стие Дании в 1625-1629 годах при Кри­стиа­не IV в Три­дца­ти­лет­ней вой­не 1618-1648 годов.

В середине XVII века в ус­ло­ви­ях по­сто­ян­ных войн для по­пол­не­ния каз­ны по­тре­бо­ва­лось вве­де­ние пря­мых на­ло­гов и их рас­про­стра­не­ние на дво­рян­ст­во. Со­про­тив­ле­ние по­след­не­го при­ве­ло к воз­ник­но­ве­нию силь­ной бюр­гер­ско-бур­жу­аз­ной ан­ти­фео­даль­ной оп­по­зи­ции, к ко­то­рой при­сое­ди­ни­лось про­тес­тант­ское ду­хо­вен­ст­во. В 1660 году Фре­де­рик III, поль­зо­вав­ший­ся боль­шой по­пу­ляр­но­стью в стра­не бла­го­да­ря ге­ро­ическому по­ве­де­нию во вре­мя оса­ды Ко­пен­га­ге­на шведскими вой­ска­ми в 1659 году, со­звал риг­сдаг. При под­держ­ке кре­сть­ян­ст­ва оп­по­зи­ция по­тре­бо­ва­ла от­ме­ны ря­да дво­рян­ских при­ви­ле­гий и пре­вра­ще­ния ко­ро­лев­ской вла­сти в на­след­ст­вен­ную, что сде­ла­ло бы её не­за­ви­си­мой от риг­сро­да. Эти тре­бо­ва­ния бы­ли удов­ле­тво­ре­ны, Дания объ­яв­ле­на на­следственной мо­нар­хи­ей. Пе­ре­ход Дании к аб­со­лю­тиз­му был оформ­лен «Ко­ро­лев­ским за­ко­ном» 1665 года (дей­ст­во­вал до 1849 года). Этот акт от­крыл пе­ри­од ре­форм, пик ко­то­рых при­шёл­ся на вре­мя прав­ле­ния Кри­стиа­на V и Фре­де­ри­ка IV. Риг­срод был ли­к­ви­ди­ро­ван, про­ве­дён ряд ме­ро­прия­тий по цен­тра­ли­за­ции стра­ны, соз­дан дее­спо­соб­ный бю­ро­кра­тический ап­па­рат, пре­кра­тил­ся и со­зыв риг­сда­га. Зна­чительное ухуд­ше­ние сельскохозяйственной. конъ­юнк­ту­ры при­ве­ло к ут­ра­те дво­ря­на­ми-зем­ле­вла­дель­ца­ми бы­ло­го влия­ния. Опо­рой датского аб­со­лю­тиз­ма ста­ло но­вое чи­нов­ное дво­рян­ст­во и бюр­гер­ст­во (на государственные долж­но­сти ста­ли при­ни­мать лиц, про­ис­хо­див­ших из со­сло­вия го­ро­жан). Бы­ла стан­дар­ти­зи­ро­ва­на юри­дическая сис­те­ма, из­дан об­ще­дат­ский сборник за­ко­нов «Dan­ske Lov» (1683), про­ве­де­на ре­фор­ма мер и ве­сов, со­став­лен ка­дастр всех зе­мель для вве­де­ния еди­ной сис­те­мы на­ло­го­об­ло­же­ния. В 1702 году был уп­разд­нён вор­нед­скаб, но в 1733 году кре­по­ст­ни­че­ст­во бы­ло вос­ста­нов­ле­но в фор­ме во­ен­но-при­пис­ной сис­те­мы (став­нос­бонд).

С середины XVIII века в датском об­ще­ст­ве ста­ли об­су­ж­дать­ся про­бле­мы мо­дер­ни­за­ции сельскохозяйственной сис­те­мы и про­ве­де­ния внутренних ре­форм. Граф Ю.Х.Э. Берн­сторф, фак­ти­че­ски воз­глав­ляв­ший пра­ви­тель­ст­во в 1751-1770 годах, про­во­дил по­ли­ти­ку мер­кан­ти­лиз­ма, ко­то­рая, не имея дос­та­точ­ных эко­но­мических пред­по­сы­лок, за­кон­чи­лась про­ва­лом, что при­ве­ло к рез­ко­му ухуд­ше­нию эко­но­мического и фи­нан­со­во­го по­ло­же­ния Дании. Для по­пол­не­ния каз­ны был вве­дён но­вый сельскохозяйственный на­лог (харт­корн), на­ча­лась рас­про­да­жа ко­рон­ных зе­мель. В цар­ст­во­ва­ние Кри­стиа­на VII пер­вый министр Й.Ф. Стру­эн­се про­вёл ре­фор­мы в ду­хе про­све­щён­но­го аб­со­лю­тиз­ма (1770-1772 годы). Бы­ли от­ме­не­ны раз­да­ча ми­ни­ст­ра­ми долж­но­стей род­ст­вен­ни­кам-ари­сто­кра­там, цен­зу­ра, при­ме­не­ние пы­ток при доз­на­нии, уп­ро­ще­ны административный ап­па­рат, фи­нан­со­вое управ­ле­ние, су­деб­ная сис­те­ма, вве­де­на фик­си­ро­ван­ная бар­щи­на, на­ту­раль­ные по­вин­но­сти за­ме­не­ны де­неж­ны­ми. В ре­зуль­та­те ари­сто­кра­тического за­го­во­ра Стру­эн­се был сме­щён (за­тем каз­нён), про­ве­дён­ные им ре­фор­мы от­ме­не­ны. Но­вый ви­ток го­раз­до бо­лее глу­бо­ких ре­форм на­чал­ся в 1780-х годах. Был уч­ре­ж­дён Тай­ный государственный со­вет, с ко­то­рым ко­роль со­гла­со­вы­вал свои ре­ше­ния. В эко­но­мической и по­ли­тической жиз­ни по­сте­пен­но уси­ли­ва­лась роль тор­го­во-промышленной бур­жуа­зии, вы­де­лив­шей­ся из сре­ды дво­рян­ст­ва и вер­хуш­ки бюр­гер­ст­ва. Её ин­те­ре­сам про­ти­во­ре­чи­ло со­хра­не­ние кре­по­ст­ни­че­ст­ва. В 1788 году кре­по­ст­ное пра­во бы­ло ог­ра­ни­че­но, а в 1800 году пол­но­стью от­ме­не­но. Наи­бо­лее за­жи­точ­ная часть кре­сть­ян­ст­ва вы­ку­пи­ла свои дво­ры и ста­ла са­мо­сто­ятельными хо­зяе­ва­ми (гор­дме­на­ми), мас­са без­зе­мель­ных кре­сть­ян (хус­ме­нов) пре­вра­ти­лась в бат­ра­ков. Эти из­ме­не­ния от­кры­ли путь для бо­лее ши­ро­ко­го про­ник­но­ве­ния в эко­но­ми­ку Дании ка­пи­та­ли­стических от­но­ше­ний.

Государственный пе­ре­во­рот в Шве­ции, со­вер­шён­ный Гус­та­вом III в 1772 году, соз­дал серь­ёз­ные про­бле­мы для су­ще­ст­во­ва­ния еди­но­го датско-норвежского государства. Толь­ко за­клю­че­ние в 1773 году «веч­но­го ми­ра» с Рос­си­ей га­ран­ти­ро­ва­ло Дании за­щи­ту от шведских при­тя­за­ний на Нор­ве­гию.

В конце XVIII - начале XIX веков Дания несколько раз уча­ст­во­ва­ла в во­енных кон­флик­тах: в 1788 году во ис­пол­не­ние ус­ло­вий со­юз­ных до­го­во­ров с Рос­си­ей датско-норвежские вой­ска вторг­лись в Шве­цию; в 1801 году в от­вет на уча­стие Дании во 2-м воо­руженном ней­тра­ли­те­те Ве­ли­ко­бри­та­ния ата­ко­ва­ла датский флот. В 1807 году Ве­ли­ко­бри­та­ния вновь на­па­ла на Данию, сто­ли­ца под­вер­глась жес­то­кой бом­бар­ди­ров­ке (смотри Анг­ло-дат­ская вой­на 1807-1814 годов). В от­вет Дания объ­я­ви­ла вой­ну Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фре­де­рик VI за­клю­чил со­юз с На­по­ле­о­ном I. По­сле раз­гро­ма на­по­ле­о­нов­ской Фран­ции и втор­же­ния в декабре 1813 года шведских войск в Шлез­виг и Голь­штейн Дания при­зна­ла се­бя по­бе­ж­дён­ной. По ус­ло­ви­ям Киль­ских мир­ных до­го­во­ров 1814 года она ус­ту­пи­ла Ве­ли­ко­бри­та­нии остров Гель­го­ланд, а Шве­ции - Нор­ве­гию.

Да­ния в середине XIX - начале XX веков . По ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов Дания, ли­шив­шись Нор­ве­гии, со­хра­ни­ла ат­лан­тические вла­де­ния (Ис­лан­дию, Фа­рер­ские острова, Грен­лан­дию) и гер­цог­ст­ва Шлез­виг и Голь­штейн, к ко­то­рым до­ба­вил­ся Лау­эн­бург. Во­енное по­ра­же­ние и тер­ри­то­ри­аль­ные по­те­ри ста­ли при­чи­ной эко­но­мических труд­но­стей, про­дол­жав­ших­ся до конца 1820-х годов. В по­сле­дую­щие го­ды под влия­ни­ем промышленного пе­ре­во­ро­та в стра­нах Западной Ев­ро­пы на­чал­ся про­цесс мо­дер­ни­за­ции датского хо­зяй­ст­ва. К середине XIX века, бла­го­да­ря вве­дён­но­му в 1814 году обя­зательному на­чаль­но­му об­ра­зо­ва­нию, всё на­се­ле­ние стра­ны бы­ло гра­мот­ным.

С начала 1830-х годов в по­ли­тической жиз­ни Дании про­изош­ли су­щественные из­ме­не­ния: бы­ли соз­да­ны ре­гио­наль­ные со­ве­щательно со­слов­но-пред­ста­вительные со­б­ра­ния (в Шлез­ви­ге, Голь­штей­не, Ют­лан­дии и на ост­ро­вах), в 1837-1841 годах вве­де­но ком­му­наль­ное са­мо­управ­ле­ние. В 1840-1841 годах Кри­сти­ан VIII про­вёл ре­фор­мы, при­зван­ные мо­дер­ни­зи­ро­вать де­рев­ню (от­ме­на на­ту­раль­ных по­вин­но­стей, вве­де­ние сель­ско­го са­мо­управ­ле­ния и др.). В 1840 году об­ра­зо­ва­лась Национально-ли­бе­раль­ная пар­тия, в 1846 года воз­ник­ло Общество дру­зей кре­сть­ян (Bondeven­ner­nes Selskab), став­шее в 1870 году од­ним из уч­ре­ди­те­лей пар­тии Вен­ст­ре. В этот пе­ри­од обо­ст­ри­лись национальные про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду датским и немецким на­се­ле­ни­ем Шлез­ви­га и Голь­штей­на. На­цио­нал-ли­бе­ра­лы вы­сту­па­ли за вклю­че­ние в со­став Дании все­го Шлез­ви­га, хо­тя дат­ча­на­ми (около 200 тысяч человек) бы­ла на­се­ле­на лишь его северная часть. В ре­зуль­та­те не­удач­ных для Дании дат­ско-гер­ман­ских войн 1848-1850,1864 годов она ли­ши­лась Шлез­ви­га, Голь­штей­на и Лау­эн­бур­га.

Ре­во­люционные по­тря­се­ния 1848 года не обош­ли сто­ро­ной и Данию. Мас­со­вые де­мон­ст­ра­ции в сто­ли­це по­бу­ди­ли Фре­де­ри­ка VII со­звать Уч­ре­дительное со­б­ра­ние, ко­то­рое раз­ра­бо­та­ло но­вую кон­сти­ту­цию (под­пи­сана ко­ро­лём 5.7.1849 года). По ней Дания ста­ла ог­ра­ниченой мо­нар­хи­ей с двух­па­лат­ным ригсда­гом, все­об­щим из­би­рательным пра­вом для муж­чин, дос­тиг­ших 30 лет, при вы­бо­рах в ниж­нюю па­ла­ту (фоль­ке­тинг) и с пра­ви­тель­ст­вом, от­вет­ст­вен­ным пе­ред ко­ро­лём. В по­сле­дую­щие го­ды в бо­лее спо­кой­ной внут­ри- и внеш­не­по­ли­тической об­ста­нов­ке ко­ро­лев­ской вла­сти уда­лось ук­ре­пить свои вла­ст­ные пол­но­мо­чия. В 1855 году бы­ла при­ня­та Ок­тябрь­ская кон­сти­ту­ция, уси­лив­шая власть ко­ро­ля и ог­ра­ни­чив­шая пра­ва пар­ла­мен­та.

Во 2-й половине XIX века аг­рар­ный сек­тор Дании пе­ре­жи­вал бур­ный подъ­ём. В 1870-х годах датское сельское хозяйство пе­ре­ори­ен­ти­ро­ва­лось с про­изводства зер­на на жи­вот­но­вод­ст­во, про­дук­ция ко­то­ро­го в основном экс­пор­ти­ро­ва­лась в Ве­ли­ко­бри­та­нию и Гер­ма­нию. Сельскохозяйственная про­дук­ция со­став­ля­ла около 85-90% датского экс­пор­та. Для его ор­га­ни­за­ции ста­ли соз­да­вать­ся сельскохозяйственные то­ва­ри­ще­ст­ва и коо­пе­ра­ти­вы. Главной фи­гу­рой в де­рев­не стал за­жи­точ­ный об­ра­зо­ван­ный кре­сть­я­нин, ис­поль­зо­вав­ший дос­ти­же­ния нау­ки и тех­ни­ки. Уже к началу XX века в Дании сфор­ми­ро­вал­ся вы­со­ко­раз­ви­тый аг­рар­но-промышленный ком­плекс, по мно­гим па­ра­мет­рам са­мый пе­ре­до­вой в ми­ре. Па­рал­лель­но с этим воз­ник­ли мно­го­численные тор­го­вые и транс­порт­ные ак­цио­нер­ные об­ще­ст­ва. По­треб­но­сти сельского хозяйства и тор­гов­ли да­ли тол­чок раз­ви­тию промышленности. В начале 1870-х годов в Дании бы­ли за­ло­же­ны круп­ные вер­фи, на­ча­ли соз­да­вать­ся ма­ши­но­стро­ительные за­во­ды. Бы­ст­ры­ми тем­па­ми раз­ви­ва­лись го­ро­да; к началу XX века на­се­ле­ние Ко­пен­га­ге­на дос­тиг­ло 400 тысяч человек, до­ля сель­ско­го на­се­ле­ния Дании со­кра­ти­лась до 60%.

Во 2-й половине XIX века в Дании сфор­ми­ро­ва­лась ус­той­чи­вая мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Ве­ду­щую роль в ней иг­ра­ли Кон­сер­ва­тив­ная пар­тия (Хёй­ре, 1849), вклю­чив­шая в се­бя зна­чительную часть на­цио­нал-ли­бе­ра­лов, и ли­бе­раль­но-де­мо­кра­тичская Вен­ст­ре, объ­е­ди­нив­шая пред­ста­ви­те­лей сель­ской бур­жуа­зии и за­жи­точ­но­го кре­сть­ян­ст­ва. Рань­ше, чем в дру­гих Скандинавских стра­нах, в Дании на­ча­ло раз­ви­вать­ся со­ци­ал-де­мо­кра­тическое дви­же­ние. В 1870-х годах в Дании воз­ник­ли проф­сою­зы (в 1898 году соз­да­но Объ­е­ди­не­ние проф­сою­зов), в 1871 году об­ра­зо­ва­лась Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ская пар­тия Да­нии (СДПД), за­ни­мав­шая уме­рен­ные, ре­фор­ми­ст­ские по­зи­ции. В 1884 году её пред­ста­ви­те­ли бы­ли из­бра­ны в фоль­кетинг. В по­след­ние де­ся­ти­ле­тия XIX века власть на­хо­ди­лась в ру­ках кон­сер­ва­то­ров, ко­то­рые при под­держ­ке ко­ро­ля фор­ми­ро­ва­ли ка­би­нет (ка­би­нет Я.Б. Эс­т­ру­па). Боль­шин­ст­во в пар­ла­мен­те с 1872 года при­над­ле­жа­ло Вен­ст­ре, что ста­ло при­чи­ной дли­тель­но­го кон­флик­та ме­ж­ду пра­ви­тель­ст­вом и пар­ла­мен­том (1875-1894 годы). Пра­ви­тель­ст­во Эс­т­ру­па 10 лет уп­рав­ля­ло стра­ной без ут­вер­ждён­но­го бюд­же­та (1885-1894 годы). Всё это вре­мя ли­бе­ра­лы на­стаи­ва­ли на фор­ми­ро­ва­нии пра­ви­тель­ст­ва пар­ла­мент­ским боль­шин­ст­вом, в мар­те 1894 года Эс­т­руп ушёл в от­став­ку, но Хёй­ре ос­та­ва­лась у вла­сти до 1901 года, ис­пы­ты­вая всё боль­шую по­ли­тическую за­ви­си­мость от по­зи­ции Вен­ст­ре. В 1905 году Вен­ст­ре рас­ко­ло­лась. От­де­лив­шая­ся от неё груп­пи­ров­ка об­ра­зо­ва­ла Ра­ди­каль­ную пар­тию (Det Radikale Venstre), ко­то­рая в 1906 году за­вое­ва­ла боль­шин­ст­во го­ло­сов в фоль­ке­тин­ге. На вы­бо­рах 1913 года по­бе­ду одер­жа­ли Ра­ди­каль­ная пар­тия и СДПД, сфор­ми­ро­ван­ное ими со­ци­ал-ли­бе­раль­ное пра­ви­тель­ст­во на­хо­ди­лось у вла­сти до 1920 года.

В конце XIX - начале XX веков в Дании был про­ве­дён це­лый ряд важ­ных со­ци­аль­но-эко­но­мических ре­форм: вве­де­ны по­до­ход­ный на­лог и на­лог на иму­ще­ст­во, стра­хо­ва­ние ра­бо­чих от не­сча­ст­ных слу­ча­ев, кре­дит для без­зе­мель­ных кре­сть­ян на при­об­ре­те­ние зе­мель­ных уча­ст­ков. В 1907 году государство га­ран­ти­ро­ва­ло фи­нан­со­вую под­держ­ку без­ра­бот­ным, с 1910 года на­ча­ли дей­ст­во­вать государственный ар­бит­раж и тре­тей­ский суд по тру­до­вым кон­флик­там. В 1908 году жен­щи­ны в Дании по­лу­чи­ли пра­во го­ло­са на ком­му­наль­ных вы­бо­рах, в 1915 году (в со­от­вет­ст­вии с но­вой ре­дак­ци­ей кон­сти­ту­ции)- на вы­бо­рах в фоль­ке­тинг.

По­сле 1864 года Дания про­во­ди­ла по­ли­ти­ку ней­тра­ли­те­та. Датский ко­роль Кри­сти­ан IX, при­над­ле­жав­ший к ди­на­стии Шлез­виг-Голь­штейн-Зон­дер­бург-Глюксбургов, со­сто­ял в род­ст­ве со многими цар­ст­вую­щи­ми до­ма­ми Ев­ро­пы. Его дочь прин­цес­са Даг­мар ста­ла российской им­пе­рат­ри­цей Ма­ри­ей Фё­до­ров­ной, суп­ру­гой Алек­сан­д­ра III, сын Виль­гельм взо­шёл на греческий пре­стол под име­нем Ге­ор­га I, а внук Карл ко­ро­но­вал­ся в Нор­ве­гии как Хо­кон VII.

Да­ния в 1914-1945 годах. Дания не при­ни­ма­ла уча­стия в 1-й ми­ро­вой вой­не. Не бу­ду­чи воюю­щей сто­ро­ной, она по­те­ря­ла свыше 275 тор­го­вых су­дов. С августа 1914 года в стра­не дей­ст­во­ва­ла стро­жай­шая сис­те­ма кон­тро­ля над це­на­ми и снаб­же­ни­ем про­до­воль­ст­ви­ем. 1.12.1918 года Ис­лан­дия, ко­то­рой в XIX веке уда­лось до­бить­ся ав­то­но­мии, по­лу­чи­ла ста­тус са­мо­сто­ятельного ко­ро­лев­ст­ва, на­хо­дя­ще­го­ся в лич­ной унии с Данией (смотри Дат­ско-ис­ланд­ская уния 1918-1944 годов). По­ра­же­ние Гер­ма­нии по­зво­ли­ло Дании под­нять во­прос о воз­вра­ще­нии ей Шлез­ви­га. В 1920 году по ре­зуль­та­там пле­бис­ци­та, про­ве­дён­но­го в со­от­вет­ст­вии с ус­ло­вия­ми Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 года, Северный Шлез­виг ото­шёл к Дании. В 1919 году Дания всту­пи­ла в Ли­гу На­ций, в 1924 году ус­та­но­ви­ла ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с СССР.

Подъ­ём ре­во­люционного и де­мо­кра­тического дви­же­ния в Ев­ро­пе по­сле 1917 года ока­зал влия­ние и на Данию. В 1918-1920 годах датские ра­бо­чие до­би­лись 8-ча­со­во­го ра­бо­че­го дня на боль­шин­ст­ве промышленных пред­при­ятий. Воз­рос­ли ав­то­ри­тет и влия­ние СДПД, де­пу­та­ты от ко­то­рой иг­ра­ли всё бо­лее за­мет­ную роль в пар­ла­мен­те. В апреле 1918 года ле­вое кры­ло СДПД кон­сти­туи­ро­ва­лось как Со­циа­ли­стическая ра­бо­чая пар­тия Дании (СРПД). В но­ябре 1919 года на ба­зе СРПД бы­ла ос­но­ва­на Ле­во­со­циа­ли­стическая пар­тия Дании, ко­то­рая по­сле её всту­п­ле­ния в Ко­мин­терн ста­ла на­зы­вать­ся (но­ябрь 1920 года) Ком­му­ни­стической пар­ти­ей Да­нии.

В 1919 году по ре­ше­нию пра­ви­тель­ст­ва ра­ди­ка­лов и со­циа­ли­стов бы­ло про­ве­де­но пе­ре­рас­пре­де­ле­ние зе­мель­ных вла­де­ний, соз­да­но бо­лее 6 тысяч мел­ких хо­зяйств. В мар­те 1920 года кон­сер­ва­тив­ные кру­ги Дании, на­пу­ган­ные рос­том де­мо­кра­тического дви­же­ния, до­би­лись от­став­ки со­ци­ал-ли­бе­раль­но­го пра­ви­тель­ст­ва. На­ру­шив кон­сти­ту­цию, Кри­сти­ан Х на­зна­чил так называемое де­ло­вое пра­ви­тель­ст­во из кон­сер­ва­то­ров. В мае 1920 года к вла­сти при­шло пра­ви­тель­ст­во, сфор­ми­ро­ван­ное пра­вым ли­де­ром пар­тии Вен­ст­ре Н. Не­ер­го­ром. Не­до­воль­ст­во на­се­ле­ния эко­но­мической по­ли­ти­кой пра­ви­тель­ст­ва Не­ер­го­ра при­ве­ло в апреле 1924 года к его от­став­ке и при­хо­ду к вла­сти пра­ви­тель­ст­ва со­ци­ал-де­мо­кра­тов во гла­ве с Т. Стау­нин­гом, про­су­ще­ст­во­вав­ше­го (с пе­ре­ры­вом в 1926-1929 годах) до начала 1942 года.

Ми­ро­вой эко­но­мический кри­зис конца 1920-х - начала 1930-х годов боль­но уда­рил по Дании. В 1932 году без­ра­бо­ти­ца дос­тиг­ла 40%. Лишь в январе 1933 года пра­ви­тель­ст­ву Стау­нин­га уда­лось до­бить­ся ши­ро­кой под­держ­ки национальной ан­ти­кри­зис­ной про­грам­мы, ко­то­рая пред­по­ла­га­ла бо­лее ак­тив­ное государственное вме­ша­тель­ст­во в эко­но­ми­ку. В хо­де эко­но­мического кри­зи­са воз­рос­ло влия­ние ра­ди­каль­ных пар­тий и дви­же­ний. На вы­бо­рах 1932 года ком­му­ни­сты по­лу­чи­ли 2 мес­та в фоль­ке­тин­ге, в 1931 году на пра­вом флан­ге воз­ник­ло чрез­вы­чай­но ак­тив­ное Объ­е­ди­не­ние сель­ских хо­зя­ев (Landbru­gernes Sammenslutning). Его чле­на­ми впо­след­ст­вии был ос­но­ван ряд фа­ши­ст­ских и на­цио­нал-со­циа­ли­стических груп­пи­ро­вок, впер­вые по­лу­чив­ших мес­та в пар­ла­мен­те в 1939 году. В це­лом ра­ди­каль­ные пар­тии и дви­же­ния в 1920-1930-е годы ос­та­ва­лись мар­ги­наль­ным яв­ле­ни­ем на датской по­ли­тической сце­не.

