ДАНИЛОВ СОФРОН ПЕТРОВИЧ
ДАНИЛОВ СОФРОН ПЕТРОВИЧ - якутский прозаик, народный писатель Якутской АССР.
Брат Семёна П. Данилова. Окончил Якутский государственный педагогический институт. Работал учителем, журналистом. Начал печататься в 1939 году. Первые сборники рассказов, повестей и очерков - о героизме якутов-фронтовиков: «Встреча» («Көрсүhүү», 1945), «Твои друзья» («Эн доћoтторун», 1948-1949 годы). В 1950-е годы обратился к изображению якутской деревни [сборник рассказов «В родном аласе» («Төрөөбүт алааска», 1957)], затем сосредоточил внимание на нравственных коллизиях в жизни якутской интеллигенции: роман «Пока бьётся сердце» («Сурэх тэбэрин тухары», 1967) и др. Перевёл на якутский язык роман «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, драмы А.Н. Островского, Лопе Ф. де Веги Карпьо. Составитель и автор хрестоматий и учебников по якутской литературе.
Государственная премия РСФСР (1986).
Сочинения:
Избранное: В 2 т. М., 1988;
Сказание о Дженкире. М., 1991.