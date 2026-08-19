ДАНИЯ
ДАНИЯ - королевство Дания.
Общие сведения.
Дания - государство в Северной Европе. Расположено на полуострове Ютландия, островах Датского архипелага (крупнейшие - Зеландия, Фюн, Лолланн, Фальстер, Лангеланн, Мён), а также на острове Борнхольм и в северной части Северо-Фризских островов (всего 407 островов, обитаемы 99). В составе Дании - Фарерские острова и Гренландия. На западе омывается Северным морем, на юго-востоке - Балтийским морем; на севере проливом Скагеррак отделена от Норвегии, на северо-востоке проливами Каттегат и Эресунн (Зунд) - от Швеции; на юге имеет сухопутную границу с Германией (длина 68 км). Площадь 43,1 тысяч км2 (без Гренландии и Фарерских островов). Население 5,4 миллиона человек (2007). Столица - Копенгаген. Официальный язык - датский. Денежная единица - датская крона. В административно-территориальном отношении Дания (с 1.1.2007 года) разделена на 5 регионов.
Дания - унитарное государство. Конституция (Основной закон) принята 5.6.1953 года. Форма правления - парламентарная монархия.
Глава государства - король (королева). Законодательная власть король осуществляет совместно с фолькетингом (народным собранием), исполнительная власть - совместно с Государственным советом. Евангелическая лютеранская церковь Дании является официальной. Король должен принадлежать к этой церкви. Король осуществляет верховную власть через министров, которые несут ответственность за правление короля - его акты нуждаются в контрасигнатуре ответственных министров. Король назначает и увольняет в отставку премьер-министра и других министров.
Высший законодательный орган - однопалатный парламент (фолькетинг), избираемый на 4 года всеобщим голосованием. Состоит не более чем из 179 депутатов (в т. ч. 2 избираются от Фарерских островов и 2 - от острова Гренландия). Король может назначить новые выборы в любое время, кроме периода между назначением правительства и представлением премьер-министра фолькетингу.
Высший исполнительный орган - Государственный совет, в состав которого входят совершеннолетний наследник престола и министры во главе с премьер-министром (Совет министров). Заседания Государственного совета ведёт король, если не поручает рассмотрение вопросов Совету министров. Министры нуждаются в доверии фолькетинга. Вотум недоверия влечёт отставку министра, а когда относится к премьер-министру, то всего правительства, если не будут назначены новые всеобщие выборы в фолькетинг.
Фарерские острова и остров Гренландия имеют особое управление. Фарерские острова пользуются автономией. Местный законодательный орган - лагтинг. Вопросы внешней, оборонной и валютной политики, а также деятельность полиции и судебных органов относятся к компетенции центральных датских властей. Гренландия - «самоуправляющаяся территория в составе датского государства». Местный парламент - ландстинг. Самоуправление острова Гренландия аналогично автономии Фарерских островов.
В Дании существует многопартийная система. Основные политические партии: Христианская народная партия, Консервативная народная партия, Датская народная партия, Венстре, Радикальная Венстре, Датская социал-демократическая партия, Социалистическая народная партия, Альянс красных и зелёных, Партия меньшинства.
Природа.
Берега Балтийского моря (восточная часть полуострова Ютландия, острова Зеландия, Фюн, Лолланн и др.) сильно изрезаны широкими мелководными заливами (Орхус-Бугт, Кёге-Бугт) и заливами фиардового типа (Исе-фьорд, Оденсе-фьорд). На отдельных участках побережья северо-восточной части полуострова Ютландия (мыс Форнес), на островах Зеландия и Мён выходы верхнемеловых известняков сопровождаются высокими обрывистыми клифами. Берега Северного моря преимущественно низменные, выровненные: на западе Ютландии - от мыса Скаген до мыса Блованнс-Хук - преобладают аккумулятивные берега с лагунами (Рингкёбинг-фьорд, Ниссум-Бреднинг и др.) и широкими пляжами, окаймлёнными поясом береговых дюн; на крайнем юго-западе Дании протягиваются ваттовые берега с полосой маршей, отгороженных от моря водозащитными сооружениями. Конфигурация береговой линии Дании изменялась в течение исторического времени: в результате сильного шторма 1865 года образовался пролив Лангерак, отделивший северную часть полуострова Ютландия - остров Веннсюссель-Ти.
Рельеф. Для Дании характерен низменный рельеф. На востоке полуострова Ютландия и островах Датского архипелага преобладают низкие холмисто-моренные заозёренные равнины области вюрмского оледенения. Наиболее возвышенные участки высотой до 173 м (гора Идинг-Сковхой - высшая точка Дании) - конечно-моренные гряды, субмеридионально протянувшиеся вдоль центральной части полуострова Ютландия. К западу от конечно-моренных гряд в области стока талых ледниковых вод сформировались зандровые песчаные равнины с торфяниками и болотами. Запад центральной части полуострова Ютландия занимают волнистые и мелкохолмистые моренные равнины области максимального (рисского) оледенения. К северу от крупного фиардового залива Лим-фьорд распространены ступенчатые морские равнины.
Геологическое строение и полезные ископаемые. Территория Дании расположена на западе Восточно-Европейской платформы, главным образом в области распространения платформенного чехла, сложенного верхнемеловыми и кайнозойскими карбонатными, кремнистыми и терригенными (отчасти соленосными) породами, перекрытыми толщами ледниковых и водно-ледниковых отложений плейстоценовых оледенений. На острове Борнхольм на поверхность выходят докембрийские кристаллические породы фундамента платформы. В Дании имеются месторождения нефти и природного горючего газа (в датском секторе Центральноевропейского нефтегазоносного бассейна), каменной и калийных солей, диатомита (на полуострове Ютландия), а также известняков, глин, фосфоритов.
Климат. В Дании климат умеренный морской, с мягкой зимой и прохладным летом. Погода неустойчивая, ветреная, часты туманы и сильная облачность. Средние температуры января 0-0,5 °С, июля 15,5-17 °С. Зимой температуры незначительно понижаются с запада на восток, летом - с северо-востока на юго-запад. Осадков в год от 700-800 мм на западе страны до 500-600 мм на востоке, распределение осадков по сезонам в целом равномерное, с небольшим осенним максимумом. Продолжительность залегания маломощного снежного покрова не превышает 30 дней.
Внутренние воды. Гидрографическая сеть очень густа, особенно на полуострове Ютландия. Преобладают небольшие реки, имеющие дождевое питание. Большая часть рек Дании искусственно зарегулирована, русла спрямлены каналами. Основные реки: на полуострове Ютландия - Гудено, Варде-О, на острове Зеландия - Сусо, на острове Фюн - Оденсе-О. Много небольших, часто проточных озёр, преим. ледникового происхождения. Скопления озёр расположены в восточной части полуострова Ютландия (Моссё, Сканнерборг-Сё) и на севере острова Зеландия (Арресё, Эсрум-Сё). Вдоль побережья Северного моря распространены лагунные озёра, в т. ч. Стадиль-фьорд. К 2000 году в Дании осушено 200 тысяч га болот и заболоченных территорий. Экосистемы малых рек и озёр деградируют в результате эвтрофикации водоёмов.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 6 км3, водообеспеченность - 1,1 тысяч м3 на человек в год. Для хозяйственных целей ежегодно используется 21% имеющихся водных ресурсов (из них 43% идёт на нужды сельского хозяйства, 30% - на коммунально-бытовые нужды, 27% потребляют промышленные предприятия).
Почвы, растительный и животный мир. Для западной части полуострова Ютландия характерны малопродуктивные песчаные почвы - подзолы; на востоке Ютландии и в пределах островной части Дании преобладают окультуренные бурозёмы. На осушенных низменных морских побережьях сформировались маршевые почвы, имеющие высокое плодородие.
Коренные широколиственные (буковые и дубовые) леса на территории Дании были уничтожены вследствие длительного и интенсивного хозяйственного освоения. Современные ландшафты представлены сочетаниями сельскохозяйственных угодий, небольших по площади участков безлесных сообществ (главным образом вторичных) и лесных насаждений. Леса занимают 11,8% площади страны (2005), ежегодно их площадь увеличивается на 3 тысячи га за счёт искусственного лесовозобновления. На полуострове Ютландия преобладают посадки хвойных пород (главным образом ели европейской и различных видов сосны), на островах - окультуренные широколиственные (преимущественно дубовые) леса. В северной и западной частях полуострова Ютландия встречаются участки дубовых редколесий с подлеском из боярышника и можжевельника. Большая часть древесной растительности Дании деградирует под действием кислотных дождей. Безлесные сообщества, занимающие около 9% площади Дании, представлены вересковыми пустошами, различными типами лугов и болот. Вдоль побережий встречаются участки галофитных лугов.
Животный и растительный мир Дании сильно обеднён в результате фрагментации и уничтожения привычных местообитаний; с 1850 по 2000 год на территории страны утрачено около 350 аборигенных видов животных и растений; к редким и исчезающим отнесено свыше 25% видов, известных на территории Дании. Из 49 видов млекопитающих (преимущественно мелких, в т. ч. грызунов, насекомоядных и летучих мышей) 19 внесены в Красную книгу Дании как виды, нуждающиеся в охране. В лесах сохранились косуля и благородный олень, в прибрежных водах Северного моря - находящиеся под угрозой исчезновения балтийская нерпа, обыкновенный и длинномордый тюлени.
В Дании 183 охраняемые природные территории (из них 72 - морские резерваты) общей площадью 933 тысяч га (2004). Территории 27 фаунистических резерватов общей площадью 737 тысяч га (включая акватории), созданных для охраны мест гнездования и отдыха многочисленных водоплавающих птиц, отнесены к водно-болотным угодьям международного значения (Бёвлинг-фьорд, Ставнс-фьорд и др.). В пределах нескольких охраняемых территорий с 1998 проводится реакклиматизация речного бобра.
Население.
Большинство населения Дании (свыше 90%) составляют датчане; фарерцы - 0,9%, эскимосы-гренландцы - 0,1%. Около 8,5% населения - иммигранты и их потомки, из них свыше 50% - из стран Европы (в т. ч. из Турции 12%, республик бывшей Югославии 9,7%, Германии 5,6%), 35% - из стран Азии (из Ирана 5,8%, Ливана 4,9%, Пакистана 4,2%), 9,4% - из государств Африки (преим. из Сомали).
С начала XIX века численность населения Дании быстро увеличивалась (929 тысяч человек в 1801 году; 1414,6 тысяч человек в 1850; 2249,5 тысяч человек в 1901 году; 4281,3 тысяча человек в 1950 году; 4937,6 тысяч человек в 1970 году). С 1970-х годов темпы прироста населения замедлились (0,77% в 1970 году; 0,21% в 1980 году; 0,11% в 1990 году); в начале XXI века составляют в среднем 0,3% в год (0,33% в 2006 году). Уровень рождаемости снижается - 11,9 на 1000 жителей в 2005 году (в среднем 16,6 в 1970-1980 годах; 12,8 в 1991-2000 годах); показатель фертильности 1,8 ребёнка на 1 женщину (в среднем для стран ЕС - 1,5 ребёнка). Уровень смертности 10,1 на 1000 жителей (11,5 в 1991-2000 годах); младенческая смертность 4,47 на 1000 живорождённых. Прирост населения частично происходит за счёт иммиграции (миграционное сальдо 2,52 на 1000 жителей).
Демографическая проблема Дании - старение населения. Средний возраст жителей 39,7 лет (2006; 36,7 лет в 1980 году). Доля лиц пожилого возраста (65 лет и старше) 15,2% (14,3% в 1980 году), детей до 15 лет 18,7% (соответственно 21,1%), лиц трудоспособного возраста (15-64 года) 66,1% (64,4%). Средняя ожидаемая продолжительность жизни 77,8 года (мужчины - 75,5; женщины - 80,2 года). В среднем на 100 женщин приходится 98 мужчин.
Дания - самая густонаселённая страна на севере Европы; среднчч плотность населения (126,2 человек/км2 в 2007) возрастает с запада на восток. Наиболее плотно заселены острова Зеландия (около 240 человек/км2) и Фюн (137 человек/км2), наименее - западные районы полуострова Ютландия (около 60 человек/км2). В городах проживает 85,4% населения (2006). Крупнейшие города - Копенгаген (в пределах Большого Копенгагена - 1094 тысячи человек в 2007, свыше 20% населения Данияи), Орхус (230,1 тысяч человек), Оденсе (146,6 тысяч человек), Ольборг (123,4 тысячи человек).
В экономике занято 2710 тысяч человек, из них в сфере услуг 75% (в т. ч. оптовая и розничная торговля, общественное питание и гостиничный бизнес 18%, транспорт, связь и телекоммуникации 6,3%), промышленности (включая электро-, газо- и водоснабжение) 15,7%, строительстве 6,3%, сельском хозяйстве 3%; безработных 157,4 тысяч человек (2005).
Религия.
По данным на 2005 год, 84-87% населения Дании - лютеране (последователи официальной Евангелической лютеранской церкви Дании); около 9% - представители различных протестантских деноминаций (имеются последователи пятидесятнической Апостолической церкви, адвентисты седьмого дня, баптисты, приверженцы Датского миссионерского союза, методисты, реформаты, моравские братья, последователи Армии Спасения, квакеры, унитарии, мормоны, последователи секты «Христианской науки»; имеются также немногочисленные приходы Англиканской церкви); около 1,5% - католики; около 2% - мусульмане (преимущественно эмигранты с Ближнего Востока, из Турции и Албании; численность имеет тенденцию к увеличению); к иудаистским общинам, а также к общинам бахаитов принадлежит не более 0,5-1% населения страны.
Немногочисленные православные приходы на территории Дании находятся преимущественно в юрисдикции Константинопольского патриархата, а также Русской православной церкви.
Евангелическая лютеранская церковь Дании является официальной церковью и пользуется поддержкой государства (Конституция Дании, часть 1 статья 4). В её пользу государство взимает официально установленный налог, которым облагаются все лютеране страны. В начале XXI века наметилась тенденция к юридическому оформлению отхода значительного числа датчан от Евангелической лютеранской церкви Дании с целью избежать уплаты налога. Конституция Дании гарантирует гражданам право учреждать религиозные объединения для отправления культа в соответствии со своими убеждениями, при условии, что их вероучение и поступки не будут нарушать нормы морали и общественного порядка (часть 7, статья 67).
Исторический очерк.
Дания с древнейших времён до середины IX века н.э. К древнейшим следам пребывания (очевидно, спорадического) человека на территории Дании, датируемым рисс-вюрмским межледниковым периодом, относят находку костей лани, расколотых тяжёлым инструментом. Поселения известны с конца верхнего палеолита (Бромме), после отступления ледника на север. Мезолит представлен культурами Маглемозе и Лингби (Лингбю), ареал последней охватывал также часть Северной Германии и Южной Швеции (названы по памятникам на острове Зеландия). В конце мезолита или начале неолита распространилась культура Эртебёлле. В энеолите, наряду с ней и неолитической по облику культурой, представленной «ямочной керамикой», появляются памятники воронковидных кубков культуры, затем шнуровой керамики культурно-исторической общности (в Дании - культура «одиночных погребений»), колоколовидных кубков культуры.
Культуры поздней части бронзового века на территории Дании относят к так называемой Северной зоне. В них выделяются несколько периодов и локальных групп, фиксируются различные направления культурных связей и др. В раннем железном веке прослеживаются несколько традиций, влияние культур Гальштат и Латен; многочисленны находки римского импорта первых веков нашей эры. К этим эпохам относятся жертвенные места, исследованные в торфяниках Дании; среди находок - деревянное судно из Йортспринга (Хёртспинга), рассчитанное на 20 воинов, длиной свыше 13 м (здесь же 150 деревянных щитов, около 200 железных и костяных наконечников копий, 8 мечей и др.), детали деревянных повозок, мумифицированные трупы убитых людей (возможно, принесённых в жертву), луры, клады бронзовых и золотых сосудов и др. Уникальны так называемая Солнечная колесница (бронзовая модель повозки с фигурой коня и орнаментиров. позолоченным диском) из Труннхольма (Трундхольма), котлы с рельефными изображениями из Гуннеструпа (Гундеструпа) и Бро (Бра) и др. Как в торфяниках, так и в некоторых курганах, где захоронения производились в дубовых гробах, сохранились изделия из органических материалов, в т. ч. деревянные резные ножны мечей, складные стулья, посуда. Кроме поселений, изучены следы размежевания древних полей. К периоду римских влияний относятся богатые находки оружия, снаряжения и других предметов в торфяниках: Вимосе (Вимозе), Торсберг, Нидам, Иллеруп и др.
К древнейшим народам (конец 1-го тысячелетия до н. э.), жившим на полуострове Ютландия, известным по письменным источникам, относятся кимвры, соседствовавшие с тевтонами. Для более позднего времени известны германские племена ютов, англов. В 5-6 веках н. э. они переселились в Британию, а на их земли с юга Скандинавского полуострова пришли даны (отсюда название страны). Известно, что в ходе переселения они вытеснили часть германского племени герулов, ушедшую на юг. Среди народов, соседствовавших в начале VI века с данами, в письменных источниках упоминаются варны. Вероятно, с этими событиями связаны многие клады и следы разрушений на городищах. Один из центров власти в эпоху Великого переселения народов на территории Дании, судя по многочисленным находкам из драгоценных металлов и остаткам «дворца», располагался в Гудме (остров Фюн).
Первые письменные упоминания о данах относятся к VI-VII векам. Они были объединены в племенные союзы, создали в Ютландии первые «дружинные» протогосударственные образования. В VIII веке даны поглотили остатки коренного населения полуострова. В этот период они начали совершать морские походы, от которых особенно страдали прибрежные районы Фрисландии, Франции, Англии. В 793 году даны разграбили монастырь Святого Кутберта на острове Линдисфарн (Северная Англия). Попытка Карла I Великого подчинить данов закончилась для Франкского государства неудачей. Конунг Гудфред, возглавивший борьбу против франков, укрепил южные рубежи датских владений (вал Даневирке) и создал на основе территориальных союзов первое датское королевство, охватывавшее всю Данию, южную часть Швеции - Сконе (оставалась составной частью Дании до середины XVII века) и часть Шлезвига. После убийства в 810 году Гудфреда и длительной междоусобной войны в 827 году в качестве единственного правителя данов утвердился его сын Горик I. В конце IX века название «Дания» появилось в письменных источниках.