По окон­ча­нии эко­но­мического кри­зи­са был сде­лан важ­ный шаг в ин­ду­ст­риа­ли­за­ции Дании: соз­дан ряд от­рас­лей ма­ши­но­строе­ния, хи­мическая, ре­зи­но­вая промышленность; Дания ста­ла од­ним из круп­ных по­став­щи­ков на ми­ро­вой ры­нок ди­зе­лей, су­дов, обо­ру­до­ва­ния для це­мент­ной промышленности.

Во внеш­ней по­ли­ти­ке в 1930-х годов Дания ба­лан­си­ро­ва­ла ме­ж­ду Гер­ма­ни­ей и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей. Датское пра­ви­тель­ст­во уча­ст­во­ва­ло в пе­ре­го­во­рах о соз­да­нии объ­еди­не­ния ней­траль­ных северо-ев­ропейских го­су­дарств. В 1939 году Дания под­пи­са­ла пред­ло­жен­ный ей Гер­ма­ни­ей до­го­вор о не­на­па­де­нии, не ис­пы­ты­вая при этом ил­лю­зий от­но­си­тель­но его дол­го­сроч­но­сти и цен­но­сти.

В сентябре 1939 года Дания объ­я­ви­ла о сво­ём ней­тра­ли­те­те в на­чав­шей­ся 2-й ми­ро­вой вой­не, но 9.4.1940 года бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми. Пер­во­на­чаль­но ок­ку­пационные вла­сти не вме­ши­ва­лись во внутренние де­ла Дании, га­ран­ти­ро­вав в специальном ме­мо­ран­ду­ме её тер­ри­то­ри­аль­ную це­ло­ст­ность и не­за­ви­си­мость. По­ли­тическая жизнь внеш­не ос­та­ва­лась не­из­мен­ной, не­смот­ря на ог­ра­ни­че­ния сво­бо­ды прес­сы и со­б­ра­ний. В от­ли­чие от других ок­ку­пи­ро­ван­ных стран, в Дании до 1943 года не про­из­во­ди­лась на­ци­фи­ка­ция об­щественной жиз­ни. Ар­мия, флот и по­ли­ция ос­та­лись под датским ко­ман­до­ва­ни­ем, не бы­ло и германского вме­ша­тель­ст­ва в во­про­сы об­ра­зо­ва­ния, де­мо­кра­тическая сис­те­ма про­дол­жа­ла функ­цио­ни­ро­вать на всех уров­нях. Дея­тель­ность различных проф­сою­зов и объ­еди­не­ний так­же не бы­ла за­пре­ще­на. По­сле 22.6.1941 года германские вла­сти по­тре­бо­ва­ли ин­тер­ни­ро­вать наи­бо­лее ак­тив­ных ком­му­ни­стов. Датские вла­сти по­шли даль­ше: за­пре­ти­ли ком­пар­тию и по­пы­та­лись пол­но­стью очи­стить от её пред­ста­ви­те­лей проф­сою­зы.

Эко­но­ми­ка Дании в пе­ри­од ок­ку­па­ции бы­ла ори­ен­ти­ро­ва­на в основном на экс­порт в Гер­ма­нию (сельскохозяйственная про­дук­ция и уголь), объ­ём ко­то­ро­го воз­рос на 3 миллиарда крон, что по­ло­жи­тель­но по­влия­ло на по­ку­патель­ную спо­соб­ность датского на­се­ле­ния. Стро­ительные про­ек­ты германских во­ен­ных (пре­ж­де все­го со­ору­же­ние аэ­ро­дро­мов) стои­ли около 5 миллиардов крон и бы­ли про­фи­нан­си­ро­ва­ны Национальным бан­ком Дании. Под на­жи­мом германских вла­стей датское пра­ви­тель­ст­во со­гла­си­лось на фор­ми­ро­ва­ние Доб­ро­вольческого кор­пу­са Да­ния (Frikorps Danmark) «для борь­бы с боль­ше­виз­мом» на сто­ро­не Гер­ма­нии. В 1941 году Дания при­сое­ди­ни­лась к «Ан­ти­ко­мин­тер­нов­ско­му пак­ту». Коа­лиционное пра­ви­тель­ст­во про­во­ди­ло по­ли­ти­ку кол­ла­бо­ра­цио­низ­ма, по­сле смер­ти в мае 1942 году Т. Стау­нин­га пре­мьер-ми­ни­ст­ром стал со­ци­ал-де­мо­крат В. Буль. К это­му вре­ме­ни эко­но­мическая си­туа­ция в стра­не ста­би­ли­зи­ро­ва­лась, датская кро­на ук­ре­пи­лась по от­но­ше­нию к рейхс­мар­ке, без­ра­бо­ти­ца зна­чи­тель­но со­кра­ти­лась, в т. ч. и из-за при­вле­че­ния датских ра­бо­чих на стро­ительные ра­бо­ты, про­во­ди­мые германскими вла­стя­ми. По­сле на­па­де­ния Гер­ма­нии на СССР ком­му­ни­сты, на­хо­див­шие­ся на не­ле­галь­ном по­ло­же­нии, ста­ли ве­ду­щей си­лой в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния. Вме­сте с пред­ста­ви­те­ля­ми Кон­сер­ва­тив­ной народной пар­тии ими из­да­ва­лась под­поль­ная газета «Frit Danmark». С апреля 1942 года на­ча­лись мас­со­вые ак­ты са­бо­та­жа. На вы­бо­рах в фоль­ке­тинг в мар­те 1943 года пар­тии, вхо­див­шие в коа­лиционное пра­ви­тель­ст­во (СДПД, Вен­ст­ре и Кон­сер­ва­тив­ная народная пар­тия), по­лу­чи­ли 93,4% го­ло­сов, а на­цио­нал-со­циа­ли­сты - толь­ко 3,3%. В 1943 году под влия­ни­ем на­чав­ших­ся по­ра­же­ний гит­ле­ров­ской Гер­ма­нии, а так­же «ус­та­ло­сти от ок­ку­па­ции» со­труд­ни­че­ст­во с нем­ца­ми ста­ло ме­нее ак­тив­ным. Уча­сти­лись за­бас­тов­ки, ак­ты са­бо­та­жа, од­на­ко ав­гу­стов­ское вос­ста­ние 1943 года для мно­гих ста­ло не­ожи­дан­но­стью. В 17 го­ро­дах под ру­ко­во­дством ком­му­ни­стов на­ча­лась мас­со­вая за­бас­тов­ка. Германское ко­ман­до­ва­ние вы­сту­пи­ло с тре­бо­ва­ни­ем ра­зо­ру­же­ния датской ар­мии, вве­де­ния в Дании чрез­вы­чай­но­го по­ло­же­ния и при­ме­не­ния смерт­ной каз­ни к са­бо­таж­ни­кам. Датские вла­сти от­ве­ти­ли на эти тре­бо­ва­ния от­ка­зом, что ста­ло по­во­рот­ным пунк­том в датско-германских от­но­ше­ни­ях пе­рио­да ок­ку­па­ции. 29.8.1943 года пра­ви­тель­ст­во уш­ло в от­став­ку, гес­та­по на­ча­ло пре­сле­до­ва­ние уча­ст­ни­ков Со­про­тив­ле­ния. Нем­цы ин­тер­ни­ро­ва­ли так­же датских во­ен­ных и мо­ря­ков, ко­то­рые пе­ред этим за­то­пи­ли свои су­да, в стра­не бы­ло вве­де­но чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние. Дания управ­ля­лась гос­сек­ре­та­ря­ми с по­мощью рас­по­ря­же­ний, ко­то­рые ут­вер­жда­лись Вер­хов­ным су­дом Дании, об­щественная жизнь под­вер­глась на­ци­фи­ка­ции. 2.10.1943 года германские ок­ку­пационные вла­сти про­ве­ли ак­цию про­тив датских ев­ре­ев (около 500 человек бы­ли аре­сто­ва­ны и от­прав­ле­ны в конц­ла­герь Те­ре­зи­ен­штадт, свыше 7000 человек бы­ли вы­ну­ж­де­ны бе­жать в Шве­цию), что спо­соб­ст­во­ва­ло рез­ко­му уси­ле­нию ан­ти­гер­ман­ских на­строе­ний в датском об­ще­ст­ве. В се­ре­ди­не сентября 1943 года соз­дан датский Со­вет сво­бо­ды (Frihedsrådet), со­сто­яв­ший из пред­ста­ви­те­лей всех не­ле­галь­ных ор­га­ни­за­ций, ими бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны во­оруженные от­ря­ды, в ко­то­рых к мо­мен­ту ос­во­бо­ж­де­ния Дании на­счи­ты­ва­лось свыше 50 тысяч человек (воо­ру­же­ние по­сту­па­ло из Ве­ли­ко­бри­та­нии и Шве­ции). Во вре­мя всеобщей забастовки в июне - июле 1944 года на­ме­ти­лось сбли­же­ние ме­ж­ду Со­ве­том сво­бо­ды и датскими по­ли­ти­ка­ми, про­дол­жав­ши­ми ле­галь­ную дея­тель­ность, на­ча­лись пе­ре­го­во­ры о соз­да­нии коа­лиционного пра­ви­тель­ст­ва, ко­то­рое долж­но бы­ло прий­ти к вла­сти по­сле ос­во­бо­ж­де­ния Дании. Эти си­лы об­ра­ти­лись к уча­ст­ни­кам ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции с прось­бой при­знать Данию со­юз­ни­цей, что, од­на­ко, встре­ти­ло воз­ра­же­ние со сто­ро­ны СССР. В 1944 году в Дании раз­вер­ну­лась на­стоя­щая ди­вер­си­он­ная вой­на, бы­ло про­из­ве­де­но свыше 1,5 тысяч под­ры­вов железнодорожного по­лот­на, уст­рое­ны взры­вы на ко­раб­лях, за­во­дах и вер­фях (свыше 2,8 тысяч). За вре­мя ок­ку­па­ции по­гиб­ло около 7 тысяч дат­чан. С октября 1944 года борь­бу с ок­ку­пан­та­ми ве­ли отдельные от­ря­ды датской ар­мии.

В 1944 году Ис­лан­дия объ­я­ви­ла о сво­ём пол­ном су­ве­ре­ни­те­те и про­воз­гла­си­ла рес­пуб­ли­ку. 5.5.1945 года германские ок­ку­пационные вой­ска в Дании ка­пи­ту­ли­ро­ва­ли пе­ред анг­ли­ча­на­ми. Не­смот­ря на не­ко­то­рую дву­смыс­лен­ность по­ло­же­ния, Дания бла­го­да­ря ши­ро­ко­му Дви­же­нию Со­про­тив­ле­ния смог­ла стать од­ним из уч­ре­ди­те­лей Ор­га­ни­за­ции Объ­е­ди­нён­ных На­ций. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния в Дании бы­ла бы­ст­ро вос­ста­нов­ле­на де­мо­кра­тическая сис­те­ма.

Да­ния по­сле 1945 года . В мае 1945 года на ос­но­ве до­го­во­рён­но­стей 1944 года сфор­ми­ро­ва­но коа­лиционное пра­ви­тель­ст­во Дании под ру­ко­водством В. Буля. По ре­зуль­та­там вы­бо­ров в фоль­ке­тинг 30.10.1945 года к вла­сти при­шло пра­ви­тель­ст­во, воз­глав­ляе­мое ли­де­ром Венст­ре К. Кри­стен­се­ном. В не­го во­шли пред­ста­ви­те­ли ста­рых по­ли­тических пар­тий и Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния. Важ­ную роль в эко­но­мическом подъ­ё­ме Дании сыг­ра­ла по­мощь в раз­ме­ре 350 миллионов долларов, по­лу­чен­ная в 1948-1953 годах из США по Мар­шал­ла пла­ну.

Датские со­ци­ал-де­мо­кра­ты, чьё влия­ние на пер­вых по­рах умень­ши­лось из-за их уча­стия в кол­ла­бо­ра­цио­ни­ст­ском пра­ви­тель­ст­ве, су­ме­ли бы­ст­ро вос­ста­но­вить свои по­зи­ции. На­про­тив, по­пу­ляр­ность ком­му­ни­стов, вы­рос­шая бла­го­да­ря ак­тив­но­му уча­стию в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния и по­бе­дам СССР, в ус­ло­ви­ях на­чав­шей­ся «хо­лод­ной вой­ны» ста­ла бы­ст­ро со­кра­щать­ся. 23.3.1948 года Фа­рер­ские острова по­лу­чи­ли внутреннее са­мо­управ­ле­ние. К 1947 году бы­ла окон­ча­тель­но ус­та­нов­ле­на не­ру­ши­мость датско-германской гра­ни­цы, в мар­те 1955 года дос­тиг­ну­та датско-германская до­го­во­рён­ность о ста­ту­се и осо­бых пра­вах национальных мень­шинств в Шлез­ви­ге. В ус­ло­ви­ях би­по­ляр­но­го ми­ра датские по­ли­ти­ки при­шли к вы­во­ду, что тра­диционный ней­тра­ли­тет не смо­жет обес­пе­чить безо­пас­ность стра­ны. По­пыт­ки соз­да­ния северного обо­ро­нительного сою­за Скандинавских го­су­дарств не увен­ча­лись ус­пе­хом, и в апреле 1949 года Дания, на­ря­ду с Нор­ве­ги­ей, ста­ла од­ним из уч­ре­ди­те­лей Ор­га­ни­за­ции Се­ве­ро­ат­лан­ти­че­ско­го до­го­во­ра (НА­ТО). Датские си­лы при­ни­ма­ли уча­стие в ми­ро­творческих ак­ци­ях НА­ТО, в т. ч. в Су­эце (1956-1957 годы), Кон­го (1960-1964 годы) и на Ки­пре (с 1964 года).

1950-1960-е годы ста­ли вре­ме­нем бы­ст­ро­го эко­но­мического рос­та и скла­ды­ва­ния в Дании «го­су­дар­ст­ва все­об­ще­го бла­го­ден­ст­вия». По мно­гим по­ка­за­те­лям (ВВП на ду­шу на­се­ле­ния, ка­че­ст­во и уро­вень жиз­ни) Дания вы­шла на пер­вые мес­та в Ев­ро­пе и ми­ре.

Главным политическим со­бы­ти­ем по­сле­во­ен­но­го пе­рио­да ста­ло при­ня­тие в ию­не 1953 года но­вой редакции Кон­сти­ту­ции, со­глас­но ко­то­рой пра­во на­сле­до­ва­ния датского пре­сто­ла пре­дос­тав­ля­лось как муж­чи­нам, так и жен­щи­нам, двух­па­лат­ный пар­ла­мент был за­ме­нён од­но­па­лат­ным фоль­ке­тин­гом, по­вы­си­лась роль ме­ст­ных ор­га­нов са­мо­управ­ле­ния. Грен­лан­дия ста­ла ча­стью датского ко­ро­лев­ст­ва (смотри в статье Грен­лан­дия). В 1958 году датское пра­ви­тель­ст­во раз­ре­ши­ло, не­смот­ря на дей­ст­во­вав­ший официальный за­прет, про­лёт (и по­сад­ку) американских са­мо­лётов, не­су­щих ядер­ное ору­жие, над тер­ри­то­рией Грен­лан­дии.

Дания про­во­ди­ла по­ли­ти­ку со­труд­ни­че­ст­ва со Скандинавскими стра­на­ми, в 1952 году уча­ст­во­ва­ла в ор­га­ни­за­ции Се­вер­но­го со­ве­та. Пе­ре­го­во­ры о всту­п­ле­нии Дании в Ев­ро­пей­ское эко­но­ми­че­ское со­об­ще­ст­во (ЕЭС; с 1.11.1993 года ЕС) на­ча­лись в 1961 году, бы­ли при­ос­та­нов­ле­ны в 1963 году и во­зоб­нов­ле­ны в 1969 году. До­го­вор о её при­ня­тии в ЕЭС под­пи­сан в 1972 году и по­сле его одоб­ре­ния дат­ча­на­ми на все­на­род­ном ре­фе­рен­ду­ме (63,5% го­ло­со­вав­ших) всту­пил в си­лу с 1.1.1973 года. Сто­рон­ни­ки уча­стия Дании в ЕЭС на­дея­лись, что это по­зво­лит рас­ши­рить экс­порт, сти­му­ли­ро­вать раз­ви­тие промышленности и со­кра­тить де­фи­цит тор­го­во­го ба­лан­са. В 1977-1988 годах в Дании раз­вер­ну­лось ши­ро­кое дви­же­ние за пре­вра­ще­ние Ев­ропейского Се­ве­ра в безъ­ядер­ную зо­ну, про­тив ре­ше­ний НА­ТО о раз­ме­ще­нии но­вых ви­дов воо­ру­же­ний в западно-ев­ропейских стра­нах. В январе 1972 года на датский пре­стол всту­пи­ла Мар­гре­те II. В 1979 году Грен­лан­дии бы­ло пре­дос­тав­ле­но внутреннее са­мо­управ­ле­ние.

Ста­биль­ное раз­ви­тие датской эко­но­ми­ки бы­ло на­ру­ше­но неф­тя­ным кри­зи­сом начала 1970-х годов. След­ст­ви­ем кри­зи­са стал эко­но­мический спад, воз­ник­но­ве­ние де­фи­ци­та пла­тёж­но­го ба­лан­са, рост без­ра­бо­ти­цы, уси­ле­ние ин­фля­ции, что, в свою оче­редь, по­дор­ва­ло по­зи­ции тра­диционных пар­тий. На вы­бо­рах 1973 года они по­тер­пе­ли по­ра­же­ние (по­лу­чи­ли вме­сто обыч­ных 90% толь­ко 58% го­ло­сов из­би­ра­те­лей). Осо­бен­но боль­шие по­те­ри по­не­сли со­ци­ал-де­мо­кра­ты и кон­сер­ва­то­ры. По­бе­ди­те­лем на вы­бо­рах вы­шла по­пу­ли­ст­ская Пар­тия про­грес­са под руководством М. Гли­ст­ру­па, но ра­ди­каль­ность по­ло­же­ний её про­грам­мы от­толк­ну­ла от неё другие пар­тии. В 1973-1982 годах в Дании не уда­ва­лось соз­дать проч­ную пра­ви­тельственную коа­ли­цию, час­то ка­би­не­ты фор­ми­ро­ва­лись пар­ла­мент­ским мень­шин­ст­вом (например, ка­би­нет А. Йор­ген­се­на, 1979). Имен­но в эти го­ды по­лу­чи­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние различные об­щественные дви­же­ния: «зе­лё­ные», жен­ское и др. Толь­ко в 1982 году по­ли­тическая си­туа­ция ста­би­ли­зи­ро­ва­лась. Бы­ло соз­да­но пра­ви­тель­ст­во из не­со­циа­ли­стических пар­тий (Кон­сер­ва­тив­ная народная пар­тия, ли­бе­ра­лы, Де­мо­кра­ты цен­тра и Хри­сти­ан­ская народная пар­тия) во гла­ве с П. Шлю­те­ром, ко­то­рый ос­та­вал­ся на этом по­сту до 1993 года. Ему уда­лось про­вес­ти ряд важ­ных струк­тур­ных эко­но­мических и со­ци­аль­ных ре­форм, бы­ло соз­да­но свыше 200 тысяч но­вых ра­бо­чих мест. Од­на­ко рост без­ра­бо­ти­цы не за­мед­лил­ся, вы­рос и внеш­ний долг Дании. Толь­ко в 1993 году вновь на­чал­ся эко­но­мический рост, обу­слов­лен­ный улуч­ше­ни­ем ми­ро­вой конъ­юнк­ту­ры и на­ча­лом до­бы­чи са­мой Данией неф­ти и га­за в Се­вер­ном мо­ре.

В сфе­ре внеш­ней по­ли­ти­ки пар­тии пра­ви­тельственной коа­ли­ции вы­сту­па­ли за ос­лаб­ле­ние во­енного про­ти­во­стоя­ния в Центральной Ев­ро­пе и ядер­ное ра­зо­ру­же­ние. На ре­фе­рен­ду­ме 1986 года дат­ча­не под­дер­жа­ли пред­ло­же­ния по ре­фор­ми­ро­ва­нию об­ще­ев­ро­пей­ско­го рын­ка, а на вы­бо­рах 1988 года вы­ска­за­лись за про­дол­же­ние член­ст­ва Дании в НА­ТО. В ус­ло­ви­ях рас­па­да СССР и со­циа­ли­стической сис­те­мы Дания ока­за­ла ак­тив­ную под­держ­ку при­бал­тий­ским рес­пуб­ли­кам, вы­ска­за­лась за ско­рей­шую ин­тегра­цию бывших со­циа­ли­стических го­су­дарств Восточной Ев­ро­пы в ЕС. По­сле при­хо­да к вла­сти в 1994 года коа­лиционного пра­ви­тель­ст­ва во гла­ве с со­ци­ал-де­мо­кра­том П. Ню­руп-Рас­мус­се­ном Дания на­пра­ви­ла свои под­раз­де­ле­ния в со­став ми­ро­творческого кон­тин­ген­та на Бал­ка­нах. Маа­ст­рихт­ский до­го­вор в ию­не 1992 года не по­лу­чил под­держ­ки на ре­фе­рен­ду­ме в Дании (про­тив вы­ска­за­лось 50,7% го­ло­со­вав­ших), но при по­втор­ном го­ло­со­ва­нии в мае 1993 года он был одоб­рен (56,8%) с оп­ре­де­лён­ны­ми ого­вор­ка­ми. В 1998 году на ре­фе­рен­ду­ме дат­ча­не про­го­ло­со­ва­ли за Ам­стер­дам­ский до­го­вор, уг­луб­ляв­ший ев­ропейскую ин­те­гра­цию, но в 2000 году от­ка­за­лись вве­сти в Дании об­ще­ев­ро­пей­скую ва­лю­ту (ев­ро).

В начале 2000-х годов эко­но­ми­ка Дании про­дол­жи­ла по­сту­па­тель­ное раз­ви­тие, хо­тя и ис­пы­ты­ва­ла труд­но­сти, свя­зан­ные с по­вы­ше­ни­ем цен на энер­го­но­си­те­ли. Как и дру­гие стра­ны Ев­ро­пы, Дания сто­ит пе­ред не­об­хо­ди­мо­стью ре­ше­ния про­блем, свя­зан­ных с им­ми­гра­ци­ей из раз­ви­ваю­щих­ся стран.

Хо­зяй­ст­во.

Дания от­но­сит­ся к груп­пе ма­лых вы­со­ко­раз­ви­тых ев­ропейских го­су­дарств со ста­биль­но раз­ви­ваю­щей­ся эко­но­ми­кой. Объ­ём ВВП 188,1 миллиардов долларов (по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти, 2005; около 0,6% ВВП всех стран ми­ра); в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния (34600 долларов) Дания за­ни­ма­ет 7-е ме­сто в ми­ре (по дан­ным МВФ) и 3-е ме­сто сре­ди стран ЕС (по­сле Люк­сем­бур­га и Ир­лан­дии). Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,941 (2003; 14-е ме­сто сре­ди 177 стран ми­ра). Рост ре­аль­но­го ВВП 2,6% (2006, оцен­ка; 3,1% в 2005).

Струк­ту­ра эко­но­ми­ки ха­рак­тер­на для са­мых пе­ре­до­вых по­стин­ду­ст­ри­аль­ных го­су­дарств: 74,7% ВВП соз­да­ёт­ся в сфе­ре ус­луг (2004; 59,3% в 1970 году), 22,4% - в промышленности и строи­тель­ст­ве (со­от­вет­ст­вен­но 34,7%), сель­ском, лес­ном хо­зяй­ст­ве и ры­бо­лов­ст­ве 2,9% (11,4%). Дания ак­тив­но уча­ст­ву­ет в ме­ж­ду­народных эко­но­мических свя­зях; внутренний ры­нок не­ве­лик. Промышленность рас­по­ла­га­ет ря­дом спе­циа­ли­зированных нау­ко­ём­ких про­из­водств (энер­ге­тические, фар­ма­цев­тические, био- и ин­фор­ма­ци­он­ные тех­но­ло­гии и др.). Вы­со­ко­эф­фек­тив­ное сельское хозяйство ос­та­ёт­ся од­ним из клю­че­вых сек­то­ров эко­но­ми­ки и важ­ным ис­точ­ни­ком экс­порт­ных по­сту­п­ле­ний. Дания - круп­ная ры­бо­лов­ная дер­жа­ва, за­ни­ма­ет 12-е ме­сто в ми­ре по тон­на­жу морского тор­го­во­го фло­та (2003).

