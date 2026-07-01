ДАНИЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ДАНИЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский педагог, член-корреспондент АПН РСФСР.
Окончил физико-математический факультет Ленинградского педагогического института имени Н.А. Некрасова (1924) и Академию коммунистического воспитания имени Н.К. Крупской (1928). С 1918года преподавал в Язвинской школе Гдовского уезда Петроградской губернии. С 1931 года на научно-педагогической работе в Москве и Смоленске; в 1944-1973 годах в НИИ общей педагогики АПН. В 1940-1960-х годах сформулировал ряд концептуальных положений, получивших развитие в дидактических исследованиях 1960-1980-х годов: направленность обучения на воспитание у учащихся устойчивой познавательной потребности, обеспечение каждому ученику позиции субъекта учебно-познавательной деятельности и др. Раскрыл диалектику процесса обучения, его внутренние источники, движущие силы и основные противоречия. Выдвинул идею создания методологии педагогики как самостоятельной отрасли педагогического знания, обосновал её задачи, структуру, связь со смежными науками. Данилов возродил понятие «педагогический процесс», вошедшее в отечественную педагогику благодаря П.Ф. Каптереву, раскрыл роль концепции «саморазвития» в познании его диалектической природы и показал значимость этого понятия для исследования явлений воспитания. Стереотипному педагогическому мышлению, сориентированному на педагогическое руководство как «целенаправленное педагогическое воздействие на учащихся», противопоставил идею обучения как общение учителя и учащихся.
Многие идеи Данилова не были поддержаны его современниками, поскольку вступали в противоречие с традиционной педагогикой и были реализованы лишь в 1990-е годы, в частности идеи «педагогики сотрудничества».
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Роль начального обучения в умственном и нравственном развитии человека. М., 1947;
Педагогический процесс и его диалектика. М., 1970;
Всеобщая методология науки и специальная методология педагогики в их взаимоотношениях. М., 1971;
Проблемы методологии педагогики и методики исследований. М., 1971;
Теоретические основы и методы фундаментальных педагогических исследований. М., 1972.