В конце VIII - начале IX веков у данов выделилась родовая знать и военные вожди (конунги), влияние которых неуклонно возрастало. Вожди располагали крупными земельными владениями, имели собственные военные отряды (лиды) и выполняли нередко также религиозные функции. Значительную роль в жизни датского общества продолжали играть свободные вооруженные крестьяне-общинники (бонды). Развитие феодальных отношений в Дании происходило быстрее, чем в других Скандинавских странах, что было обусловлено значительным развитием в Ютландии земледелия, переходом к сельской общине и более тесными связями с другими странами. Постепенно южная часть Ютландского полуострова превратилась в важный центр меновой торговли между Западной Европой, Скандинавией и Восточной Прибалтикой. Первоначально она велась в основном фризами и была сосредоточена в Хедебю. Значительными центрами торговли были также датские города Рибе и Данкирке.
Дания в конце IX - начале XVI веков Датчане были одними из наиболее активных участников походов викингов. В них наряду с дружинниками (хирдманами) участвовали бонды; походы возглавляли родовые вожди, а позднее короли. Датчане во главе с конунгом Гутрумом (879-890 годы) подчинили себе обширные области на востоке и северо-востоке Англии (смотри Денло), а под предводительством Рагнара Лодброка (около 770-785 годов) и Роллона (умер около 930 или 932 годов) завоевали район в низовьях Сены (с 911 года герцогство Нормандия, находившееся в ленной зависимости от французских королей). При конунге Горме Старом (умер около 950 года) и его наследниках Харальде I Синезубом (940-985 или 986 годы) и Свейне Вилобородом (986-1014 годы) датские владения в Англии расширились, с них стала взыскиваться денежная дань (данегельд). Кнуд Великий покорил всю Англию и в 1016 году взошёл на английский престол, а в 1028 году стал также королём Норвегии, в результате чего возникла датская империя, для которой Северное море было внутренним морем. Император Священной Римской империи Конрад II был вынужден уступить датчанам Шлезвигскую марку. После кончины Кнуда Великого в 1035 году созданная им держава распалась (его сын Хардекнут II правил Англией до 1042 года). В середине XII века завоевательные походы датчан прекратились.
Богатства, которые захватывались в походах, а также постоянный приток военнопленных, обращаемых в рабство, способствовали усилению социальной дифференциации датского общества. В X веке произошло укрепление королевской власти, что не в последнюю очередь было обусловлено тем, что она выступала в роли организующей силы внешней экспансии и обеспечивала удержание новых владений под властью датчан. В X-XI веках в Дании возникли новые и быстро росли старые города, которые выступали в первую очередь в роли торговых центров (Виборг, Оденсе, Орхус, Ольборг и др.). Главной резиденцией датских королей стал Еллинг, королевскими резиденциями являлись также Роскилле и Лунд.
Важным фактором укрепления центральной власти был союз короля и католической церкви. Первые попытки христианизации Дании были предприняты в VIII-IX веках миссионерами Виллибрордом (около 657-739 годов) и Ансгарием. Около 965 года христианство стало в Дании государственной религией. В 1104 году в Лунде было основано первое архиепископство, которому подчинялись все сканд. епископства. В XI-XII веках на смену старой родовой знати пришла землевладельческая, состоявшая из служилых людей короля (военно-морское ополчение - ледунг - в этот период начало замещаться рыцарскими отрядами), разбогатевших бондов и католического духовенства. Между королём и феодалами установились вассально-ленные отношения. Часть бондов попала в зависимость от феодальных землевладельцев либо была объявлена коронными крестьянами. В 1086 году Данию охватило восстание, вызванное введением годом ранее десятины, взимаемой зерном. Король Кнуд II Святой был убит, в Дании начался период внутренней смуты и усобиц.
В 1157 году на датском троне утвердилась династия Вальдемаров, при которых произошло укрепление королевской власти, было восстановлено единство датского государства и значительно расширены его пределы за счёт завоевания земель на южных и восточных побережьях Балтийского моря. Вальдемар I Великий в борьбе против Генриха Льва в 1162 году признал сюзеренитет германского императора Фридриха I Барбароссы и предпринял ряд походов против венедов, закончившихся завоеванием около 1169 года острова Рюген (находился под властью Дании до 1227 года). Его сын Кнуд VI (занимал датский престол в 1182-1202 годах) к 1187 году подчинил Померанию и Мекленбург, в 1201 году - Гольштейн и освободился от зависимости от германских императоров. Наследовавший ему Вальдемар II Победитель в 1219-1220 годах присоединил к датским владениям побережье северной Эстонии (Эстляндии; оставалось под властью Дании до 1346 года). Однако в 1227 году при Борнхёведе он потерпел поражение от союза северо-германских князей, что положило конец датской экспансии в южных и восточных районах Балтийского моря.
Внешнеполитические успехи Дании сопровождались подъёмом экономики, ростом товарно-денежных отношений, увеличением таможенных сборов, обеспечившим пополнение казны. На рубеже XII-XIII веков в Дании начали взиматься регулярные налоги: было введено государственное поземельное обложение, стали собираться ежегодный подворный налог и натуральный налог на содержание армии (лединг), заменивший службу в ополчении, появилась практика отработок на королевском дворе. Успешно развивалась торговля и корабельное дело, велось строительство многочисленных замков, прежде всего королевских. В этот период в Дании сохранялась значительная прослойка свободного крестьянства, которому принадлежало до 15% земли. Устойчивым социальным институтом оставалась крестьянская община (просуществовала до конца XVIII века). Она имела свой сход (тинг), являвшийся первичным судебным органом. В конце XII века было обобщено областное право Зеландии, в начале XIII века - Сконе, а в 1241 году создан первый общедатский свод законов - «Ютландский закон» («Juske Lov»). В XIII веке была составлена также подробная опись земельных владений датского королевства - «Jordebog».
Развитие феодализма в Дании с середины XIII века происходило в условиях острой борьбы между отдельными группировками феодалов, между феодалами и королевской властью, причём Церковь нередко выступала в союзе с дворянами против короля. После смерти Вальдемара II Победителя на протяжении 100 лет (1241-1340 годы) Данию сотрясали внутренние конфликты. В 1282 году знать принудила короля Эрика V Клиппинга (1259-1286 годы) подписать хартию, ограничивавшую королевскую власть. Он обязался ежегодно собирать данехоф и строго придерживаться решений, выносимых судом. Попытка короля отказаться от выполнения этой хартии и с помощью наёмных германских войск подавить феодальную оппозицию закончилась неудачей; король был убит. Взошедший на престол Эрик VI Менвед (1286-1319 годы) сумел временно укрепить позиции королевской власти. Он попытался возобновить датскую экспансию на южное побережье Балтийского моря и, заключив союз с герцогом Мекленбургским и более мелкими германскими князьями, формально подчинил себе ряд ганзейских городов, начал активно вмешиваться в шведские дела. Военные расходы и расточительность короля истощили датскую казну и подорвали авторитет королевской власти. Эрик VI Менвед пытался поправить финансовое положение за счёт введения новых налогов и упорядочения системы налогообложения. В этих целях в Дании была проведена административно-территориальная реформа. Однако пополнить казну не удалось. Новый король Кристофер II (1319 или 1320-1326, 1330-1332 годы) в поисках средств начал раздавать коронные земли в залог германским феодалам. К 1325 году более половины страны было заложено. В 1332 году королевская власть в Дании фактически была ликвидирована, страна оказалась под властью Швеции и Гольштейна.
В 1340 году сыну Кристофера II Вальдемару IV Аттердагу удалось вернуть себе датскую корону. Для усмирения непокорных феодалов он прибег к конфискациям, что вызвало восстания знати в Ютландии в 1357 и 1360 годах. К 1360 году он смог возвратить заложенные датские земли. Для примирения с дворянской оппозицией Вальдемар IV Аттердаг собрал данехоф и огласил манифест, на основании которого был принят «Земский мир» («Landefred») - договор короля и сословий. Он содержал обязательство народа подчиняться королю, а короля - повелевать народом, но только до тех пор, пока король и его наследники не нарушат закон. Сословия должны были защищать государство от внешней опасности, не оказывать в ущерб своей стране помощь иностранным государям, а король - соблюдать «обычаи» в отношении налогов и военной службы, а также законы страны. Этот своего рода «национальный договор» укрепил единство Дании, королевскую власть и сословно-монархическую систему. Менее успешной была внешняя политика Вальдемара IV Аттердага. Его попытка установить датское господство в западной части Балтийского моря (контроль над проливами, введение зундской пошлины, захват острова Готланд в 1361 году) привела к открытому конфликту с Ганзой. Датско-ганзейская война 1367-1370 годов закончилась поражением Дании. По Штральзундскому миру 1370 года Ганза утвердила свои позиции на Балтике и получила право вмешиваться в избрание датских королей.
В XIV веке шёл процесс сближения Дании, Швеции и Норвегии, обусловленный их совместным стремлением противодействовать нажиму со стороны Ганзы. В 1380 году, благодаря бракосочетанию дочери Вальдемара IV Аттердага Маргрете I и норвежского короля Хокона VI, была заключена датско-норвежская уния (просуществовала до 1814 года), а после избрания Маргрете I на шведский престол - Кальмарская уния 1397-1523 годов Дании, Швеции и Норвегии (с Исландией), в результате чего все Скандинавские страны оказались под властью датских королей. Дания играла ведущую роль в унии, а Копенгаген приобрёл статус столицы крупной европейской державы. Однако новое государственное образование было весьма непрочным, о чём свидетельствовали частые войны между входившими в унию королевствами. В 1460 году по договору с гольштейнским рыцарством датский король Кристиан I, принадлежавший к династии Ольденбургов, был избран герцогом Шлезвига и графом Гольштейна. Была установлена личная уния Шлезвига и Гольштейна с Данией, которая гарантировала неделимость княжеств.
После периода упадка, вызванного внутренними неурядицами, со 2-й половины XIV века датская экономика испытывала подъём. В Ютландии, где преобладающим направлением сельскохозяйственного производства было разведение скота, произошло увеличение доли денежной ренты и сокращение барщины. Здесь и на острове Фюн закрепилась система крестьянских держаний (фэсте). В Зеландии, где наблюдался значительный отток населения в города, а земледелие и барщина играли важную роль, вотчинники добились прикрепления крестьян к земле (ворнедскаб), увеличилась площадь коронных земельных владений. Датские города при поддержке короля достаточно успешно конкурировали с Ганзой.
На рубеже XV-XVI веков власть в Дании была поделена между королём и ригсродом (представительным органом светских и духовных феодалов). Члены ригсрода избирали короля (с 1448 года на датском престоле находились представители династии Ольденбургов). Каждый новый король в особой грамоте («капитуляции») подтверждал привилегии дворянства и ригсрода. Сословно-представительное собрание - ригсдаг (собирался с 1468 года из представителей дворянства, духовенства, горожан и свободного крестьянства) не располагал сколько-нибудь значительным влиянием; его функции зачастую сводились к санкционированию требуемого королём повышения налогов.
Попытки противников Кальмарской унии в Швеции добиться её расторжения жестоко подавлялись Кристианом II (смотри «Стокгольмская кровавая баня», 1520). Попытка короля, опиравшегося на мелкое дворянство и горожан (им был предоставлен ряд привилегий), подорвать господство аристократии и ригсрода закончилась неудачей. В 1523 году Кристиан II в результате аристократического заговора был низложен и изгнан из страны. На датский престол взошёл Фредерик I. Внутренняя смута в Дании позволила Густаву I Вазе в том же году добиться ликвидации датско-шведского династического союза, он был избран королём Швеции. Под властью датской короны осталась Норвегия с её атлантическими владениями (Исландия, Фарерские острова, Гренландия) (смотри Датско-норвежская уния 1380-1814 годы). Со смертью в 1533 году Фредерика I внутренняя борьба в Дании резко обострилась (смотри «Графская распря»). Подавив восстание крестьян и горожан, ставленник дворянства Кристиан III попытался использовать победу для укрепления экономических и политических позиций королевской власти и провёл королевскую Реформацию (1536), в результате которой секуляризирированные церковные землевладения стали королевской собственностью. В том же году в «Капитуляцию» Кристиана III был включён так называемый норвежский параграф, в соответствии с которым Норвегия была объявлена частью Дании.
Дания в конце XVI - начале XIX веков. Со 2-й половины XVI века в Дании начался быстрый рост крупного дворянского землевладения за счёт поглощения крестьянских дворов, достигший своей кульминации в 1660-1680-х годов (в руках казны были сосредоточены в основном лесные охотничьи угодья). В это же время начался новый подъём балтийской торговли, в первую очередь хлебом. В условиях упадка Ганзы экспорт производимой в Дании сельскохозяйственной продукции перешёл в руки датских помещиков. К концу XVI века её скупку монополизировали Нидерланды. На рубеже XVI-XVII веков начался кризис сбыта, который был преодолён только к 1740 году.
Дания в этот период продолжала оставаться аграрной страной, мануфактурное производство практически отсутствовало, развивалось мелкое ремесленное производство в районе Копенгагена и горное дело в Норвегии. Только в конце XVII века, благодаря военной конъюнктуре, в Дании появились казённые (королевские) и частные мануфактуры. Датские капиталы вкладывались не столько в развитие производства, сколько в международную торговлю. В сельском хозяйстве происходило постепенное вытеснение земледелия животноводством, барщина не получила всеобщего распространения (только 18% крестьян выполняли 3-дневную барщину).
С 1563 года начался длительный конфликт Дании со Швецией за гегемонию в балтийском регионе и за обладание территориями на Скандинавском полуострове (смотри Датско-шведские войны XVI-XIX веков). Войны со Швецией закончились в целом поражением Дании, потерей ею части владений, в т. ч. Сконе и восточной Норвегии, и установлением шведского господства на Балтийском море. В XVI веке Дания утратила Гольштейн (приобрела вновь в 1773 году по соглашению с Екатериной II). Неудачным было и участие Дании в 1625-1629 годах при Кристиане IV в Тридцатилетней войне 1618-1648 годов.
В середине XVII века в условиях постоянных войн для пополнения казны потребовалось введение прямых налогов и их распространение на дворянство. Сопротивление последнего привело к возникновению сильной бюргерско-буржуазной антифеодальной оппозиции, к которой присоединилось протестантское духовенство. В 1660 году Фредерик III, пользовавшийся большой популярностью в стране благодаря героическому поведению во время осады Копенгагена шведскими войсками в 1659 году, созвал ригсдаг. При поддержке крестьянства оппозиция потребовала отмены ряда дворянских привилегий и превращения королевской власти в наследственную, что сделало бы её независимой от ригсрода. Эти требования были удовлетворены, Дания объявлена наследственной монархией. Переход Дании к абсолютизму был оформлен «Королевским законом» 1665 года (действовал до 1849 года). Этот акт открыл период реформ, пик которых пришёлся на время правления Кристиана V и Фредерика IV. Ригсрод был ликвидирован, проведён ряд мероприятий по централизации страны, создан дееспособный бюрократический аппарат, прекратился и созыв ригсдага. Значительное ухудшение сельскохозяйственной. конъюнктуры привело к утрате дворянами-землевладельцами былого влияния. Опорой датского абсолютизма стало новое чиновное дворянство и бюргерство (на государственные должности стали принимать лиц, происходивших из сословия горожан). Была стандартизирована юридическая система, издан общедатский сборник законов «Danske Lov» (1683), проведена реформа мер и весов, составлен кадастр всех земель для введения единой системы налогообложения. В 1702 году был упразднён ворнедскаб, но в 1733 году крепостничество было восстановлено в форме военно-приписной системы (ставносбонд).
С середины XVIII века в датском обществе стали обсуждаться проблемы модернизации сельскохозяйственной системы и проведения внутренних реформ. Граф Ю.Х.Э. Бернсторф, фактически возглавлявший правительство в 1751-1770 годах, проводил политику меркантилизма, которая, не имея достаточных экономических предпосылок, закончилась провалом, что привело к резкому ухудшению экономического и финансового положения Дании. Для пополнения казны был введён новый сельскохозяйственный налог (харткорн), началась распродажа коронных земель. В царствование Кристиана VII первый министр Й.Ф. Струэнсе провёл реформы в духе просвещённого абсолютизма (1770-1772 годы). Были отменены раздача министрами должностей родственникам-аристократам, цензура, применение пыток при дознании, упрощены административный аппарат, финансовое управление, судебная система, введена фиксированная барщина, натуральные повинности заменены денежными. В результате аристократического заговора Струэнсе был смещён (затем казнён), проведённые им реформы отменены. Новый виток гораздо более глубоких реформ начался в 1780-х годах. Был учреждён Тайный государственный совет, с которым король согласовывал свои решения. В экономической и политической жизни постепенно усиливалась роль торгово-промышленной буржуазии, выделившейся из среды дворянства и верхушки бюргерства. Её интересам противоречило сохранение крепостничества. В 1788 году крепостное право было ограничено, а в 1800 году полностью отменено. Наиболее зажиточная часть крестьянства выкупила свои дворы и стала самостоятельными хозяевами (гордменами), масса безземельных крестьян (хусменов) превратилась в батраков. Эти изменения открыли путь для более широкого проникновения в экономику Дании капиталистических отношений.
Государственный переворот в Швеции, совершённый Густавом III в 1772 году, создал серьёзные проблемы для существования единого датско-норвежского государства. Только заключение в 1773 году «вечного мира» с Россией гарантировало Дании защиту от шведских притязаний на Норвегию.
В конце XVIII - начале XIX веков Дания несколько раз участвовала в военных конфликтах: в 1788 году во исполнение условий союзных договоров с Россией датско-норвежские войска вторглись в Швецию; в 1801 году в ответ на участие Дании во 2-м вооруженном нейтралитете Великобритания атаковала датский флот. В 1807 году Великобритания вновь напала на Данию, столица подверглась жестокой бомбардировке (смотри Англо-датская война 1807-1814 годов). В ответ Дания объявила войну Великобритании, Фредерик VI заключил союз с Наполеоном I. После разгрома наполеоновской Франции и вторжения в декабре 1813 года шведских войск в Шлезвиг и Гольштейн Дания признала себя побеждённой. По условиям Кильских мирных договоров 1814 года она уступила Великобритании остров Гельголанд, а Швеции - Норвегию.