В Дании од­на из са­мых пе­ре­до­вых сис­тем со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния в Ев­ро­пе: со­ци­аль­ные рас­хо­ды со­став­ля­ют 31,3% ВВП (2003; 8223 ев­ро на ду­шу на­се­ле­ния в год; различные ви­ды вы­плат по­лу­ча­ют около 1/4 дат­чан). Ин­но­ва­ци­он­ная ори­ен­та­ция раз­ви­тия всё тес­нее пе­ре­пле­та­ет­ся с эко­ло­ги­че­ской. Рас­хо­ды на НИ­ОКР (2,6% ВВП в 2003; 1% в 1981 году) рас­тут опе­ре­жаю­щи­ми тем­па­ми по срав­не­нию с рос­том ВВП и промышленного про­изводства; зна­чительная часть при­бы­ли ком­па­ний на­прав­ля­ет­ся в ис­сле­до­ва­тель­ский сек­тор. Важ­ное зна­че­ние при­да­ёт­ся раз­ви­тию и бы­ст­ро­му вне­дре­нию энер­го­сбе­ре­гаю­щих (с 1980-х годах по­треб­ле­ние элек­тро­энер­гии ос­та­ёт­ся прак­ти­че­ски не­из­мен­ным) и при­ро­до­охран­ных (в т. ч. на­прав­лен­ных на улуч­ше­ние эко­ло­гической об­ста­нов­ки) тех­но­ло­гий. Ме­ж­ду­народные по­зи­ции стра­ны очень силь­ны в та­ких об­лас­тях, как вет­ро­энер­ге­ти­ка, очи­ст­ка во­ды, почв, пе­ре­ра­бот­ка от­хо­дов.

Про­мыш­лен­ность. За 1990-2004 годы объ­ё­мы про­изводства промышленной про­дук­ции воз­рос­ли на 21%; осо­бен­но бы­ст­ро раз­ви­ва­лись но­вые вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ные про­изводства. Рост промышленного про­изводства в 2005 году со­ста­вил 1,6%. На от­рас­ли об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности при­хо­дит­ся 17% ВВП (2005; около 19% в 1980 году) и 14% всех ра­бо­таю­щих (19% в 1983 году). Из сто­лич­но­го ре­гио­на про­изводства всё боль­ше пе­ре­во­дят в западные ре­гио­ны стра­ны (остров Фюн, полуостров Ют­лан­дия; в начале XXI века здесь рас­по­ла­га­ет­ся уже около 2/3 про­из­водственных ком­па­ний); Ко­пен­га­ген и датская часть региона Эре­сунн, близ гра­ни­цы со Шве­ци­ей, ос­та­ют­ся главным районом кон­цент­ра­ции вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных про­из­водств (элек­трон­ные, те­ле­ком­му­ни­кационные ком­плек­сы).

Пре­об­ла­да­ют мел­кие и средние пред­при­ятия (91% об­ще­го чис­ла, 2005), про­из­во­дя­щие ши­ро­кую но­менк­ла­ту­ру из­де­лий. Зна­чительная часть про­из­водств ори­ен­ти­ро­ва­на на экс­порт (около 58%, 2005). По стои­мо­сти экс­пор­та то­ва­ров на ду­шу на­се­ле­ния (17599 долларов в 2006) Дания вхо­дит в де­сят­ку ми­ро­вых ли­де­ров. Наи­бо­лее вы­со­ка до­ля экс­пор­ти­руе­мой про­дук­ции в хи­мической промышленности (до 85%, вклю­чая фар­ма­цев­ти­че­скую), ма­ши­но­строе­нии (в сред­нем 75%), ме­бель­ной (около 63%), пи­ще­вой (свыше 55%) и лёг­кой (свыше 55%) от­рас­лях.

На до­бы­чу ми­нерального сы­рья при­хо­дит­ся 9,2% стои­мо­сти про­даж в промышленности (2005). До начала 1970-х годов Дания рас­по­ла­га­ла собственным сырь­ём лишь для про­изводства стро­ительных ма­те­риа­лов (пе­сок, мел, из­вест­няк, гра­вий) и сте­коль­но-фа­ян­со­вой промышленности (гли­на). В конце 1960-х годов в датском сек­то­ре Се­вер­но­го моря бы­ли об­на­ру­же­ны ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти и га­за. Раз­ра­бот­ка на­ча­та в 1972 году, са­мо­обес­пе­чен­ность эти­ми ви­да­ми сы­рья дос­тиг­ну­та к 1997 году. До­бы­ча неф­ти (22,6 миллиона тонн в 2004 году; 21,9 миллиона тонн в 2005 году; на начало 2005 года раз­ве­дан­ные за­па­сы в датском сек­то­ре 268 миллионов тонн), при­род­но­го га­за (8,9 миллиардов м3 в 2004; 9,2 млрд. м3 в 2005; за­па­сы 132 млрд. м3). Раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния Дан, Горм и др. (все­го 19; ок. 50 плат­форм и около 280 сква­жин). Около 80% до­бы­чи (15 ме­сто­ро­ж­де­ний) при­хо­дит­ся на кон­сор­ци­ум DUC («Dansk Undergrunds Con­sortium»; в его со­ста­ве - 10 ком­па­ний, в т. ч. «Shell» - 36,4% до­бы­чи, «Mærsk Olie og Gas A/S», вхо­дит в «A. P. Møl­ler- Mærsk Grouppen» - 30,9%, «Texaco» - 11,9%), около 8% - государственный кон­церн «DONG Energy» (3 ме­сто­ро­ж­де­ния; мо­но­по­лист в об­лас­ти транс­пор­ти­ров­ки, хра­не­ния и рас­пре­де­ле­ния га­за), около 6% - «Hess Cor­poration». До­бы­ча энер­го­ре­сур­сов пре­вы­ша­ет внутреннее по­треб­ле­ние. Дания яв­ля­ет­ся нет­то-экс­пор­тё­ром неф­ти и при­род­но­го га­за. Экс­порт неф­ти 14,9 миллионов м3 (2004; в т. ч. в Шве­цию 39%, Ни­дер­лан­ды 25%, Фин­лян­дию около 10%, а так­же во Фран­цию, Гер­ма­нию), га­за 5,2 миллиардов м3 [в т. ч. в Гер­ма­нию 43%, Ни­дер­лан­ды (с 2004 года; 40%), Шве­цию (17%)]. Экс­порт при­род­но­го га­за в 2005 году впер­вые пре­вы­сил внутреннее по­треб­ле­ние. По­треб­но­сти в уг­ле пол­но­стью удов­ле­тво­ря­ют­ся за счёт им­пор­та (еже­год­но вво­зит­ся ок.оло 9 миллионов тонн, в основном из ЮАР, Ко­лум­бии, Рос­сии, Поль­ши). Неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия рас­по­ло­же­ны в го­ро­дах Фре­де­ри­сия и Стигс­нес.

Ус­та­нов­лен­ная мощ­ность элек­тро­стан­ций около 10 тысяч МВт (2004). Про­из-во элек­тро­энер­гии 38,4 миллиардов кВт·ч, по­треб­ле­ние 31,7 миллиард кВт·ч (2004). 83% производства при­хо­дит­ся на ТЭС (круп­ней­шая - «Ansted», в Южной Ют­лан­дии, у фьор­да Обен­ро, ра­бо­та­ет на уг­ле), 17% - на не­тра­диционные ис­точ­ни­ки. Дания экс­пор­ти­ру­ет элек­тро­энер­гию (свыше 7% про­изводства) в Гер­ма­нию и Нор­ве­гию; од­но­вре­мен­но им­пор­ти­ру­ет её из Шве­ции. Про­изводство элек­тро­энер­гии в западных рай­онах стра­ны (полуостров Ют­лан­дия, остров Фюн и при­ле­гаю­щие ост­ро­ва) кон­тро­ли­ру­ет ком­па­ния ELSAM, в восточных рай­онах (ост­ро­ва Зе­лан­дия, Фаль­стер и Лол­ланн) - «Energi E2» (обе ком­па­нии вхо­дят в струк­ту­ру «DONG Energy», на ко­то­рую при­хо­дит­ся около 80% вы­ра­бот­ки элек­тро­энер­гии). Боль­шин­ст­во ТЭС рас­счи­та­ны на ис­поль­зо­ва­ние различных ви­дов то­п­ли­ва; в це­лом по­треб­ле­ние неф­ти и уг­ля по­сте­пен­но со­кра­ща­ет­ся, га­за - воз­рас­та­ет. Дания, по срав­не­нию с другими Скандинавскими стра­на­ми, в боль­шей сте­пе­ни ори­ен­ти­ро­ва­на на раз­ви­тие эко­ло­ги­че­ски чис­тых ви­дов ге­не­ри­ро­ва­ния те­п­ло- и элек­тро­энер­гии. До­ля энер­гии, вы­ра­ба­ты­вае­мой за счёт во­зоб­нов­ляе­мых ис­точ­ни­ков (в т. ч. вет­ро­энер­ге­тические ус­та­нов­ки, сжи­га­ние и пе­ре­ра­бот­ка от­хо­дов, био­мас­са), рас­тёт в об­щем про­из-ве и по­треб­ле­нии (14,2% в 2004 году; 6,4% в 1990 году). Дания за­ни­ма­ет од­но из ве­ду­щих мест в ми­ре в прак­тическом ис­поль­зо­ва­нии энер­гии вет­ра. Вет­ро­парк «Horns Rev» (в Се­вер­ном море, в 14-20 км от по­бе­ре­жья, на­про­тив мы­са Бло­ваннс-Хук; мощ­ность 160 MВт) - круп­ней­ший в ми­ре; дру­гие - «Nysted» (в 10 км к югу от острова Лол­ланн), «Samsø» (в 3,5 км от острова Сам­сё), «Middelgrunden» (к вос­то­ку от Ко­пен­га­ге­на, в 2 км от по­бе­ре­жья), «Tunø Knob» (к югу от Ор­ху­са, ме­ж­ду по­бе­режь­ем Ют­лан­дии и островом Ту­нё), «Vin­deby» (к се­ве­ру от острова Лол­ланн). Ак­тив­но вне­дря­ют­ся раз­ра­бот­ки в об­лас­ти ис­поль­зо­ва­ния био­то­п­ли­ва (близ города Холь­стеб­ро, на за­па­де Ют­лан­дии, стро­ит­ся од­но из круп­ней­ших в ми­ре пред­прия­тий по вы­ра­бот­ке энер­гии из сельскохозяйственных от­хо­дов и осад­ка, ос­таю­ще­го­ся по­сле очи­ст­ки во­ды, 2006), энер­гии морской вол­ны (ис­пы­та­тель­ная стан­ция в рай­оне фьор­да Нис­сум-Бред­нинг на се­ве­ро-за­па­де Ют­лан­дии), сол­неч­ной энер­гии.

Ме­тал­лур­гия (вклю­чая ме­тал­ло­об­ра­бот­ку; 7,4% стои­мо­сти про­даж) ба­зи­ру­ет­ся на ис­поль­зо­ва­нии им­порт­но­го сы­рья. Круп­ней­шее пред­при­ятие - ком­би­нат ста­ле­про­кат­ной ком­па­нии «DanSteel A/S» (город Фре­де­рик­сверк; при­над­ле­жит российской ком­па­нии «Но­во­ли­пец­кий ме­тал­лур­ги­че­ский ком­би­нат»; про­изводство сталь­но­го лис­та 432 тысяч тонн, 2005).

На ма­ши­но­строе­ние (вклю­чая про­изводство элек­трон­ных из­де­лий и транс­порт­ных средств) при­хо­дит­ся 25% про­даж промышленной про­дук­ции. По­зи­ции Дании тра­ди­ци­он­но силь­ны в про­изводстве су­дов, энер­ге­тического и хо­ло­диль­но­го обо­ру­до­ва­ния, элек­тро­тех­нической про­дук­ции, обо­ру­до­ва­ния для пи­ще­вой промышленности, медицинских при­бо­ров и ин­стру­мен­тов, от­рас­лей те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­но­го ком­плек­са. Су­до­строе­ние с конца XX века пе­ре­жи­ва­ет кри­зис; до­ля Дании в ми­ро­вом про­изводстве су­дов со­кра­ти­лась до 0,8% в 2004 году (3% в 1980 году). Зна­чительная часть про­дук­ции со­став­ля­ют экс­порт­ные за­ка­зы (су­да различных ти­пов и тон­на­жа). Цент­ры су­до­ст­рое­ния и су­до­ре­мон­та - Ко­пен­га­ген, Оль­борг. Основные су­до­строительные мощ­но­сти при­над­ле­жат «A.P. Møller- Mærsk Grouppen». Верфь «Odense Staalskib­sværft Gruppen» в Оден­се - са­мая круп­ная в Дании; здесь стро­ят­ся су­да-кон­тей­не­ро­во­зы (в т. ч. спо­соб­ные пе­ре­во­зить до 4 тысяч кон­тей­не­ров ДФЭ; в 2006 году по­стро­ен круп­ней­ший в ми­ре кон­тей­не­ро­воз «Emma Mærsk» - 11 тысяч кон­тей­не­ров ДФЭ), ка­бе­ле­ук­лад­чи­ки, тан­ке­ры, бук­си­ры. Про­изводством кон­тей­не­ров за­ни­ма­ет­ся «Mærsk Container A/S». С вер­фя­ми свя­за­ны за­во­ды, вы­пус­каю­щие дви­га­те­ли (в т. ч. су­до­вые ди­зе­ли), на­со­сы, ра­дио­стан­ции, ра­дар­ные уст­рой­ст­ва и другие ви­ды су­до­во­го обо­ру­до­ва­ния.

В про­изводстве энер­ге­тического обо­ру­до­ва­ния и тех­но­ло­гий вы­де­ля­ют­ся кон­цер­ны «Grund­fos A/S» (ве­ду­щий про­из­во­ди­тель на­сос­но­го обо­ру­до­ва­ния - все­го около 10 миллионов на­со­сов в год, а так­же элек­тро­мо­то­ров и элек­трон­но­го обо­ру­до­ва­ния к ним, обо­ру­до­ва­ния для сис­тем во­до­снаб­же­ния и во­до­очи­ст­ки, ото­пле­ния, кон­ди­цио­ни­ро­ва­ния, во­до­очи­ст­ки и др.) и «Danfoss A/S» (ком­прес­со­ры для бы­то­вых и промышленных ус­та­но­вок, те­п­ло­снаб­же­ния и кон­ди­цио­ни­ро­ва­ния; кон­троль­ные уст­рой­ст­ва для сис­тем те­п­ло­снаб­же­ния, круп­ных хо­ло­диль­ных ус­та­но­вок, про­из­водственных ли­ний; до­чер­няя ком­па­ния «Danfoss Aquaz A/S» за­ни­ма­ет­ся до­ра­бот­кой и про­изводством мем­бран­ных тех­но­ло­гий, по­зво­ляю­щих по­лу­чать чис­тую пить­е­вую во­ду из мор­ской и лю­бой другой во­ды, не­при­год­ной для пи­тья). Дания, на­ря­ду с США и Гер­ма­ни­ей, вхо­дит в чис­ло ми­ро­вых ли­де­ров по про­изводству обо­ру­до­ва­ния и тех­но­ло­гий в об­лас­ти вет­ро­энер­ге­ти­ки. Круп­ней­шие про­из­во­ди­те­ли тур­бин для вет­ро­вых ус­та­но­вок - ком­па­нии «Vestas Wind Sys­tems A/S» (в 2004 году при­об­ре­ла ком­па­нию «NEG Micon A/S»; около 28% ми­ро­во­го про­изводства в 2005 году), «Sieme­ns Wind Power A/S» (около 5%) и «LM Glasfiber A/S». Около 90% тур­бин экс­пор­ти­ру­ет­ся, пре­имущественно в стра­ны Ев­ро­пы. Фир­ма «MAN Diesel A/S» (Ко­пен­га­ген; под­раз­де­ле­ние германского кон­цер­на MAN AG) вы­пус­ка­ет ди­зе­ли различного на­зна­че­ния, в т. ч. для круп­ных су­дов.

Ве­ду­щие про­из­во­ди­те­ли хо­ло­диль­но­го обо­ру­до­ва­ния - ком­па­нии «Vest­frost» (Эс­бь­ерг; при­над­ле­жит «Esbjerg Group»), «Gram A/S» (при­над­ле­жит польской ком­па­нии «Amica»; в т. ч. ус­та­нов­ки для кон­ди­тер­ской промышленности, про­изводства мо­ро­же­но­го, кон­ди­цио­не­ры). Датские ком­па­нии за­ни­ма­ют за­мет­ное ме­сто на ми­ро­вом рын­ке медицинского при­бо­ров и ма­те­риа­лов. Наи­бо­лее из­вест­ны ком­па­нии «GN ReSound» (в со­ста­ве «GN Store Nord»; около 25% ми­ро­во­го про­изводства слу­хо­вых ап­па­ра­тов; вы­пус­ка­ет так­же ди­аг­но­стическое обо­ру­до­ва­ние и др.) и «Coloplast» - один из ми­ро­вых ли­де­ров по про­изводству вы­со­ко­ка­чественных пе­ре­вя­зоч­ных ма­те­риа­лов и другой медицинской про­дук­ции.

Дания име­ет дав­ние тра­ди­ции в про­из-ве обо­ру­до­ва­ния для пи­ще­вой промышленности, осо­бен­но для пе­ре­ра­бот­ки мо­ло­ка. Около 75% этой про­дук­ции при­хо­дит­ся на кон­церн «Anhydro Group» (в т. ч. про­ек­ти­ро­ва­ние и по­став­ки мо­лоч­ных за­во­дов «под ключ»; вы­пуск обо­ру­до­ва­ния для про­изводства сы­ров, пи­ва, со­ков, дет­ско­го пи­та­ния и др.; окодо 80% про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся); сре­ди дру­гих - «Alfa Laval Copenhagen» и «Alfa Laval Nor­dic» (до­чер­ние ком­па­нии шведского кон­цер­на «Alfa Laval»), «Niro» (обо­ру­до­ва­ние по про­изводству по­рош­ков, су­шил­ки, аб­сор­бе­ры, гра­ну­ля­то­ры, фильт­ры). Со­хра­ня­ют­ся тра­диционные про­изводства обо­ру­до­ва­ния для сельского хозяйства (элек­тро­до­ил­ки и др.), пе­ре­ра­бот­ки мя­са и ры­бы, про­изводства ла­ков, кра­сок, це­мен­та.

Сре­ди датских про­из­во­ди­те­лей элек­трон­ной про­дук­ции вы­де­ля­ют­ся груп­па ком­па­ний «GN Store Nord» (один из ми­ро­вых ли­де­ров на рын­ке пер­со­наль­ных средств свя­зи; её под­раз­де­ле­ния «GN Mobile A/S» и «GN Netcom A/S» вхо­дят в чис­ло ве­ду­щих в ми­ре раз­ра­бот­чи­ков и про­из­во­ди­те­лей в об­лас­ти бес­про­вод­ных те­ле­ком­му­ни­ка­ций) и фир­ма «Bang & Olufsen» (бы­то­вая ау­дио- и ви­део­тех­ни­ка, аку­стические сис­те­мы, те­ле­фо­ны и др.). Круп­ней­шие ком­па­нии по про­из-ву во­енной тех­ни­ки и ком­плек­тую­щих - «Terma A/S» (штаб-квар­ти­ра - в Люс­т­ру­пе, близ Ор­ху­са; вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ные ком­по­нен­ты, в т. ч. ра­дар­ные сис­те­мы, сис­те­мы ра­дио­элек­трон­ной за­щи­ты для во­енных са­мо­лё­тов и вер­то­лё­тов, обо­ру­до­ва­ние для при­ме­не­ния в кос­мо­се, ком­по­нен­ты для гражданских воздушных су­дов, ко­манд­ное и кон­троль­ное обо­ру­до­ва­ние для су­хо­пут­ных войск, ВВС и ВМС; 87% обо­ро­та фир­мы при­хо­дит­ся на за­ру­беж­ные кон­трак­ты), «GPV Printca A/S» (элек­трон­ные ком­по­нен­ты для во­енной тех­ни­ки и кос­мических ко­раб­лей), «Systematic Software En­gi­ne­ering» (ко­манд­ные и кон­троль­ные сис­те­мы для во­енныхнужд).

Хи­мическая промышленность (17,8% стои­мо­сти про­даж, вклю­чая фар­ма­цев­ти­че­скую) не от­ли­ча­ет­ся ши­ро­ким ас­сор­ти­мен­том вы­пус­кае­мой про­дук­ции, но по уров­ню отдельных про­из­водств Дания за­мет­но вы­де­ля­ет­ся в Ев­ро­пе. Ком­па­ния «Haldor Topsøe A/S» - круп­ный по­став­щик сер­ной ки­сло­ты (около 25% ми­ро­во­го про­изводства; раз­ра­бо­та­ла тех­но­ло­гию её без­от­ход­но­го про­изводства), «Lego Group» - пла­ст­масс (в т. ч. для дет­ских кон­струк­то­ров «Le­go»), «Superfos» - пласт­мас­со­вой штам­по­ван­ной упа­ков­ки (в т. ч. для фар­ма­цев­тических то­ва­ров), груп­па ком­па­ний «Che­minova A/S» - средств за­щи­ты рас­те­ний. Тра­ди­ци­он­но про­из­во­дят­ся ла­ки и крас­ки (в т. ч. для су­дов). Фар­ма­цев­тическая от­расль (за­ня­то около 18 тысяч человек, 2004) - од­на из ве­ду­щих и бы­ст­ро раз­ви­ваю­щих­ся: за 1995-2005 годы объ­ём про­дук­ции вы­рос бо­лее чем в 2,5 раза. С 1980-х годов про­изводство раз­ви­ва­ет­ся на ос­но­ве био­тех­но­ло­гических ме­то­дов (в основном в дат­ско-шведском при­гра­нич­ном рай­оне). Ве­ду­щий фар­ма­цев­тический кон­церн «Novo Nor­disk» (22-е ме­сто сре­ди фар­ма­цев­тических ком­па­ний ми­ра; в Дании свы­ше 11 тысяч за­ня­тых) - ми­ро­вой ли­дер в про­изводстве ин­су­ли­на (около 50% ми­ро­во­го; вы­пус­ка­ет так­же промышленные эн­зи­мы, пре­па­ра­ты гор­мо­но­за­ме­няю­щей те­ра­пии, ве­те­ри­нар­ные и ге­ма­то­ло­гические, ан­ти­био­ти­ки, ви­та­ми­ны, различные ди­аг­но­стические сред­ст­ва). Основная про­дук­ция ком­па­нии «H. Lundbeck A/S» - пре­па­ра­ты для ле­че­ния пси­хических за­бо­ле­ва­ний и бо­лез­ней центральной нерв­ной сис­те­мы, ан­ти­де­прес­сан­ты и бо­ле­уто­ляю­щие сред­ст­ва. Бо́ль­шую часть датского фар­ма­цев­тического экс­пор­та со­став­ля­ют ин­су­лин (40%), другие гор­мо­ны (20%), ви­та­мин­ные пре­па­ра­ты (10%), ан­ти­био­ти­ки (6%). Основные по­ку­па­те­ли - Гер­ма­ния, Шве­ция, Ве­ли­ко­бри­та­ния, Бель­гия, Ни­дер­лан­ды и Ир­ландия (свыше 60% экс­пор­та).

В де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей и ме­бель­ной промышленности (вклю­чая цел­лю­лоз­но-бу­маж­ную, 13,5% стои­мо­сти про­даж) за­ня­то около 20 тысяч ра­бо­таю­щих, дей­ст­ву­ет бо­лее 500 ком­па­ний. Пред­при­ятия в основном не­боль­шие, рас­по­ла­га­ют не­зна­чи­тель­ны­ми про­из­водственными мощ­но­стя­ми. Круп­ные спе­циа­ли­зированные пред­при­ятия при­над­ле­жат ком­па­нии «Junc­kers Industrier» (различные ви­ды пар­ке­та, до­сок для по­лов, сто­леш­ниц и др.) и ме­бель­но­му кон­цер­ну «Fritz Hansen A/S». Из-за вы­со­ких из­дер­жек про­изводства дре­ве­си­на вы­во­зит­ся для об­ра­бот­ки в стра­ны Восточной Ев­ро­пы (в т. ч. в стра­ны Бал­тии, где тех­ническая ос­на­щён­ность пред­при­ятий вы­ше) и Азии. Дания тра­ди­ци­он­но им­пор­ти­ру­ет дре­ве­си­ну из Шве­ции и Фин­лян­дии.

На тек­стиль­ную, швей­ную и ко­же­вен­ную промышленность при­хо­дит­ся около 1,6% стои­мо­сти про­даж. Сре­ди Скандинавских стран Дания ли­ди­ру­ет по про­изводству мод­ной оде­ж­ды. Пред­при­ятия от­рас­ли (в основном не­боль­шие, 25-100 ра­бо­таю­щих) со­сре­до­то­че­ны в центральной и западной Ют­лан­дии, основной центр - Рин­гкё­бинг, др. цент­ры - Вай­ле, Ко­пен­га­ген и Оль­борг. На три круп­ней­ших кон­цер­на - «Bestseller A/S» (брен­ды Vero Mo­da, Jack&Jones, TDK, O· N· L· Y и др.), «BTX Group» (B-Young, Cero, Erla, Free­ze, Signature, Wiki, 4You, Blend of Ame­rica, Kabooki, а так­же пред­ме­ты ин­терье­ра и до­маш­не­го тек­сти­ля) и «IC Com­pany» (MEXX, InWear, Ma­ti­nique и др.) - при­хо­дит­ся 75% датского экс­пор­та оде­ж­ды. Боль­шин­ст­во фирм по ди­зай­ну раз­ме­ще­ны в Дании; ряд ком­па­ний пе­ре­во­дят пред­при­ятия по по­ши­ву и упа­ков­ке из­де­лий в стра­ны Восточной Ев­ро­пы (в основном в Поль­шу, Ук­раи­ну), Ин­дию, Ки­тай, Тур­цию. Экс­порт го­то­вой оде­ж­ды (2,4 миллиарда долларов, 2005; в основном в Гер­ма­нию, Шве­цию, Нор­ве­гию) воз­рас­та­ет, тек­стиль­ных из­де­лий - со­кра­ща­ет­ся. Датская ком­па­ния «Ecco» - один из из­вест­ных и круп­ных про­из­во­ди­те­лей обу­ви (все­го около 13 миллионов пар, 2005). Тра­диционное про­изводство сто­ло­вой по­су­ды («Royal Porcelain Factory» в Ко­пен­га­ге­не) и пред­ме­тов ин­терь­е­ра.

