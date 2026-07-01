ДАНИЛОВ СЕМЁН ПЕТРОВИЧ
ДАНИЛОВ СЕМЁН ПЕТРОВИЧ - якутский поэт, прозаик, народный поэт Якутской АССР.
Брат Софрона П. Данилова. Родился в семье оленевода. Окончил Якутский государственный педагогический институт, Высшие литературные курсы в Москве (1957). Работал учителем, преподавал в Якутском государственном педагогичесокм институте. Председатель СП Якутии (с 1961 года).
Печатался с 1937 года (лирические стихотворения, массовые песни, фельетоны, обработки фольклора). Первая книга - «Рассказы» («Кəпсээннэр», 1945). Автор более 20 сборников стихов и поэм: «Моя родина» («Мин дойдум», 1949), «Мирный город» («Эйэлээх куорат», 1958), «Брызги солнца» («Күн таммаза», 1962) и др. Основные темы поэзии Данилова - красота Севера, труд оленеводов, историческая судьба якутского народа; многие стихи Данилова стали популярными песнями. Перевёл на якутский язык произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А. Мицкевича, Т.Г. Шевченко, И.А. Крылова, М. Горького, А.П. Гайдара и др.
Государственная премия РСФСР (1971).
Сочинения:
Избранные произведения: В 2 т. Якутск, 1977 (на якутском языке);
Избранное: Стихи: В 2 т. М., 1977;
Божественное сияние. Якутск, 1997 (на якутском языке).