Дания в середине XIX - начале XX веков. По решению Венского конгресса 1814-1815 годов Дания, лишившись Норвегии, сохранила атлантические владения (Исландию, Фарерские острова, Гренландию) и герцогства Шлезвиг и Гольштейн, к которым добавился Лауэнбург. Военное поражение и территориальные потери стали причиной экономических трудностей, продолжавшихся до конца 1820-х годов. В последующие годы под влиянием промышленного переворота в странах Западной Европы начался процесс модернизации датского хозяйства. К середине XIX века, благодаря введённому в 1814 году обязательному начальному образованию, всё население страны было грамотным.
С начала 1830-х годов в политической жизни Дании произошли существенные изменения: были созданы региональные совещательно сословно-представительные собрания (в Шлезвиге, Гольштейне, Ютландии и на островах), в 1837-1841 годах введено коммунальное самоуправление. В 1840-1841 годах Кристиан VIII провёл реформы, призванные модернизировать деревню (отмена натуральных повинностей, введение сельского самоуправления и др.). В 1840 году образовалась Национально-либеральная партия, в 1846 года возникло Общество друзей крестьян (Bondevennernes Selskab), ставшее в 1870 году одним из учредителей партии Венстре. В этот период обострились национальные противоречия между датским и немецким населением Шлезвига и Гольштейна. Национал-либералы выступали за включение в состав Дании всего Шлезвига, хотя датчанами (около 200 тысяч человек) была населена лишь его северная часть. В результате неудачных для Дании датско-германских войн 1848-1850,1864 годов она лишилась Шлезвига, Гольштейна и Лауэнбурга.
Революционные потрясения 1848 года не обошли стороной и Данию. Массовые демонстрации в столице побудили Фредерика VII созвать Учредительное собрание, которое разработало новую конституцию (подписана королём 5.7.1849 года). По ней Дания стала ограниченой монархией с двухпалатным ригсдагом, всеобщим избирательным правом для мужчин, достигших 30 лет, при выборах в нижнюю палату (фолькетинг) и с правительством, ответственным перед королём. В последующие годы в более спокойной внутри- и внешнеполитической обстановке королевской власти удалось укрепить свои властные полномочия. В 1855 году была принята Октябрьская конституция, усилившая власть короля и ограничившая права парламента.
Во 2-й половине XIX века аграрный сектор Дании переживал бурный подъём. В 1870-х годах датское сельское хозяйство переориентировалось с производства зерна на животноводство, продукция которого в основном экспортировалась в Великобританию и Германию. Сельскохозяйственная продукция составляла около 85-90% датского экспорта. Для его организации стали создаваться сельскохозяйственные товарищества и кооперативы. Главной фигурой в деревне стал зажиточный образованный крестьянин, использовавший достижения науки и техники. Уже к началу XX века в Дании сформировался высокоразвитый аграрно-промышленный комплекс, по многим параметрам самый передовой в мире. Параллельно с этим возникли многочисленные торговые и транспортные акционерные общества. Потребности сельского хозяйства и торговли дали толчок развитию промышленности. В начале 1870-х годов в Дании были заложены крупные верфи, начали создаваться машиностроительные заводы. Быстрыми темпами развивались города; к началу XX века население Копенгагена достигло 400 тысяч человек, доля сельского населения Дании сократилась до 60%.
Во 2-й половине XIX века в Дании сформировалась устойчивая многопартийная система. Ведущую роль в ней играли Консервативная партия (Хёйре, 1849), включившая в себя значительную часть национал-либералов, и либерально-демократичская Венстре, объединившая представителей сельской буржуазии и зажиточного крестьянства. Раньше, чем в других Скандинавских странах, в Дании начало развиваться социал-демократическое движение. В 1870-х годах в Дании возникли профсоюзы (в 1898 году создано Объединение профсоюзов), в 1871 году образовалась Социал-демократическая партия Дании (СДПД), занимавшая умеренные, реформистские позиции. В 1884 году её представители были избраны в фолькетинг. В последние десятилетия XIX века власть находилась в руках консерваторов, которые при поддержке короля формировали кабинет (кабинет Я.Б. Эструпа). Большинство в парламенте с 1872 года принадлежало Венстре, что стало причиной длительного конфликта между правительством и парламентом (1875-1894 годы). Правительство Эструпа 10 лет управляло страной без утверждённого бюджета (1885-1894 годы). Всё это время либералы настаивали на формировании правительства парламентским большинством, в марте 1894 года Эструп ушёл в отставку, но Хёйре оставалась у власти до 1901 года, испытывая всё большую политическую зависимость от позиции Венстре. В 1905 году Венстре раскололась. Отделившаяся от неё группировка образовала Радикальную партию (Det Radikale Venstre), которая в 1906 году завоевала большинство голосов в фолькетинге. На выборах 1913 года победу одержали Радикальная партия и СДПД, сформированное ими социал-либеральное правительство находилось у власти до 1920 года.
В конце XIX - начале XX веков в Дании был проведён целый ряд важных социально-экономических реформ: введены подоходный налог и налог на имущество, страхование рабочих от несчастных случаев, кредит для безземельных крестьян на приобретение земельных участков. В 1907 году государство гарантировало финансовую поддержку безработным, с 1910 года начали действовать государственный арбитраж и третейский суд по трудовым конфликтам. В 1908 году женщины в Дании получили право голоса на коммунальных выборах, в 1915 году (в соответствии с новой редакцией конституции)- на выборах в фолькетинг.
После 1864 года Дания проводила политику нейтралитета. Датский король Кристиан IX, принадлежавший к династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургов, состоял в родстве со многими царствующими домами Европы. Его дочь принцесса Дагмар стала российской императрицей Марией Фёдоровной, супругой Александра III, сын Вильгельм взошёл на греческий престол под именем Георга I, а внук Карл короновался в Норвегии как Хокон VII.
Дания в 1914-1945 годах. Дания не принимала участия в 1-й мировой войне. Не будучи воюющей стороной, она потеряла свыше 275 торговых судов. С августа 1914 года в стране действовала строжайшая система контроля над ценами и снабжением продовольствием. 1.12.1918 года Исландия, которой в XIX веке удалось добиться автономии, получила статус самостоятельного королевства, находящегося в личной унии с Данией (смотри Датско-исландская уния 1918-1944 годов). Поражение Германии позволило Дании поднять вопрос о возвращении ей Шлезвига. В 1920 году по результатам плебисцита, проведённого в соответствии с условиями Версальского мирного договора 1919 года, Северный Шлезвиг отошёл к Дании. В 1919 году Дания вступила в Лигу Наций, в 1924 году установила дипломатические отношения с СССР.
Подъём революционного и демократического движения в Европе после 1917 года оказал влияние и на Данию. В 1918-1920 годах датские рабочие добились 8-часового рабочего дня на большинстве промышленных предприятий. Возросли авторитет и влияние СДПД, депутаты от которой играли всё более заметную роль в парламенте. В апреле 1918 года левое крыло СДПД конституировалось как Социалистическая рабочая партия Дании (СРПД). В ноябре 1919 года на базе СРПД была основана Левосоциалистическая партия Дании, которая после её вступления в Коминтерн стала называться (ноябрь 1920 года) Коммунистической партией Дании.
В 1919 году по решению правительства радикалов и социалистов было проведено перераспределение земельных владений, создано более 6 тысяч мелких хозяйств. В марте 1920 года консервативные круги Дании, напуганные ростом демократического движения, добились отставки социал-либерального правительства. Нарушив конституцию, Кристиан Х назначил так называемое деловое правительство из консерваторов. В мае 1920 года к власти пришло правительство, сформированное правым лидером партии Венстре Н. Неергором. Недовольство населения экономической политикой правительства Неергора привело в апреле 1924 года к его отставке и приходу к власти правительства социал-демократов во главе с Т. Стаунингом, просуществовавшего (с перерывом в 1926-1929 годах) до начала 1942 года.
Мировой экономический кризис конца 1920-х - начала 1930-х годов больно ударил по Дании. В 1932 году безработица достигла 40%. Лишь в январе 1933 года правительству Стаунинга удалось добиться широкой поддержки национальной антикризисной программы, которая предполагала более активное государственное вмешательство в экономику. В ходе экономического кризиса возросло влияние радикальных партий и движений. На выборах 1932 года коммунисты получили 2 места в фолькетинге, в 1931 году на правом фланге возникло чрезвычайно активное Объединение сельских хозяев (Landbrugernes Sammenslutning). Его членами впоследствии был основан ряд фашистских и национал-социалистических группировок, впервые получивших места в парламенте в 1939 году. В целом радикальные партии и движения в 1920-1930-е годы оставались маргинальным явлением на датской политической сцене.
По окончании экономического кризиса был сделан важный шаг в индустриализации Дании: создан ряд отраслей машиностроения, химическая, резиновая промышленность; Дания стала одним из крупных поставщиков на мировой рынок дизелей, судов, оборудования для цементной промышленности.
Во внешней политике в 1930-х годов Дания балансировала между Германией и Великобританией. Датское правительство участвовало в переговорах о создании объединения нейтральных северо-европейских государств. В 1939 году Дания подписала предложенный ей Германией договор о ненападении, не испытывая при этом иллюзий относительно его долгосрочности и ценности.
В сентябре 1939 года Дания объявила о своём нейтралитете в начавшейся 2-й мировой войне, но 9.4.1940 года была оккупирована германскими войсками. Первоначально оккупационные власти не вмешивались во внутренние дела Дании, гарантировав в специальном меморандуме её территориальную целостность и независимость. Политическая жизнь внешне оставалась неизменной, несмотря на ограничения свободы прессы и собраний. В отличие от других оккупированных стран, в Дании до 1943 года не производилась нацификация общественной жизни. Армия, флот и полиция остались под датским командованием, не было и германского вмешательства в вопросы образования, демократическая система продолжала функционировать на всех уровнях. Деятельность различных профсоюзов и объединений также не была запрещена. После 22.6.1941 года германские власти потребовали интернировать наиболее активных коммунистов. Датские власти пошли дальше: запретили компартию и попытались полностью очистить от её представителей профсоюзы.
Экономика Дании в период оккупации была ориентирована в основном на экспорт в Германию (сельскохозяйственная продукция и уголь), объём которого возрос на 3 миллиарда крон, что положительно повлияло на покупательную способность датского населения. Строительные проекты германских военных (прежде всего сооружение аэродромов) стоили около 5 миллиардов крон и были профинансированы Национальным банком Дании. Под нажимом германских властей датское правительство согласилось на формирование Добровольческого корпуса Дания (Frikorps Danmark) «для борьбы с большевизмом» на стороне Германии. В 1941 году Дания присоединилась к «Антикоминтерновскому пакту». Коалиционное правительство проводило политику коллаборационизма, после смерти в мае 1942 году Т. Стаунинга премьер-министром стал социал-демократ В. Буль. К этому времени экономическая ситуация в стране стабилизировалась, датская крона укрепилась по отношению к рейхсмарке, безработица значительно сократилась, в т. ч. и из-за привлечения датских рабочих на строительные работы, проводимые германскими властями. После нападения Германии на СССР коммунисты, находившиеся на нелегальном положении, стали ведущей силой в Движении Сопротивления. Вместе с представителями Консервативной народной партии ими издавалась подпольная газета «Frit Danmark». С апреля 1942 года начались массовые акты саботажа. На выборах в фолькетинг в марте 1943 года партии, входившие в коалиционное правительство (СДПД, Венстре и Консервативная народная партия), получили 93,4% голосов, а национал-социалисты - только 3,3%. В 1943 году под влиянием начавшихся поражений гитлеровской Германии, а также «усталости от оккупации» сотрудничество с немцами стало менее активным. Участились забастовки, акты саботажа, однако августовское восстание 1943 года для многих стало неожиданностью. В 17 городах под руководством коммунистов началась массовая забастовка. Германское командование выступило с требованием разоружения датской армии, введения в Дании чрезвычайного положения и применения смертной казни к саботажникам. Датские власти ответили на эти требования отказом, что стало поворотным пунктом в датско-германских отношениях периода оккупации. 29.8.1943 года правительство ушло в отставку, гестапо начало преследование участников Сопротивления. Немцы интернировали также датских военных и моряков, которые перед этим затопили свои суда, в стране было введено чрезвычайное положение. Дания управлялась госсекретарями с помощью распоряжений, которые утверждались Верховным судом Дании, общественная жизнь подверглась нацификации. 2.10.1943 года германские оккупационные власти провели акцию против датских евреев (около 500 человек были арестованы и отправлены в концлагерь Терезиенштадт, свыше 7000 человек были вынуждены бежать в Швецию), что способствовало резкому усилению антигерманских настроений в датском обществе. В середине сентября 1943 года создан датский Совет свободы (Frihedsrådet), состоявший из представителей всех нелегальных организаций, ими были сформированы вооруженные отряды, в которых к моменту освобождения Дании насчитывалось свыше 50 тысяч человек (вооружение поступало из Великобритании и Швеции). Во время всеобщей забастовки в июне - июле 1944 года наметилось сближение между Советом свободы и датскими политиками, продолжавшими легальную деятельность, начались переговоры о создании коалиционного правительства, которое должно было прийти к власти после освобождения Дании. Эти силы обратились к участникам антигитлеровской коалиции с просьбой признать Данию союзницей, что, однако, встретило возражение со стороны СССР. В 1944 году в Дании развернулась настоящая диверсионная война, было произведено свыше 1,5 тысяч подрывов железнодорожного полотна, устроены взрывы на кораблях, заводах и верфях (свыше 2,8 тысяч). За время оккупации погибло около 7 тысяч датчан. С октября 1944 года борьбу с оккупантами вели отдельные отряды датской армии.
В 1944 году Исландия объявила о своём полном суверенитете и провозгласила республику. 5.5.1945 года германские оккупационные войска в Дании капитулировали перед англичанами. Несмотря на некоторую двусмысленность положения, Дания благодаря широкому Движению Сопротивления смогла стать одним из учредителей Организации Объединённых Наций. После освобождения в Дании была быстро восстановлена демократическая система.
Дания после 1945 года. В мае 1945 года на основе договорённостей 1944 года сформировано коалиционное правительство Дании под руководством В. Буля. По результатам выборов в фолькетинг 30.10.1945 года к власти пришло правительство, возглавляемое лидером Венстре К. Кристенсеном. В него вошли представители старых политических партий и Движения Сопротивления. Важную роль в экономическом подъёме Дании сыграла помощь в размере 350 миллионов долларов, полученная в 1948-1953 годах из США по Маршалла плану.
Датские социал-демократы, чьё влияние на первых порах уменьшилось из-за их участия в коллаборационистском правительстве, сумели быстро восстановить свои позиции. Напротив, популярность коммунистов, выросшая благодаря активному участию в Движении Сопротивления и победам СССР, в условиях начавшейся «холодной войны» стала быстро сокращаться. 23.3.1948 года Фарерские острова получили внутреннее самоуправление. К 1947 году была окончательно установлена нерушимость датско-германской границы, в марте 1955 года достигнута датско-германская договорённость о статусе и особых правах национальных меньшинств в Шлезвиге. В условиях биполярного мира датские политики пришли к выводу, что традиционный нейтралитет не сможет обеспечить безопасность страны. Попытки создания северного оборонительного союза Скандинавских государств не увенчались успехом, и в апреле 1949 года Дания, наряду с Норвегией, стала одним из учредителей Организации Североатлантического договора (НАТО). Датские силы принимали участие в миротворческих акциях НАТО, в т. ч. в Суэце (1956-1957 годы), Конго (1960-1964 годы) и на Кипре (с 1964 года).
1950-1960-е годы стали временем быстрого экономического роста и складывания в Дании «государства всеобщего благоденствия». По многим показателям (ВВП на душу населения, качество и уровень жизни) Дания вышла на первые места в Европе и мире.
Главным политическим событием послевоенного периода стало принятие в июне 1953 года новой редакции Конституции, согласно которой право наследования датского престола предоставлялось как мужчинам, так и женщинам, двухпалатный парламент был заменён однопалатным фолькетингом, повысилась роль местных органов самоуправления. Гренландия стала частью датского королевства (смотри в статье Гренландия). В 1958 году датское правительство разрешило, несмотря на действовавший официальный запрет, пролёт (и посадку) американских самолётов, несущих ядерное оружие, над территорией Гренландии.
Дания проводила политику сотрудничества со Скандинавскими странами, в 1952 году участвовала в организации Северного совета. Переговоры о вступлении Дании в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС; с 1.11.1993 года ЕС) начались в 1961 году, были приостановлены в 1963 году и возобновлены в 1969 году. Договор о её принятии в ЕЭС подписан в 1972 году и после его одобрения датчанами на всенародном референдуме (63,5% голосовавших) вступил в силу с 1.1.1973 года. Сторонники участия Дании в ЕЭС надеялись, что это позволит расширить экспорт, стимулировать развитие промышленности и сократить дефицит торгового баланса. В 1977-1988 годах в Дании развернулось широкое движение за превращение Европейского Севера в безъядерную зону, против решений НАТО о размещении новых видов вооружений в западно-европейских странах. В январе 1972 года на датский престол вступила Маргрете II. В 1979 году Гренландии было предоставлено внутреннее самоуправление.
Стабильное развитие датской экономики было нарушено нефтяным кризисом начала 1970-х годов. Следствием кризиса стал экономический спад, возникновение дефицита платёжного баланса, рост безработицы, усиление инфляции, что, в свою очередь, подорвало позиции традиционных партий. На выборах 1973 года они потерпели поражение (получили вместо обычных 90% только 58% голосов избирателей). Особенно большие потери понесли социал-демократы и консерваторы. Победителем на выборах вышла популистская Партия прогресса под руководством М. Глиструпа, но радикальность положений её программы оттолкнула от неё другие партии. В 1973-1982 годах в Дании не удавалось создать прочную правительственную коалицию, часто кабинеты формировались парламентским меньшинством (например, кабинет А. Йоргенсена, 1979). Именно в эти годы получили широкое распространение различные общественные движения: «зелёные», женское и др. Только в 1982 году политическая ситуация стабилизировалась. Было создано правительство из несоциалистических партий (Консервативная народная партия, либералы, Демократы центра и Христианская народная партия) во главе с П. Шлютером, который оставался на этом посту до 1993 года. Ему удалось провести ряд важных структурных экономических и социальных реформ, было создано свыше 200 тысяч новых рабочих мест. Однако рост безработицы не замедлился, вырос и внешний долг Дании. Только в 1993 году вновь начался экономический рост, обусловленный улучшением мировой конъюнктуры и началом добычи самой Данией нефти и газа в Северном море.