Раз­ви­та пи­ще­вая промышленность (22,4% стои­мо­сти про­даж); по про­изводству про­дук­тов пи­та­ния Дания за­ни­ма­ет 5-6-е ме­сто в ЕС (1-е ме­сто по про­изводству на ду­шу на­се­ле­ния). Дания - один из круп­ных экс­пор­тё­ров сви­ни­ны (около 17% ми­ро­во­го экс­пор­та), бе­ко­на и вет­чи­ны (22%), а так­же сы­ров (про­изводство 355 тысяч тонн, экс­порт 258 тысяч тонн, 4-е ме­сто в ми­ре; 2005), сли­воч­но­го мас­ла (со­от­вет­ст­вен­но 44 тысяч тонн и 76 тысяч тонн), су­хо­го мо­ло­ка и другой мо­лоч­ной про­дук­ции. Ли­ди­рую­щие по­зи­ции при­над­ле­жат датско-шведскому кон­цер­ну «Arla Foods» (круп­ней­ший в ЕС экс­пор­тёр мо­лоч­ной про­дук­ции, в т. ч. сы­ров), кон­цер­ну «Danish Crown AmbA» (ев­ропейский ли­дер по про­изводству сви­ни­ны и из­де­лий из неё, в т. ч. из­вест­но­го датского бе­ко­на; в со­ста­ве кон­цер­на мя­со­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие за­во­ды «Steff Houlberg» и «Tu­lip») и ком­па­нии «Danisco A/S» (крупный ми­ро­вой про­из­во­ди­тель различных до­ба­вок, ис­поль­зуе­мых в пи­ще­вой промышленности: са­ха­ро­за­ме­ни­те­ли, ста­би­ли­за­то­ры, аро­ма­ти­за­то­ры, био­кон­сер­ва­то­ры, эмуль­га­то­ры, кра­си­те­ли и др.). Дей­ст­ву­ют 80 пи­во­ва­рен­ных пред­при­ятий (2006); ве­ду­щие про­из­во­ди­те­ли - «Carlsberg А/С» (од­на из круп­ней­ших в ми­ре пи­во­ва­рен­ных ком­па­ний, про­из­во­дит и про­даёт 8,3 миллиардов литров пи­ва в год; наи­бо­лее из­вест­ные мар­ки «Carlsberg», «Tuborg»), «Royal Uni­brew» (мар­ки «Faxe», «Ce­res») и «Harboes Bryg­geri A/S». Про­изводство кон­ди­тер­ских из­де­лий («DanCake», «An­ton Berg»), же­вательной ре­зин­ки «Сти­мо­рол» и «Ди­рол» («Gum­Link A/S»), фрук­то­вых кон­сер­вов. Пред­при­ятия от­рас­ли (мо­лоч­ные, мя­со­кон­серв­ные, му­ко­моль­ные, хле­бо­пе­кар­ные, пи­во­ва­рен­ные, кон­серв­ные, кон­ди­тер­ские, та­бач­ные и др.) раз­ме­ще­ны на тер­ри­то­рии стра­ны дос­та­точ­но рав­но­мер­но. Большая часть са­хар­ных за­во­дов рас­по­ло­же­на в рай­онах по­се­вов са­хар­ной свёк­лы (на юго-вос­то­ке Дании), ры­бо­кон­серв­ных - на за­па­де и се­ве­ре Ют­лан­дии.

Сель­ское хо­зяй­ст­во. Вы­со­ко­ин­тен­сив­ное и вы­со­ко­про­дук­тив­ное сельское хозяйство - один из клю­че­вых сек­то­ров эко­но­ми­ки стра­ны. Объ­ём про­изводства аг­рар­ной (в основном жи­вот­но­вод­че­ской) про­дук­ции поч­ти в 3 раза пре­вы­ша­ет внутренние по­треб­но­сти, около 2/3 про­дук­ции вы­во­зит­ся. В сельскохозяйственном про­изводстве за­ня­то 90 тысяч человек (из них около 25 тысяч человек - на­ём­ные ра­бот­ни­ки, 2004); все­го в от­рас­лях аг­рар­но­го сек­то­ра (с учё­том за­ня­тых в пер­вич­ной пе­ре­ра­бот­ке, транс­пор­ти­ров­ке и скла­ди­ро­ва­нии про­дук­ции) - до 200 тысяч человек. Ос­но­ва сельскохозяйственного про­изводства - се­мей­ная фер­ма. Средний раз­мер ферм 58 га (вы­ше сред­не­го по ЕС). Про­дол­жа­ет­ся уг­луб­ле­ние от­рас­ле­вой спе­циа­ли­за­ции, ук­руп­не­ние хо­зяйств (все­го 45,6 тысяч в 2004 году; 57,8 тысяч в 2000 году) и пред­при­ятий, об­слу­жи­ваю­щих фер­ме­ров и пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих сельскохозяйственную про­дук­цию. Мел­кие (до 30 га) фер­мы со­став­ля­ют 49% об­ще­го чис­ла хо­зяйств (2004; 65% в 1985 году), им при­над­ле­жит 12% об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель (31% в 1985 году). На до­лю круп­ных (бо­лее 50 га; 37% чис­ла хо­зяйств в 2004 году; 15% в 1985 году) при­хо­дит­ся 79% зе­мель (43% в 1985 году). Около 60% всех хо­зяйств - жи­вот­но­вод­че­ские (из них толь­ко 6% - мно­го­от­рас­ле­вые, од­но­вре­мен­но за­ни­ма­ют­ся раз­ве­де­ни­ем сви­ней и круп­но­го ро­га­то­го ско­та; 70% в 1968 году), 40% спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся на про­дук­ции рас­те­ние­вод­ст­ва. В аг­рар­ном сек­то­ре дей­ст­ву­ют около 300 коо­пе­ра­тив­ных об­ществ, сою­зов, пред­при­ятий и ас­со­циа­ций, сфор­ми­ро­ван­ных фер­ме­ра­ми. Коо­пе­ра­ти­вы за­ни­ма­ют­ся за­куп­кой и сбы­том про­дук­ции, ре­мон­том сельскохозяйственной тех­ни­ки и др.

Вы­со­кий уро­вень тех­но­ло­гии и аг­ро­тех­ни­ки дос­ти­га­ет­ся за счёт при­ме­не­ния са­мых пе­ре­до­вых ме­то­дов ве­де­ния сельского хозяйства, все ста­дии про­изводства и пе­ре­ра­бот­ки про­дук­ции ме­ха­ни­зи­ро­ва­ны и ав­то­ма­ти­зи­ро­ва­ны. По­треб­ле­ние ми­неральных удоб­ре­ний со­кра­ща­ет­ся (354,5 тысяч тонн в 2000 году; 286,8 тысяч тонн в 2004 году). Бы­ст­ро рас­ши­ря­ет­ся вне­дре­ние эко­ло­ги­че­ски чис­тых тех­но­ло­гий (7% об­ще­го чис­ла ферм, около 6% об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель в 2004 году; со­от­вет­ст­вен­но 1% и 0,5% в 1991 году).

Экс­порт про­дук­ции датского АПК 9,6 миллиардов долларов (в т. ч. сви­ни­на 4,65 миллиардов долларов, мо­лоч­ные про­дук­ты 1,8 миллиарда долларов, пуш­ни­на 0,67 миллиарда долларов, 2005). Основные по­ку­па­те­ли - Гер­ма­ния, Ве­ли­ко­бри­та­ния, Япо­ния и Шве­ция; бы­ст­ро рас­тёт экс­порт аг­рар­ной про­дук­ции в стра­ны Восточной Ев­ро­пы.

Ве­ду­щая от­расль сельского хозяйства - жи­вот­но­вод­ст­во (65,5% стои­мо­сти аг­рар­ной про­дук­ции, 2004). Наи­бо­лее раз­ви­ты сви­но­вод­ст­во и мо­лоч­ное ско­то­вод­ст­во: на мя­со и жи­вой скот при­хо­дит­ся 60,2% стои­мо­сти про­дук­ции от­рас­ли (в т. ч. сви­ни­на около 50%), мо­ло­ко 29,4%. Пре­об­ла­да­ют круп­ные спе­циа­ли­зированные сви­но­водческие хо­зяй­ст­ва (в среднем 1200 го­лов в 2004 году; 150 го­лов в 1985 году). По­го­ло­вье сви­ней 13,5 миллионов (2005; 10 миллионов в 1980 году), в основном вы­со­ко­про­дук­тив­ной по­ро­ды ланд­рас. Дания за­ни­ма­ет 6-е ме­сто в ми­ре по про­изводству сви­ни­ны (около 2 миллионов кг в 2004 году), од­но из пер­вых мест по экс­пор­ту (свыше 1,6 миллиона кг), 1-е ме­сто в Ев­ро­пе по по­треб­ле­нию и экс­пор­ту сви­ни­ны на ду­шу на­се­ле­ния. В 2004 году на убой по­шло 22,9 миллиона го­лов; вы­ве­зе­но на убой в другие стра­ны (в основном в Гер­ма­нию) около 230 тысяч сви­ней и 1,9 миллиона по­ро­сят. Тра­ди­ци­он­но раз­ви­то промышленное пти­це­вод­ст­во (17,5 миллионов кур. 2005). По­го­ло­вье круп­но­го ро­га­то­го ско­та (около 2 миллионов в 2000 году; про­изводство го­вя­ди­ны и те­ля­ти­ны 145 тысяч тонн в 2005 году) умень­ша­ет­ся, в т. ч. из-за рас­ту­щей кон­ку­рен­ции с по­став­щи­ка­ми го­вя­ди­ны из Южной Аме­ри­ки. Пре­об­ла­да­ют вы­со­ко­про­дук­тив­ные по­ро­ды: крас­ная дат­ская, чёр­но-пё­ст­рая и джер­сий­ская. Основной рай­он мо­лоч­но­го ско­то­вод­ст­ва - Ют­лан­дия. Про­изводство мо­ло­ка (4,58 миллионов тонн в 2005 году; средний на­дой на 1 ко­ро­ву 8157 кг) с середины 1980-х годов ог­ра­ни­че­но кво­та­ми ЕС; к 2005 году по­го­ло­вье мо­лоч­но­го ста­да со­кра­ти­лось на 1/3. Мо­ло­ко пе­ре­ра­ба­ты­ва­ет­ся на круп­ных мо­ло­ко­за­во­дах, при­над­ле­жа­щих фер­мер­ским коо­пе­ра­тив­ным объ­еди­не­ни­ям. 8,3% стои­мо­сти про­дук­ции жи­вот­но­вод­ст­ва при­хо­дит­ся на пуш­ни­ну. Кле­точ­ное зве­ро­вод­ст­во (на­счи­ты­ва­ет­ся 1786 ферм по раз­ве­де­нию нор­ки) раз­ви­ва­ет­ся пре­имущественно на ба­зе ис­поль­зо­ва­ния рыб­ных от­хо­дов. Дания - один из ли­де­ров по про­изводству шку­рок нор­ки (12,9 миллионов в 2004 году) и их экс­пор­ту (около 40% ми­ро­во­го про­изводства). Ко­пен­га­ген­ский пуш­ной аук­ци­он (Kopen­hagen Fur) - круп­ней­ший в Ев­ро­пе и один из круп­ней­ших в ми­ре (про­во­дит 5 аук­цио­нов в год, на ка­ж­дом про­да­ёт­ся 2-3 миллиона шку­рок нор­ки).

Рас­те­ние­вод­ст­во (34,5% стои­мо­сти аг­рар­ной про­дук­ции, 2004) в зна­чительной сте­пе­ни под­чи­не­но ну­ж­дам жи­вот­но­вод­ст­ва: пло­ща­ди под кор­мо­вы­ми куль­ту­ра­ми и сея­ны­ми тра­ва­ми пре­вы­ша­ют пло­ща­ди под про­до­воль­ст­вен­ны­ми куль­ту­ра­ми. В струк­ту­ре об­ра­ба­ты­вае­мых уго­дий (все­го 2645,3 тысяч га, около 65% тер­ри­то­рии стра­ны) на зер­но­вые куль­ту­ры (кор­мо­вые и про­до­воль­ст­вен­ные) при­хо­дит­ся 56,2%, на тра­вы и зе­лё­ные кор­ма - 30,3%, кор­не­пло­ды (в т. ч. кар­то­фель, са­хар­ная и кор­мо­вая свёк­ла) - 3,6%, ово­щи, фрук­ты и яго­ды - 0,8%. Главные на­прав­ле­ния от­рас­ли - про­изводство про­дук­тов пи­та­ния (вклю­чая кар­то­фель для по­треб­ле­ния в пи­щу и пе­ре­ра­бот­ки в му­ку, ово­щи, фрук­ты и яго­ды, а так­же са­хар­ная свёк­ла для про­изводства са­ха­ра и др.), кор­мов для ско­та, цве­тов и де­ко­ра­тив­ных рас­те­ний.

Основные зер­но­вые куль­ту­ры (да­ют 37,5% стои­мо­сти про­дук­ции от­рас­ли) - яч­мень (ис­поль­зу­ет­ся для от­кор­ма сви­ней и про­изводства пи­ва) и пше­ни­ца; вы­ра­щи­ва­ют так­же рожь, овёс. На кор­мо­вые куль­ту­ры (свёк­ла, тра­вы и другие зе­лё­ные кор­ма, в т. ч. ку­ку­ру­за, лю­цер­на, кле­вер) при­хо­дит­ся 18% стои­мо­сти про­дук­ции рас­те­ние­вод­ст­ва, на цве­ты, де­ко­ра­тив­ные гор­шеч­ные (в т. ч. как­ту­сы) и дру­гие (вклю­чая но­во­год­ние ели) рас­те­ния - 15,9%, ово­щи, фрук­ты и яго­ды - 6,8%, кар­то­фель - 5,4%, са­хар­ную свёк­лу - 5%, се­ме­на - 4,5% (2004). Дания - круп­ный ми­ро­вой экс­пор­тёр се­мян (в т. ч. лу­го­вых трав - кле­ве­ра, рай­гра­са и др., са­хар­ной свёк­лы, кар­то­фе­ля). Средняя уро­жай­ность куль­тур вы­со­кая (ц/га, 2005): зер­но­вые 61 (в т. ч. ози­мые сор­та пше­ни­цы 72, яч­ме­ня 60, ов­са 47, ржи 50), кар­то­фель 350, са­хар­ная свёк­ла 587. Сбор (тысяч тонн. 2005): зер­но­вые 9239, в т. ч. пше­ни­ца 4829, яч­мень 3794; рапс (основная мас­лич­ная куль­ту­ра) 341; кар­то­фель 1587, в т. ч. се­мен­ной 144, для про­изводства му­ки 891, про­до­воль­ст­вен­ный 552; са­хар­ная свёк­ла 2757, кор­мо­вая свёк­ла 377; тра­вы и зе­лё­ные кор­ма 21630, в т. ч. ку­ку­ру­за 4606, тра­вы и зе­лё­ные кор­ма в се­во­обо­ро­те 10958. Рожь и овёс вы­ра­щи­ва­ют пре­имущественно в западных, северных и центральных рай­онах Ют­лан­дии, яч­мень - рав­но­мер­но по всей стра­не, пше­ни­цу (в основном ози­мую) - на пло­до­род­ных зем­лях ост­ро­вов Дат­ско­го ар­хи­пе­ла­га и на вос­то­ке Ют­лан­дии. Са­хар­ную свёк­лу воз­де­лы­ва­ют в основном на юго-вос­то­ке стра­ны (ост­ро­ва Лол­ланн, Фаль­стер, Мён, Зе­лан­дия, юг острова Фюн). Кар­то­фель (про­до­воль­ст­вен­ные сор­та) вы­ра­щи­ва­ют прак­ти­че­ски по­все­ме­ст­но, но около 4/5 сбо­ра при­хо­дит­ся на центральные рай­оны Ют­лан­дии. Са­до­вод­ст­во (пре­об­ла­да­ют яб­ло­ни) раз­ви­то главным образом на ост­ро­вах Дат­ско­го ар­хи­пе­ла­га; пло­ды и яго­ды (в основном клуб­ни­ка) ис­поль­зу­ют­ся пре­имущественно для про­изводства фрук­то­вых кон­сер­вов; из овощ­ных куль­тур пре­об­ла­да­ют по­ми­до­ры, мор­ковь, сель­де­рей. В те­п­лич­ных хо­зяй­ст­вах (об­щая площадь около 500 га) вы­ра­щи­ва­ют цве­ты и де­ко­ра­тив­ные рас­те­ния, ово­щи, яго­ды, гри­бы. Большая часть са­дов, ого­ро­дов и те­п­лич­ных хо­зяйств на­хо­дят­ся близ круп­ных го­ро­дов (Ко­пен­га­ге­на, Ор­ху­са, Оль­бор­га).

В при­бреж­ных во­дах (главным образом в Се­вер­ном море, 74% уло­ва) ве­дёт­ся лов ры­бы; в ре­ках и озё­рах на ак­ва­фер­мах раз­во­дят ра­дуж­ную фо­рель, уг­ря, сём­гу, ло­со­ся. Все­го в рыб­ной от­рас­ли за­ня­то около 13 тысяч человек и за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но 4058 пред­при­ятий (в т. ч. ры­бо­ло­вец­ких - 3363, по ры­бо­раз­ве­де­нию - 458, ры­бо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих - 237), из них к круп­ным от­но­сят­ся 250 ры­бо­ло­вец­ких и 50 пред­при­ятий по пе­ре­ра­бот­ке ры­бы с об­щим чис­лом за­ня­тых около 10 тысяч человек (2004). Ры­бо­лов­ный флот на­счи­ты­ва­ет 3420 су­дов (свыше 70% - не­боль­шие су­да дли­ной ме­нее 10 м). Об­щий улов морской ры­бы около 1 миллиона тонн (2005; 1,5 миллиона тонн в 2000 году; 1,9 миллиона тонн в 1995 году), в основном сельдь, киль­ка, мак­рель, кам­ба­ла, трес­ка. Около 70% уло­ва пе­ре­ра­ба­ты­ва­ет­ся в рыб­ную му­ку и ры­бий жир. Круп­ней­шие ры­бо­лов­ные пор­ты - Хир­тс­хальс, Тю­бо­рён, Ска­ген, Хан­ст­хольм, Эс­бь­ерг. Ком­плекс­ный под­ход к раз­ви­тию рыб­ной промышленности, ис­поль­зо­ва­ние но­вей­ших тех­но­ло­гий и вы­пуск вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ной го­то­вой к по­треб­ле­нию про­дук­ции по­зво­ли­ли Дании вой­ти в де­сят­ку круп­ней­ших ры­бо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих стран ми­ра. По экс­пор­ту про­дук­ции ры­бо­лов­ст­ва и ры­бо­раз­ве­де­ния (около 1 миллиона тонн в год, без рыб­ных кон­сер­вов) Дания за­ни­ма­ет 3-е ме­сто в ми­ре. Для обес­пе­че­ния по­сто­ян­ной за­груз­ки на­зем­ных пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих мощ­но­стей Дания им­пор­ти­ру­ет ры­бу и мо­ре­про­дук­ты.

Лес­ное хо­зяй­ст­во в Дании, в от­ли­чие от других Скандинавских стран, не раз­ви­то. Ле­са за­ни­ма­ют около 12% тер­ри­то­рии стра­ны (свыше 63% - хвой­ные по­ро­ды). В раз­ви­тии лес­но­го хо­зяй­ст­ва наи­боль­шее зна­че­ние име­ет не за­го­тов­ка дре­ве­си­ны, а ле­со­вос­ста­нов­ле­ние, со­хра­не­ние лес­но­го фон­да стра­ны и под­дер­жа­ние ка­че­ст­вен­но­го со­ста­ва ле­сов. Пло­ща­ди под ле­со­по­сад­ка­ми по­сто­ян­но уве­ли­чи­ва­ют­ся (41% лес­ных на­са­ж­де­ний - ель­ник).

Сфе­ра ус­луг. Круп­ней­ший и наи­бо­лее ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щий­ся сек­тор датской эко­но­ми­ки; его до­ля не­ук­лон­но рас­тёт в струк­ту­ре ВВП и за­ня­то­сти. Важ­ней­шая от­расль - фи­нан­со­вые и де­ло­вые ус­лу­ги. В сек­то­ре де­ло­вых ус­луг (93 тысяч за­ня­тых, 2004) наи­бо­лее вы­со­кие тем­пы рос­та от­ме­ча­ют­ся в сег­мен­те ин­фор­ма­ци­он­но-ком­пь­ю­тер­ных тех­но­ло­гий (пе­ре­ра­бот­ка ин­фор­ма­ции, ком­пь­ю­тер­ное про­грамм­ное обес­пе­че­ние и т. д.). В 2004 году датские ком­па­нии за­тра­ти­ли на при­об­ре­те­ние но­вых ин­фор­мационных тех­но­ло­гий 4,7 миллиардов долларов; в фи­нан­со­вом сек­то­ре до­ля рас­хо­дов со­ста­ви­ла 41% от об­щих по стра­не, промышленности - 23%, на транс­пор­те - 21%, в тор­гов­ле, других сек­то­рах сфе­ры ус­луг и строи­тель­ст­ве - 15%. Дания вхо­дит в пя­тёр­ку ми­ро­вых ли­де­ров по обес­пе­чен­но­сти на­се­ле­ния ком­пь­ю­те­ра­ми, Ин­тер­не­том и мо­биль­ной свя­зью. Сре­ди датских пред­при­ятий и ор­га­ни­за­ций дос­туп в Ин­тер­нет име­ют 97%, собственный веб-сайт - 82% (2005). Ко­ли­чест­во мо­биль­ных те­ле­фо­нов (5,2 миллионов в 2004 году) пре­вы­ша­ет чис­ло ста­цио­нар­ных (3,5 миллионов). В 2004 году мо­биль­ные те­ле­фо­ны име­ли 92% датских се­мей (68% в 2000 году), до­маш­ние ком­пь­ю­те­ры - 84% (66%), с дос­ту­пом в Ин­тер­нет - 73% (46%). Круп­ней­ший в стра­не про­вай­дер те­ле­ком­му­ни­кационных ус­луг - ком­па­ния TDK А/S (при­ва­ти­зи­ро­ва­на в 1998 году).

Раз­вит так­же сек­тор так назваемых пред­при­нима­тель­ских и по­сред­ни­че­ских ус­луг (в основном ин­же­нер­ные, в об­лас­ти строи­тель­ст­ва, транс­пор­та, энер­ге­ти­ки, ком­пь­ю­тер­ных тех­но­ло­гий, а так­же ау­ди­тор­ские, бух­гал­тер­ские, ли­зин­го­вые, обес­пе­че­ние безо­пас­но­сти, ме­недж­мент-ус­лу­ги, мар­ке­тинг и рек­ла­ма). Ве­ду­щие ин­же­нер­но-кон­сал­тин­го­вые ком­па­нии - «Carl Bro» (в 2006 году во­шла в со­став ни­дерландской «Grontmij»; по­сле объ­е­ди­не­ния - од­на из круп­ней­ших ин­жи­ни­рин­го­вых ком­па­ний в Ев­ро­пе), «Ramboll Denmark» (в со­ста­ве «Ramboll Group»), COWI. В сек­то­ре фи­нан­со­вых ус­луг важ­ней­шее ме­сто при­над­ле­жит се­ти бан­ков­ско-кре­дит­ных уч­ре­ж­де­ний (все­го 548, из них 176 бан­ков, в т. ч. 18 ино­стран­ных; 2003). Главную роль иг­ра­ет бан­ков­ская груп­па «Danske Bank A/S» (до­ля на рын­ке бан­ков­ских ус­луг 48%; за­ни­ма­ет­ся так­же стра­хо­ва­ни­ем, тор­гов­лей не­дви­жи­мо­стью, ли­зин­гом и т. д.); дру­гой круп­ный уча­ст­ник фи­нан­со­во­го рын­ка Дании - датско-шведско-финско-норвежская бан­ков­ская груп­па «Nordea». На рын­ке цен­ных бу­маг основной яв­ля­ют­ся Ко­пен­га­ген­ская фон­до­вая и фью­черс­ная бир­жа (един­ст­вен­ная в Дании) и Датский центр цен­ных бу­маг.

