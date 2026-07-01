ДАНИЛОВ СОФРОН ПЕТРОВИЧ

ДАНИЛОВ СОФРОН ПЕТРОВИЧ - якутский прозаик, народный писатель Якутской АССР.

Брат Се­мё­на П. Да­ни­ло­ва . Окон­чил Якут­ский государственный пе­да­го­гический институт. Ра­бо­тал учи­те­лем, жур­на­ли­стом. На­чал пе­ча­тать­ся в 1939 году. Пер­вые сбор­ни­ки рас­ска­зов, по­вес­тей и очер­ков - о ге­ро­из­ме яку­тов-фрон­то­ви­ков: «Встре­ча» («Көр­сү­hүү», 1945), «Твои дру­зья» («Эн до­ћoт­торун», 1948-1949 годы). В 1950-е годы об­ра­тил­ся к изо­бра­же­нию якутской де­рев­ни [сборник рас­ска­зов «В род­ном ала­се» («Тө­рөөбүт алаа­ска», 1957)], за­тем со­сре­до­то­чил вни­ма­ние на нравственных кол­ли­зи­ях в жиз­ни якутской ин­тел­ли­ген­ции: ро­ман «По­ка бьёт­ся серд­це» («Су­рэх тэ­бэ­рин ту­ха­ры», 1967) и др. Пе­ре­вёл на якутский язык ро­ман «Что де­лать?» Н.Г. Чер­ны­шев­ско­го , дра­мы А.Н. Ост­ров­ско­го, Ло­пе Ф. де Ве­ги Кар­пьо. Со­ста­ви­тель и ав­тор хре­сто­ма­тий и учеб­ни­ков по якутской литературе.

Государственная премия РСФСР (1986).

Сочинения:

Из­бран­ное: В 2 т. М., 1988;

Ска­за­ние о Джен­ки­ре. М., 1991.