В сфере внешней политики партии правительственной коалиции выступали за ослабление военного противостояния в Центральной Европе и ядерное разоружение. На референдуме 1986 года датчане поддержали предложения по реформированию общеевропейского рынка, а на выборах 1988 года высказались за продолжение членства Дании в НАТО. В условиях распада СССР и социалистической системы Дания оказала активную поддержку прибалтийским республикам, высказалась за скорейшую интеграцию бывших социалистических государств Восточной Европы в ЕС. После прихода к власти в 1994 года коалиционного правительства во главе с социал-демократом П. Нюруп-Расмуссеном Дания направила свои подразделения в состав миротворческого контингента на Балканах. Маастрихтский договор в июне 1992 года не получил поддержки на референдуме в Дании (против высказалось 50,7% голосовавших), но при повторном голосовании в мае 1993 года он был одобрен (56,8%) с определёнными оговорками. В 1998 году на референдуме датчане проголосовали за Амстердамский договор, углублявший европейскую интеграцию, но в 2000 году отказались ввести в Дании общеевропейскую валюту (евро).
В начале 2000-х годов экономика Дании продолжила поступательное развитие, хотя и испытывала трудности, связанные с повышением цен на энергоносители. Как и другие страны Европы, Дания стоит перед необходимостью решения проблем, связанных с иммиграцией из развивающихся стран.
Хозяйство.
Дания относится к группе малых высокоразвитых европейских государств со стабильно развивающейся экономикой. Объём ВВП 188,1 миллиардов долларов (по паритету покупательной способности, 2005; около 0,6% ВВП всех стран мира); в расчёте на душу населения (34600 долларов) Дания занимает 7-е место в мире (по данным МВФ) и 3-е место среди стран ЕС (после Люксембурга и Ирландии). Индекс человеческого развития 0,941 (2003; 14-е место среди 177 стран мира). Рост реального ВВП 2,6% (2006, оценка; 3,1% в 2005).
Структура экономики характерна для самых передовых постиндустриальных государств: 74,7% ВВП создаётся в сфере услуг (2004; 59,3% в 1970 году), 22,4% - в промышленности и строительстве (соответственно 34,7%), сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве 2,9% (11,4%). Дания активно участвует в международных экономических связях; внутренний рынок невелик. Промышленность располагает рядом специализированных наукоёмких производств (энергетические, фармацевтические, био- и информационные технологии и др.). Высокоэффективное сельское хозяйство остаётся одним из ключевых секторов экономики и важным источником экспортных поступлений. Дания - крупная рыболовная держава, занимает 12-е место в мире по тоннажу морского торгового флота (2003).
В Дании одна из самых передовых систем социального обеспечения в Европе: социальные расходы составляют 31,3% ВВП (2003; 8223 евро на душу населения в год; различные виды выплат получают около 1/4 датчан). Инновационная ориентация развития всё теснее переплетается с экологической. Расходы на НИОКР (2,6% ВВП в 2003; 1% в 1981 году) растут опережающими темпами по сравнению с ростом ВВП и промышленного производства; значительная часть прибыли компаний направляется в исследовательский сектор. Важное значение придаётся развитию и быстрому внедрению энергосберегающих (с 1980-х годах потребление электроэнергии остаётся практически неизменным) и природоохранных (в т. ч. направленных на улучшение экологической обстановки) технологий. Международные позиции страны очень сильны в таких областях, как ветроэнергетика, очистка воды, почв, переработка отходов.
Промышленность. За 1990-2004 годы объёмы производства промышленной продукции возросли на 21%; особенно быстро развивались новые высокотехнологичные производства. Рост промышленного производства в 2005 году составил 1,6%. На отрасли обрабатывающей промышленности приходится 17% ВВП (2005; около 19% в 1980 году) и 14% всех работающих (19% в 1983 году). Из столичного региона производства всё больше переводят в западные регионы страны (остров Фюн, полуостров Ютландия; в начале XXI века здесь располагается уже около 2/3 производственных компаний); Копенгаген и датская часть региона Эресунн, близ границы со Швецией, остаются главным районом концентрации высокотехнологичных производств (электронные, телекоммуникационные комплексы).
Преобладают мелкие и средние предприятия (91% общего числа, 2005), производящие широкую номенклатуру изделий. Значительная часть производств ориентирована на экспорт (около 58%, 2005). По стоимости экспорта товаров на душу населения (17599 долларов в 2006) Дания входит в десятку мировых лидеров. Наиболее высока доля экспортируемой продукции в химической промышленности (до 85%, включая фармацевтическую), машиностроении (в среднем 75%), мебельной (около 63%), пищевой (свыше 55%) и лёгкой (свыше 55%) отраслях.
На добычу минерального сырья приходится 9,2% стоимости продаж в промышленности (2005). До начала 1970-х годов Дания располагала собственным сырьём лишь для производства строительных материалов (песок, мел, известняк, гравий) и стекольно-фаянсовой промышленности (глина). В конце 1960-х годов в датском секторе Северного моря были обнаружены месторождения нефти и газа. Разработка начата в 1972 году, самообеспеченность этими видами сырья достигнута к 1997 году. Добыча нефти (22,6 миллиона тонн в 2004 году; 21,9 миллиона тонн в 2005 году; на начало 2005 года разведанные запасы в датском секторе 268 миллионов тонн), природного газа (8,9 миллиардов м3 в 2004; 9,2 млрд. м3 в 2005; запасы 132 млрд. м3). Разрабатываются месторождения Дан, Горм и др. (всего 19; ок. 50 платформ и около 280 скважин). Около 80% добычи (15 месторождений) приходится на консорциум DUC («Dansk Undergrunds Consortium»; в его составе - 10 компаний, в т. ч. «Shell» - 36,4% добычи, «Mærsk Olie og Gas A/S», входит в «A. P. Møller- Mærsk Grouppen» - 30,9%, «Texaco» - 11,9%), около 8% - государственный концерн «DONG Energy» (3 месторождения; монополист в области транспортировки, хранения и распределения газа), около 6% - «Hess Corporation». Добыча энергоресурсов превышает внутреннее потребление. Дания является нетто-экспортёром нефти и природного газа. Экспорт нефти 14,9 миллионов м3 (2004; в т. ч. в Швецию 39%, Нидерланды 25%, Финляндию около 10%, а также во Францию, Германию), газа 5,2 миллиардов м3 [в т. ч. в Германию 43%, Нидерланды (с 2004 года; 40%), Швецию (17%)]. Экспорт природного газа в 2005 году впервые превысил внутреннее потребление. Потребности в угле полностью удовлетворяются за счёт импорта (ежегодно ввозится ок.оло 9 миллионов тонн, в основном из ЮАР, Колумбии, России, Польши). Нефтеперерабатывающие предприятия расположены в городах Фредерисия и Стигснес.
Установленная мощность электростанций около 10 тысяч МВт (2004). Произ-во электроэнергии 38,4 миллиардов кВт·ч, потребление 31,7 миллиард кВт·ч (2004). 83% производства приходится на ТЭС (крупнейшая - «Ansted», в Южной Ютландии, у фьорда Обенро, работает на угле), 17% - на нетрадиционные источники. Дания экспортирует электроэнергию (свыше 7% производства) в Германию и Норвегию; одновременно импортирует её из Швеции. Производство электроэнергии в западных районах страны (полуостров Ютландия, остров Фюн и прилегающие острова) контролирует компания ELSAM, в восточных районах (острова Зеландия, Фальстер и Лолланн) - «Energi E2» (обе компании входят в структуру «DONG Energy», на которую приходится около 80% выработки электроэнергии). Большинство ТЭС рассчитаны на использование различных видов топлива; в целом потребление нефти и угля постепенно сокращается, газа - возрастает. Дания, по сравнению с другими Скандинавскими странами, в большей степени ориентирована на развитие экологически чистых видов генерирования тепло- и электроэнергии. Доля энергии, вырабатываемой за счёт возобновляемых источников (в т. ч. ветроэнергетические установки, сжигание и переработка отходов, биомасса), растёт в общем произ-ве и потреблении (14,2% в 2004 году; 6,4% в 1990 году). Дания занимает одно из ведущих мест в мире в практическом использовании энергии ветра. Ветропарк «Horns Rev» (в Северном море, в 14-20 км от побережья, напротив мыса Блованнс-Хук; мощность 160 MВт) - крупнейший в мире; другие - «Nysted» (в 10 км к югу от острова Лолланн), «Samsø» (в 3,5 км от острова Самсё), «Middelgrunden» (к востоку от Копенгагена, в 2 км от побережья), «Tunø Knob» (к югу от Орхуса, между побережьем Ютландии и островом Тунё), «Vindeby» (к северу от острова Лолланн). Активно внедряются разработки в области использования биотоплива (близ города Хольстебро, на западе Ютландии, строится одно из крупнейших в мире предприятий по выработке энергии из сельскохозяйственных отходов и осадка, остающегося после очистки воды, 2006), энергии морской волны (испытательная станция в районе фьорда Ниссум-Бреднинг на северо-западе Ютландии), солнечной энергии.
Металлургия (включая металлообработку; 7,4% стоимости продаж) базируется на использовании импортного сырья. Крупнейшее предприятие - комбинат сталепрокатной компании «DanSteel A/S» (город Фредериксверк; принадлежит российской компании «Новолипецкий металлургический комбинат»; производство стального листа 432 тысяч тонн, 2005).
На машиностроение (включая производство электронных изделий и транспортных средств) приходится 25% продаж промышленной продукции. Позиции Дании традиционно сильны в производстве судов, энергетического и холодильного оборудования, электротехнической продукции, оборудования для пищевой промышленности, медицинских приборов и инструментов, отраслей телекоммуникационного комплекса. Судостроение с конца XX века переживает кризис; доля Дании в мировом производстве судов сократилась до 0,8% в 2004 году (3% в 1980 году). Значительная часть продукции составляют экспортные заказы (суда различных типов и тоннажа). Центры судостроения и судоремонта - Копенгаген, Ольборг. Основные судостроительные мощности принадлежат «A.P. Møller- Mærsk Grouppen». Верфь «Odense Staalskibsværft Gruppen» в Оденсе - самая крупная в Дании; здесь строятся суда-контейнеровозы (в т. ч. способные перевозить до 4 тысяч контейнеров ДФЭ; в 2006 году построен крупнейший в мире контейнеровоз «Emma Mærsk» - 11 тысяч контейнеров ДФЭ), кабелеукладчики, танкеры, буксиры. Производством контейнеров занимается «Mærsk Container A/S». С верфями связаны заводы, выпускающие двигатели (в т. ч. судовые дизели), насосы, радиостанции, радарные устройства и другие виды судового оборудования.
В производстве энергетического оборудования и технологий выделяются концерны «Grundfos A/S» (ведущий производитель насосного оборудования - всего около 10 миллионов насосов в год, а также электромоторов и электронного оборудования к ним, оборудования для систем водоснабжения и водоочистки, отопления, кондиционирования, водоочистки и др.) и «Danfoss A/S» (компрессоры для бытовых и промышленных установок, теплоснабжения и кондиционирования; контрольные устройства для систем теплоснабжения, крупных холодильных установок, производственных линий; дочерняя компания «Danfoss Aquaz A/S» занимается доработкой и производством мембранных технологий, позволяющих получать чистую питьевую воду из морской и любой другой воды, непригодной для питья). Дания, наряду с США и Германией, входит в число мировых лидеров по производству оборудования и технологий в области ветроэнергетики. Крупнейшие производители турбин для ветровых установок - компании «Vestas Wind Systems A/S» (в 2004 году приобрела компанию «NEG Micon A/S»; около 28% мирового производства в 2005 году), «Siemens Wind Power A/S» (около 5%) и «LM Glasfiber A/S». Около 90% турбин экспортируется, преимущественно в страны Европы. Фирма «MAN Diesel A/S» (Копенгаген; подразделение германского концерна MAN AG) выпускает дизели различного назначения, в т. ч. для крупных судов.
Ведущие производители холодильного оборудования - компании «Vestfrost» (Эсбьерг; принадлежит «Esbjerg Group»), «Gram A/S» (принадлежит польской компании «Amica»; в т. ч. установки для кондитерской промышленности, производства мороженого, кондиционеры). Датские компании занимают заметное место на мировом рынке медицинского приборов и материалов. Наиболее известны компании «GN ReSound» (в составе «GN Store Nord»; около 25% мирового производства слуховых аппаратов; выпускает также диагностическое оборудование и др.) и «Coloplast» - один из мировых лидеров по производству высококачественных перевязочных материалов и другой медицинской продукции.
Дания имеет давние традиции в произ-ве оборудования для пищевой промышленности, особенно для переработки молока. Около 75% этой продукции приходится на концерн «Anhydro Group» (в т. ч. проектирование и поставки молочных заводов «под ключ»; выпуск оборудования для производства сыров, пива, соков, детского питания и др.; окодо 80% продукции экспортируется); среди других - «Alfa Laval Copenhagen» и «Alfa Laval Nordic» (дочерние компании шведского концерна «Alfa Laval»), «Niro» (оборудование по производству порошков, сушилки, абсорберы, грануляторы, фильтры). Сохраняются традиционные производства оборудования для сельского хозяйства (электродоилки и др.), переработки мяса и рыбы, производства лаков, красок, цемента.
Среди датских производителей электронной продукции выделяются группа компаний «GN Store Nord» (один из мировых лидеров на рынке персональных средств связи; её подразделения «GN Mobile A/S» и «GN Netcom A/S» входят в число ведущих в мире разработчиков и производителей в области беспроводных телекоммуникаций) и фирма «Bang & Olufsen» (бытовая аудио- и видеотехника, акустические системы, телефоны и др.). Крупнейшие компании по произ-ву военной техники и комплектующих - «Terma A/S» (штаб-квартира - в Люструпе, близ Орхуса; высокотехнологичные компоненты, в т. ч. радарные системы, системы радиоэлектронной защиты для военных самолётов и вертолётов, оборудование для применения в космосе, компоненты для гражданских воздушных судов, командное и контрольное оборудование для сухопутных войск, ВВС и ВМС; 87% оборота фирмы приходится на зарубежные контракты), «GPV Printca A/S» (электронные компоненты для военной техники и космических кораблей), «Systematic Software Engineering» (командные и контрольные системы для военныхнужд).
Химическая промышленность (17,8% стоимости продаж, включая фармацевтическую) не отличается широким ассортиментом выпускаемой продукции, но по уровню отдельных производств Дания заметно выделяется в Европе. Компания «Haldor Topsøe A/S» - крупный поставщик серной кислоты (около 25% мирового производства; разработала технологию её безотходного производства), «Lego Group» - пластмасс (в т. ч. для детских конструкторов «Lego»), «Superfos» - пластмассовой штампованной упаковки (в т. ч. для фармацевтических товаров), группа компаний «Cheminova A/S» - средств защиты растений. Традиционно производятся лаки и краски (в т. ч. для судов). Фармацевтическая отрасль (занято около 18 тысяч человек, 2004) - одна из ведущих и быстро развивающихся: за 1995-2005 годы объём продукции вырос более чем в 2,5 раза. С 1980-х годов производство развивается на основе биотехнологических методов (в основном в датско-шведском приграничном районе). Ведущий фармацевтический концерн «Novo Nordisk» (22-е место среди фармацевтических компаний мира; в Дании свыше 11 тысяч занятых) - мировой лидер в производстве инсулина (около 50% мирового; выпускает также промышленные энзимы, препараты гормонозаменяющей терапии, ветеринарные и гематологические, антибиотики, витамины, различные диагностические средства). Основная продукция компании «H. Lundbeck A/S» - препараты для лечения психических заболеваний и болезней центральной нервной системы, антидепрессанты и болеутоляющие средства. Бо́льшую часть датского фармацевтического экспорта составляют инсулин (40%), другие гормоны (20%), витаминные препараты (10%), антибиотики (6%). Основные покупатели - Германия, Швеция, Великобритания, Бельгия, Нидерланды и Ирландия (свыше 60% экспорта).
В деревообрабатывающей и мебельной промышленности (включая целлюлозно-бумажную, 13,5% стоимости продаж) занято около 20 тысяч работающих, действует более 500 компаний. Предприятия в основном небольшие, располагают незначительными производственными мощностями. Крупные специализированные предприятия принадлежат компании «Junckers Industrier» (различные виды паркета, досок для полов, столешниц и др.) и мебельному концерну «Fritz Hansen A/S». Из-за высоких издержек производства древесина вывозится для обработки в страны Восточной Европы (в т. ч. в страны Балтии, где техническая оснащённость предприятий выше) и Азии. Дания традиционно импортирует древесину из Швеции и Финляндии.
На текстильную, швейную и кожевенную промышленность приходится около 1,6% стоимости продаж. Среди Скандинавских стран Дания лидирует по производству модной одежды. Предприятия отрасли (в основном небольшие, 25-100 работающих) сосредоточены в центральной и западной Ютландии, основной центр - Рингкёбинг, др. центры - Вайле, Копенгаген и Ольборг. На три крупнейших концерна - «Bestseller A/S» (бренды Vero Moda, Jack&Jones, TDK, O· N· L· Y и др.), «BTX Group» (B-Young, Cero, Erla, Freeze, Signature, Wiki, 4You, Blend of America, Kabooki, а также предметы интерьера и домашнего текстиля) и «IC Company» (MEXX, InWear, Matinique и др.) - приходится 75% датского экспорта одежды. Большинство фирм по дизайну размещены в Дании; ряд компаний переводят предприятия по пошиву и упаковке изделий в страны Восточной Европы (в основном в Польшу, Украину), Индию, Китай, Турцию. Экспорт готовой одежды (2,4 миллиарда долларов, 2005; в основном в Германию, Швецию, Норвегию) возрастает, текстильных изделий - сокращается. Датская компания «Ecco» - один из известных и крупных производителей обуви (всего около 13 миллионов пар, 2005). Традиционное производство столовой посуды («Royal Porcelain Factory» в Копенгагене) и предметов интерьера.