Один из при­ори­те­тов датской со­ци­аль­но-эко­но­мической по­ли­ти­ки - раз­ви­тие нау­ки, тех­но­ло­гии и ин­но­ва­ций. Сфе­ра НИ­ОКР фи­нан­си­ру­ет­ся (2,6% ВВП в 2003 году) луч­ше, чем в сред­нем по ЕС (1,9%). Около 69% в струк­ту­ре рас­хо­дов на НИ­ОКР при­хо­дит­ся на ин­ве­сти­ции ча­ст­ных фирм. Круп­ная при­гра­нич­ная датско-шведская зо­на ин­но­ва­ци­он­но­го раз­ви­тия (рай­он Ко­пен­га­ге­на - об­ласть Ско­не) - «Medicon Vally» (по ана­ло­гии с американской «Silicоn Valley» в Ка­ли­фор­нии; площадь 100 км2, свыше 150 ком­па­ний и фирм; 5 дей­ст­вую­щих и 2 строя­щих­ся пар­ка нау­ки; 12 университетов, 26 гос­пи­та­лей и др.; в ла­бо­ра­то­ри­ях за­ня­то свыше 5 тысяч человек, на пред­при­яти­ях свыше 40 тысяч; 2004) спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на раз­ви­тии био­тех­но­ло­гий, фар­ма­цев­ти­ки, от­рас­лей ин­фор­мационного ком­плек­са; за­ни­ма­ет од­но из пер­вых мест в ми­ре по ко­ли­че­ст­ву изо­бре­те­ний в об­лас­ти био­тех­но­ло­гий, на­шед­ших ком­мерческое при­мене­ние.

Транс­порт. Дания - стра­те­гический транс­порт­ный узел ме­ж­ду стра­на­ми Центральной и Северной Ев­ро­пы, об­слу­жи­ва­ет часть трансъ­ев­ро­пей­ских пе­ре­во­зок. Соз­да­на ком­би­ни­ро­ван­ная сис­те­ма на­зем­но­го и морского со­об­ще­ния: ост­ро­ва на наи­бо­лее ожив­лён­ных на­прав­ле­ни­ях со­еди­не­ны тон­нель­но-мос­то­вы­ми со­ору­же­ния­ми. Мос­ты че­рез про­ли­вы Ма­лый Бельт и Боль­шой Бельт свя­зы­ва­ют Ют­лан­дию с ост­ро­ва­ми Фюн и Зе­лан­дия. Строи­тель­ст­во пу­те­про­во­да че­рез пролив Эре­сунн (Зунд), со­еди­нив­ше­го Копен­га­ген и Маль­мё (Шве­ция; 2000; об­щая дли­на 15,8 км, один из са­мых про­тя­жён­ных в Ев­ро­пе), за­вер­ши­ло соз­да­ние не­пре­рыв­но­го ав­то- и железнодорожного ко­ри­до­ра из стран Скан­ди­на­вии в Гер­ма­нию. Об­су­ж­да­ет­ся (начало 2007 года) один из круп­ных транс­порт­ных про­ек­тов ЕС - ав­то­мо­биль­ный и железнодорожный мост че­рез пролив Фе­марн-Бельт (Рёд­бю - Путт­гар­ден, Гер­ма­ния, дли­на 20 км); к 2010 году пла­ни­ру­ет­ся за­вер­ше­ние про­ек­та «Се­вер­ный тре­уголь­ник» (ско­ро­ст­ное железнодорожное со­об­ще­ние Ко­пен­га­ген - Ос­ло - Сток­гольм). Боль­шое зна­че­ние име­ет об­слу­жи­ва­ние па­ром­ных ли­ний со Шве­ци­ей (Хель­син­гёр - Хель­син­гборг; Фре­де­рикс­хавн - Гё­те­борг; Гре­но - Вар­берг), Нор­ве­ги­ей (Хан­ст­хольм - Бер­ген; Хир­тс­хальс - Кри­сти­ан­санн) и Гер­ма­ни­ей (Рёд­бю - Путт­гар­ден, Ге­сер - Рос­ток). Па­ро­ма­ми пе­ре­во­зит­ся 19,9 миллионов тонн гру­зов (в основном ме­ж­ду Данией и Шве­ци­ей); с от­кры­ти­ем мос­та че­рез проливЭре­сунн (Зунд) объ­ём гру­зо­вых па­ром­ных пе­ре­во­зок сни­зил­ся. Около 75% внеш­них гру­зо­пе­ре­во­зок при­хо­дит­ся на мор­ской, около 17% - на ав­то­мо­биль­ный, около 8% - на железнодорожный транс­порт. Наи­бо­лее ин­тен­сив­ные гру­зо­вые пе­ре­воз­ки свя­зы­ва­ют Данию со Шве­ци­ей, Гер­ма­ни­ей и Нор­ве­ги­ей. Большая часть пе­ре­во­зок гру­зов и пас­са­жи­ров внут­ри стра­ны осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ав­то­мо­биль­ным транс­пор­том. Про­тя­жён­ность ав­то­до­рог 72257 км, из них 1032 км - ско­ро­ст­ные ав­то­ма­ги­ст­ра­ли (2005). Ав­то­парк на­счи­ты­ва­ет 2621,9 тысяч транс­порт­ных средств (в т. ч. 75% - лег­ко­вые ав­то­мо­би­ли); на 1000 се­мей при­хо­дит­ся 674 лег­ко­вых ав­то­мо­би­ля (2006). Хо­ро­шо раз­ви­та сис­те­ма об­щественного транс­пор­та.

Дли­на же­лез­ных до­рог 2644 км (элек­три­фи­ци­ро­ва­но около 1/4; 2005). Основные железнодорожные ма­ги­ст­ра­ли на­чи­на­ют­ся в Ко­пен­га­ге­не: од­на про­дол­жа­ет­ся к югу (че­рез остров Зе­лан­дия к ост­ро­вам Фаль­стер и Лол­ланн, да­лее па­ром­ная пе­ре­пра­ва в Гер­ма­нию), другая (че­рез ост­ро­ва Зе­лан­дия и Фюн) - в Ют­лан­дию. Большую часть се­ти экс­плуа­ти­ру­ет государственная ком­па­ния DSB; 449 км пу­тей об­слу­жи­ва­ют ча­ст­ные ком­па­нии.

Морской флот осу­ще­ст­в­ля­ет около 75% внеш­не­тор­го­вых гру­зо­пе­ре­во­зок и около 1/5 внут­рен­них. Под датским фла­гом хо­дят 293 морских тор­го­вых суд­на (свыше 1000 рег. бр.-т каж­дое) об­щим тон­на­жем 8,1 миллионов рег. бр.-т (2006; в т. ч. кон­тей­не­ро­во­зы свыше 4,4 миллионов рег. бр.-т, тан­ке­ры около 1,9 миллионов рег. бр.-т); под фла­га­ми других стран - 409 морских тор­го­вых су­дов, при­над­ле­жа­щих датским су­дов­ла­дель­цам. В конце XX - начале XXI веков бы­ст­ры­ми тем­па­ми осу­ще­ст­в­ля­ет­ся пе­ре­ос­на­ще­ние тор­го­во­го фло­та: су­да, на­хо­див­шие­ся в экс­плуа­та­ции свыше 10 лет, про­да­ют­ся или спи­сы­ва­ют­ся на слом (су­да до 10 лет со­став­ля­ют до 77% тон­на­жа). Дей­ст­ву­ют 118 пор­тов и тер­ми­на­лов (об­щий гру­зо­обо­рот 87,6 миллионов тонн в 2004 году). Круп­ней­шим су­дов­ла­дель­цем яв­ля­ет­ся конг­ло­ме­рат ком­па­ний «A. P. Møl­ler-Mærsk Grouppen» (кон­тро­ли­ру­ет дея­тель­ность 40 морских кон­тей­нер­ных тер­ми­на­лов по все­му ми­ру); его под­раз­де­ле­ние «Mærsk Line» за­ни­ма­ет до­ми­ни­рую­щее по­ло­же­ние в ми­ре по морским кон­тей­нер­ным пе­ре­воз­кам (парк вклю­ча­ет свыше 500 кон­тей­нер­ных су­дов, свыше 1,4 миллиона морских кон­тей­не­ров). Другая круп­ная су­до­ход­ная ком­па­ния - DFDS (пре­имущественно пе­ре­воз­ки по Се­вер­но­му морю). Основные пор­ты - Ор­хус (круп­ней­ший кон­тей­нер­ный порт - около 2/3 национального гру­зо­обо­ро­та кон­тей­не­ров; гру­зо­обо­рот 11,3 миллионов тонн и 876 тысяч кон­тей­не­ров ДФЭ), Фре­де­ри­сия (17,2 миллионов тонн гру­зов в 2004), Ко­пен­га­ген (15 миллионов тонн), Оден­се, Оль­борг. Ре­гу­ляр­ные пе­ре­воз­ки пас­са­жи­ров осу­ще­ст­в­ля­ют 74 пор­та, круп­ней­шие - Хель­син­гёр (24% пас­са­жи­ро­обо­ро­та) и Рёд­бю (14%, 2004).

В Дании - 28 аэ­ро­пор­тов с твёр­дым по­кры­ти­ем взлёт­но-по­са­доч­ной по­ло­сы, из них 10 осу­ще­ст­в­ля­ют ре­гу­ляр­ные пе­ре­воз­ки пас­са­жи­ров. Круп­ней­шие ме­ж­ду­народные аэ­ро­пор­ты - Ка­ст­руп в Ко­пен­га­ге­не (около 19 миллионов пас­са­жи­ров в 2004 году), Бил­лунн (к за­па­ду от Вай­ле), Ор­хус и Оден­се. Ве­ду­щий авиа­пе­ре­воз­чик - шведско-датско-норвежская авиа­ком­па­ния «SAS» (около 13 миллионов пас­са­жи­ров в год).

Внеш­няя тор­гов­ля . На Данию при­хо­дит­ся около 1,1% ми­ро­во­го экс­пор­та и 0,9% ми­ро­во­го им­пор­та, что пре­вы­ша­ет до­лю стра­ны в ВВП ми­ра (0,6%). Объ­ём внеш­не­тор­го­во­го то­ва­ро­обо­ро­та 159,6 миллиардов долларов, в т. ч. экс­порт со­став­ля­ет 84,95 миллиардов долларов, им­порт - 74,69 миллиардов долларов (2005). В экс­пор­те важ­ное ме­сто за­ни­ма­ет про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния (в т. ч. обо­ру­до­ва­ние для энер­ге­ти­ки, пи­ще­вой промышленности, а так­же те­ле­ком­му­ни­кационное обо­ру­до­ва­ние, сред­ст­ва свя­зи, су­да и др.), хи­мическая и фар­ма­цев­тическая промышленность, про­до­воль­ст­вие (в т. ч. мяс­ные и мо­лоч­ные про­дук­ты, ры­ба, зер­но), энер­го­но­си­те­ли и др. Не­ко­то­рые ви­ды то­ва­ров име­ют боль­шой удель­ный вес в их ми­ро­вом экс­пор­те. Дания им­пор­ти­ру­ет промышленное обо­ру­до­ва­ние, ав­то­мо­би­ли, ком­пь­ю­тер­ную тех­ни­ку и офис­ное обо­ру­до­ва­ние, сы­рьё и по­лу­фаб­ри­ка­ты для промышленности (в т. ч. ме­тал­лы, пла­ст­мас­сы, цел­лю­ло­зу и дре­ве­си­ну), хи­ми­ка­ты, кор­ма для ско­та, по­тре­би­тель­ские то­ва­ры, не­дос­таю­щие ви­ды про­до­воль­ст­вия (фрук­ты, ово­щи, ко­фе, чай и т. п.) и др. Около 70% стои­мо­сти экс­пор­та и 72% им­пор­та при­хо­дит­ся на стра­ны ЕС. Круп­ней­шие тор­го­вые парт­нё­ры: Гер­ма­ния (17,3% экс­пор­та и 20,7% им­пор­та), Шве­ция (со­от­вет­ст­вен­но 13,3% и 13,7%), Ве­ли­ко­бри­та­ния (9% и 6%), а так­же Ни­дер­лан­ды (5,2% и 6,6%), Нор­ве­гия (5,3% и 4,5%) и США (6,5% и 2,8%); все­го на 10 ве­ду­щих парт­нё­ров при­хо­дит­ся около 71% датского то­ва­ро­обо­ро­та. Бы­ст­ро рас­тёт то­ва­ро­обо­рот с Ки­та­ем (в основном за счёт уве­ли­че­ния им­пор­та китайских то­ва­ров; все­го около 1,3% датского экс­пор­та и 4,8% им­пор­та). На Рос­сию при­хо­дит­ся около 1,7% датского экс­пор­та (главным образом ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние, мяс­ные про­дук­ты, ры­ба и мо­ре­про­дук­ты, обувь и оде­ж­да, ме­бель, фар­ма­цев­тические пре­па­ра­ты, кон­ди­тер­ские из­де­лия и др.) и 1,7% им­пор­та (по­став­ля­ют­ся энер­го­но­си­те­ли - неф­те­про­дук­ты, уголь, а так­же чёр­ные ме­тал­лы, удоб­ре­ния, дре­ве­си­на и др.).

Воо­ру­жён­ные си­лы.

Воо­руженные си­лы (ВС) Дании со­сто­ят из Су­хо­пут­ных войск (СВ), ВВС, ВМС (все­го около 18 тысяч человек, 2006) и вое­ни­зированной доб­ро­воль­ной ор­га­ни­за­ции Хем­верн (59,3 тысяч человек).

Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим ВС яв­ля­ет­ся гла­ва го­су­дар­ст­ва (мо­нарх). Основные во­про­сы во­енного строи­тель­ст­ва ре­ша­ют пар­ла­мент и пра­ви­тель­ст­во. Ру­ко­во­дит ВС ми­нистр обо­ро­ны (гражданское ли­цо) че­рез глав­но­ко­ман­дую­ще­го ВС и ко­ман­дую­ще­го Хем­вер­ном. Глав­но­ко­ман­дую­щий ВС осу­ще­ст­в­ля­ет не­по­средственное ру­ко­во­дство вой­ска­ми че­рез штаб обо­ро­ны и ко­ман­дую­щих - опе­ра­тив­ным ко­ман­до­ва­ни­ем СВ, так­ти­че­ским авиационным ко­ман­до­ва­ни­ем, опе­ра­тив­ным ко­ман­до­ва­ни­ем ВМС.

В бое­вом со­ста­ве СВ (10 тысяч человек): Дат­ская ме­ха­ни­зированная ди­ви­зия, отдельная ме­ха­ни­зированная бри­га­да бы­ст­ро­го реа­ги­ро­ва­ния, час­ти и под­раз­де­ле­ния ПВО, ар­тил­ле­рии, раз­вед­ки, свя­зи, ин­же­нер­ные, ты­ла и раз­ве­ды­ва­тель­ных вер­то­лё­тов. На во­о­ру­же­нии СВ: около 240 тан­ков, около 370 бое­вых бро­ни­рованных ма­шин, 405 артиллерийских ору­дий, 12 РСЗО, 140 ПУ ПТУР, 250 зе­нит­ных средств (в т. ч. 160 ПЗРК «Стин­гер»), 25 вер­то­лё­тов (в т. ч. 12 бое­вых). ВВС (4,2 тысяч человек) со­сто­ят из 3 эс­кад­ри­лий са­мо­лё­тов бое­вой авиа­ции, транс­порт­ной эс­кад­ри­льи, зе­нит­но­го ра­кет­но­го ба­таль­о­на (60 бое­вых са­мо­лё­тов; 36 ПУ ЗУР «Хок»). ВМС (3,8 тысяч человек) име­ют 4 эс­кад­ры бое­вых ко­раб­лей и ка­те­ров (4 ПЛ, 7 фре­га­тов, 14 кор­ве­тов, 7 бое­вых ка­те­ров и 20 вспо­мо­гательных су­дов). На тер­ри­то­рии Дании рас­по­ло­жен штаб суб­ре­гио­наль­но­го ко­ман­до­ва­ния ОВС НА­ТО «Се­ве­ро-Вос­ток» (город Ка­руп).

Ком­плек­то­ва­ние ВС осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на ос­но­ве во­ин­ской по­вин­но­сти и по кон­трак­ту. Про­дол­жи­тель­ность сроч­ной служ­бы ря­до­во­го со­ста­ва 4-10 месяцев, для не­ко­то­рых ка­те­го­рий - 24 месяцев. Под­го­тов­ка офи­цер­ско­го со­ста­ва про­во­дит­ся в шко­лах ви­дов ВС, во­енной ака­де­мии, во­енном кол­лед­же НА­ТО (Рим, Ита­лия), в США, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Гер­ма­нии. Ре­зерв ВС со­став­ля­ет 64,9 тысяч человек, мо­би­ли­зационные ре­сур­сы - 1,3 миллиона человек, в т. ч. год­ных к во­енной служ­бе - 1,1 миллионов человек.

Здра­во­охра­не­ние.

В Дании на 100 тысяч жителей при­хо­дит­ся 370 вра­чей, 1036 лиц среднего медицинского пер­со­на­ла, 83 сто­ма­то­ло­га, 49 фар­ма­цев­тов, 22 аку­шер­ки (2002), боль­нич­ных ко­ек в ста­цио­на­рах - 400 (2003). Рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 9% ВВП (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние - 83%, ча­ст­ный сек­тор - 17%) (2003). Здра­во­охра­не­ние де­цен­тра­ли­зо­ван­ное, об­ще­дос­туп­ное. Боль­нич­ная по­мощь и об­щая вра­чеб­ная прак­ти­ка бес­плат­ные (ока­за­ние по­мо­щи и фи­нан­си­ро­ва­ние осу­ще­ст­в­ля­ют­ся на уров­не граф­ст­ва). Му­ни­ци­па­ли­тет обес­пе­чи­ва­ет ра­бо­ту па­тро­наж­ных сес­тёр и школь­ную ме­ди­ци­ну. Около 30% на­се­ле­ния по­ку­па­ют до­пол­нительную доб­ро­воль­ную медицинскую стра­хов­ку. Сис­те­ма здра­во­охра­не­ния ори­ен­ти­ро­ва­на на здо­ро­вое пи­та­ние, фи­зическую ак­тив­ность, борь­бу с ку­ре­ни­ем, зло­упот­реб­ле­ни­ем ал­ко­го­лем, из­бы­точ­ным ве­сом, трав­ма­тиз­мом, сер­деч­но-со­су­ди­сты­ми за­бо­ле­ва­ния­ми, ос­тео­по­ро­зом, ас­т­мой и другими бо­лез­ня­ми.

Основные при­чи­ны смер­ти взрос­ло­го на­селе­ния - рак (26%), сер­деч­но-со­су­ди­стые за­бо­ле­ва­ния (17%), бы­то­вой трав­ма­тизм (2000). Ку­рор­ты: Силь­ке­борг, Фа­нё и др.

Спорт.

В 1896 году в Ко­пен­га­ге­не ос­но­ва­но Объ­еди­не­ние датских лю­би­тель­ских спор­тив­ных фе­де­ра­ций (ДИФ), ко­то­рое со вре­ме­нем ста­ло са­мой боль­шой ор­га­ни­за­ци­ей лю­би­тель­ско­го спор­та в стра­не, объ­е­ди­нив все лю­би­тель­ские фе­де­ра­ции и спор­тив­ные клу­бы. Со 2-й половины XX века в Дании - 3 национальные спор­тив­ные ор­га­ни­за­ции: Датская об­щественная фе­де­ра­ция спор­та (800 тысяч человек), Датская ас­со­циа­ция спор­та, пред­став­ляю­щая стра­ну в ме­ж­ду­народных олим­пий­ских фе­де­ра­ци­ях (1600 тысяч человек), Датская ас­со­циа­ция гим­на­сти­ки и других ви­дов спор­та (около 1600 тысяч человек). Ор­га­ни­за­ции яв­ля­ют­ся не­пра­ви­тель­ст­вен­ны­ми и сред­ст­ва на своё со­дер­жа­ние по­лу­ча­ют от про­ве­де­ния Датской национальной ло­те­реи. В Дании име­ют­ся: спор­тив­ные цен­тры (один на 2852 жителей), пла­ва­тель­ные бас­сей­ны (на 14072 жителей), фут­боль­ные по­ля (на 1013 жителей) и тен­нис­ные кор­ты (на 2878 жителей).

Наи­бо­лее по­пу­ляр­ные ви­ды спор­та: фут­бол, ганд­бол, гим­на­сти­ка, бад­мин­тон, греб­ля, ве­ло­си­пед­ный, па­рус­ный, стрель­ба из лу­ка, бо­улинг, пла­ва­ние, лёг­кая ат­ле­ти­ка, тен­нис, шах­ма­ты и др. В 1905 году ос­но­ван Национальный олим­пий­ский комитет Дании. Спорт­сме­ны Дании вы­сту­па­ли на всех Олим­пий­ских иг­рах с 1896 года (за ис­клю­че­ни­ем 1904 года). Все­го в 1896-2006 годах они за­вое­ва­ли 164 на­гра­ды, в т. ч. 40 зо­ло­тых, 61 се­реб­ря­ную и 63 брон­зо­вые. Пер­вым олим­пий­ским чем­пио­ном стал штан­гист В. Ен­сен в 1896 году. На Олим­пий­ских зим­них иг­рах спорт­сме­ны Дании вы­сту­па­ют с 1948 года и за­вое­ва­ли од­ну се­реб­ря­ную ме­даль (жен­ская ко­ман­да по кёр­лин­гу в 1998 году).

Сре­ди вы­даю­щих­ся спорт­сме­нов: яхт­сме­ны - П. Эльв­ст­рём (по­бе­ди­тель Олим­пий­ских игр в 1948, 1952, 1956 и 1960 годов и 12-крат­ный чем­пи­он ми­ра), О. Бирх (7-крат­ный по­бе­ди­тель со­рев­но­ва­ний на «Зо­ло­той ку­бок» в 1963-1970 годах); Р. Ве­гер - мно­го­крат­ная ре­корд­смен­ка ми­ра в пла­ва­нии воль­ным сти­лем, чем­пи­он­ка Ев­ро­пы (1938) в трёх дис­ци­п­ли­нах; ве­ло­си­пе­ди­сты - В. Фальк-Хан­сен (чем­пи­он Олим­пий­ских игр и ми­ра в 1928 году, чем­пи­он ми­ра сре­ди про­фес­сио­на­лов 1931 года) и Н. Фред­борг (чем­пи­он Олим­пий­ских игр 1972 года и ми­ра в 1967, 1968, 1970 годах); бай­да­роч­ник Э. Хан­сен (чем­пи­он Олим­пий­ских игр 1960 года, ми­ра в 1963 году и Ев­ро­пы в 1963 и 1965 годах). С конца 1910-х годов в Дании жил гросс­мей­стер А. Ним­цо­вич - пре­тен­дент на ми­ро­вое пер­вен­ст­во, из­вест­ный шах­мат­ный тео­ре­тик; гросс­мей­стер Б. Лар­сен - один из силь­ней­ших шах­ма­ти­стов ми­ра в 1960-1970-х годов, уча­ст­ник мат­чей пре­тен­ден­тов на пер­вен­ст­во ми­ра в 1966, 1969, 1972 годах. Од­ним из силь­ней­ших бе­гунов ми­ра на сред­ние дис­тан­ции в 1990-х годах был при­няв­ший датское гра­ж­дан­ст­во У. Кип­ке­тер (ро­дил­ся в Ке­нии) - чем­пи­он ми­ра (1995, 1997, 1999) в бе­ге на 800 м. В 2001 году жен­ский рей­тинг ETBF (Ев­ро­пей­ской фе­де­ра­ции бо­улин­га) воз­глав­ля­ла дат­чан­ка Б. Лунд.

Жен­ская сбор­ная Дании по ганд­бо­лу - по­бе­ди­тель­ни­ца Олим­пий­ских игр (1996 и 2004 годы) и чем­пио­ната ми­ра (1997). Муж­ская сбор­ная Дании по фут­бо­лу до­би­лась ус­пе­хов в круп­ней­ших ме­ж­ду­нар.одных со­стя­за­ни­ях: в 1908, 1912 и 1960 годах за­вое­ва­ла се­реб­ря­ные ме­да­ли на Олим­пий­ских иг­рах, в 1964 и 1984 годах сбор­ная Дании иг­ра­ла в по­лу­фи­на­лах чем­пио­на­тов Ев­ро­пы, а в 1992 году в фи­на­ле чем­пио­на­та Ев­ро­пы по­бе­ди­ла сбор­ную Гер­ма­нии. Силь­ней­шие клу­бы стра­ны «Брон­дбю» и «Ко­пен­га­ген» - не­од­но­крат­ные уча­ст­ни­ки Ли­ги чем­пио­нов.

В Дании про­во­дят­ся круп­ные ме­ж­ду­народные со­рев­но­ва­ния, в т. ч. чем­пио­на­ты ми­ра по ве­ло­си­пед­но­му спор­ту, греб­ле на бай­дар­ках и ка­ноэ, кон­но­му и па­рус­но­му спор­ту, спор­тив­ной гим­на­сти­ке и др.; тра­диционные муж­ские тен­нис­ные тур­ни­ры в Коль­дин­ге, шах­мат­ные тур­ни­ры в Ко­пен­га­ге­не (1907, 1923, 1924, 1960, 1965 и с 1979 года); на центральном ста­дио­не Ко­пен­га­ге­на «Пар­кен» про­во­ди­лись фи­на­лы Куб­ка куб­ков (1994) и Куб­ка УЕ­ФА (2000).

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры.

