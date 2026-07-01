ДАНИЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ДАНИЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский педагог , член-корреспондент АПН РСФСР.

Окон­чил фи­зи­ко-ма­те­ма­тический факультет Ле­нин­град­ско­го пе­да­го­гического института име­ни Н.А. Не­кра­со­ва (1924) и Ака­де­мию ком­му­ни­сти­че­ского вос­пи­тания имени Н.К. Круп­ской (1928). С 1918года пре­по­да­вал в Яз­вин­ской шко­ле Гдов­ско­го уезда Пет­роградской губернии. С 1931 года на на­учно-пе­да­го­гической ра­бо­те в Мо­ск­ве и Смо­лен­ске; в 1944-1973 годах в НИИ об­щей пе­да­го­ги­ки АПН. В 1940-1960-х годах сфор­му­ли­ро­вал ряд кон­цеп­ту­аль­ных по­ло­же­ний, по­лу­чив­ших раз­ви­тие в ди­дак­тических ис­сле­до­ва­ни­ях 1960-1980-х годов: на­прав­лен­ность обу­че­ния на вос­пи­та­ние у уча­щих­ся ус­той­чи­вой по­зна­ва­тель­ной по­треб­но­сти, обес­пе­че­ние ка­ж­до­му уче­ни­ку по­зи­ции субъ­ек­та учеб­но-по­зна­ва­тель­ной дея­тель­но­сти и др. Рас­крыл диа­лек­ти­ку про­цес­са обу­че­ния, его внутренние ис­точ­ни­ки, дви­жу­щие си­лы и основные про­ти­во­ре­чия. Вы­дви­нул идею соз­да­ния ме­то­до­ло­гии пе­да­го­ги­ки как са­мо­сто­ятельной от­рас­ли пе­да­го­гического зна­ния, обос­но­вал её за­да­чи, струк­ту­ру, связь со смеж­ны­ми нау­ка­ми. Данилов воз­ро­дил по­ня­тие «пе­да­го­ги­че­ский про­цесс», во­шед­шее в отечественную пе­да­го­ги­ку бла­го­да­ря П.Ф. Кап­те­ре­ву, рас­крыл роль кон­цеп­ции «са­мо­раз­ви­тия» в по­зна­нии его диа­лек­тической при­ро­ды и по­ка­зал зна­чи­мость это­го по­ня­тия для ис­сле­до­ва­ния яв­ле­ний вос­пи­та­ния. Сте­рео­тип­но­му пе­да­го­гическому мыш­ле­нию, со­ри­ен­ти­ро­ван­но­му на пе­да­го­гическое ру­ко­во­дство как «це­ле­на­прав­лен­ное пе­да­го­ги­че­ское воз­дей­ст­вие на уча­щих­ся», про­ти­во­пос­та­вил идею обу­че­ния как об­ще­ние учи­те­ля и уча­щих­ся.

Мно­гие идеи Данилова не бы­ли под­дер­жа­ны его со­вре­мен­ни­ка­ми, по­сколь­ку всту­па­ли в про­ти­во­ре­чие с тра­диционной пе­да­го­ги­кой и бы­ли реа­ли­зо­ва­ны лишь в 1990-е годы, в ча­ст­но­сти идеи «пе­да­го­ги­ки со­труд­ни­че­ст­ва».

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Роль на­чаль­но­го обу­че­ния в ум­ст­вен­ном и нрав­ст­вен­ном раз­ви­тии че­ло­ве­ка. М., 1947;

Пе­да­го­ги­че­ский про­цесс и его диа­лек­ти­ка. М., 1970;

Все­об­щая ме­то­до­ло­гия нау­ки и спе­ци­аль­ная ме­то­до­ло­гия пе­да­го­ги­ки в их взаи­мо­от­но­ше­ни­ях. М., 1971;

Про­бле­мы ме­то­до­ло­гии пе­да­го­ги­ки и ме­то­ди­ки ис­сле­до­ва­ний. М., 1971;

Тео­ре­ти­че­ские ос­но­вы и ме­то­ды фун­да­мен­таль­ных пе­да­го­ги­че­ских ис­сле­до­ва­ний. М., 1972.