Развита пищевая промышленность (22,4% стоимости продаж); по производству продуктов питания Дания занимает 5-6-е место в ЕС (1-е место по производству на душу населения). Дания - один из крупных экспортёров свинины (около 17% мирового экспорта), бекона и ветчины (22%), а также сыров (производство 355 тысяч тонн, экспорт 258 тысяч тонн, 4-е место в мире; 2005), сливочного масла (соответственно 44 тысяч тонн и 76 тысяч тонн), сухого молока и другой молочной продукции. Лидирующие позиции принадлежат датско-шведскому концерну «Arla Foods» (крупнейший в ЕС экспортёр молочной продукции, в т. ч. сыров), концерну «Danish Crown AmbA» (европейский лидер по производству свинины и изделий из неё, в т. ч. известного датского бекона; в составе концерна мясоперерабатывающие заводы «Steff Houlberg» и «Tulip») и компании «Danisco A/S» (крупный мировой производитель различных добавок, используемых в пищевой промышленности: сахарозаменители, стабилизаторы, ароматизаторы, биоконсерваторы, эмульгаторы, красители и др.). Действуют 80 пивоваренных предприятий (2006); ведущие производители - «Carlsberg А/С» (одна из крупнейших в мире пивоваренных компаний, производит и продаёт 8,3 миллиардов литров пива в год; наиболее известные марки «Carlsberg», «Tuborg»), «Royal Unibrew» (марки «Faxe», «Ceres») и «Harboes Bryggeri A/S». Производство кондитерских изделий («DanCake», «Anton Berg»), жевательной резинки «Стиморол» и «Дирол» («GumLink A/S»), фруктовых консервов. Предприятия отрасли (молочные, мясоконсервные, мукомольные, хлебопекарные, пивоваренные, консервные, кондитерские, табачные и др.) размещены на территории страны достаточно равномерно. Большая часть сахарных заводов расположена в районах посевов сахарной свёклы (на юго-востоке Дании), рыбоконсервных - на западе и севере Ютландии.
Сельское хозяйство. Высокоинтенсивное и высокопродуктивное сельское хозяйство - один из ключевых секторов экономики страны. Объём производства аграрной (в основном животноводческой) продукции почти в 3 раза превышает внутренние потребности, около 2/3 продукции вывозится. В сельскохозяйственном производстве занято 90 тысяч человек (из них около 25 тысяч человек - наёмные работники, 2004); всего в отраслях аграрного сектора (с учётом занятых в первичной переработке, транспортировке и складировании продукции) - до 200 тысяч человек. Основа сельскохозяйственного производства - семейная ферма. Средний размер ферм 58 га (выше среднего по ЕС). Продолжается углубление отраслевой специализации, укрупнение хозяйств (всего 45,6 тысяч в 2004 году; 57,8 тысяч в 2000 году) и предприятий, обслуживающих фермеров и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. Мелкие (до 30 га) фермы составляют 49% общего числа хозяйств (2004; 65% в 1985 году), им принадлежит 12% обрабатываемых земель (31% в 1985 году). На долю крупных (более 50 га; 37% числа хозяйств в 2004 году; 15% в 1985 году) приходится 79% земель (43% в 1985 году). Около 60% всех хозяйств - животноводческие (из них только 6% - многоотраслевые, одновременно занимаются разведением свиней и крупного рогатого скота; 70% в 1968 году), 40% специализируются на продукции растениеводства. В аграрном секторе действуют около 300 кооперативных обществ, союзов, предприятий и ассоциаций, сформированных фермерами. Кооперативы занимаются закупкой и сбытом продукции, ремонтом сельскохозяйственной техники и др.
Высокий уровень технологии и агротехники достигается за счёт применения самых передовых методов ведения сельского хозяйства, все стадии производства и переработки продукции механизированы и автоматизированы. Потребление минеральных удобрений сокращается (354,5 тысяч тонн в 2000 году; 286,8 тысяч тонн в 2004 году). Быстро расширяется внедрение экологически чистых технологий (7% общего числа ферм, около 6% обрабатываемых земель в 2004 году; соответственно 1% и 0,5% в 1991 году).
Экспорт продукции датского АПК 9,6 миллиардов долларов (в т. ч. свинина 4,65 миллиардов долларов, молочные продукты 1,8 миллиарда долларов, пушнина 0,67 миллиарда долларов, 2005). Основные покупатели - Германия, Великобритания, Япония и Швеция; быстро растёт экспорт аграрной продукции в страны Восточной Европы.
Ведущая отрасль сельского хозяйства - животноводство (65,5% стоимости аграрной продукции, 2004). Наиболее развиты свиноводство и молочное скотоводство: на мясо и живой скот приходится 60,2% стоимости продукции отрасли (в т. ч. свинина около 50%), молоко 29,4%. Преобладают крупные специализированные свиноводческие хозяйства (в среднем 1200 голов в 2004 году; 150 голов в 1985 году). Поголовье свиней 13,5 миллионов (2005; 10 миллионов в 1980 году), в основном высокопродуктивной породы ландрас. Дания занимает 6-е место в мире по производству свинины (около 2 миллионов кг в 2004 году), одно из первых мест по экспорту (свыше 1,6 миллиона кг), 1-е место в Европе по потреблению и экспорту свинины на душу населения. В 2004 году на убой пошло 22,9 миллиона голов; вывезено на убой в другие страны (в основном в Германию) около 230 тысяч свиней и 1,9 миллиона поросят. Традиционно развито промышленное птицеводство (17,5 миллионов кур. 2005). Поголовье крупного рогатого скота (около 2 миллионов в 2000 году; производство говядины и телятины 145 тысяч тонн в 2005 году) уменьшается, в т. ч. из-за растущей конкуренции с поставщиками говядины из Южной Америки. Преобладают высокопродуктивные породы: красная датская, чёрно-пёстрая и джерсийская. Основной район молочного скотоводства - Ютландия. Производство молока (4,58 миллионов тонн в 2005 году; средний надой на 1 корову 8157 кг) с середины 1980-х годов ограничено квотами ЕС; к 2005 году поголовье молочного стада сократилось на 1/3. Молоко перерабатывается на крупных молокозаводах, принадлежащих фермерским кооперативным объединениям. 8,3% стоимости продукции животноводства приходится на пушнину. Клеточное звероводство (насчитывается 1786 ферм по разведению норки) развивается преимущественно на базе использования рыбных отходов. Дания - один из лидеров по производству шкурок норки (12,9 миллионов в 2004 году) и их экспорту (около 40% мирового производства). Копенгагенский пушной аукцион (Kopenhagen Fur) - крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире (проводит 5 аукционов в год, на каждом продаётся 2-3 миллиона шкурок норки).
Растениеводство (34,5% стоимости аграрной продукции, 2004) в значительной степени подчинено нуждам животноводства: площади под кормовыми культурами и сеяными травами превышают площади под продовольственными культурами. В структуре обрабатываемых угодий (всего 2645,3 тысяч га, около 65% территории страны) на зерновые культуры (кормовые и продовольственные) приходится 56,2%, на травы и зелёные корма - 30,3%, корнеплоды (в т. ч. картофель, сахарная и кормовая свёкла) - 3,6%, овощи, фрукты и ягоды - 0,8%. Главные направления отрасли - производство продуктов питания (включая картофель для потребления в пищу и переработки в муку, овощи, фрукты и ягоды, а также сахарная свёкла для производства сахара и др.), кормов для скота, цветов и декоративных растений.
Основные зерновые культуры (дают 37,5% стоимости продукции отрасли) - ячмень (используется для откорма свиней и производства пива) и пшеница; выращивают также рожь, овёс. На кормовые культуры (свёкла, травы и другие зелёные корма, в т. ч. кукуруза, люцерна, клевер) приходится 18% стоимости продукции растениеводства, на цветы, декоративные горшечные (в т. ч. кактусы) и другие (включая новогодние ели) растения - 15,9%, овощи, фрукты и ягоды - 6,8%, картофель - 5,4%, сахарную свёклу - 5%, семена - 4,5% (2004). Дания - крупный мировой экспортёр семян (в т. ч. луговых трав - клевера, райграса и др., сахарной свёклы, картофеля). Средняя урожайность культур высокая (ц/га, 2005): зерновые 61 (в т. ч. озимые сорта пшеницы 72, ячменя 60, овса 47, ржи 50), картофель 350, сахарная свёкла 587. Сбор (тысяч тонн. 2005): зерновые 9239, в т. ч. пшеница 4829, ячмень 3794; рапс (основная масличная культура) 341; картофель 1587, в т. ч. семенной 144, для производства муки 891, продовольственный 552; сахарная свёкла 2757, кормовая свёкла 377; травы и зелёные корма 21630, в т. ч. кукуруза 4606, травы и зелёные корма в севообороте 10958. Рожь и овёс выращивают преимущественно в западных, северных и центральных районах Ютландии, ячмень - равномерно по всей стране, пшеницу (в основном озимую) - на плодородных землях островов Датского архипелага и на востоке Ютландии. Сахарную свёклу возделывают в основном на юго-востоке страны (острова Лолланн, Фальстер, Мён, Зеландия, юг острова Фюн). Картофель (продовольственные сорта) выращивают практически повсеместно, но около 4/5 сбора приходится на центральные районы Ютландии. Садоводство (преобладают яблони) развито главным образом на островах Датского архипелага; плоды и ягоды (в основном клубника) используются преимущественно для производства фруктовых консервов; из овощных культур преобладают помидоры, морковь, сельдерей. В тепличных хозяйствах (общая площадь около 500 га) выращивают цветы и декоративные растения, овощи, ягоды, грибы. Большая часть садов, огородов и тепличных хозяйств находятся близ крупных городов (Копенгагена, Орхуса, Ольборга).
В прибрежных водах (главным образом в Северном море, 74% улова) ведётся лов рыбы; в реках и озёрах на аквафермах разводят радужную форель, угря, сёмгу, лосося. Всего в рыбной отрасли занято около 13 тысяч человек и зарегистрировано 4058 предприятий (в т. ч. рыболовецких - 3363, по рыборазведению - 458, рыбоперерабатывающих - 237), из них к крупным относятся 250 рыболовецких и 50 предприятий по переработке рыбы с общим числом занятых около 10 тысяч человек (2004). Рыболовный флот насчитывает 3420 судов (свыше 70% - небольшие суда длиной менее 10 м). Общий улов морской рыбы около 1 миллиона тонн (2005; 1,5 миллиона тонн в 2000 году; 1,9 миллиона тонн в 1995 году), в основном сельдь, килька, макрель, камбала, треска. Около 70% улова перерабатывается в рыбную муку и рыбий жир. Крупнейшие рыболовные порты - Хиртсхальс, Тюборён, Скаген, Ханстхольм, Эсбьерг. Комплексный подход к развитию рыбной промышленности, использование новейших технологий и выпуск высококачественной готовой к потреблению продукции позволили Дании войти в десятку крупнейших рыбоперерабатывающих стран мира. По экспорту продукции рыболовства и рыборазведения (около 1 миллиона тонн в год, без рыбных консервов) Дания занимает 3-е место в мире. Для обеспечения постоянной загрузки наземных перерабатывающих мощностей Дания импортирует рыбу и морепродукты.
Лесное хозяйство в Дании, в отличие от других Скандинавских стран, не развито. Леса занимают около 12% территории страны (свыше 63% - хвойные породы). В развитии лесного хозяйства наибольшее значение имеет не заготовка древесины, а лесовосстановление, сохранение лесного фонда страны и поддержание качественного состава лесов. Площади под лесопосадками постоянно увеличиваются (41% лесных насаждений - ельник).
Сфера услуг. Крупнейший и наиболее динамично развивающийся сектор датской экономики; его доля неуклонно растёт в структуре ВВП и занятости. Важнейшая отрасль - финансовые и деловые услуги. В секторе деловых услуг (93 тысяч занятых, 2004) наиболее высокие темпы роста отмечаются в сегменте информационно-компьютерных технологий (переработка информации, компьютерное программное обеспечение и т. д.). В 2004 году датские компании затратили на приобретение новых информационных технологий 4,7 миллиардов долларов; в финансовом секторе доля расходов составила 41% от общих по стране, промышленности - 23%, на транспорте - 21%, в торговле, других секторах сферы услуг и строительстве - 15%. Дания входит в пятёрку мировых лидеров по обеспеченности населения компьютерами, Интернетом и мобильной связью. Среди датских предприятий и организаций доступ в Интернет имеют 97%, собственный веб-сайт - 82% (2005). Количество мобильных телефонов (5,2 миллионов в 2004 году) превышает число стационарных (3,5 миллионов). В 2004 году мобильные телефоны имели 92% датских семей (68% в 2000 году), домашние компьютеры - 84% (66%), с доступом в Интернет - 73% (46%). Крупнейший в стране провайдер телекоммуникационных услуг - компания TDK А/S (приватизирована в 1998 году).
Развит также сектор так назваемых предпринимательских и посреднических услуг (в основном инженерные, в области строительства, транспорта, энергетики, компьютерных технологий, а также аудиторские, бухгалтерские, лизинговые, обеспечение безопасности, менеджмент-услуги, маркетинг и реклама). Ведущие инженерно-консалтинговые компании - «Carl Bro» (в 2006 году вошла в состав нидерландской «Grontmij»; после объединения - одна из крупнейших инжиниринговых компаний в Европе), «Ramboll Denmark» (в составе «Ramboll Group»), COWI. В секторе финансовых услуг важнейшее место принадлежит сети банковско-кредитных учреждений (всего 548, из них 176 банков, в т. ч. 18 иностранных; 2003). Главную роль играет банковская группа «Danske Bank A/S» (доля на рынке банковских услуг 48%; занимается также страхованием, торговлей недвижимостью, лизингом и т. д.); другой крупный участник финансового рынка Дании - датско-шведско-финско-норвежская банковская группа «Nordea». На рынке ценных бумаг основной являются Копенгагенская фондовая и фьючерсная биржа (единственная в Дании) и Датский центр ценных бумаг.
Один из приоритетов датской социально-экономической политики - развитие науки, технологии и инноваций. Сфера НИОКР финансируется (2,6% ВВП в 2003 году) лучше, чем в среднем по ЕС (1,9%). Около 69% в структуре расходов на НИОКР приходится на инвестиции частных фирм. Крупная приграничная датско-шведская зона инновационного развития (район Копенгагена - область Сконе) - «Medicon Vally» (по аналогии с американской «Silicоn Valley» в Калифорнии; площадь 100 км2, свыше 150 компаний и фирм; 5 действующих и 2 строящихся парка науки; 12 университетов, 26 госпиталей и др.; в лабораториях занято свыше 5 тысяч человек, на предприятиях свыше 40 тысяч; 2004) специализируется на развитии биотехнологий, фармацевтики, отраслей информационного комплекса; занимает одно из первых мест в мире по количеству изобретений в области биотехнологий, нашедших коммерческое применение.
Транспорт. Дания - стратегический транспортный узел между странами Центральной и Северной Европы, обслуживает часть трансъевропейских перевозок. Создана комбинированная система наземного и морского сообщения: острова на наиболее оживлённых направлениях соединены тоннельно-мостовыми сооружениями. Мосты через проливы Малый Бельт и Большой Бельт связывают Ютландию с островами Фюн и Зеландия. Строительство путепровода через пролив Эресунн (Зунд), соединившего Копенгаген и Мальмё (Швеция; 2000; общая длина 15,8 км, один из самых протяжённых в Европе), завершило создание непрерывного авто- и железнодорожного коридора из стран Скандинавии в Германию. Обсуждается (начало 2007 года) один из крупных транспортных проектов ЕС - автомобильный и железнодорожный мост через пролив Фемарн-Бельт (Рёдбю - Путтгарден, Германия, длина 20 км); к 2010 году планируется завершение проекта «Северный треугольник» (скоростное железнодорожное сообщение Копенгаген - Осло - Стокгольм). Большое значение имеет обслуживание паромных линий со Швецией (Хельсингёр - Хельсингборг; Фредериксхавн - Гётеборг; Грено - Варберг), Норвегией (Ханстхольм - Берген; Хиртсхальс - Кристиансанн) и Германией (Рёдбю - Путтгарден, Гесер - Росток). Паромами перевозится 19,9 миллионов тонн грузов (в основном между Данией и Швецией); с открытием моста через проливЭресунн (Зунд) объём грузовых паромных перевозок снизился. Около 75% внешних грузоперевозок приходится на морской, около 17% - на автомобильный, около 8% - на железнодорожный транспорт. Наиболее интенсивные грузовые перевозки связывают Данию со Швецией, Германией и Норвегией. Большая часть перевозок грузов и пассажиров внутри страны осуществляется автомобильным транспортом. Протяжённость автодорог 72257 км, из них 1032 км - скоростные автомагистрали (2005). Автопарк насчитывает 2621,9 тысяч транспортных средств (в т. ч. 75% - легковые автомобили); на 1000 семей приходится 674 легковых автомобиля (2006). Хорошо развита система общественного транспорта.
Длина железных дорог 2644 км (электрифицировано около 1/4; 2005). Основные железнодорожные магистрали начинаются в Копенгагене: одна продолжается к югу (через остров Зеландия к островам Фальстер и Лолланн, далее паромная переправа в Германию), другая (через острова Зеландия и Фюн) - в Ютландию. Большую часть сети эксплуатирует государственная компания DSB; 449 км путей обслуживают частные компании.
Морской флот осуществляет около 75% внешнеторговых грузоперевозок и около 1/5 внутренних. Под датским флагом ходят 293 морских торговых судна (свыше 1000 рег. бр.-т каждое) общим тоннажем 8,1 миллионов рег. бр.-т (2006; в т. ч. контейнеровозы свыше 4,4 миллионов рег. бр.-т, танкеры около 1,9 миллионов рег. бр.-т); под флагами других стран - 409 морских торговых судов, принадлежащих датским судовладельцам. В конце XX - начале XXI веков быстрыми темпами осуществляется переоснащение торгового флота: суда, находившиеся в эксплуатации свыше 10 лет, продаются или списываются на слом (суда до 10 лет составляют до 77% тоннажа). Действуют 118 портов и терминалов (общий грузооборот 87,6 миллионов тонн в 2004 году). Крупнейшим судовладельцем является конгломерат компаний «A. P. Møller-Mærsk Grouppen» (контролирует деятельность 40 морских контейнерных терминалов по всему миру); его подразделение «Mærsk Line» занимает доминирующее положение в мире по морским контейнерным перевозкам (парк включает свыше 500 контейнерных судов, свыше 1,4 миллиона морских контейнеров). Другая крупная судоходная компания - DFDS (преимущественно перевозки по Северному морю). Основные порты - Орхус (крупнейший контейнерный порт - около 2/3 национального грузооборота контейнеров; грузооборот 11,3 миллионов тонн и 876 тысяч контейнеров ДФЭ), Фредерисия (17,2 миллионов тонн грузов в 2004), Копенгаген (15 миллионов тонн), Оденсе, Ольборг. Регулярные перевозки пассажиров осуществляют 74 порта, крупнейшие - Хельсингёр (24% пассажирооборота) и Рёдбю (14%, 2004).
