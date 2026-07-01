ДАНИЛОВО-ТРОИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ

ДАНИЛОВО-ТРОИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ - монастырь в Переславле-Залесском.

Ос­но­ван в 1508 году преподобным Да­нии­лом Пе­ре­яс­лав­ским. Поль­зо­вал­ся по­кро­ви­тель­ст­вом великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча. На его сред­ст­ва, а так­же на по­жерт­во­ва­ния его суп­ру­ги Е.В. Глин­ской в бла­го­дар­ность за ро­ж­де­ние сы­на Ива­на (бу­ду­ще­го Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го ) был по­стро­ен кре­сто­во-ку­поль­ный од­но­гла­вый 4-столп­ный Тро­иц­кий со­бор с гра­нё­ны­ми ап­си­да­ми (1530-1532 годы). В 1660 году к со­бо­ру при­стро­ен северный при­дел над мо­ги­лой преподобного Да­нии­ла, в 1689 году - шат­ро­вая ко­ло­коль­ня. Рос­пи­си со­бо­ра (1662-1668 годы) ис­пол­не­ны ко­ст­ром­ски­ми ико­но­пис­ца­ми во гла­ве с Гу­ри­ем Ни­ки­ти­ным и Си­лой Са­ви­ным. На сред­ст­ва князя И.П. Ба­ря­тин­ско­го были воз­ве­де­ны: боль­нич­ная церковь во имя Всех Свя­тых (1687), тра­пез­ная па­ла­та с церковью По­хва­лы Бо­го­ма­те­ри, ук­ра­шен­ная бе­ло­ка­мен­ны­ми ра­ко­ви­на­ми (1695; во­зоб­нов­ля­лась по­сле по­жа­ров 1720 и 1849 годов; ле­вый при­дел Сер­гия Ра­до­неж­ско­го, 1793), над­врат­ный храм во имя Тих­вин­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1700, пе­ре­стро­ен в 1889 году), а так­же ке­льи и ог­ра­да (конец XVII века). В 1920-х годах мо­на­стырь был за­крыт, зда­ния пе­ре­да­ны под жи­льё, ог­ра­да сне­се­на. В 1958-1961 годах час­тич­но рес­тав­ри­ро­ван. Воз­ро­ж­дён в 1993 году.

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