ДАНИЛОВО-ТРОИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ
ДАНИЛОВО-ТРОИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ - монастырь в Переславле-Залесском.
Основан в 1508 году преподобным Даниилом Переяславским. Пользовался покровительством великого князя московского Василия III Ивановича. На его средства, а также на пожертвования его супруги Е.В. Глинской в благодарность за рождение сына Ивана (будущего Ивана IV Васильевича Грозного) был построен крестово-купольный одноглавый 4-столпный Троицкий собор с гранёными апсидами (1530-1532 годы). В 1660 году к собору пристроен северный придел над могилой преподобного Даниила, в 1689 году - шатровая колокольня. Росписи собора (1662-1668 годы) исполнены костромскими иконописцами во главе с Гурием Никитиным и Силой Савиным. На средства князя И.П. Барятинского были возведены: больничная церковь во имя Всех Святых (1687), трапезная палата с церковью Похвалы Богоматери, украшенная белокаменными раковинами (1695; возобновлялась после пожаров 1720 и 1849 годов; левый придел Сергия Радонежского, 1793), надвратный храм во имя Тихвинской иконы Божией Матери (1700, перестроен в 1889 году), а также кельи и ограда (конец XVII века). В 1920-х годах монастырь был закрыт, здания переданы под жильё, ограда снесена. В 1958-1961 годах частично реставрирован. Возрождён в 1993 году.