В Дании - 28 аэропортов с твёрдым покрытием взлётно-посадочной полосы, из них 10 осуществляют регулярные перевозки пассажиров. Крупнейшие международные аэропорты - Каструп в Копенгагене (около 19 миллионов пассажиров в 2004 году), Биллунн (к западу от Вайле), Орхус и Оденсе. Ведущий авиаперевозчик - шведско-датско-норвежская авиакомпания «SAS» (около 13 миллионов пассажиров в год).
Внешняя торговля. На Данию приходится около 1,1% мирового экспорта и 0,9% мирового импорта, что превышает долю страны в ВВП мира (0,6%). Объём внешнеторгового товарооборота 159,6 миллиардов долларов, в т. ч. экспорт составляет 84,95 миллиардов долларов, импорт - 74,69 миллиардов долларов (2005). В экспорте важное место занимает продукция машиностроения (в т. ч. оборудование для энергетики, пищевой промышленности, а также телекоммуникационное оборудование, средства связи, суда и др.), химическая и фармацевтическая промышленность, продовольствие (в т. ч. мясные и молочные продукты, рыба, зерно), энергоносители и др. Некоторые виды товаров имеют большой удельный вес в их мировом экспорте. Дания импортирует промышленное оборудование, автомобили, компьютерную технику и офисное оборудование, сырьё и полуфабрикаты для промышленности (в т. ч. металлы, пластмассы, целлюлозу и древесину), химикаты, корма для скота, потребительские товары, недостающие виды продовольствия (фрукты, овощи, кофе, чай и т. п.) и др. Около 70% стоимости экспорта и 72% импорта приходится на страны ЕС. Крупнейшие торговые партнёры: Германия (17,3% экспорта и 20,7% импорта), Швеция (соответственно 13,3% и 13,7%), Великобритания (9% и 6%), а также Нидерланды (5,2% и 6,6%), Норвегия (5,3% и 4,5%) и США (6,5% и 2,8%); всего на 10 ведущих партнёров приходится около 71% датского товарооборота. Быстро растёт товарооборот с Китаем (в основном за счёт увеличения импорта китайских товаров; всего около 1,3% датского экспорта и 4,8% импорта). На Россию приходится около 1,7% датского экспорта (главным образом машины и оборудование, мясные продукты, рыба и морепродукты, обувь и одежда, мебель, фармацевтические препараты, кондитерские изделия и др.) и 1,7% импорта (поставляются энергоносители - нефтепродукты, уголь, а также чёрные металлы, удобрения, древесина и др.).
Вооружённые силы.
Вооруженные силы (ВС) Дании состоят из Сухопутных войск (СВ), ВВС, ВМС (всего около 18 тысяч человек, 2006) и военизированной добровольной организации Хемверн (59,3 тысяч человек).
Верховным главнокомандующим ВС является глава государства (монарх). Основные вопросы военного строительства решают парламент и правительство. Руководит ВС министр обороны (гражданское лицо) через главнокомандующего ВС и командующего Хемверном. Главнокомандующий ВС осуществляет непосредственное руководство войсками через штаб обороны и командующих - оперативным командованием СВ, тактическим авиационным командованием, оперативным командованием ВМС.
В боевом составе СВ (10 тысяч человек): Датская механизированная дивизия, отдельная механизированная бригада быстрого реагирования, части и подразделения ПВО, артиллерии, разведки, связи, инженерные, тыла и разведывательных вертолётов. На вооружении СВ: около 240 танков, около 370 боевых бронированных машин, 405 артиллерийских орудий, 12 РСЗО, 140 ПУ ПТУР, 250 зенитных средств (в т. ч. 160 ПЗРК «Стингер»), 25 вертолётов (в т. ч. 12 боевых). ВВС (4,2 тысяч человек) состоят из 3 эскадрилий самолётов боевой авиации, транспортной эскадрильи, зенитного ракетного батальона (60 боевых самолётов; 36 ПУ ЗУР «Хок»). ВМС (3,8 тысяч человек) имеют 4 эскадры боевых кораблей и катеров (4 ПЛ, 7 фрегатов, 14 корветов, 7 боевых катеров и 20 вспомогательных судов). На территории Дании расположен штаб субрегионального командования ОВС НАТО «Северо-Восток» (город Каруп).
Комплектование ВС осуществляется на основе воинской повинности и по контракту. Продолжительность срочной службы рядового состава 4-10 месяцев, для некоторых категорий - 24 месяцев. Подготовка офицерского состава проводится в школах видов ВС, военной академии, военном колледже НАТО (Рим, Италия), в США, Великобритании, Германии. Резерв ВС составляет 64,9 тысяч человек, мобилизационные ресурсы - 1,3 миллиона человек, в т. ч. годных к военной службе - 1,1 миллионов человек.
Здравоохранение.
В Дании на 100 тысяч жителей приходится 370 врачей, 1036 лиц среднего медицинского персонала, 83 стоматолога, 49 фармацевтов, 22 акушерки (2002), больничных коек в стационарах - 400 (2003). Расходы на здравоохранение составляют 9% ВВП (бюджетное финансирование - 83%, частный сектор - 17%) (2003). Здравоохранение децентрализованное, общедоступное. Больничная помощь и общая врачебная практика бесплатные (оказание помощи и финансирование осуществляются на уровне графства). Муниципалитет обеспечивает работу патронажных сестёр и школьную медицину. Около 30% населения покупают дополнительную добровольную медицинскую страховку. Система здравоохранения ориентирована на здоровое питание, физическую активность, борьбу с курением, злоупотреблением алкоголем, избыточным весом, травматизмом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, остеопорозом, астмой и другими болезнями.
Основные причины смерти взрослого населения - рак (26%), сердечно-сосудистые заболевания (17%), бытовой травматизм (2000). Курорты: Силькеборг, Фанё и др.
Спорт.
В 1896 году в Копенгагене основано Объединение датских любительских спортивных федераций (ДИФ), которое со временем стало самой большой организацией любительского спорта в стране, объединив все любительские федерации и спортивные клубы. Со 2-й половины XX века в Дании - 3 национальные спортивные организации: Датская общественная федерация спорта (800 тысяч человек), Датская ассоциация спорта, представляющая страну в международных олимпийских федерациях (1600 тысяч человек), Датская ассоциация гимнастики и других видов спорта (около 1600 тысяч человек). Организации являются неправительственными и средства на своё содержание получают от проведения Датской национальной лотереи. В Дании имеются: спортивные центры (один на 2852 жителей), плавательные бассейны (на 14072 жителей), футбольные поля (на 1013 жителей) и теннисные корты (на 2878 жителей).
Наиболее популярные виды спорта: футбол, гандбол, гимнастика, бадминтон, гребля, велосипедный, парусный, стрельба из лука, боулинг, плавание, лёгкая атлетика, теннис, шахматы и др. В 1905 году основан Национальный олимпийский комитет Дании. Спортсмены Дании выступали на всех Олимпийских играх с 1896 года (за исключением 1904 года). Всего в 1896-2006 годах они завоевали 164 награды, в т. ч. 40 золотых, 61 серебряную и 63 бронзовые. Первым олимпийским чемпионом стал штангист В. Енсен в 1896 году. На Олимпийских зимних играх спортсмены Дании выступают с 1948 года и завоевали одну серебряную медаль (женская команда по кёрлингу в 1998 году).
Среди выдающихся спортсменов: яхтсмены - П. Эльвстрём (победитель Олимпийских игр в 1948, 1952, 1956 и 1960 годов и 12-кратный чемпион мира), О. Бирх (7-кратный победитель соревнований на «Золотой кубок» в 1963-1970 годах); Р. Вегер - многократная рекордсменка мира в плавании вольным стилем, чемпионка Европы (1938) в трёх дисциплинах; велосипедисты - В. Фальк-Хансен (чемпион Олимпийских игр и мира в 1928 году, чемпион мира среди профессионалов 1931 года) и Н. Фредборг (чемпион Олимпийских игр 1972 года и мира в 1967, 1968, 1970 годах); байдарочник Э. Хансен (чемпион Олимпийских игр 1960 года, мира в 1963 году и Европы в 1963 и 1965 годах). С конца 1910-х годов в Дании жил гроссмейстер А. Нимцович - претендент на мировое первенство, известный шахматный теоретик; гроссмейстер Б. Ларсен - один из сильнейших шахматистов мира в 1960-1970-х годов, участник матчей претендентов на первенство мира в 1966, 1969, 1972 годах. Одним из сильнейших бегунов мира на средние дистанции в 1990-х годах был принявший датское гражданство У. Кипкетер (родился в Кении) - чемпион мира (1995, 1997, 1999) в беге на 800 м. В 2001 году женский рейтинг ETBF (Европейской федерации боулинга) возглавляла датчанка Б. Лунд.
Женская сборная Дании по гандболу - победительница Олимпийских игр (1996 и 2004 годы) и чемпионата мира (1997). Мужская сборная Дании по футболу добилась успехов в крупнейших междунар.одных состязаниях: в 1908, 1912 и 1960 годах завоевала серебряные медали на Олимпийских играх, в 1964 и 1984 годах сборная Дании играла в полуфиналах чемпионатов Европы, а в 1992 году в финале чемпионата Европы победила сборную Германии. Сильнейшие клубы страны «Брондбю» и «Копенгаген» - неоднократные участники Лиги чемпионов.
В Дании проводятся крупные международные соревнования, в т. ч. чемпионаты мира по велосипедному спорту, гребле на байдарках и каноэ, конному и парусному спорту, спортивной гимнастике и др.; традиционные мужские теннисные турниры в Кольдинге, шахматные турниры в Копенгагене (1907, 1923, 1924, 1960, 1965 и с 1979 года); на центральном стадионе Копенгагена «Паркен» проводились финалы Кубка кубков (1994) и Кубка УЕФА (2000).
Образование. Учреждения науки и культуры.
Общее руководство всеми учебными заведениями осуществляет Минисерство образования; высшие учебные заведения подчиняются также Министерству науки, технологии и инноваций и Министерству культуры. Дошкольные учреждения находятся в ведении Министерства труда и социального обеспечения. В соответствии с Законом об образовании (2003) в 2004 году в Дании проведена реформа образования. Система образования включает дошкольные учреждения (ясли и детские сады), общие средние школы, гимназии, народные школы для взрослых, высшие учебные заведения. Обучение в школе начинается с 7 лет. Общее среднее образование даёт обязательная единая школа, которая состоит из 3 звеньев: одногодичного подготовительного класса, 9-летней основной школы и дополнительного 10-го класса для тех, кто собирается продолжать образование в гимназии (срок обучения 3 года) или на курсах по подготовке к поступлению в вуз (2 года). Параллельно с государственными школами функционируют частные школы и большое количество школ, которые лишь частично финансируются государством, - свободные школы, школы Р. Штайнера (смотри Вальдорфская педагогика), школы Монтессори и др. Действует также сеть профессионально-технических школ и училищ. В 2005 году 29 тысяч детей посещали ясли, 16 тысяч - детские сады, 88% детей школьного возраста обучались в государственных школах, 11% - в частных учебных заведениях, около 1% - дома.
В систему высшего профессионального образования Дании входят университеты, высшие школы экономики, бизнеса и иностранных языков, фармацевтические, библиотечные, педагогические и стоматологические колледжи и технические институты. Крупнейшие вузы Дании: в Копенгагене - университет (1479), Датская королевская академия изящных искусств (1754), Технический университет в Люнгбю (1829), Датская королевская академия музыки (1867); Университетский центр в Роскилле (1970), Королевский ветеринарный и сельскохозяйственный университет (1856) в Фредериксборге, университеты в Орхусе (1928), Оденсе (1964), Ольборге (1974), академии музыки в Оденсе (1929), Ольборге (1930), Эсбьерге (1946).
Научные исследования ведут: Датская королевская академия наук и литературы (1742) в Копенгагене, Датская академия технических наук (1937) в Люнгбю; свыше 120 научных обществ, ассоциаций и научно-исследовательских учреждений, в т. ч. Королевское сельскохозяйственное общество (1769), Общество поощрения естествознания (1824), Общество естественной истории (1833), Историческая ассоциация (1839), Лесное общество (1888); Метеорологический институт (1872), Институт астрономии, физики и геофизики имени Н. Бора (1920), NORDITA (Общескандинавский институт теоретической физики, 1957), обсерватория Ураниборг (1576). Крупнейшие библиотеки: Национальная библиотека (Королевская, основана в 1653 году), Морская библиотека (1765), Публичная библиотека (1885) - все в Копенгагене; университетские библиотеки в Орхусе (1902), Оденсе (1965). Свыше 100 музеев, в т. ч. в Копенгагене - Геологический музей (1772), Национальный музей (1807), Королевский арсенал (1838), Музей Торвальдсена (между 1839 и 1848 годами), Ботанический сад (1874), Естественно-исторический музей (1877), Музей декоративного искусства (1890), Театральный музей (1912); исторические музеи в Ольборге (1863), Фредериксборге (1878), Новая глиптотека Карлсберга (1888) в Копенгагене; Дом-музей Х.К. Андерсена в Оденсе.
Средства массовой информации.
Главное независимое информационное агентство Дании - Ritzaus Bureau I/S (1866), занимается сбором и распространением информации, работает в тесном контакте с агентством Рейтер и тремя скандинавскими информагентствами. Штаб-квартира находится в Копенгагене, редакции - в Орхусе, Брюсселе и Берлине.
Первая датская газета «Den danske Merkurius» вышла в 1666 году. Местная пресса появилась во 2-й половине XIX века. В 2006 году издавалось 35 газет, в т. ч. 7 общенациональных, 23 местных и 2 таблоида (8 из них имеют воскресные выпуски). Общий ежедневный тираж национальных газет составляет 767,3 тысяч экземпляров. Общенациональная газета «Berlingske Tidende» (издаётся в Копенгагене с 1749 года, с 1841 года выходит ежедневно; тираж 125 тысяч экземпляров в 2006) принадлежит датскому медиаконцерну «Det Berlingske Officin A/S», вошедшему в 2000 году в норвежский конгломерат «Orkla Media AS». С 1971 года выходит воскресный выпуск «Weekendavisen Berlingske Aften» (60 тысяч экземпляров в 2004 году). Газета «Morgenavisen Jyllands-Posten» - крупнейшая ежедневная газета Дании, издаётся тиражом 150 тысяч экземпляров, с 2003 года принадлежит АО «JP/Politikens Hus» (основано в 2003 году). Тому же издателю принадлежат газеты «Politiken» (выходит с 1.10.1884 года, тираж 190 тысяч экземпляров; имеет еженедельное приложение, тираж 5 тысяч экземпляров) и «Ekstra Bladet» (с 1904 года, 111 тысяч экземпляров ежедневно, 2005). Наиболее значительные местные газеты: «Fyens Stiftstidende», распространяемая на острове Фюн (с 1841 года, 60 тысяч экземпляров в будние дни и 80 тысяч экземпляров в выходные; принадлежит медиакомпании «Fyens Stiftstidende A/S»); «Flensborg Avis» (газета датского меньшинства в Шлезвиге), выходящая с 1869 года в городе Фленсбург на немецком и датском языках (тираж 7 тысяч экземпляров). 14 еженедельных и 19 ежемесячных журналов имеют общий тираж 1,9 миллиона экземпляров (1998). В 2001 году появился новый вид прессы - 37 бесплатных местных газет с общим еженедельным тиражом свыше 5 миллионов экземпляров (например, крупнейшее бесплатное международное издание, выходящее в Дании под названием «MetroXpress», принадлежит шведскому концерну «Metro International S.A.»).
Радиовещание с начала 1920-х годов. В 1925 году создано датское государственное радио - «Statsradiofonien», с 1959 года «Danmarks Radio» (DR), имеющее статус общественно-правовой организации. В 1925 году был образован радиосовет, контролируемый Министерством культуры, которому принадлежала монополия на радиовещание (c 1926 года). В 1964 году государственная монополия на радиовещание была отменена. В 2006 году DR имеет 6 программ, ведёт вещание на датском языке, один раз в неделю на гренландском и фарерском языках. С 1997 года коммерческое «Radio 2» ведёт вещание в общенациональном масштабе.
Телевидение с 1951 года, до 1988 года сохранялась государственная монополия на телевещание. DR имеет два телеканала: DR1 (информационные и общественно-политические программы), DR2 (с 1996 года; в основном культурные программы). Независимое от DR общественно-правовое телевидение TV2 выходит в эфир с 1.10.1988 года из города Оденсе (на острове Фюн), имеет 8 региональных станций. В 2000 году появился второй канал TV2, в 2003 году акционирован. С 1.1.1988 года работает коммерческий телеканал TV3 (штаб-квартира в Лондоне, спутниковое вещание). С 1983 года предпринимались попытки организации местного телевещания, с 1997 года началось создание телесетей. Крупнейшая из них - TvDanmark, с апреля 1997 года выходит в эфир в 8 регионах Дании, с 2000 года имеет 2 канала. С 1984 года на фарерском языке ведёт вещание Sjónvarp Føroya (ТВ Фарерских островов), имеющее общественно-правовой статус.
Литература.
