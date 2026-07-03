ДАНИЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Из дворян Херсонской губернии. Окончил Николаевскую реальную гимназию. 16.8.1870 поступил во 2-е военное Константиновское училище. 17.7.1872 окончил училище и произведен в подпоручики с зачислением по армейской пехоте и прикомандирование к лейб-гвардии Егерскому полку. 11.8.1873 переведен в лейб-гвардии Егерский полк прапорщиком. 4.4.1876 произведен в подпоручики. 23.9.1876 уволен со службы по домашнем обстоятельствам поручиком. Служил в сербской армии. Участник сербско-турецкой войны 1876 г. 19.12.1876 определен на действительную службу подпоручиком с назначением в лейб-гвардии Егерский полк. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 27.4.1877 произведен в поручики. 1.7.1877 командирован в болгарское ополчение. 1.8.1877 назначен командующим 4-й роты 8-й дружины болгарского ополчения. 1.12.1877 назначен командующим ротой 3-й дружины болгарского ополчения. 18.9.1878 ранен в руку при смотровой стрельбе. 31.12.1878 получил ушиб головы и перелом ноги при падении с лошади на Шипке. 23.7.1879 назначен командиром 3-й роты Софийской № 1 дружины Болгарского земского войска. 25.10.1879 уволен с русской службы. 14.12.1879 определен на болгарскую службу капитаном. 10.10.1880 назначен временно командующим Софийской № 1 дружиной Болгарского земского войска. 22.10.1880 назначен командиром Киостеньдильской № 2 дружины Болгарского земского войска. 31.8.1881 произведен в майоры. 22.12.1881 назначен командиром Варненской № 20 дружины Болгарского земского войска С 14.10.1882 по 24.12.1882 начальник Варненского военного района. 5.1.1884 определен на русскую службу поручиком с назначением в лейб-гвардии Егерский полк. 21.2.1884 уволен с болгарской службы. 8.4.1884 произведен в штабс-капитаны (со старшинством с 28.3.1882). 24.4.1888 произведен в капитан. 28.3.1893 произведен в полковники. 16.10.1898 назначен командиром 96-го пехотного Омского полка. 26.3.1903 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением генералом для особых поручений при командующем войсками Приамурского военного округа. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 3.2.1904 назначен и. д. помощника начальника военно-окружных управлений Маньчжурской армии. 10.7.1904 назначен вр. командующим 6-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизией. 28.9.1904 ранен ружейной пулей навылет в левую ногу при атаке скалистой сопки у д. Каотайцзы. 21.9.1904 назначен командующим 6-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизией. 13.7.1905 произведен в генерал-лейтенанты за боевые отличия (со старшинством с 14.2.1905, установлено 3.7.1906) с утверждением начальником дивизии. С 2.10.1905 по 2.3.1906 комиссар по эвакуации пленных из Японии. 25.11.1905 назначен начальником 2-й гвардейской пехотной дивизии. 21.6.1906 назначен командиром Гвардейского корпуса. 6.4.1906 назначен генерал-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 10.4.1911 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. 28.1.1912 назначен членом Александровского комитета о раненых. 1.1.1913 назначен комендантом Петербургской (Петропавловской) крепости с оставлением в должности. 30.8.1914 назначен командиром 23-го армейского корпуса. Скоропостижно скончался в штабе корпуса. Погребен на Комендантском кладбище в Петропавловской крепости в Петрограде. 5.11.1914 исключен из списков умершим. Почетный старик Гродековской станицы Уссурийского казачьего войска и Албазинской станицы Амурского казачьего войска (10.1.1913).

Жена: дочь генерал-майора София Владимировна (урожденная Ползикова). Детей не имел.