Об­щее ру­ко­во­дство все­ми учеб­ны­ми за­ве­де­ния­ми осу­ще­ст­в­ля­ет Минисерство об­ра­зо­ва­ния; выс­шие учеб­ные за­ве­де­ния под­чи­ня­ют­ся так­же Министерству нау­ки, тех­но­ло­гии и ин­но­ва­ций и Министерству куль­ту­ры. До­шко­ль­ные уч­ре­ж­де­ния на­хо­дят­ся в ве­де­нии Министерства тру­да и со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния. В со­от­вет­ст­вии с За­ко­ном об об­ра­зо­ва­нии (2003) в 2004 году в Дании про­ве­де­на ре­фор­ма об­ра­зо­ва­ния. Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния вклю­ча­ет до­шко­ль­ные уч­реж­де­ния (яс­ли и дет­ские са­ды), об­щие сред­ние шко­лы, гим­на­зии, народные шко­лы для взрос­лых, выс­шие учеб­ные за­ве­де­ния. Обу­че­ние в шко­ле на­чи­на­ет­ся с 7 лет. Об­щее сред­нее об­ра­зо­ва­ние да­ёт обя­за­тель­ная еди­ная шко­ла, ко­то­рая со­сто­ит из 3 звень­ев: од­но­го­дич­но­го под­го­то­ви­тель­но­го клас­са, 9-лет­ней ос­нов­ной шко­лы и до­пол­ни­тель­но­го 10-го клас­са для тех, кто со­би­ра­ет­ся про­дол­жать об­ра­зо­ва­ние в гим­на­зии (срок обу­че­ния 3 го­да) или на кур­сах по под­го­тов­ке к по­сту­п­ле­нию в вуз (2 го­да). Па­рал­лель­но с государственными шко­ла­ми функ­цио­ни­ру­ют ча­ст­ные шко­лы и боль­шое ко­ли­че­ст­во школ, ко­то­рые лишь час­тич­но фи­нан­си­ру­ют­ся государством, - сво­бод­ные шко­лы, шко­лы Р. Штай­не­ра (смотри Валь­дорф­ская пе­да­го­ги­ка), шко­лы Мон­тес­со­ри и др. Дей­ст­ву­ет так­же сеть профессионально-тех­нических школ и учи­лищ. В 2005 году 29 тысяч де­тей по­се­ща­ли яс­ли, 16 тысяч - дет­ские са­ды, 88% де­тей школь­но­го воз­рас­та обу­ча­лись в государственных шко­лах, 11% - в ча­ст­ных учеб­ных за­ве­де­ни­ях, около 1% - до­ма.

В сис­те­му выс­ше­го профессионального об­ра­зо­ва­ния Дании вхо­дят уни­вер­си­те­ты, выс­шие шко­лы эко­но­ми­ки, биз­не­са и иностранных язы­ков, фар­ма­цев­тические, биб­лио­теч­ные, пе­да­го­гические и сто­ма­то­ло­гические кол­лед­жи и тех­нические институты. Круп­ней­шие ву­зы Дании: в Ко­пен­га­ге­не - уни­вер­си­тет (1479), Датская ко­ро­лев­ская ака­де­мия изящ­ных ис­кусств (1754), Тех­нический университет в Люнг­бю (1829), Датская ко­ро­лев­ская ака­де­мия му­зы­ки (1867); Уни­вер­си­тет­ский центр в Рос­кил­ле (1970), Ко­ро­лев­ский ве­те­ри­нар­ный и сельскохозяйственный университет (1856) в Фре­де­рикс­бор­ге, университеты в Ор­ху­се (1928), Оден­се (1964), Оль­бор­ге (1974), ака­де­мии му­зы­ки в Оден­се (1929), Оль­бор­ге (1930), Эс­бь­ер­ге (1946).

На­учные ис­сле­до­ва­ния ве­дут: Датская ко­ро­лев­ская ака­де­мия на­ук и литературы (1742) в Ко­пен­га­ге­не, Датская ака­де­мия тех­нических на­ук (1937) в Люнг­бю; свыше 120 на­учных об­ществ, ас­со­циа­ций и научно-исследовательских уч­ре­ж­де­ний, в т. ч. Ко­ро­лев­ское сельскохозяйственное общество (1769), Общество по­ощ­ре­ния ес­те­ст­во­зна­ния (1824), Общество ес­тественной ис­то­рии (1833), Ис­то­рическая ас­со­циа­ция (1839), Лес­ное общество (1888); Ме­тео­ро­ло­гический институт (1872), Институт ас­тро­но­мии, фи­зи­ки и гео­фи­зи­ки имени Н. Бо­ра (1920), NORDITA (Об­ще­скан­ди­нав­ский институт тео­ре­тической фи­зи­ки, 1957), об­сер­ва­то­рия Ура­ни­борг (1576). Круп­ней­шие биб­лио­те­ки: Национальная библиотека (Ко­ро­лев­ская, ос­но­ва­на в 1653 году), Мор­ская библиотека (1765), Пуб­лич­ная библиотека (1885) - все в Ко­пен­га­ге­не; уни­вер­си­тет­ские библиотеки в Ор­ху­се (1902), Оден­се (1965). Свыше 100 му­зе­ев, в т. ч. в Ко­пен­га­ге­не - Гео­ло­гический му­зей (1772), Национальный му­зей (1807), Ко­ро­лев­ский ар­се­нал (1838), Му­зей Тор­вальд­се­на (ме­ж­ду 1839 и 1848 годами), Бо­та­нический сад (1874), Ес­те­ст­вен­но-ис­то­рический му­зей (1877), Му­зей де­ко­ра­тив­но­го искусства (1890), Те­ат­раль­ный му­зей (1912); ис­то­рические му­зеи в Оль­бор­ге (1863), Фре­де­рик­сбор­ге (1878), Но­вая глип­то­те­ка Карлс­бер­га (1888) в Ко­пен­га­ге­не; Дом-му­зей Х.К. Ан­дер­се­на в Оден­се.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции.

Главное не­за­ви­си­мое ин­фор­мационное агент­ст­во Дании - Ritzaus Bureau I/S (1866), за­ни­ма­ет­ся сбо­ром и рас­про­стра­не­ни­ем ин­фор­ма­ции, ра­бо­та­ет в тес­ном кон­так­те с агент­ст­вом Рей­тер и тре­мя скандинавскими ин­фор­м­агент­ст­ва­ми. Штаб-квар­ти­ра на­хо­дит­ся в Ко­пен­га­ге­не, ре­дак­ции - в Ор­ху­се, Брюс­се­ле и Бер­ли­не.

Пер­вая датская газета «Den danske Mer­ku­rius» вы­шла в 1666 году. Мест­ная прес­са поя­ви­лась во 2-й половине XIX века. В 2006 году из­да­ва­лось 35 га­зет, в т. ч. 7 об­ще­на­цио­наль­ных, 23 ме­ст­ных и 2 таб­лои­да (8 из них име­ют вос­крес­ные вы­пус­ки). Об­щий еже­днев­ный ти­раж национальных га­зет со­став­ля­ет 767,3 тысяч экземпляров. Об­ще­национальная газета «Ber­ling­ske Tidende» (из­да­ёт­ся в Ко­пен­га­ге­не с 1749 года, с 1841 года вы­хо­дит еже­днев­но; ти­раж 125 тысяч экземпляров в 2006) при­над­ле­жит датскому ме­диа­кон­цер­ну «Det Ber­ling­ske Officin A/S», во­шед­ше­му в 2000 году в норвежский конг­ло­ме­рат «Orkla Media AS». С 1971 года вы­хо­дит вос­крес­ный вы­пуск «We­eken­davisen Berlingske Aften» (60 тысяч экземпляров в 2004 году). Газета «Morgenavisen Jyllands-Posten» - круп­ней­шая еже­днев­ная га­зе­та Дании, из­да­ёт­ся ти­ра­жом 150 тысяч экземпляров, с 2003 года при­над­ле­жит АО «JP/Politikens Hus» (ос­но­ва­но в 2003 году). То­му же из­да­те­лю при­над­ле­жат га­зе­ты «Politiken» (вы­хо­дит с 1.10.1884 года, ти­раж 190 тысяч экземпляров; име­ет еже­не­дель­ное при­ло­же­ние, ти­раж 5 тысяч экземпляров) и «Ekstra Bladet» (с 1904 года, 111 тысяч экземпляров еже­днев­но, 2005). Наи­бо­лее зна­чи­тель­ные ме­ст­ные га­зе­ты: «Fyens Stiftstidende», рас­про­стра­няе­мая на острове Фюн (с 1841 года, 60 тысяч экземпляров в буд­ние дни и 80 тысяч экземпляров в вы­ход­ные; при­над­ле­жит ме­диа­ком­па­нии «Fyens Stift­sti­dende A/S»); «Flen­s­borg Avis» (га­зе­та датского мень­шин­ст­ва в Шлез­ви­ге), вы­хо­дя­щая с 1869 года в городе Фленс­бург на немецком и датском язы­ках (ти­раж 7 тысяч экземпляров). 14 еже­не­дель­ных и 19 еже­ме­сяч­ных жур­на­лов име­ют об­щий ти­раж 1,9 миллиона экземпляров (1998). В 2001 году поя­вил­ся но­вый вид прес­сы - 37 бес­плат­ных ме­ст­ных га­зет с об­щим еже­не­дель­ным ти­ра­жом свыше 5 миллионов экземпляров (например, круп­ней­шее бес­плат­ное ме­ж­ду­народное из­да­ние, вы­хо­дя­щее в Дании под названием «MetroXpress», при­над­ле­жит шведскому кон­цер­ну «Metro International S.A.»).

Ра­дио­ве­ща­ние с начала 1920-х годов. В 1925 году соз­да­но датское государственное ра­дио - «Statsradio­fo­nien», с 1959 года «Danmarks Radio» (DR), имею­щее ста­тус об­ще­ст­вен­но-пра­во­вой организации. В 1925 году был об­ра­зо­ван ра­дио­со­вет, кон­тро­ли­руе­мый Министерством куль­ту­ры, ко­то­ро­му при­над­ле­жа­ла мо­но­по­лия на ра­дио­ве­ща­ние (c 1926 года). В 1964 году государственная мо­но­по­лия на ра­дио­ве­ща­ние бы­ла от­ме­не­на. В 2006 году DR име­ет 6 про­грамм, ве­дёт ве­ща­ние на датском языке, один раз в не­де­лю на грен­ланд­ском и фа­рер­ском язы­ках. С 1997 года ком­мерческое «Radio 2» ве­дёт ве­ща­ние в об­ще­национальном мас­шта­бе.

Те­ле­ви­де­ние с 1951 года, до 1988 года со­хра­ня­лась государственная мо­но­по­лия на те­ле­ве­ща­ние. DR име­ет два те­ле­ка­на­ла: DR1 (ин­фор­мационные и об­ще­ст­вен­но-по­ли­тические про­грам­мы), DR2 (с 1996 года; в основном куль­тур­ные про­грам­мы). Не­за­ви­си­мое от DR об­ще­ст­вен­но-пра­во­вое те­ле­ви­де­ние TV2 вы­хо­дит в эфир с 1.10.1988 года из города Оден­се (на острове Фюн), име­ет 8 ре­гио­наль­ных стан­ций. В 2000 году поя­вил­ся вто­рой ка­нал TV2, в 2003 году ак­цио­ни­ро­ван. С 1.1.1988 года ра­бо­та­ет ком­мерческий те­ле­ка­нал TV3 (штаб-квар­ти­ра в Лон­до­не, спут­ни­ко­вое ве­ща­ние). С 1983 года пред­при­ни­ма­лись по­пыт­ки ор­га­ни­за­ции ме­ст­но­го те­ле­ве­ща­ния, с 1997 года на­ча­лось соз­да­ние те­ле­се­тей. Круп­ней­шая из них - TvDanmark, с апреля 1997 года вы­хо­дит в эфир в 8 ре­гио­нах Дании, с 2000 года име­ет 2 ка­на­ла. С 1984 года на фа­рер­ском языке ве­дёт ве­ща­ние Sjónvarp Føroya (ТВ Фа­рер­ских островов), имею­щее об­ще­ст­вен­но-пра­во­вой ста­тус.

Ли­те­ра­ту­ра.

Ли­те­ра­ту­ра Дании раз­ви­ва­ет­ся на датском языке. Пер­вые литературные па­мят­ни­ки бы­ли соз­да­ны на латинском языке, вы­тес­нив­шем ру­ни­че­ское пись­мо. Сре­ди них зна­чительное ме­сто за­ни­ма­ют про­из­ве­де­ния ис­то­рического (хро­ни­ки) или ре­лигиозного со­дер­жа­ния. Важ­ней­шее про­из­ве­де­ние датской ла­ти­ноя­зыч­ной литературы - труд Сак­со­на Грам­ма­ти­ка «Дея­ния дат­чан» (окон­чен в 1208 году, опубликован в 1514 году), со­дер­жа­щий све­де­ния по ис­то­рии Дании, а так­же ска­за­ния о ле­ген­дар­ных ге­ро­ях (в т. ч. ис­поль­зо­ван­ное У. Шек­спи­ром ска­за­ние о прин­це Ам­ле­те). Ду­хов­ная средневековая по­эзия пред­став­ле­на, в ча­ст­но­сти, гим­на­ми во сла­ву Бо­го­ма­те­ри («Пес­ни Ма­рии») и по­эмой Ан­дер­са Су­не­се­на «Шес­тод­нев» (XII-XIII века), на­пи­сан­ной латинским гек­са­мет­ром; эпос - «Дат­ской риф­мо­ван­ной хро­ни­кой» (около 1470 года, опубликован в 1495 году), ав­то­ром ко­то­рой пред­по­ло­жи­тель­но яв­ля­ет­ся мо­нах «брат Нильс из Со­рё». Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли бал­ла­ды на датском языке, воз­ник­шие на ос­но­ве французской тан­це­валь­но-пе­сен­ной тра­ди­ции.

В XVI веке боль­шой вклад в раз­ви­тие национального язы­ка внёс К. Пе­дер­сен, ав­тор ря­да тео­ло­гических со­чи­не­ний, вы­пус­тив­ший пе­ре­вод Биб­лии на датский язык (1550). Х. Тау­сен из­дал в 1530-е годы сбор­ник лю­те­ран­ских про­по­ве­дей. Наи­бо­лее зна­чительные литературные па­мят­ни­ки это­го пе­рио­да - «Кни­га по­се­ще­ний» епископа П. Пал­ла­диу­са (опубликована в 1887 году), вос­соз­даю­щая куль­тур­ную и ду­хов­ную жизнь датской про­вин­ции, и «Дат­ская кни­га псал­мов» Х. То­ме­се­на (1569). На позд­нем эта­пе Ре­фор­ма­ции в Да­нии од­ним из ве­ду­щих литературных жан­ров ста­но­вит­ся школь­ная дра­ма. Литература XVII века пред­став­ле­на пре­ж­де все­го ре­лигиозной по­эзи­ей А. Ар­ре­бо, ав­то­ра по­эмы «Шес­тод­нев» (опубликована в 1661 году), на­пи­сан­ной в под­ра­жа­ние «Сед­ми­це» французского поэ­та Г. Дю Бар­та­са. Рас­про­стра­не­ние прин­ци­пов ба­рок­ко в Дании свя­за­но с твор­че­ст­вом пе­ре­вод­чи­ка С. Тёр­кель­се­на и по­эта А. Бор­дин­га, ос­но­ва­те­ля пер­вой в Дании по­ли­тической га­зе­ты - сти­хотворного еже­ме­сяч­ни­ка «Danske Me­rcu­ri­us» (1666-1677 годы). Вер­ши­на датского ба­рок­ко - ре­лигиозная по­эзия Т. Кин­го. Про­за пред­став­ле­на пре­ж­де все­го ме­муа­ра­ми; наи­бо­лее зна­чи­тель­ные из них - «Скорбные вос­по­ми­на­ния» К. Уль­фельдт (опубликованы в 1869 году).

В начале XVIII века в Да­нию про­ник­ли идеи Про­све­ще­ния; на сме­ну ба­рок­ко при­шёл клас­си­цизм. В 1700 году Т.Ре­ен­берг по об­раз­цу Н. Буа­ло в ди­дак­тической по­эме «Ars poetica» («По­эти­че­ское ис­кус­ст­во») из­ло­жил про­грам­му клас­си­ци­стической по­эти­ки. Фи­ло­соф, ис­то­рик, дра­ма­тург и са­ти­рик Л. Холь­берг (нор­ве­жец по про­ис­хо­ж­де­нию) стал соз­да­те­лем датского национального те­ат­ра; в сво­их пье­сах он ис­поль­зо­вал опыт Моль­е­ра и итальянской ко­ме­дии дель ар­те. Вид­ней­ший датский по­эт-ли­рик 1-й половины XVIII века - Х.А. Брор­сон, ав­тор не­сколь­ких сбор­ни­ков псал­мов и гим­нов, про­ник­ну­тых мо­ра­ли­стическим па­фо­сом. Бо­лее раз­но­об­раз­на в жан­ро­вом от­но­ше­нии ли­ри­ка про­воз­ве­ст­ни­ка датского сен­ти­мен­та­лиз­ма А. Сту­ба, со­че­таю­щая чув­ст­ви­тель­ность с жи­вым юмо­ром и жиз­не­ра­до­ст­но­стью. Круп­ней­шие датские по­эты и дра­ма­тур­ги 2-й половины XVIII века - Й.Х. Вес­сель и Й. Эвальд. Вер­ши­на твор­че­ст­ва Вес­се­ля - ко­ме­дия «Лю­бовь без чу­лок» (1772), па­ро­ди­рую­щая вы­со­кий стиль тра­ге­дии франц. клас­си­циз­ма. От клас­си­циз­ма к пред­ро­ман­тиз­му раз­ви­ва­лось твор­че­ст­во Й. Эваль­да, ис­пы­тав­ше­го влия­ние Ф.Г. Клоп­што­ка и немецкой по­эзии «Бу­ри и на­тис­ка». В конце XVIII века под влия­ни­ем Французской ре­во­лю­ции в датской литературе уси­ли­ва­ют­ся са­ти­рические и кри­тические тен­ден­ции (ран­нее твор­че­ст­во Е. Баг­ге­се­на).

В начале XIX века в литературе Дании ут­вер­дил­ся ро­ман­тизм. Оп­ти­ми­стической ве­рой в че­ло­ве­че­ские воз­мож­но­сти про­ник­ну­ты дра­матические про­из­ве­де­ния А. Элен­шле­ге­ра на сю­же­ты из древнескандинавской ис­то­рии и литературы. Б. Ин­ге­манн по­свя­тил средневековому про­шло­му Скан­ди­на­вии мно­же­ст­во ис­то­рических ро­ма­нов, в ко­то­рых вос­пе­вал ко­ро­лев­скую власть и хри­сти­ан­ские доб­ро­де­те­ли. С глу­бо­ким со­чув­ст­ви­ем изо­бра­же­на жизнь датских кре­сть­ян в но­вел­лах С.С. Бли­ке­ра. Ин­те­ре­сом к внутреннему ми­ру че­ло­ве­ка про­ник­ну­ты ро­ман­тические ли­рические дра­мы Х. Хер­ца; по мо­ти­вам его пье­сы «Дочь ко­ро­ля Ре­не» (1845) на­пи­са­но либ­рет­то опе­ры «Ио­лан­та» П.И. Чай­ков­ско­го. В датской по­эзии вид­ней­шую роль иг­ра­ли К. Вин­тер, Э. Эре­ст­руп, Л. Бёдт­кер, соз­дав­шие яр­кие об­раз­цы лю­бов­ной и пей­заж­ной ли­ри­ки. Центр. фи­гу­ра клас­сического эта­па датского ро­ман­тиз­ма - Х.К. Ан­дер­сен, пре­вра­тив­ший сказ­ку в уни­вер­саль­ный, мно­го­об­раз­ный по со­дер­жа­нию жанр, на­сы­щен­ный фи­лософскими и ре­лигиозно-нравственными идея­ми. К наи­бо­лее круп­ным пи­са­те­лям позд­не­го ро­ман­тиз­ма от­но­сят­ся Ф. Па­лу­дан-Мюл­лер, в твор­че­ст­ве ко­то­ро­го ост­рая со­ци­аль­ная са­ти­ра со­че­та­ет­ся с ут­вер­жде­ни­ем норм хри­сти­ан­ской мо­ра­ли, и С. Кьер­ке­гор, из­ло­жив­ший своё уче­ние об «эк­зи­стен­ции» в про­из­ве­де­ни­ях различных жан­ров (от фи­лософского ро­ма­на-эс­се до эпи­сто­ляр­ной про­зы) и со­че­тав­ший ре­лигиозно-фи­лософскую про­бле­ма­ти­ку с глу­бо­ким ана­ли­зом ду­шев­ной жиз­ни че­ло­ве­ка.

В 1870-х годах в литературе Дании про­ис­хо­дит по­во­рот к реа­лиз­му, во мно­гом обу­слов­лен­ный об­щественной и литературно-кри­тической дея­тель­но­стью Г. Бран­де­са, воз­гла­вив­ше­го ра­ди­каль­но-де­мо­кра­тическое дви­же­ние «Со­вре­мен­ный про­рыв». За­мет­ное влия­ние на датских пи­са­те­лей в этот пе­ри­од ока­за­ла русская литература, в осо­бен­но­сти твор­че­ст­во И.С. Тур­ге­не­ва. На­ча­ло реа­ли­стическому на­прав­ле­нию в датской литературе бы­ло по­ло­же­но Е.П. Якоб­се­ном, центральной те­мой твор­че­ст­ва ко­то­ро­го стал от­каз от ро­ман­тических ил­лю­зий; тон­кий пси­хо­ло­гический ана­лиз со­че­та­ет­ся в его про­из­ве­де­ни­ях с прав­ди­вым изо­бра­же­ни­ем со­ци­аль­ной и куль­тур­ной сре­ды. Даль­ней­шее раз­ви­тие жан­ра пси­хо­ло­гического ро­ма­на свя­за­но с про­из­ве­де­ния­ми Г. Бан­га и К.А. Гьел­ле­ру­па. В 1890-х годах реа­ли­стические тен­ден­ции про­яви­лись в твор­че­ст­ве Х. Пон­топ­пи­да­на. На ру­бе­же XIX-XX веков в датскую литературу при­шли пи­са­те­ли, вы­шед­шие из кре­сть­ян­ской или ра­бо­чей сре­ды: Й. Скьоль­борг, Й. Окь­ер, Й.В. Йен­сен, Я. Кнуд­сен, М. Ан­дер­сен-Не­ксё. Сим­во­лизм пред­став­лен твор­че­ст­вом Й. Йёр­ген­се­на, Х. Ро­де, В. Стук­кен­бер­га, С. Кла­ус­се­на, С. Ми­ка­эли­са и др. В твор­че­ст­ве Г. Ви­да ощу­ти­мо влия­ние эс­те­ти­ки на­ту­ра­лиз­ма.

По­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны в литературе Дании воз­ник­ли те­че­ния аван­гар­диз­ма. В экс­прес­сио­ни­ст­ской ли­ри­ке Э. Бен­не­люк­ке, Ф. Ню­го­ра, Н. Пе­тер­се­на, Т. Кри­стен­се­на до­ми­ни­ро­ва­ли пес­си­ми­стические на­строе­ния, обо­ст­рён­ное вос­при­ятие по­сле­во­ен­но­го «хао­са жиз­ни». Им про­ти­во­стоя­ли пи­са­те­ли, ко­то­рым уда­лось пре­одо­леть тра­гическое ощу­ще­ние идей­но­го кри­зи­са (О. Гель­стед, про­ти­во­пос­тав­ляв­ший скеп­си­су и бег­ст­ву от дей­ст­ви­тель­но­сти ве­ру в жизнь, сча­стье, си­лы и спо­соб­но­сти че­ло­ве­ка). В 1920-1930-х годах пе­ре­жи­ва­ет рас­цвет реа­ли­стическая со­ци­аль­но-кри­тическая про­за (Х.Р. Кирк, В. Хей­не­сен, К. Бек­кер, Х. Шер­фиг). Со­ци­аль­ны­ми ро­ма­на­ми де­бю­ти­ру­ют М.А. Хан­сен и Х.К. Бран­нер, впо­след­ст­вии круп­ней­шие мас­те­ра датской пси­хо­ло­гической про­зы. Осо­бое ме­сто в литературе Дании 1930-х годов за­ни­ма­ет Ф.К. Блик­сен, но­вел­лы ко­то­рой по­лу­чи­ли ми­ро­вое при­зна­ние. Наи­бо­лее зна­чительный вклад в датскую дра­ма­тур­гию вне­сли К. Абелль, К. Мунк, К.Э. Соя. В конце 1940-х годов в литературе Дании по­лу­чи­ли от­ра­же­ние идеи эк­зи­стен­циа­лиз­ма. По­эты П. Ла Кур, О. Ви­вель, О. Сар­виг, Э. Кнуд­сен, Т. Бьёрн­виг, Й.Г. Брандт, объ­е­ди­нив­шие­ся во­круг журнала «Heretica» («Ере­си»), от­ри­цая тра­ди­ции ра­цио­на­лиз­ма, об­ра­ти­лись к ре­лигиозным сю­же­там и ми­фам. Про­тив ин­ди­ви­дуа­лиз­ма и бег­ст­ва от дей­ст­ви­тель­но­сти вы­сту­пил Т. Скоу-Хан­сен, в сво­ей пуб­ли­ци­сти­ке и ху­дожественном твор­чест­ве (ро­ман «Го­лые де­ре­вья», 1957) при­зы­вав­ший к со­ци­аль­ной ак­тив­но­сти и от­вет­ст­вен­но­сти. В твор­че­ст­ве Х.Л. Йеп­се­на, Т. Дит­лев­сен, К. Сён­нер­бю че­рез кол­ли­зии ча­ст­ной жиз­ни рас­кры­ва­лись об­щественные про­бле­мы. Датский мо­дер­низм 1950-х годов пред­став­лен про­зой В. Сё­рен­се­на, про­дол­жив­ше­го тра­ди­ции литературы аб­сур­да, С.О. Мад­се­на, С. Холь­ма и др. В твор­че­ст­ве К. Риф­бь­ер­га влия­ние идей Г. Бран­де­са со­че­та­ет­ся с ус­вое­ни­ем опы­та анг­ло-американской про­зы.