Литература Дании развивается на датском языке. Первые литературные памятники были созданы на латинском языке, вытеснившем руническое письмо. Среди них значительное место занимают произведения исторического (хроники) или религиозного содержания. Важнейшее произведение датской латиноязычной литературы - труд Саксона Грамматика «Деяния датчан» (окончен в 1208 году, опубликован в 1514 году), содержащий сведения по истории Дании, а также сказания о легендарных героях (в т. ч. использованное У. Шекспиром сказание о принце Амлете). Духовная средневековая поэзия представлена, в частности, гимнами во славу Богоматери («Песни Марии») и поэмой Андерса Сунесена «Шестоднев» (XII-XIII века), написанной латинским гексаметром; эпос - «Датской рифмованной хроникой» (около 1470 года, опубликован в 1495 году), автором которой предположительно является монах «брат Нильс из Сорё». Широкое распространение получили баллады на датском языке, возникшие на основе французской танцевально-песенной традиции.
В XVI веке большой вклад в развитие национального языка внёс К. Педерсен, автор ряда теологических сочинений, выпустивший перевод Библии на датский язык (1550). Х. Таусен издал в 1530-е годы сборник лютеранских проповедей. Наиболее значительные литературные памятники этого периода - «Книга посещений» епископа П. Палладиуса (опубликована в 1887 году), воссоздающая культурную и духовную жизнь датской провинции, и «Датская книга псалмов» Х. Томесена (1569). На позднем этапе Реформации в Дании одним из ведущих литературных жанров становится школьная драма. Литература XVII века представлена прежде всего религиозной поэзией А. Арребо, автора поэмы «Шестоднев» (опубликована в 1661 году), написанной в подражание «Седмице» французского поэта Г. Дю Бартаса. Распространение принципов барокко в Дании связано с творчеством переводчика С. Тёркельсена и поэта А. Бординга, основателя первой в Дании политической газеты - стихотворного ежемесячника «Danske Mercurius» (1666-1677 годы). Вершина датского барокко - религиозная поэзия Т. Кинго. Проза представлена прежде всего мемуарами; наиболее значительные из них - «Скорбные воспоминания» К. Ульфельдт (опубликованы в 1869 году).
В начале XVIII века в Данию проникли идеи Просвещения; на смену барокко пришёл классицизм. В 1700 году Т.Реенберг по образцу Н. Буало в дидактической поэме «Ars poetica» («Поэтическое искусство») изложил программу классицистической поэтики. Философ, историк, драматург и сатирик Л. Хольберг (норвежец по происхождению) стал создателем датского национального театра; в своих пьесах он использовал опыт Мольера и итальянской комедии дель арте. Виднейший датский поэт-лирик 1-й половины XVIII века - Х.А. Брорсон, автор нескольких сборников псалмов и гимнов, проникнутых моралистическим пафосом. Более разнообразна в жанровом отношении лирика провозвестника датского сентиментализма А. Стуба, сочетающая чувствительность с живым юмором и жизнерадостностью. Крупнейшие датские поэты и драматурги 2-й половины XVIII века - Й.Х. Вессель и Й. Эвальд. Вершина творчества Весселя - комедия «Любовь без чулок» (1772), пародирующая высокий стиль трагедии франц. классицизма. От классицизма к предромантизму развивалось творчество Й. Эвальда, испытавшего влияние Ф.Г. Клопштока и немецкой поэзии «Бури и натиска». В конце XVIII века под влиянием Французской революции в датской литературе усиливаются сатирические и критические тенденции (раннее творчество Е. Баггесена).
В начале XIX века в литературе Дании утвердился романтизм. Оптимистической верой в человеческие возможности проникнуты драматические произведения А. Эленшлегера на сюжеты из древнескандинавской истории и литературы. Б. Ингеманн посвятил средневековому прошлому Скандинавии множество исторических романов, в которых воспевал королевскую власть и христианские добродетели. С глубоким сочувствием изображена жизнь датских крестьян в новеллах С.С. Бликера. Интересом к внутреннему миру человека проникнуты романтические лирические драмы Х. Херца; по мотивам его пьесы «Дочь короля Рене» (1845) написано либретто оперы «Иоланта» П.И. Чайковского. В датской поэзии виднейшую роль играли К. Винтер, Э. Эреструп, Л. Бёдткер, создавшие яркие образцы любовной и пейзажной лирики. Центр. фигура классического этапа датского романтизма - Х.К. Андерсен, превративший сказку в универсальный, многообразный по содержанию жанр, насыщенный философскими и религиозно-нравственными идеями. К наиболее крупным писателям позднего романтизма относятся Ф. Палудан-Мюллер, в творчестве которого острая социальная сатира сочетается с утверждением норм христианской морали, и С. Кьеркегор, изложивший своё учение об «экзистенции» в произведениях различных жанров (от философского романа-эссе до эпистолярной прозы) и сочетавший религиозно-философскую проблематику с глубоким анализом душевной жизни человека.
В 1870-х годах в литературе Дании происходит поворот к реализму, во многом обусловленный общественной и литературно-критической деятельностью Г. Брандеса, возглавившего радикально-демократическое движение «Современный прорыв». Заметное влияние на датских писателей в этот период оказала русская литература, в особенности творчество И.С. Тургенева. Начало реалистическому направлению в датской литературе было положено Е.П. Якобсеном, центральной темой творчества которого стал отказ от романтических иллюзий; тонкий психологический анализ сочетается в его произведениях с правдивым изображением социальной и культурной среды. Дальнейшее развитие жанра психологического романа связано с произведениями Г. Банга и К.А. Гьеллерупа. В 1890-х годах реалистические тенденции проявились в творчестве Х. Понтоппидана. На рубеже XIX-XX веков в датскую литературу пришли писатели, вышедшие из крестьянской или рабочей среды: Й. Скьольборг, Й. Окьер, Й.В. Йенсен, Я. Кнудсен, М. Андерсен-Нексё. Символизм представлен творчеством Й. Йёргенсена, Х. Роде, В. Стуккенберга, С. Клауссена, С. Микаэлиса и др. В творчестве Г. Вида ощутимо влияние эстетики натурализма.
После 1-й мировой войны в литературе Дании возникли течения авангардизма. В экспрессионистской лирике Э. Беннелюкке, Ф. Нюгора, Н. Петерсена, Т. Кристенсена доминировали пессимистические настроения, обострённое восприятие послевоенного «хаоса жизни». Им противостояли писатели, которым удалось преодолеть трагическое ощущение идейного кризиса (О. Гельстед, противопоставлявший скепсису и бегству от действительности веру в жизнь, счастье, силы и способности человека). В 1920-1930-х годах переживает расцвет реалистическая социально-критическая проза (Х.Р. Кирк, В. Хейнесен, К. Беккер, Х. Шерфиг). Социальными романами дебютируют М.А. Хансен и Х.К. Браннер, впоследствии крупнейшие мастера датской психологической прозы. Особое место в литературе Дании 1930-х годов занимает Ф.К. Бликсен, новеллы которой получили мировое признание. Наиболее значительный вклад в датскую драматургию внесли К. Абелль, К. Мунк, К.Э. Соя. В конце 1940-х годов в литературе Дании получили отражение идеи экзистенциализма. Поэты П. Ла Кур, О. Вивель, О. Сарвиг, Э. Кнудсен, Т. Бьёрнвиг, Й.Г. Брандт, объединившиеся вокруг журнала «Heretica» («Ереси»), отрицая традиции рационализма, обратились к религиозным сюжетам и мифам. Против индивидуализма и бегства от действительности выступил Т. Скоу-Хансен, в своей публицистике и художественном творчестве (роман «Голые деревья», 1957) призывавший к социальной активности и ответственности. В творчестве Х.Л. Йепсена, Т. Дитлевсен, К. Сённербю через коллизии частной жизни раскрывались общественные проблемы. Датский модернизм 1950-х годов представлен прозой В. Сёренсена, продолжившего традиции литературы абсурда, С.О. Мадсена, С. Хольма и др. В творчестве К. Рифбьерга влияние идей Г. Брандеса сочетается с усвоением опыта англо-американской прозы.
В реалистической литературе 1960-1970-х годов важное место принадлежит документальной прозе; интенсивно развивается рабочая тема. Драматургия представлена, в частности, жанром радиопьесы (Э.Б. Ольсен). Среди наиболее значительных поэтов конца XX века - И. Кристенсен и П. Хойхольт. Литература 1980-1990-х годов отмечена постмодернистскими тенденциями (поэзия С.У. Томсена и Х. Нордбранда, романы Х. Стангерупа и И. Михаэля, в которых прослеживается влияние латино-американского магического реализма), стремлением к минимализму формы (проза С. Балле и П. Хультберга). В творчестве П. Хёга приверженность реалистические традиции сочетается со стилистическими экспериментами. Большой популярностью в Дании и за её пределами пользуются книги для детей С. Бёдкер и Б. Реутер.
Архитектура и изобразительное искусство.
Памятники худож. культуры на территории Д. прослеживаются с 8-го тыс. до н. э.: кромлехи и дольмены эпохи неолита и бронзы; наскальные изображения сцен войны и охоты на о. Борнхольм эпохи бронзы; серебряные сосуды железного века. От эпохи викингов сохранились остатки крепостей Треллеборг на о. Зеландия, Аггерсборг, близ Лим-фьорда, а также каменные стелы с рунич. надписями и орнаментом в зверином стиле (в т. ч. памятный камень Харальда Синезубого из Еллинга). Со времени создания раннефеодального королевства Д. и введения христианства началось строительство деревянных, а с сер. 11 в. каменных церквей. С 12 в. возводятся каменные церкви романского стиля (собор в Виборге, построен ок. 1140 из отёсанных гранитных валунов); со 2-й пол. 12 в. в строительстве стал применяться кирпич (церковь в Калуннборге с планом в виде равноконечного креста, 8-угольными башнями на его концах и с квадратной башней в центре). Особую группу образуют церкви 12–13 вв. на о. Борнхольм, чьи цилиндрич. объёмы с массивным центр. столбом и кольцевым сводом, возможно, связаны с польск. и чеш. образцами. Оборонит. сооружения романского периода: центр. кирпичная часть стены Даневирке (с 9 в.), отделявшей п-ов Ютландия от Германии (сохранился лишь вал); замки Сёборг и Вордингборг на о. Зеландия. Росписи церквей (в т. ч. церкви Себю на о. Зеландия) следовали визант., франц. и др. образцам, сочетаясь с местным орнаментом, который занимал видное место и в произведениях пластики, отличавшихся выразительностью жестов и поз (алтарь из церкви в Лисбьерге, рельеф «Снятие с Креста» в соборе в Рибе, ок. 1130).
В готич. период (нач. 13 в. – 1530-е гг.) созданы крупнейшие соборы в Роскилле и Оденсе, а также прямоугольные в плане замки с мощными стенами и башнями (Спётруп в р-не Виборга). Появившиеся с 13 в. города окружались валами и рвами. Дома были гл. обр. деревянными и фахверковыми, реже кирпичными (с 14 в.). Росписи готич. храмов (в ц. Скиббю на о. Зеландия, ок. 1335) менее условны, чем романские, и нередко включают реалистич. бытовые детали. В 15–16 вв. возводились укреплённые замки в ренессансном стиле, часто окружённые рвами с водой или расположенные на острове (Борребю, Эгесков и др.). Для церквей импортировались худож. произведения из сев.-герм. и ганзейских городов; в Д. работали нидерл. и франц. мастера. Реформация способствовала широкому проникновению в Д. светской культуры, преим. из Германии и Нидерландов. Большое развитие получила светская архитектура (биржа, 1619–25, и дворец Росенборг, 1606–1634, в Копенгагене; замки-резиденции Кронборг и Фредериксборг на о. Зеландия, в возведении которых принимали участие архитекторы Х. и Л. Стенвинкель, выходцы из Нидерландов); возник характерный тип бюргерского дома с щипцовым фронтоном, достигавшего высоты 5 этажей. В 18 в. были созданы гл. обр. датскими, а также иностр. архитекторами великолепные дворцы и дворцово-парковые ансамбли в стиле барокко и рококо – Шарлоттенборг, Фреденсборг на о. Зеландия, Эрмитаж близ Копенгагена (1734–36, арх. Л. Тура). Наиболее значит. произведением этого времени стал дворцовый ансамбль Амалиенборг в Копенгагене (1749, архитекторы Н. Эйтвед, Н. Жарден). Переплетением черт барокко, рококо и классицизма отмечены портрет и пейзаж в живописи Е. Юля, В. Эриксена (в 1757–72 работал в С.-Петербурге).
Важным событием стало основание в 1754 Королевской АХ, деятельность которой способствовала складыванию нац. худож. школы классицизма. Выдающимся представителем этой школы был скульптор Б. Торвальдсен, произведения которого (на мифологич. и религ. темы, портреты) отмечены гармонич. плавностью и спокойствием форм, виртуозным владением материалом. Среди крупных мастеров классицизма: историч. живописец и декоратор Н. А. Абильгор, скульптор Й. Видевельт, архитекторы К. Ф. Харсдорф, К. Ф. Хансен (ц. Богоматери, 1811–29, дворцовая церковь, 1826–28, обе – в Копенгагене, и др.), М. Г. Биннесбёль (Музей Торвальдсена в Копенгагене, 1839–48). В стенах АХ сформировалась и датская школа романтического пейзажа, главной темой которого было величие северной природы.
В 1-й пол. 19 в. в живописи Д. ведущее место принадлежало К. В. Эккерсбергу и его последователям К. Кёбке, В. Бендсу, И. Т. Лунбю, М. Рёрбю. Их произведения, близкие бидермайеру, отмечены лирически-мягким, непосредственным восприятием действительности. С 1880-х гг. начался расцвет дат. фарфора (сервизы и статуэтки с подглазурной росписью нежных тонов). Большое влияние на художников следующего поколения оказала франц. пленэрная живопись. В рыбачьем пос. Скаген (Сев. Ютландия) была основана худож. колония, члены которой изучали проблемы света и воздушной среды; живописностью и лиризмом отличаются произведения П. С. Крёйера, В. Йохансена, Т. Э. Филипсена, супругов А. К. и М. П. Анкер. В том же духе работали художники, поселившиеся на о. Фюн (в осн. пейзажисты и анималисты – П. Хансен, Ф. Сюберг, Й. Ларсен и др.). Одновременно сложилось худож. направление, близкое символизму и югендстилю (В. Хаммерсхой, Е. Ф. Виллумсен, бр. Й. Ф. и Н. К. Сковгор). Картины в историч. жанре, проникнутые романтич. эмоциональностью, писал К. Сартман. В архитектуре получил распространение нац. вариант романтич. стиля: новая Ратуша (1892–1905, арх. М. Нюроп), ц. Грундтвига (1921–40, архитекторы П. В. Енсен-Клинт, К. Клинт; обе – в Копенгагене).
Сильные позиции в архитектуре 1920-х гг. сохраняли представители неоклассицизма: К. Петерсен (Музей в Фоборге, 1913–15), Х. Кампманн (новая часть Глиптотеки, 1901–06, и здание полицейского управления в Копенгагене, 1919–24, совм. с О. Рафном) и др.; в проектах С. Э. Расмуссена и др. были заложены основы совр. дат. градостроительства. Под влиянием архитектуры Стокгольмской выставки 1930 (арх. Э. Г. Асплунд) начал складываться дат. вариант функционализма (здание ун-та в Орхусе, 1932–46, арх. К. О. Фискер, и др.). В живописи сказывалось увлечение новым франц. иск-вом, в т. ч. творчеством П. Сезанна (X. Гирсинг, Э. Вейе), кубизмом (О. Руде, В. Лундстрём и др.), позднее – сюрреализмом (В. Бьерке-Петерсен, В. Фредди). В скульптуре 1-й пол. 20 в., связанной с неоклассицистич. тенденциями, работали К. Нильсен, Ж. Гоген, Й. К. Бьерг и др.; значительно усилился интерес к графике (А. Йёргенсен, П. Кристенсен, Э. Фредериксен); в жанре политич. и бытовой карикатуры работал X. Бидструп.
После 2-й мировой войны реконструировались города Оденсе, Копенгаген, восстанавливались Рённе и Нексё. В жилищном строительстве преобладали малоэтажные дома, а также дома средней этажности, образующие замкнутые кварталы с озеленёнными внутр. дворами. В строительстве обществ. зданий утверждается интернациональный стиль (Ратуша в Рёдовре, 1957, арх. А. Якобсен; Музей совр. иск-ва «Луизиана» в Хумлебеке, близ Хельсингёра, 1957–58, архитекторы Й. Бо, В. Волерт, позднейшие пристройки – 1960-е гг. – 1998), на смену которому приходят тенденции свободного формообразования модернизма (проекты Й. Утзона и др.) и постмодернизма. В творчестве художников находят проявление абстрактный экспрессионизм (А. Йорн, лидер междунар. группы «Кобра»), поп-арт, флюксус (А. Кёпке), инсталляции; с живописью нем. «новых диких» сближается творчество фигуративистов (И. Эллегор, К. Карстенсен и др.). В нач. 21 в. создаются крупные монументальные сооружения, объединяющие художников разной специализации: новое здание Оперы в Копенгагене (2004, арх. Х. Ларсен, скульптор П. Киркеби, худож. светильники О. Элиассона, художники Т. Розенцвейг, Э. А. Франдсен, С. Тронборг и др.).
Музыка
Древнейшие памятники муз. культуры на территории Д. – бронзовые луры (1-я пол. 1-го тыс. до н. э.). Для эпохи Средневековья характерны песни скальдов. С проникновением христианства начал распространяться григорианский хорал. Первые образцы культовой дат. музыки относятся к 12 в. В 13–14 вв. в Данию проникла франц. и англ. куплетная песня – баллада. В 16 в. сильное влияние оказала нидерландская школа (в её русле работали композиторы Й. Престен, А. П. Коклико и др.). Тогда же создавались первые придворные капеллы и публиковались первые муз. произведения; важнейшие издания – «Датская книга псалмов» Х. Томесена (1569) и «Градуал» Н. Есперсёна (1573). Самый значит. музыкант 17 – нач. 18 вв. – Д. Букстехуде, связавший свою жизнь с нем. муз. культурой. До кон. 18 в. в проф. музыке Д. господствовали иностр. влияния, обусловленные деятельностью в стране нем., франц. и итал. оперных трупп. Автор первых опер на дат. языке – Дж. Сарти («Зло и спасение души», 1756; «Любовные письма», 1775). Создатель дат. нац. романса – К. Э. Ф. Вайсе. С нач. 19 в. дат. музыканты проявляли интерес к изучению местного фольклора. А. П. Берггрен опубликовал ряд сборников и антологий дат. нар. песен и мелодий. Представители дат. муз. романтизма: Н. Гаде (8 симфоний), Й. П. Э. Хартман (первая нац. опера «Маленькая Кирстен», 1846, по Х. К. Андерсену), К. Хорнеман, П. Хайсе (опера «Король и маршал», 1878). Центрами дат. муз. культуры во 2-й пол. 19 в. стали консерватория (основана в 1867 П. В. Молленхауэром) и Муз. объединение («Musikforening», 1836) в Копенгагене (в успешном функционировании обоих учреждений большую роль сыграл Гаде). Классик дат. музыки, оказавший решающее влияние на дат. композиторов 1-й пол. 20 в., – К. Нильсен. Среди известных композиторов 20 в.: Н. В. Бентсон, Э. Хамерик, В. Хольмбу (14 симфоний), П. Нёргор (экспериментировал в области электронной музыки), И. Нёрхольм (представитель неоромантизма). Некоторые дат. композиторы 20 в. (Я. Мегор, Б. Лорентсен, Х. Кольдинг-Йёргенсен, П. Гудмундсен-Хольмгрен и др.) активно использовали в своём творчестве техники муз. авангардизма.
