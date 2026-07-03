ДАНИЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Из потомственных дворян. Окончил 1-й Московский кадетский корпус. 30.8.1884 поступил в 3-е военное Александровское училище. 6.8.1885 получил звание портупей юнкера. 10.9.1885 получил звание старшего портупей-юнкера. 19.12.1885 получил звание фельдфебеля. 11.8.1886 окончил училище и произведен в подпоручики (со старшинством с 7.8.1885) с назначением в лейб-гвардии Московский полк. 30.8.1890 произведен в поручики (со старшинством с 11.8.1890). 13.10.1890 поступил в Николаевскую академию Генерального Штаба. 20.05.1893 произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 25.5.1893 окончил академию по 1-му разряду с малой серебряной медалью и занесением имени на мраморную доску, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в штаб войск гвардии и Петербургского военного округа. 23.6.1895 переведен в Генеральный штаб капитаном с назначением старшим адъютантом штаба 1-й гвардейской пехотной дивизии. С 1.10.1896 по 2.10.1897 прикомандирован к лейб-гвардии Семеновскому полку для цензового командования ротой. 18.3.1897 назначен и. д. помощника делопроизводителя старшего оклада канцелярии Военного министерства. 5.4.1898 произведен в подполковники. 17.2.1902 назначен и. д. делопроизводителя канцелярии Военного министерства. 14.4.1902 произведен в полковники за отличие по службе с утверждением в должности. 24.12.1901 назначен экстраординарным профессором Николаевской академии Генерального Штаба с оставлением в должности. С 5.5.1903 по 16.9.1903 прикомандирован к 8-му стрелковому полку для цензового командования батальоном. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 15.2.1904 назначен начальником канцелярии полевого штаба Манчжурской армии. 3.11.1904 назначен ординарным профессором Николаевской академии Генерального штаба. 24.11.1904 назначен и. д. начальника штаба Главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами на театре военных действий. 2.7.1905 назначен и. д. помощника начальника канцелярии Военного Министерства. 2.9.1905 назначен постоянным членом Главной крепостного комитета с оставлением в должности. 13.4.1908 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с утверждением в должности. 20.2.1911 назначен и. д. начальника канцелярии Военного министерства. 10.4.1911 утвержден в должности. 22.12.1909 отчислен от должности постоянного члена Главного крепостного комитета. 16.11.1912 отчислен от должности ординарного профессора Императорской Николаевской военной академии. 19.9.1912 утвержден в звании заслуженного ординарного профессора Императорской Николаевской военной академии с оставлением в должности. 10.4.1911 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе (со старшинством с 6.4.1914). 18.12.1912 назначен почетным членом Конференции Императорской Николаевской военной академии с оставлением в должности. Участник Первой мировой войны. 19.7.1914 назначен главным начальником снабжений армий Северо-Западного фронта. 23.10.1914 произведен в генералы от инфантерии за отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных действий (со старшинством с 26.3.1920). 13.06.1916 назначен командиром 10-го армейского корпуса. 12.7.1917 назначен командующим 2-й армией. 20.11.1917 отчислен от должности. В 1918 г.добровольно поступил в РККА. В декабре 1919 г. назначен преподавателем Академии Генерального штаба. 10.8.1921 назначен деканом военно-экономического факультета Военно-Инженерной академии. Затем профессор Военной академии РККА. В 1931–1933 гг. инспектор штаба РККА.

Жена: дочь полковника Екатерина Александровна (урожденная Пастухова). Дети: Александра (род. 17.8.1891), Александр (род. 7.8.1901).