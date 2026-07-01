ДАНИЛОВ СЕМЁН ПЕТРОВИЧ

ДАНИЛОВ СЕМЁН ПЕТРОВИЧ - якутский поэт, прозаик, народный поэт Якутской АССР.

Брат Соф­ро­на П. Да­ни­ло­ва. Ро­дил­ся в се­мье оле­не­во­да. Окон­чил Якут­ский государственный пе­да­го­гический институт, Выс­шие литературные кур­сы в Мо­ск­ве (1957). Ра­бо­тал учи­те­лем, пре­по­да­вал в Якут­ском государственном пе­да­го­гичесокм институте. Председатель СП Яку­тии (с 1961 года).

Пе­ча­тал­ся с 1937 года (ли­рические сти­хо­тво­ре­ния, мас­со­вые пес­ни, фель­е­то­ны, об­ра­бот­ки фольк­ло­ра). Пер­вая кни­га - «Рас­ска­зы» («Кəп­сэ­эн­нэр», 1945). Ав­тор бо­лее 20 сборников сти­хов и по­эм: «Моя ро­ди­на» («Мин дой­дум», 1949), «Мир­ный го­род» («Эй­э­лэ­эх куо­рат», 1958), «Брыз­ги солн­ца» («Күн там­ма­за», 1962) и др. Основные те­мы по­эзии Данилова - кра­со­та Се­ве­ра, труд оле­не­во­дов, ис­то­рическая судь­ба якутского на­ро­да; многие сти­хи Данилова ста­ли по­пу­ляр­ны­ми пес­ня­ми. Пе­ре­вёл на якутский язык про­из­ве­де­ния А.С. Пуш­ки­на, М.Ю. Лер­мон­то­ва , А. Миц­ке­ви­ча, Т.Г. Шев­чен­ко, И.А. Кры­ло­ва, М. Горь­ко­го, А.П. Гай­да­ра и др.

Государственная премия РСФСР (1971).

Сочинения:

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния: В 2 т. Якутск, 1977 (на якутском языке);

Из­бран­ное: Сти­хи: В 2 т. М., 1977;

Бо­же­ст­вен­ное сия­ние. Якутск, 1997 (на якутском языке).