В реа­ли­стической литературе 1960-1970-х годов важ­ное ме­сто при­над­ле­жит до­ку­мен­таль­ной про­зе; ин­тен­сив­но раз­ви­ва­ет­ся ра­бо­чая те­ма. Дра­ма­тур­гия пред­став­ле­на, в ча­ст­но­сти, жан­ром ра­дио­пье­сы (Э.Б. Оль­сен). Сре­ди наи­бо­лее зна­чительных по­этов конца XX века - И. Кри­стен­сен и П. Хой­хольт. Литература 1980-1990-х годов от­ме­че­на по­стмо­дер­ни­ст­ски­ми тен­ден­ция­ми (по­эзия С.У. Том­се­на и Х. Норд­бран­да, ро­ма­ны Х. Стан­ге­ру­па и И. Ми­ха­эля, в ко­то­рых про­сле­жи­ва­ет­ся влия­ние латино-американского ма­ги­че­ско­го реа­лиз­ма), стрем­ле­ни­ем к ми­ни­ма­лиз­му фор­мы (про­за С. Бал­ле и П. Хульт­бер­га). В твор­че­ст­ве П. Хё­га при­вер­жен­ность реа­ли­стические тра­ди­ции со­че­та­ет­ся со сти­ли­стическими экс­пе­ри­мен­та­ми. Боль­шой по­пу­ляр­но­стью в Дании и за её пре­де­ла­ми поль­зу­ют­ся кни­ги для де­тей С. Бёд­кер и Б. Ре­утер.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во.

Па­мят­ни­ки ху­дож. куль­ту­ры на тер­ри­то­рии Д. про­сле­жи­ва­ют­ся с 8-го тыс. до н. э.: кром­ле­хи и доль­ме­ны эпо­хи нео­ли­та и брон­зы; на­скаль­ные изо­бра­же­ния сцен вой­ны и охо­ты на о. Борн­хольм эпо­хи брон­зы; се­реб­ря­ные со­су­ды же­лез­но­го ве­ка. От эпо­хи ви­кин­гов со­хра­ни­лись ос­тат­ки кре­по­стей Трел­ле­борг на о. Зе­лан­дия, Аг­гер­сборг, близ Лим-фьор­да, а так­же ка­мен­ные сте­лы с ру­нич. над­пи­ся­ми и орнаментом в зве­рином стиле (в т. ч. памятный камень Харальда Синезубого из Ел­лин­га). Со вре­ме­ни соз­да­ния ран­не­фе­о­даль­но­го ко­ро­лев­ст­ва Д. и вве­де­ния хри­сти­ан­ст­ва на­ча­лось строи­тель­ст­во де­ре­вян­ных, а с сер. 11 в. ка­мен­ных церк­вей. С 12 в. воз­во­дят­ся ка­мен­ные це­рк­ви ро­ман­ско­го сти­ля (со­бор в Ви­бор­ге, по­ст­ро­ен ок. 1140 из отё­сан­ных гра­нит­ных ва­лу­нов); со 2-й пол. 12 в. в строи­тель­ст­ве стал при­ме­нять­ся кир­пич (цер­ковь в Ка­лунн­бор­ге с пла­ном в ви­де рав­но­ко­неч­но­го кре­ста, 8-уголь­ны­ми баш­ня­ми на его кон­цах и с квад­рат­ной баш­ней в цен­тре). Осо­бую груп­пу об­ра­зу­ют церк­ви 12–13 вв. на о. Борн­хольм, чьи ци­лин­д­рич. объ­ё­мы с мас­сив­ным центр. стол­бом и коль­це­вым сво­дом, воз­мож­но, свя­за­ны с польск. и чеш. об­раз­ца­ми. Обо­ро­нит. со­ору­же­ния ро­ман­ско­го пе­рио­да: центр. кир­пич­ная часть сте­ны Да­не­вир­ке (с 9 в.), от­де­ляв­шей п-ов Ют­лан­дия от Гер­ма­нии (со­хра­нил­ся лишь вал); зам­ки Сё­борг и Вор­дин­гборг на о. Зе­лан­дия. Рос­пи­си церк­вей (в т. ч. церк­ви Се­бю на о. Зе­лан­дия) сле­до­ва­ли ви­зант., франц. и др. об­раз­цам, со­че­та­ясь с ме­ст­ным ор­на­мен­том, ко­то­рый за­ни­мал вид­ное ме­сто и в про­из­ве­де­ни­ях пла­сти­ки, от­ли­чав­ших­ся вы­ра­зи­тель­но­стью жес­тов и поз (ал­тарь из церк­ви в Лис­бь­ер­ге, рель­еф «Сня­тие с Кре­ста» в со­бо­ре в Ри­бе, ок. 1130).

В го­тич. пе­ри­од (нач. 13 в. – 1530-е гг.) соз­да­ны круп­ней­шие со­бо­ры в Рос­кил­ле и Оден­се, а так­же пря­мо­уголь­ные в пла­не зам­ки с мощ­ны­ми сте­на­ми и баш­ня­ми (Спёт­руп в р-не Ви­бор­га). Поя­вив­шие­ся с 13 в. го­ро­да ок­ру­жа­лись ва­ла­ми и рва­ми. До­ма бы­ли гл. обр. де­ре­вян­ны­ми и фах­вер­ко­вы­ми, ре­же кир­пич­ны­ми (с 14 в.). Рос­пи­си го­тич. хра­мов (в ц. Скиб­бю на о. Зе­лан­дия, ок. 1335) ме­нее ус­лов­ны, чем ро­ман­ские, и не­ред­ко вклю­ча­ют реа­ли­стич. бы­то­вые де­та­ли. В 15–16 вв. воз­во­ди­лись ук­ре­п­лён­ные зам­ки в ре­нес­санс­ном сти­ле, час­то ок­ру­жён­ные рва­ми с во­дой или рас­по­ло­жен­ные на ост­ро­ве (Бор­ре­бю, Эге­сков и др.). Для церк­вей им­пор­ти­ро­ва­лись ху­дож. про­из­ве­де­ния из сев.-герм. и ган­зей­ских го­ро­дов; в Д. ра­бо­та­ли ни­дерл. и франц. мас­те­ра. Ре­фор­ма­ция спо­соб­ст­во­ва­ла ши­ро­ко­му про­ник­но­ве­нию в Д. свет­ской куль­ту­ры, пре­им. из Гер­ма­нии и Ни­дер­лан­дов. Боль­шое раз­ви­тие по­лу­чи­ла свет­ская ар­хи­тек­ту­ра (бир­жа, 1619–25, и дво­рец Ро­сен­борг, 1606–1634, в Ко­пен­га­ге­не; зам­ки-ре­зи­ден­ции Крон­борг и Фре­де­рик­сборг на о. Зе­лан­дия, в воз­ве­де­нии ко­то­рых при­ни­ма­ли уча­стие ар­хи­тек­то­ры Х. и Л. Стен­вин­кель, вы­ход­цы из Ни­дер­лан­дов); воз­ник ха­рак­тер­ный тип бюр­гер­ско­го до­ма с щип­цо­вым фрон­то­ном, дос­ти­гав­ше­го вы­со­ты 5 эта­жей. В 18 в. бы­ли соз­да­ны гл. обр. дат­ски­ми, а так­же иностр. ар­хи­тек­то­ра­ми ве­ли­ко­леп­ные двор­цы и двор­цо­во-пар­ко­вые ан­самб­ли в сти­ле ба­рок­ко и ро­ко­ко – Шар­лот­тен­борг, Фре­ден­с­борг на о. Зе­лан­дия, Эр­ми­таж близ Ко­пен­га­ге­на (1734–36, арх. Л. Ту­ра). Наи­бо­лее зна­чит. про­из­ве­де­ни­ем это­го вре­ме­ни стал двор­цо­вый ан­самбль Ама­ли­ен­борг в Ко­пен­га­ге­не (1749, ар­хи­тек­то­ры Н. Эйт­вед, Н. Жар­ден). Пе­ре­пле­те­ни­ем черт ба­рок­ко, ро­ко­ко и клас­си­циз­ма от­ме­че­ны порт­рет и пей­заж в жи­во­пи­си Е. Юля, В. Эрик­се­на (в 1757–72 ра­бо­тал в С.-Пе­тер­бур­ге).

Важ­ным со­бы­ти­ем ста­ло ос­но­ва­ние в 1754 Ко­ро­лев­ской АХ, дея­тель­ность ко­то­рой спо­соб­ст­во­ва­ла скла­ды­ва­нию нац. ху­дож. шко­лы клас­си­циз­ма. Вы­даю­щим­ся пред­ста­ви­те­лем этой шко­лы был скульп­тор Б. Тор­вальд­сен, про­из­ве­де­ния ко­то­ро­го (на ми­фо­ло­гич. и ре­лиг. те­мы, порт­ре­ты) от­ме­че­ны гар­мо­нич. плав­но­стью и спо­кой­ст­ви­ем форм, вир­ту­оз­ным вла­де­ни­ем ма­те­риа­лом. Сре­ди круп­ных мас­те­ров клас­си­циз­ма: ис­то­рич. жи­во­пи­сец и де­ко­ра­тор Н. А. Абиль­гор, скульп­тор Й. Ви­де­вельт, ар­хи­тек­то­ры К. Ф. Харс­дорф, К. Ф. Хан­сен (ц. Бо­го­ма­те­ри, 1811–29, двор­цо­вая цер­ковь, 1826–28, обе – в Ко­пен­га­ге­не, и др.), М. Г. Бин­нес­бёль (Му­зей Тор­вальд­се­на в Ко­пен­га­ге­не, 1839–48). В сте­нах АХ сфор­ми­ро­ва­лась и датская шко­ла ро­ман­тического пей­за­жа, главной те­мой ко­то­ро­го бы­ло ве­ли­чие северной при­ро­ды.

В 1-й пол. 19 в. в жи­во­пи­си Д. ве­ду­щее ме­сто при­над­ле­жа­ло К. В. Эк­керс­бер­гу и его по­сле­до­ва­те­лям К. Кёб­ке, В. Бенд­су, И. Т. Лун­бю, М. Рёр­бю. Их про­из­ве­де­ния, близ­кие би­дер­май­е­ру, от­ме­че­ны ли­ри­че­ски-мяг­ким, не­по­сред­ст­вен­ным вос­при­яти­ем дей­ст­ви­тель­но­сти. С 1880-х гг. на­чал­ся рас­цвет дат. фар­фо­ра (сер­ви­зы и ста­ту­эт­ки с под­гла­зур­ной рос­пи­сью неж­ных то­нов). Боль­шое влия­ние на ху­дож­ни­ков сле­дую­ще­го по­ко­ле­ния ока­за­ла франц. пле­нэр­ная жи­во­пись. В ры­бачь­ем пос. Ска­ген (Сев. Ют­лан­дия) бы­ла ос­но­ва­на ху­дож. ко­ло­ния, чле­ны ко­то­рой изу­ча­ли про­бле­мы све­та и воз­душ­ной сре­ды; жи­во­пис­но­стью и ли­риз­мом от­ли­ча­ют­ся про­из­ве­де­ния П. С. Крёй­е­ра, В. Йо­хан­се­на, Т. Э. Фи­лип­се­на, суп­ру­гов А. К. и М. П. Ан­кер. В том же ду­хе ра­бо­та­ли ху­дож­ни­ки, по­се­лив­шие­ся на о. Фюн (в осн. пей­за­жи­сты и ани­ма­ли­сты – П. Хан­сен, Ф. Сю­берг, Й. Лар­сен и др.). Од­но­вре­мен­но сло­жи­лось ху­дож. на­прав­ле­ние, близ­кое сим­во­лиз­му и юген­д­сти­лю (В. Хам­мерс­хой, Е. Ф. Вил­лум­сен, бр. Й. Ф. и Н. К. Сков­гор). Кар­ти­ны в ис­то­рич. жан­ре, про­ник­ну­тые ро­ман­тич. эмо­цио­наль­но­стью, пи­сал К. Сарт­ман. В ар­хи­тек­ту­ре по­лу­чил рас­про­стра­не­ние нац. ва­ри­ант ро­ман­тич. сти­ля: но­вая Ра­ту­ша (1892–1905, арх. М. Ню­роп), ц. Грун­дт­ви­га (1921–40, ар­хи­тек­то­ры П. В. Ен­сен-Клинт, К. Клинт; обе – в Ко­пен­га­ге­не).

Силь­ные по­зи­ции в ар­хи­тек­ту­ре 1920-х гг. со­хра­ня­ли пред­ста­ви­те­ли нео­клас­си­циз­ма: К. Пе­тер­сен (Му­зей в Фо­бор­ге, 1913–15), Х. Камп­манн (но­вая часть Глип­то­те­ки, 1901–06, и зда­ние по­ли­цей­ско­го управ­ле­ния в Ко­пен­га­ге­не, 1919–24, совм. с О. Раф­ном) и др.; в про­ек­тах С. Э. Рас­мус­се­на и др. бы­ли за­ло­же­ны ос­но­вы совр. дат. гра­до­строи­тель­ст­ва. Под влия­ни­ем ар­хи­тек­ту­ры Сток­гольм­ской вы­став­ки 1930 (арх. Э. Г. Ас­п­лунд) на­чал скла­ды­вать­ся дат. ва­ри­ант функ­цио­на­лиз­ма (зда­ние ун-та в Ор­ху­се, 1932–46, арх. К. О. Фис­кер, и др.). В жи­во­пи­си ска­зы­ва­лось ув­ле­че­ние но­вым франц. иск-вом, в т. ч. твор­че­ст­вом П. Се­зан­на (X. Гир­синг, Э. Вейе), ку­биз­мом (О. Ру­де, В. Лунд­ст­рём и др.), позд­нее – сюр­реа­лиз­мом (В. Бьер­ке-Пе­тер­сен, В. Фред­ди). В скульп­ту­ре 1-й пол. 20 в., свя­зан­ной с не­оклас­си­ци­стич. тен­ден­ция­ми, ра­бо­та­ли К. Ниль­сен, Ж. Го­ген, Й. К. Бьерг и др.; зна­чи­тель­но уси­лил­ся ин­те­рес к гра­фи­ке (А. Йёр­ген­сен, П. Кри­стен­сен, Э. Фре­де­рик­сен); в жан­ре по­ли­тич. и бы­то­вой ка­ри­ка­ту­ры ра­бо­тал X. Бид­ст­руп.

По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны ре­кон­ст­руи­ро­ва­лись го­ро­да Оден­се, Ко­пен­га­ген, вос­ста­нав­ли­ва­лись Рён­не и Не­ксё. В жи­лищ­ном строи­тель­ст­ве пре­об­ла­да­ли ма­ло­этаж­ные до­ма, а так­же до­ма сред­ней этаж­но­сти, об­ра­зую­щие замк­ну­тые квар­та­лы с озе­ле­нён­ны­ми внутр. дво­ра­ми. В строи­тель­ст­ве об­ществ. зда­ний ут­вер­жда­ет­ся ин­тер­на­цио­наль­ный стиль (Ра­ту­ша в Рё­дов­ре, 1957, арх. А. Якоб­сен; Му­зей совр. иск-ва «Луи­зиа­на» в Хум­ле­бе­ке, близ Хель­син­гё­ра, 1957–58, ар­хи­тек­то­ры Й. Бо, В. Во­лерт, позд­ней­шие при­ст­рой­ки – 1960-е гг. – 1998), на сме­ну ко­то­ро­му при­хо­дят тен­ден­ции сво­бод­но­го фор­мо­об­ра­зо­ва­ния мо­дер­низ­ма (про­ек­ты Й. Ут­зо­на и др.) и по­стмо­дер­низ­ма. В твор­че­ст­ве ху­дож­ни­ков на­хо­дят про­яв­ле­ние аб­ст­ракт­ный экс­прес­сио­низм (А. Йорн, ли­дер ме­ж­ду­нар. груп­пы «Коб­ра»), поп-арт, флюк­сус (А. Кёп­ке), ин­стал­ля­ции; с жи­во­пи­сью нем. «но­вых ди­ких» сбли­жа­ет­ся твор­че­ст­во фи­гу­ра­ти­ви­стов (И. Эл­ле­гор, К. Кар­стен­сен и др.). В нач. 21 в. соз­да­ют­ся круп­ные мо­ну­мен­таль­ные со­ору­же­ния, объ­е­ди­няю­щие ху­дож­ни­ков раз­ной спе­циа­ли­за­ции: но­вое зда­ние Опе­ры в Ко­пен­га­ге­не (2004, арх. Х. Лар­сен, скульп­тор П. Кир­ке­би, ху­дож. све­тиль­ни­ки О. Эли­ас­со­на, ху­дож­ники Т. Ро­зенц­вейг, Э. А. Франд­сен, С. Трон­борг и др.).

Му­зы­ка

Древ­ней­шие па­мят­ни­ки муз. куль­ту­ры на тер­ри­то­рии Д. – брон­зо­вые лу­ры (1-я пол. 1-го тыс. до н. э.). Для эпо­хи Сред­не­ве­ко­вья ха­рак­тер­ны пес­ни скаль­дов. С про­ник­но­ве­ни­ем хри­сти­ан­ст­ва на­чал рас­про­стра­нять­ся гри­го­ри­ан­ский хо­рал. Пер­вые об­раз­цы куль­то­вой дат. му­зы­ки от­но­сят­ся к 12 в. В 13–14 вв. в Да­нию про­ник­ла франц. и англ. ку­плет­ная пес­ня – бал­ла­да. В 16 в. силь­ное влия­ние ока­за­ла ни­дер­ланд­ская шко­ла (в её рус­ле ра­бо­та­ли ком­по­зи­то­ры Й. Пре­стен, А. П. Кок­ли­ко и др.). То­гда же соз­да­ва­лись пер­вые при­двор­ные ка­пел­лы и пуб­ли­ко­ва­лись пер­вые муз. про­из­ве­де­ния; важ­ней­шие из­да­ния – «Дат­ская кни­га псал­мов» Х. То­ме­се­на (1569) и «Гра­ду­ал» Н. Ес­пер­сё­на (1573). Са­мый зна­чит. му­зы­кант 17 – нач. 18 вв. – Д. Бук­сте­ху­де, свя­зав­ший свою жизнь с нем. муз. куль­ту­рой. До кон. 18 в. в проф. му­зы­ке Д. гос­под­ство­ва­ли иностр. влия­ния, обу­слов­лен­ные дея­тель­но­стью в стра­не нем., франц. и итал. опер­ных трупп. Автор пер­вых опер на дат. язы­ке – Дж. Сар­ти («Зло и спа­се­ние ду­ши», 1756; «Лю­бов­ные пись­ма», 1775). Соз­да­тель дат. нац. ро­ман­са – К. Э. Ф. Вай­се. С нач. 19 в. дат. му­зы­кан­ты про­яв­ля­ли ин­те­рес к изу­че­нию ме­ст­но­го фольк­ло­ра. А. П. Бер­гг­рен опуб­ли­ко­вал ряд сбор­ни­ков и ан­то­ло­гий дат. нар. пе­сен и ме­ло­дий. Пред­ста­ви­те­ли дат. муз. ро­ман­тиз­ма: Н. Га­де (8 сим­фо­ний), Й. П. Э. Харт­ман (пер­вая нац. опе­ра «Ма­лень­кая Кир­стен», 1846, по Х. К. Ан­дер­се­ну), К. Хор­не­ман, П. Хай­се (опе­ра «Ко­роль и мар­шал», 1878). Цен­тра­ми дат. муз. куль­ту­ры во 2-й пол. 19 в. ста­ли кон­сер­ва­то­рия (ос­но­ва­на в 1867 П. В. Мол­лен­хау­эром) и Муз. объ­е­ди­не­ние («Musikforening», 1836) в Ко­пен­га­ге­не (в ус­пеш­ном функ­цио­ни­ро­ва­нии обо­их уч­ре­ж­де­ний боль­шую роль сыг­рал Га­де). Клас­сик дат. му­зы­ки, ока­зав­ший ре­шаю­щее влия­ние на дат. ком­по­зи­то­ров 1-й пол. 20 в., – К. Ниль­сен. Сре­ди из­вест­ных ком­по­зи­то­ров 20 в.: Н. В. Бент­сон, Э. Ха­ме­рик, В. Хольм­бу (14 сим­фо­ний), П. Нёр­гор (э­кс­пе­ри­мен­ти­ро­вал в об­лас­ти элек­трон­ной му­зы­ки), И. Нёр­хольм (пред­ста­ви­тель нео­ро­ман­тиз­ма). Не­ко­то­рые дат. ком­по­зи­то­ры 20 в. (Я. Ме­гор, Б. Ло­рент­сен, Х. Коль­динг-Йёр­ген­сен, П. Гуд­мунд­сен-Хольм­грен и др.) ак­тив­но ис­поль­зо­ва­ли в сво­ём твор­че­ст­ве тех­ни­ки муз. аван­гар­диз­ма.

Д. вы­дви­ну­ла ряд вид­ных ис­пол­ни­те­лей, сре­ди ко­то­рых: ди­ри­жё­ры О. Шмидт, Т. Йен­сен, пев­цы Л. Мель­хи­ор, Х. Рос­вен­ге, ор­га­нист Ф. Ви­де­рё, джа­зо­вый кон­тра­ба­сист Н. Х. Эр­стед-Пе­дер­сен. Круп­ней­шие му­зы­ко­ве­ды: К. Еп­пе­сен, Й. Рас­тед. Опер­ные по­ста­нов­ки идут гл. обр. на двух сце­нах Ко­ро­лев­ско­го те­ат­ра в Ко­пен­га­ге­не – ста­рой и но­вой (2004), в Опе­ре Ют­лан­дии (Ор­хус, 1947). Сим­фо­нич. ор­ке­ст­ры: Дат. ра­дио (круп­ней­ший, ос­но­ван в 1925), в Ор­ху­се (1935), Оль­бор­ге (1943), Оден­се (1946), Ор­кестр Юж. Ют­лан­дии (1963), Ор­кестр Ти­во­ли (1843; с 1965 в зим­ние се­зо­ны функ­цио­ни­ру­ет под назв. Сим­фо­нич. ор­кестр Зе­лан­дии). В Ко­пен­га­ге­не еже­год­но про­во­дит­ся ме­ж­ду­нар. джа­зо­вый фес­ти­валь.