Д. выдвинула ряд видных исполнителей, среди которых: дирижёры О. Шмидт, Т. Йенсен, певцы Л. Мельхиор, Х. Росвенге, органист Ф. Видерё, джазовый контрабасист Н. Х. Эрстед-Педерсен. Крупнейшие музыковеды: К. Еппесен, Й. Растед. Оперные постановки идут гл. обр. на двух сценах Королевского театра в Копенгагене – старой и новой (2004), в Опере Ютландии (Орхус, 1947). Симфонич. оркестры: Дат. радио (крупнейший, основан в 1925), в Орхусе (1935), Ольборге (1943), Оденсе (1946), Оркестр Юж. Ютландии (1963), Оркестр Тиволи (1843; с 1965 в зимние сезоны функционирует под назв. Симфонич. оркестр Зеландии). В Копенгагене ежегодно проводится междунар. джазовый фестиваль.
Театр
Первые сведения о театрализов. представлениях в Д. относятся к нач. 16 в., когда в Рингстеде разыгрывалось «Действо о св. герцоге Кнуде». В лат. школах ставили спектакли под руководством преподавателей, многие из которых стали первыми дат. драматургами: М. Бёруп, К. Хансен, П. Хеглунн, Х. Стен. Здесь появились «студенческие комедии» – весёлые фарсы, высмеивавшие обществ. пороки. В кон. 16 – нач. 17 вв. виборгский пастор И. Ранх организовывал театрализов. зрелища, в аллегорич. форме отражавшие актуальные события («Клятва царя Соломона» и др.). Во 2-й пол. 16 в. в Д. появились гастролёры-профессионалы. Так, в 1586 при дворе Фредерика II играла англ. труппа, в которую, в частности, входил актёр У. Кемп, служивший позднее в лондонской труппе У. Шекспира. В царствование Кристиана IV устраивались представления, восславлявшие монарха. В кон. 17 в. в Д. гастролировали франц. труппы, которые давали не только придворные, но и публичные представления. В 1686 в Д. приехал ученик Мольера Р. Маньон де Монтегю, в 1700 возглавивший королевскую труппу в Копенгагене. В 1712 Фредерик IV устроил во дворце театр (по примеру венецианских) с ложами, кулисами и машинерией, где Монтегю ставил аллегорические, преим. франц., пьесы. В 1722 Монтегю возглавил новый столичный театр, где впервые были представлены оригинальные дат. пьесы, в т. ч. драматургия Л. Хольберга. В 1748 в Копенгагене открылся театр, который в 1770 стал называться Королевским дат. театром. В 18 в. в репертуар входили комедии Хольберга, а также драмы Й. Эвальда на историч. и мифологич. сюжеты, пьесы Вольтера, Мольера, П. Бомарше, Р. Шеридана, Г. Э. Лессинга. Основы нац. актёрского иск-ва заложили Г. Лоннеман, М. У. Хортулан, Н. Клементин, К. Вальтер, К. А. Гьельструп, П. Й. Фрюдендаль, М. Росинг и др. В нач. 19 в. на сцене преобладала иностр. драматургия, но уже в 1820-х гг. начался новый период в развитии дат. театра, связанный с утверждением нац. романтич. драмы (А. Эленшлегер, Х. Херц, Х. К. Андерсен). Большую популярность завоевали также бытовые комедии Й. К. Хострупа и водевили Й. Л. Хейберга. Выдающиеся актёры этого времени – Й. Л. Хейберг, Н. П. Нильсен, Й. К. Рюге, А. Нильсен, К. Росенкилле, И. Л. Фистер.
Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. заметное место в репертуаре заняли драмы Г. Ибсена (мировая премьера «Кукольного дома» состоялась на сцене Королевского театра в 1879). В них раскрылось мастерство актёров Э. Поульсена, Б. Хеннингс, П. Йерндорфа, Ю. Сёдринг и др., работавших под рук. реж. У. Блоха. Наряду с Королевским театром успешно работали театры «Казино» (1848–1937), Нар. театр (1857), «Александртеатр» (1870), «Дагмартеатр» (1883–1937), Новый театр (1908) – в Копенгагене, а также театры в Оденсе, Орхусе и др. В кон. 1920-х гг. начался новый подъём, приведший в 1930-х гг. к расцвету театрального иск-ва и драматургии. Большая роль в этом процессе принадлежала «Театру Бетти Нансен» (1917), «Рабочему театру» (1924), «Социальному театру» (1931), где шли пьесы молодых дат. и иностр. авторов, велись поиски новых средств сценич. выразительности. Обновление дат. театра было связано прежде всего с постановкой произведений К. Мунка, К. Э. Сои, К. Абелля (постановка в одном из любительских театров его комедии «Потерянная мелодия» стала самой крупной удачей дат. сцены 1920–30-х гг.). Ведущие театральные деятели этого периода: режиссёры и актёры Х. Габриельсен, С. Бесеков, П. Кнутсон, Б. Нансен, П. Рёймерт, Б. Ипсен, К. Понтоппидан, А. Ларсен, Й. Поульсен. В 1940–45 на сцене преобладала нац. классика. После 2-й мировой войны в театре Д. начал формироваться совр. репертуар – франц. драма абсурда и англ. социальный реализм. В 1960-х гг. дат. театр развивался преим. в двух направлениях: под влиянием идей Б. Брехта и А. Арто. Среди актёров наиболее известны: М. Вит, Х. Бентсон, Э. Роде, Б. Квистгор, П. Рейхардт, Б. Кьер, И. Брамс, Х. Виркнер, Л. Рингхейм, Х. Моритсен, Э. Мёрк, А. Вийом, Б. Федерспиль, Г. Нёрбю, Ф. Хельмут, П. Кьерульф-Шмидт, О. Уссинг, А. Андерсен. В спектаклях небольших эстрадных театров высокое комедийное мастерство демонстрировали К. Петерсен, Л. Броберг, Д. Пассер. В 1960–70-х гг. в Д. было открыто много театров для детей. Выдающимся явлением стал «Один-театр» Э. Барбы в г. Хольстебро.
В 1980–90-х гг. появилось новое поколение режиссёров (П. Лангдал, Н. Факкини и др.), чьи формальные поиски на стыке стилей и жанров сделали театральную палитру Д. более разнообразной. Среди экспериментальных трупп: «Доктор Данте», «Отель Про Форма», «Кантабиле 2». На молодую режиссуру и молодую публику с кон. 1990-х гг. ориентируется и Королевский театр. Классика, по-прежнему преобладающая в его репертуаре, представлена в совр. интерпретациях.
Балет
Дат. балетное иск-во зарождалось в недрах школьного театра, в представления которого входили небольшие танцевальные сценки («Морианский танец глупцов», 1500). Придворный балет получил развитие в 17 в., наиболее известен спектакль, поставленный А. фон Кюкельсомом в 1634 к свадьбе принца Кристиана. В 18 в. на сцене придворного театра шли комедии-балеты Мольера, в 1723–28 здесь работал Ж. Б. Ланде. В Королевском дат. театре существовал балетный ансамбль (1748; см. Датский королевский балет), куда поначалу входили преим. иностранцы. В 1754 А. Комо организовал при театре танцевальные классы, в 1771 преобразованные П. Лораном в балетную школу, где преподавали франц. и итал. учителя. Важное значение для развития балетного иск-ва имела деятельность В. Галеотти в Королевском театре в 1775–1816. Он воспитал первое поколение дат. артистов (А. Фрёлих, М. Бьёрн, М. Шалль). Расцвет балетного иск-ва Д. связан с именем А. Бурнонвиля, обращавшегося в своих постановках к сюжетам сканд. мифологии («Свадебный поезд в Хардангере» Х. С. Паулли, 1853; «Народное предание» Н. В. Гаде и Й. П. Э. Хартмана, 1854). В его хореографич. драмах проявились характерные особенности дат. романтизма – лиричного, опирающегося на фольклор и уделяющего мало внимания героич. и социальным темам. В сер. 19 в. определились осн. черты исполнительской манеры дат. артистов балета: мастерство пантомимы, чистота классич. стиля, а также высокое иск-во мужского танца, который к кон. 19 в. деградировал во многих странах мира. После Бурнонвиля труппу возглавляли его ученики Л. Гаде (1877–90) и Х. Бек (1894–1915), благодаря которым балетное иск-во Д. сохранило классич. наследие и преемственность традиций. В нач. 20 в. известностью пользовались Э. Прайс, Э. Йорген-Йенсен, Г. Улендорф.
Развиваясь на протяжении 19–20 вв. изолированно, в 1920–30-х гг. датский балет переживал период обновления, связанный с приездом М. М. Фокина (1925–26; в репертуар вошли «Шопениана» на муз. Ф. Шопена, «Петрушка» И. Ф. Стравинского) и Дж. Баланчина (1930–31). Важным этапом в развитии дат. балета стали 1931–51, когда Королевский балет возглавлял Х. Ландер. Как и его предшественники, Ландер бережно сохранял стилистику нац. спектаклей, в то же время включая в репертуар и спектакли совр. хореографов (Л. Ф. Мясина и др.). В постановках Ландера нац. традиции сочетались с совр. балетными формами («Карртсилуни» К. Рисагера, 1942, и др.). Во 2-й пол. 20 в. балет Д. стал обретать всемирную известность благодаря первым гастролям и участию дат. танцовщиков в балетных спектаклях др. стран (особой известностью пользовался Э. Брун). В Копенгагене работали хореографы Б. Кульберг, Р. Пети, Ф. Аштон и др. Ф. Флиндт, возглавлявший Королевский балет в 1966–78, открыл двери для представителей танца модерн (П. Тейлор, Х. Лимон). Среди известных балетных артистов Д. 1920–60-х гг. – М. Ландер, К. Ралов, М. Вангсо, К. Симоне, М. Шанне, Т. Ландер, Н. Б. Ларсен, Б. Ралов, Х. Кронстам, П. Мартинс.
Во 2-й пол. 20 в. в труппе Королевского балета получили право выступать представители разл. танцевальных школ мира (напр., А. О. Ратманский). В 1980-х гг. впервые театры за пределами Д. стали включать в свой репертуар балеты А. Бурнонвиля, а в иск-ве дат. танцовщиков сказалось существенное влияние Дж. Ноймайера и Дж. Кранко. Среди известных артистов кон. 20 – нач. 21 вв.: А. Леркесен, Л. Еппесен, Й. Элиасен, Й. Кобборг, Г. Боесен, К. Кавалло, Т. Хёйлунн, Т. Лунн, М. Блангструп, Н. Хюббе. Королевский балет 2000-х гг. – один из ведущих коллективов мира, чей репертуар отражает всю историю мирового балетного иск-ва, от дат., рус., франц. классики до разл. течений в совр. танце.
С 1844 в Копенгагене в увеселительном саду Тиволи существует Театр пантомимы, где наряду со старинными представлениями в духе итал. комедии дель арте ставятся и совр. танцевальные спектакли (в частности, в 2003 впервые была поставлена пантомима в стиле хип-хоп). Среди совр. танцевальных коллективов: Новый дат. театр танца (1981), «Танцевальная сцена» (1993) – в Копенгагене; Труппа П. Шауфуса (1979) – в Хольстебро; «Granhøj Dans» (1989) – в Орхусе. С 1950 в Копенгагене ежегодно проводятся фестивали танца.
Кино
Первые показы фильмов бр. Люмьер прошли в Копенгагене в 1896, а через неск. месяцев фотограф П. Эльфельт cнял первые дат. хроникальные фильмы. Он же поставил в 1903 первый игровой короткометражный ф. «Казнь». В нач. 20 в. среди экономически развитых европ. стран Д. занимала одно из ведущих мест в области кинематографии. Эпоха немого кино связана в осн. с именем О. Ольсена – одного из организаторов компании «Nordisk Film» (1906), начавшей регулярное кинопроизводство. Позднее к Ольсену присоединился Б. Кристенсен, основавший собств. фирму. В 1909 появились кинокомпании «Biorama» и «Fotorama», в 1910 – «Kinografa» и «Kosmorama». Среди режиссёров 1910-х гг.: Ф. Хольгер-Мадсен («Долой оружие», 1914) и П. У. Гад («Бездна», 1910; «Девушка без родины», 1912; «Испанская любовь», 1913), открывший талант одной из первых звёзд европ. экрана А. Нильсен. В годы 1-й мировой войны кино Д. переживало кризис. Ставились гл. обр. сентиментальные драмы: «За родину» (1914), «Конец света» (1915) А. Блома, «Вечный мир» (1916), «Небесный корабль» (1918) Хольгер-Мадсена. Большим успехом пользовались фильмы Б. Кристенсена «Таинственный икс» (1913) и «Ночь мщения» (1916). В 1920 вышел знаменитый фильм «Страницы из книги сатаны» К. Т. Дрейера – одного из крупнейших режиссёров дат. кинематографа, получившего мировое признание. В том же году Р. С. Петерсен снял первый дат. анимационный ф. «Три человечка». Первый звуковой ф. «Эскимос» Г. Шневойта (1930) не имел успеха, в отличие от следующей картины этого режиссёра – «Пастор из Вейльбю» (1931). В 1930-х гг., не выдерживая конкуренции с импортом из США, произ-во игровых фильмов в Д. сокращалось. В то же время развивалось документальное, научно-популярное и учебное кино («Иран – новая Персия», 1939, и др.).
В период оккупации (1940–45) на фоне многочисл. фарсовых комедий появлялись и серьёзные работы: «Радости лета» С. Метлинга (1940), «Заблудшая» Б. Ипсена и Л. Лауритцена-младшего (1942) и др. В 1943 был создан один из лучших фильмов Д. – «День гнева» К. Т. Дрейера (историч. материал об охоте на ведьм в ср.-век. Норвегии перекликался с реалиями нацистской оккупации). Тема оккупации оставалась одной из центральных в дат. кинематографе и по окончании 2-й мировой войны: «Красные луга» Ипсена и Лауритцена-младшего (1945), «Невидимая армия» (1945) и «Чужой стучится в дверь» (1959) Й. Якобсена, «Речь идёт о твоей свободе» Т. Кристенсена (1946) и др. Среди экранизаций классич. произведений: «Дитте – дитя человеческое» по М. Андерсену-Нексё, реж. Б. Хеннинг-Енсен (1946, пр. Мкф в Венеции), «Палле один на свете» (1949, пр. Мкф в Канне) и «Пау» (1959); оба – реж. А. Хеннинг-Енсен. Э. Баллинг (в 1956 поставил первый дат. цветной фильм «Киспус») работал в жанре нар. комедии: «Вера, надежда и колдовство» (1960), «Милое семейство» (1962), «Бей первым, Фреди!» (1965) и «Баллада о Кристиансхауне» (1971, в отеч. прокате «Скандал в старом городе»). Фильмы-пародии ставил Г. Аксель: «Всё для Елены» (1958) и «Золото и зелёные луга» (1959). В 1960-х гг. возрос интерес к проблемам взаимоотношений личности и общества. Под влиянием «новой волны» дат. режиссёры экспериментировали с разнообразными выразит. средствами: «Уик-энд» П. Кьерульфа-Шмидта (1962), «Дилемма» (1962, по Н. Гордимер, фильм, обличающий апартхейд, был подпольно снят в Юж. Африке) и «Голод» (1966, по К. Гамсуну) Х. Карлсена, «Совершенный человек» Й. Лета (1967). Расцвет дат. кино начался с кон. 1970-х гг., после принятия закона о гос. поддержке кинематографа: «Медовый месяц» (1978), «Пеле-завоеватель» (1987, гл. пр. Мкф в Канне, пр. «Оскар»), «Благие намерения» (1991, гл. пр. Мкф в Канне) Б. Августа; «Пир Бабетты» Г. Акселя (1987, пр. «Оскар»), «Торжество» (1999, пр. Мкф в Канне), «Дорогая Венди» (2005) Т. Винтерберга. Признание, которое получило дат. кино благодаря деятельности этих режиссёров, а также творчеству Л. фон Триера, дало мощный толчок интеграции нац. кинематографии в мировой кинопроцесс. Одним из ярчайших худож. явлений кон. 20 в. стало малобюджетное кино, которое вызвал к жизни манифест фон Триера и Винтерберга «Догма 95».
На рубеже 20–21 вв. в Д. работают режиссёры: С. Краг-Якобсен («Островок на птичьей улице», 1997, «Последняя песнь Мифунэ», 1999, оба – пр. Мкф в Берлине, «Скагеррак», 2003, пр. Мкф в Москве), К. Левринг («Король жив», 2000), А. Рённов-Кларлунн («Марионетки», 2004), С. Бьер («Открытые сердца», 2002, «Братья», 2004), К. Бое («Реконструкция», 2003, пр. Мкф в Канне), К. Мюллеруп («Середина лета», 2003), Н. В. Рефн («Страх "Икс"», 2003; «Пушер II», др. назв. «Кровь на моих руках», 2004), С. Стахо («День и ночь», 2004), П. Ф. Кристенсен («Мыло», 2005, пр. Мкф в Берлине).
В Копенгагене в 1940 создан Дат. киномузей, в 1966 – Нац. киношкола, в 1972 – Дат. киноинститут.
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