Те­атр

Пер­вые све­де­ния о те­ат­ра­ли­зов. пред­став­ле­ни­ях в Д. от­но­сят­ся к нач. 16 в., ко­гда в Рин­г­сте­де ра­зыг­ры­ва­лось «Дей­ст­во о св. гер­цо­ге Кну­де». В лат. шко­лах ста­ви­ли спек­так­ли под ру­ко­вод­ст­вом пре­по­да­ва­те­лей, мно­гие из ко­то­рых ста­ли пер­вы­ми дат. дра­ма­тур­га­ми: М. Бёруп, К. Хан­сен, П. Хег­лунн, Х. Стен. Здесь поя­ви­лись «сту­ден­че­ские ко­ме­дии» – ве­сё­лые фар­сы, вы­смеи­вав­шие об­ществ. по­ро­ки. В кон. 16 – нач. 17 вв. ви­борг­ский пас­тор И. Ранх ор­га­ни­зо­вы­вал те­ат­ра­ли­зов. зре­ли­ща, в ал­ле­го­рич. фор­ме от­ра­жав­шие ак­ту­аль­ные со­бы­тия («Клят­ва ца­ря Со­ло­мо­на» и др.). Во 2-й пол. 16 в. в Д. поя­ви­лись га­ст­ро­лё­ры-про­фес­сио­на­лы. Так, в 1586 при дво­ре Фре­де­ри­ка II иг­ра­ла англ. труп­па, в ко­то­рую, в ча­ст­но­сти, вхо­дил ак­тёр У. Кемп, слу­жив­ший позд­нее в лон­дон­ской труп­пе У. Шек­спи­ра. В цар­ст­во­ва­ние Кри­стиа­на IV уст­раи­ва­лись пред­став­ле­ния, вос­слав­ляв­шие мо­нар­ха. В кон. 17 в. в Д. га­ст­ро­ли­ро­ва­ли франц. труп­пы, ко­то­рые да­ва­ли не толь­ко при­двор­ные, но и пуб­лич­ные пред­став­ле­ния. В 1686 в Д. прие­хал уче­ник Моль­е­ра Р. Мань­он де Мон­те­гю, в 1700 воз­гла­вив­ший ко­ро­лев­скую труп­пу в Ко­пен­га­ге­не. В 1712 Фре­де­рик IV уст­ро­ил во двор­це те­атр (по при­ме­ру ве­не­ци­ан­ских) с ло­жа­ми, ку­ли­са­ми и ма­ши­не­ри­ей, где Мон­те­гю ста­вил ал­ле­го­ри­че­ские, пре­им. франц., пье­сы. В 1722 Мон­те­гю воз­гла­вил но­вый сто­лич­ный те­атр, где впер­вые были пред­став­ле­ны ори­ги­наль­ные дат. пье­сы, в т. ч. дра­ма­тур­гия Л. Холь­бер­га. В 1748 в Ко­пен­га­ге­не от­крыл­ся те­атр, ко­то­рый в 1770 стал на­зы­вать­ся Ко­ро­лев­ским дат. те­ат­ром. В 18 в. в ре­пер­ту­ар вхо­ди­ли ко­ме­дии Холь­бер­га, а так­же дра­мы Й. Эваль­да на ис­то­рич. и ми­фо­ло­гич. сю­же­ты, пье­сы Воль­те­ра, Моль­е­ра, П. Бо­мар­ше, Р. Ше­ри­да­на, Г. Э. Лес­син­га. Ос­но­вы нац. ак­тёр­ско­го иск-ва за­ло­жи­ли Г. Лон­не­ман, М. У. Хор­ту­лан, Н. Кле­мен­тин, К. Валь­тер, К. А. Гьель­ст­руп, П. Й. Фрю­ден­даль, М. Ро­синг и др. В нач. 19 в. на сце­не пре­об­ла­да­ла иностр. дра­ма­тур­гия, но уже в 1820-х гг. на­чал­ся но­вый пе­ри­од в раз­ви­тии дат. те­ат­ра, свя­зан­ный с ут­вер­жде­ни­ем нац. ро­ман­тич. дра­мы (А. Элен­шле­гер, Х. Херц, Х. К. Ан­дер­сен). Боль­шую по­пу­ляр­ность за­вое­ва­ли так­же бы­то­вые ко­ме­дии Й. К. Хо­ст­ру­па и во­де­ви­ли Й. Л. Хей­бер­га. Вы­даю­щие­ся ак­тё­ры это­го вре­ме­ни – Й. Л. Хей­берг, Н. П. Ниль­сен, Й. К. Рю­ге, А. Ниль­сен, К. Ро­сен­кил­ле, И. Л. Фис­тер.

Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. за­мет­ное ме­сто в ре­пер­туа­ре за­ня­ли дра­мы Г. Иб­се­на (ми­ро­вая пре­мье­ра «Ку­коль­но­го до­ма» со­стоя­лась на сце­не Ко­ро­лев­ско­го те­ат­ра в 1879). В них рас­кры­лось мас­тер­ст­во ак­тё­ров Э. По­уль­се­на, Б. Хен­нингс, П. Йерн­дор­фа, Ю. Сёд­ринг и др., ра­бо­тав­ших под рук. реж. У. Бло­ха. На­ря­ду с Ко­ро­лев­ским те­ат­ром ус­пеш­но ра­бо­та­ли те­ат­ры «Ка­зи­но» (1848–1937), Нар. те­атр (1857), «Алек­сан­д­р­те­атр» (1870), «Даг­мар­те­атр» (1883–1937), Но­вый те­атр (1908) – в Ко­пен­га­ге­не, а так­же те­ат­ры в Оден­се, Ор­ху­се и др. В кон. 1920-х гг. на­чал­ся но­вый подъ­ём, при­вед­ший в 1930-х гг. к рас­цве­ту те­ат­раль­но­го иск-ва и дра­ма­тур­гии. Боль­шая роль в этом про­цес­се при­над­ле­жа­ла «Те­ат­ру Бет­ти Нан­сен» (1917), «Ра­бо­че­му те­ат­ру» (1924), «Со­ци­аль­но­му те­ат­ру» (1931), где шли пье­сы мо­ло­дых дат. и иностр. ав­то­ров, ве­лись по­ис­ки но­вых средств сце­нич. вы­ра­зи­тель­но­сти. Об­нов­ле­ние дат. те­ат­ра бы­ло свя­за­но пре­ж­де все­го с по­ста­нов­кой про­из­ве­де­ний К. Мун­ка, К. Э. Сои, К. Абел­ля (по­ста­нов­ка в од­ном из лю­би­тель­ских те­ат­ров его ко­ме­дии «По­те­рян­ная ме­ло­дия» ста­ла са­мой круп­ной уда­чей дат. сце­ны 1920–30-х гг.). Ве­ду­щие те­ат­раль­ные дея­те­ли это­го пе­рио­да: ре­жис­сё­ры и ак­тё­ры Х. Габ­ри­ель­сен, С. Бе­се­ков, П. Кнут­сон, Б. Нан­сен, П. Рёй­мерт, Б. Ип­сен, К. Пон­топ­пи­дан, А. Лар­сен, Й. По­уль­сен. В 1940–45 на сце­не пре­об­ла­да­ла нац. клас­си­ка. По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны в те­ат­ре Д. на­чал фор­ми­ро­вать­ся совр. ре­пер­ту­ар – франц. дра­ма аб­сур­да и англ. со­ци­аль­ный реа­лизм. В 1960-х гг. дат. те­атр раз­ви­вал­ся пре­им. в двух на­прав­ле­ни­ях: под влия­ни­ем идей Б. Брех­та и А. Ар­то. Сре­ди ак­тёров наи­бо­лее из­вест­ны: М. Вит, Х. Бент­сон, Э. Ро­де, Б. Кви­ст­гор, П. Рей­хардт, Б. Кьер, И. Брамс, Х. Вирк­нер, Л. Ринг­хейм, Х. Мо­рит­сен, Э. Мёрк, А. Вий­ом, Б. Фе­дер­спиль, Г. Нёр­бю, Ф. Хель­мут, П. Кье­рульф-Шмидт, О. Ус­синг, А. Ан­дер­сен. В спек­так­лях не­боль­ших эс­т­рад­ных те­ат­ров вы­со­кое ко­ме­дий­ное мас­тер­ст­во де­мон­ст­ри­ро­ва­ли К. Пе­тер­сен, Л. Бро­берг, Д. Пас­сер. В 1960–70-х гг. в Д. бы­ло от­кры­то мно­го те­ат­ров для де­тей. Вы­даю­щим­ся яв­ле­ни­ем стал «Один-те­атр» Э. Бар­бы в г. Холь­стеб­ро.

В 1980–90-х гг. поя­ви­лось но­вое по­ко­ле­ние ре­жис­сё­ров (П. Лан­гдал, Н. Фак­ки­ни и др.), чьи фор­маль­ные по­ис­ки на сты­ке сти­лей и жан­ров сде­ла­ли те­ат­раль­ную па­лит­ру Д. бо­лее раз­но­об­раз­ной. Сре­ди экс­пе­ри­мен­таль­ных трупп: «Док­тор Дан­те», «Отель Про Фор­ма», «Кан­та­би­ле 2». На мо­ло­дую ре­жис­су­ру и мо­ло­дую пуб­ли­ку с кон. 1990-х гг. ори­ен­ти­ру­ет­ся и Ко­ро­лев­ский те­атр. Клас­си­ка, по-преж­не­му пре­об­ла­даю­щая в его ре­пер­туа­ре, пред­став­ле­на в совр. ин­тер­пре­та­ци­ях.

Ба­лет

Дат. ба­лет­ное иск-во за­ро­ж­да­лось в не­драх школь­но­го те­ат­ра, в пред­став­ле­ния ко­то­ро­го вхо­ди­ли не­боль­шие тан­це­валь­ные сцен­ки («Мо­ри­ан­ский та­нец глуп­цов», 1500). При­двор­ный ба­лет по­лу­чил раз­ви­тие в 17 в., наи­бо­лее из­вес­тен спек­такль, по­став­лен­ный А. фон Кю­кель­со­мом в 1634 к свадь­бе прин­ца Кри­стиа­на. В 18 в. на сце­не при­двор­но­го те­ат­ра шли ко­ме­дии-ба­ле­ты Моль­е­ра, в 1723–28 здесь ра­бо­тал Ж. Б. Лан­де. В Ко­ро­лев­ском дат. те­ат­ре су­ще­ст­во­вал ба­лет­ный ан­самбль (1748; см. Дат­ский ко­ро­лев­ский ба­лет), ку­да по­на­ча­лу вхо­ди­ли пре­им. ино­стран­цы. В 1754 А. Ко­мо ор­га­ни­зо­вал при те­ат­ре тан­це­валь­ные клас­сы, в 1771 пре­об­ра­зо­ван­ные П. Ло­ра­ном в ба­лет­ную шко­лу, где пре­по­да­ва­ли франц. и итал. учи­те­ля. Важ­ное зна­че­ние для раз­ви­тия ба­лет­но­го иск-ва име­ла дея­тель­ность В. Га­ле­от­ти в Ко­ро­лев­ском те­ат­ре в 1775–1816. Он вос­пи­тал пер­вое по­ко­ле­ние дат. ар­ти­стов (А. Фрё­лих, М. Бьёрн, М. Шалль). Рас­цвет ба­лет­но­го иск-ва Д. свя­зан с име­нем А. Бур­нон­ви­ля, об­ра­щав­ше­го­ся в сво­их по­ста­нов­ках к сю­же­там сканд. ми­фо­ло­гии («Сва­деб­ный по­езд в Хар­дан­ге­ре» Х. С. Па­ул­ли, 1853; «На­род­ное пре­да­ние» Н. В. Га­де и Й. П. Э. Харт­ма­на, 1854). В его хо­рео­гра­фич. дра­мах про­яви­лись ха­рак­тер­ные осо­бен­но­сти дат. ро­ман­тиз­ма – ли­рич­но­го, опи­раю­ще­го­ся на фольк­лор и уде­ляю­ще­го ма­ло вни­ма­ния ге­ро­ич. и со­ци­аль­ным те­мам. В сер. 19 в. оп­ре­де­ли­лись осн. чер­ты ис­пол­ни­тель­ской ма­не­ры дат. ар­ти­стов ба­ле­та: мас­тер­ст­во пан­то­ми­мы, чис­то­та клас­сич. сти­ля, а так­же вы­со­кое иск-во муж­ско­го тан­ца, ко­то­рый к кон. 19 в. де­гра­ди­ро­вал во мно­гих стра­нах ми­ра. По­сле Бур­нон­ви­ля труп­пу воз­глав­ля­ли его уче­ни­ки Л. Га­де (1877–90) и Х. Бек (1894–1915), бла­го­да­ря ко­то­рым ба­лет­ное иск-во Д. со­хра­ни­ло клас­сич. на­сле­дие и пре­ем­ст­вен­ность тра­ди­ций. В нач. 20 в. из­вест­но­стью поль­зо­ва­лись Э. Прайс, Э. Йор­ген-Йен­сен, Г. Улен­дорф.

Раз­ви­ва­ясь на про­тя­же­нии 19–20 вв. изо­ли­ро­ван­но, в 1920–30-х гг. датский ба­лет пе­ре­жи­вал пе­ри­од об­нов­ле­ния, связан­ный с при­ез­дом М. М. Фо­ки­на (1925–26; в ре­пер­ту­ар во­шли «Шо­пе­ниа­на» на муз. Ф. Шо­пе­на, «Пет­руш­ка» И. Ф. Стра­вин­ско­го) и Дж. Ба­лан­чи­на (1930–31). Важ­ным эта­пом в раз­ви­тии дат. ба­ле­та ста­ли 1931–51, ко­гда Ко­ро­лев­ский ба­лет воз­глав­лял Х. Лан­дер. Как и его пред­ше­ст­вен­ни­ки, Лан­дер бе­реж­но со­хра­нял сти­ли­сти­ку нац. спек­так­лей, в то же вре­мя вклю­чая в ре­пер­ту­ар и спек­так­ли совр. хо­рео­гра­фов (Л. Ф. Мя­си­на и др.). В по­ста­нов­ках Лан­де­ра нац. тра­ди­ции со­че­та­лись с совр. ба­лет­ны­ми фор­ма­ми («Кар­рт­си­лу­ни» К. Ри­са­ге­ра, 1942, и др.). Во 2-й пол. 20 в. ба­лет Д. стал об­ре­тать все­мир­ную из­вест­ность бла­го­да­ря пер­вым га­ст­ро­лям и уча­стию дат. тан­цов­щи­ков в ба­лет­ных спек­так­лях др. стран (осо­бой из­вест­но­стью поль­зо­вал­ся Э. Брун). В Ко­пен­га­ге­не ра­бо­та­ли хо­рео­гра­фы Б. Куль­берг, Р. Пе­ти, Ф. Аш­тон и др. Ф. Флиндт, воз­глав­ляв­ший Ко­ро­лев­ский ба­лет в 1966–78, от­крыл две­ри для пред­ста­ви­те­лей тан­ца мо­дерн (П. Тей­лор, Х. Ли­мон). Сре­ди из­вест­ных ба­лет­ных ар­ти­стов Д. 1920–60-х гг. – М. Лан­дер, К. Ра­лов, М. Ванг­со, К. Си­мо­не, М. Шан­не, Т. Лан­дер, Н. Б. Лар­сен, Б. Ра­лов, Х. Крон­стам, П. Мар­тинс.

Во 2-й пол. 20 в. в труп­пе Ко­ро­лев­ско­го ба­ле­та по­лу­чи­ли пра­во вы­сту­пать пред­ста­ви­те­ли разл. тан­це­валь­ных школ ми­ра (напр., А. О. Рат­ман­ский). В 1980-х гг. впер­вые те­ат­ры за пре­де­ла­ми Д. ста­ли вклю­чать в свой ре­пер­ту­ар ба­ле­ты А. Бур­нон­ви­ля, а в иск-ве дат. тан­цов­щи­ков ска­за­лось су­ще­ст­вен­ное влия­ние Дж. Ной­май­е­ра и Дж. Кран­ко. Сре­ди из­вест­ных ар­ти­стов кон. 20 – нач. 21 вв.: А. Лер­ке­сен, Л. Еп­пе­сен, Й. Элиа­сен, Й. Коб­борг, Г. Бое­сен, К. Ка­вал­ло, Т. Хёй­лунн, Т. Лунн, М. Бланг­ст­руп, Н. Хюб­бе. Ко­ро­лев­ский ба­лет 2000-х гг. – один из ве­ду­щих кол­лек­ти­вов ми­ра, чей ре­пер­ту­ар от­ра­жа­ет всю ис­то­рию ми­рово­го ба­лет­но­го иск-ва, от дат., рус., франц. клас­си­ки до разл. те­че­ний в совр. тан­це.

С 1844 в Ко­пен­га­ге­не в уве­се­ли­тель­ном са­ду Ти­во­ли су­ще­ст­ву­ет Те­атр пан­то­ми­мы, где на­ря­ду со ста­рин­ны­ми пред­став­ле­ния­ми в ду­хе итал. ко­ме­дии дель ар­те ста­вят­ся и совр. тан­це­валь­ные спек­так­ли (в ча­ст­но­сти, в 2003 впер­вые бы­ла по­став­ле­на пан­то­ми­ма в сти­ле хип-хоп). Сре­ди совр. тан­це­валь­ных кол­лек­ти­вов: Но­вый дат. те­атр тан­ца (1981), «Тан­це­валь­ная сце­на» (1993) – в Ко­пен­га­ге­не; Труп­па П. Шау­фу­са (1979) – в Холь­стеб­ро; «Granhøj Dans» (1989) – в Ор­ху­се. С 1950 в Ко­пен­га­ге­не еже­год­но про­во­дят­ся фес­ти­ва­ли тан­ца.

Ки­но

Пер­вые по­ка­зы филь­мов бр. Люмь­ер про­шли в Ко­пен­га­ге­не в 1896, а че­рез неск. ме­ся­цев фо­то­граф П. Эль­фельт cнял пер­вые дат. хро­ни­каль­ные филь­мы. Он же по­ста­вил в 1903 пер­вый иг­ро­вой ко­рот­ко­мет­раж­ный ф. «Казнь». В нач. 20 в. сре­ди эко­но­ми­че­ски раз­ви­тых ев­роп. стран Д. за­ни­ма­ла од­но из ве­ду­щих мест в об­лас­ти ки­не­ма­то­гра­фии. Эпо­ха не­мо­го ки­но свя­за­на в осн. с име­нем О. Оль­се­на – од­но­го из ор­га­ни­за­то­ров ком­па­нии «Nordisk Film» (1906), на­чав­шей ре­гу­ляр­ное ки­но­про­из­вод­ст­во. Позд­нее к Оль­се­ну при­сое­ди­нил­ся Б. Кри­стен­сен, ос­но­вав­ший собств. фир­му. В 1909 поя­ви­лись ки­но­ком­па­нии «Biorama» и «Fotorama», в 1910 – «Ki­nografa» и «Kosmorama». Сре­ди ре­жис­сё­ров 1910-х гг.: Ф. Холь­гер-Мад­сен («До­лой ору­жие», 1914) и П. У. Гад («Безд­на», 1910; «Де­вуш­ка без ро­ди­ны», 1912; «Ис­пан­ская лю­бовь», 1913), от­крыв­ший та­лант од­ной из пер­вых звёзд ев­роп. эк­ра­на А. Ниль­сен. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны ки­но Д. пе­ре­жи­ва­ло кри­зис. Ста­ви­лись гл. обр. сен­ти­мен­таль­ные дра­мы: «За ро­ди­ну» (1914), «Ко­нец све­та» (1915) А. Бло­ма, «Веч­ный мир» (1916), «Не­бес­ный ко­рабль» (1918) Холь­гер-Мад­се­на. Боль­шим ус­пе­хом поль­зо­ва­лись филь­мы Б. Кри­стен­се­на «Та­ин­ст­вен­ный икс» (1913) и «Ночь мще­ния» (1916). В 1920 вы­шел зна­ме­ни­тый фильм «Стра­ни­цы из кни­ги са­та­ны» К. Т. Дрей­е­ра – од­но­го из круп­ней­ших ре­жис­сё­ров дат. ки­не­ма­то­гра­фа, по­лу­чив­ше­го ми­ро­вое при­зна­ние. В том же го­ду Р. С. Пе­тер­сен снял пер­вый дат. ани­ма­ци­он­ный ф. «Три че­ло­веч­ка». Пер­вый зву­ко­вой ф. «Эс­ки­мос» Г. Шне­вой­та (1930) не имел ус­пе­ха, в от­ли­чие от сле­дую­щей кар­ти­ны это­го ре­жис­сё­ра – «Пас­тор из Вей­ль­бю» (1931). В 1930-х гг., не вы­дер­жи­вая кон­ку­рен­ции с им­пор­том из США, про­из-во иг­ро­вых филь­мов в Д. со­кра­ща­лось. В то же вре­мя раз­ви­ва­лось до­ку­мен­таль­ное, на­уч­но-по­пу­ляр­ное и учеб­ное ки­но («Иран – но­вая Пер­сия», 1939, и др.).

В пе­ри­од ок­ку­па­ции (1940–45) на фо­не мно­го­числ. фар­со­вых ко­ме­дий по­яв­ля­лись и серь­ёз­ные ра­бо­ты: «Ра­до­сти ле­та» С. Мет­лин­га (1940), «За­блуд­шая» Б. Ип­се­на и Л. Лау­рит­це­на-младшего (1942) и др. В 1943 был соз­дан один из луч­ших филь­мов Д. – «День гне­ва» К. Т. Дрей­е­ра (ис­то­рич. ма­те­ри­ал об охо­те на ведьм в ср.-век. Нор­ве­гии пе­ре­кли­кал­ся с реа­лия­ми на­ци­ст­ской ок­ку­па­ции). Те­ма ок­ку­па­ции ос­та­ва­лась од­ной из цен­траль­ных в дат. ки­не­ма­то­гра­фе и по окон­ча­нии 2-й ми­ро­вой вой­ны: «Крас­ные лу­га» Ип­се­на и Лау­рит­це­на-млад­ше­го (1945), «Не­ви­ди­мая ар­мия» (1945) и «Чу­жой сту­чит­ся в дверь» (1959) Й. Якоб­се­на, «Речь идёт о тво­ей сво­бо­де» Т. Кри­стен­се­на (1946) и др. Сре­ди эк­ра­ни­за­ций клас­сич. про­из­ве­де­ний: «Дит­те – ди­тя че­ло­ве­че­ское» по М. Ан­дер­се­ну-Не­ксё, реж. Б. Хен­нинг-Ен­сен (1946, пр. Мкф в Ве­не­ции), «Пал­ле один на све­те» (1949, пр. Мкф в Кан­не) и «Пау» (1959); оба – реж. А. Хен­нинг-Ен­сен. Э. Бал­линг (в 1956 по­ста­вил пер­вый дат. цвет­ной фильм «Кис­пус») ра­бо­тал в жан­ре нар. ко­ме­дии: «Ве­ра, на­де­ж­да и кол­дов­ст­во» (1960), «Ми­лое се­мей­ст­во» (1962), «Бей пер­вым, Фре­ди!» (1965) и «Бал­ла­да о Кри­сти­анс­хау­не» (1971, в отеч. про­ка­те «Скан­дал в ста­ром го­ро­де»). Филь­мы-па­ро­дии ста­вил Г. Ак­сель: «Всё для Еле­ны» (1958) и «Зо­ло­то и зе­лё­ные лу­га» (1959). В 1960-х гг. воз­рос ин­те­рес к про­бле­мам взаи­мо­от­но­ше­ний лич­но­сти и об­ще­ст­ва. Под влия­ни­ем «но­вой вол­ны» дат. ре­жис­сё­ры экс­пе­ри­мен­ти­ро­ва­ли с раз­но­об­раз­ны­ми вы­ра­зит. сред­ст­ва­ми: «Уик-энд» П. Кье­руль­фа-Шмид­та (1962), «Ди­лем­ма» (1962, по Н. Гор­ди­мер, фильм, об­ли­чаю­щий апарт­хейд, был под­поль­но снят в Юж. Аф­ри­ке) и «Го­лод» (1966, по К. Гам­су­ну) Х. Карл­се­на, «Со­вер­шен­ный че­ло­век» Й. Ле­та (1967). Рас­цвет дат. ки­но на­чал­ся с кон. 1970-х гг., по­сле при­ня­тия за­ко­на о гос. под­держ­ке ки­не­ма­то­гра­фа: «Ме­до­вый ме­сяц» (1978), «Пе­ле-за­вое­ва­тель» (1987, гл. пр. Мкф в Кан­не, пр. «Ос­кар»), «Бла­гие на­ме­ре­ния» (1991, гл. пр. Мкф в Кан­не) Б. Ав­гу­ста; «Пир Ба­бет­ты» Г. Ак­се­ля (1987, пр. «Ос­кар»), «Тор­же­ст­во» (1999, пр. Мкф в Кан­не), «До­ро­гая Вен­ди» (2005) Т. Вин­тер­бер­га. При­зна­ние, ко­то­рое по­лу­чи­ло дат. ки­но бла­го­да­ря дея­тель­но­сти этих ре­жис­сё­ров, а так­же твор­че­ст­ву Л. фон Трие­ра, да­ло мощ­ный тол­чок ин­те­гра­ции нац. ки­не­ма­то­гра­фии в ми­ро­вой ки­но­про­цесс. Од­ним из яр­чай­ших ху­дож. яв­ле­ний кон. 20 в. ста­ло ма­ло­бюд­жет­ное ки­но, ко­то­рое вы­звал к жиз­ни ма­ни­фест фон Трие­ра и Вин­тер­бер­га «Дог­ма 95».

На ру­бе­же 20–21 вв. в Д. ра­бо­та­ют ре­жис­сё­ры: С. Краг-Якоб­сен («Ост­ро­вок на птичь­ей ули­це», 1997, «По­след­няя песнь Ми­фу­нэ», 1999, оба – пр. Мкф в Бер­ли­не, «Ска­гер­рак», 2003, пр. Мкф в Мо­ск­ве), К. Лев­ринг («Ко­роль жив», 2000), А. Рён­нов-Клар­лунн («Ма­рио­нет­ки», 2004), С. Бьер («От­кры­тые серд­ца», 2002, «Бра­тья», 2004), К. Бое («Ре­кон­ст­рук­ция», 2003, пр. Мкф в Кан­не), К. Мюл­ле­руп («Се­ре­ди­на ле­та», 2003), Н. В. Рефн («Страх "Икс"», 2003; «Пу­шер II», др. назв. «Кровь на мо­их ру­ках», 2004), С. Ста­хо («День и ночь», 2004), П. Ф. Кри­стен­сен («Мы­ло», 2005, пр. Мкф в Бер­ли­не).

В Ко­пен­га­ге­не в 1940 соз­дан Дат. кино­му­зей, в 1966 – Нац. ки­но­шко­ла, в 1972 – Дат. ки­но­ин­сти­тут.

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