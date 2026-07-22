ДАНИЛОВ (Данилов-черный) ЮРИЙ (ГЕОРГИЙ) НИКИФОРОВИЧ

Из потомственных дворян Киевской губернии. Окончил Владимирский Киевский кадетский корпус. 1.9.1883 поступил в Михайловское артиллерийское училище. 11.8.1886 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики (со старшинством с 14.8.1884) с назначением в 27-ю артиллерийскую бригаду. 23.11.1888 произведен в поручики (со старшинством с 14.8.1888). 3.10.1889 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 6.5.1892 произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 13.5.1892 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Киевский военный округ. 25.1.1894 переведен в Генеральный штаб с назначением помощником старшего адъютанта штаба Киевского военного округа. 17.4.1894 произведен в капитаны. С 3.10.1896 по 19.10.1897 прикомандирован к 129-му пехотному Бессарабскому полку для цензового командования ротой. 31.3.1898 назначен и. д. помощника делопроизводителя старшего оклада канцелярии комитета Главного штаба по мобилизации войск. 18.4.1899 произведен в подполковники. 6.4.1903 произведен в полковники за отличие по службе. 1.5.1903 назначен в число штаб-офицеров Генерального штаба, положенных по штату при Главном штабе. 13.1.1904 назначен начальником отделения Главного штаба. 16.1.1904 назначен начальником 2-го отделения Главного штаба. 1.11.1904 назначен начальником 9-го отделения Главного штаба. 16.11.1904 назначен постоянным членом Главного крепостного комитета с оставлением в должности. 1.5.1906 назначен помощником 1-го обер-квартирмейстера Главного управления Генерального штаба. С 5.5.1906 по 11.9.1906 прикомандирован к лейб-гвардии Финляндскому полку для цензового командования батальоном. 13.12.1906 назначен командиром 166-го пехотного Ровненского полка. 18.10.1908 назначен обер-квартирмейстером Главного управления Генерального штаба. 17.11.1908 вновь назначен постоянным членом Главного Крепостного комитета с оставлением в должности. 29.3.1909 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 25.7.1909 назначен генерал-квартирмейстером Генерального штаба. 22.12.1910 назначен председателем Крепостной комиссии при Главном управлении Генерального штаба с оставлением в должности генерал-квартирмейстера Генерального штаба. 14.4.1913 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе (со старшинством с 22.5.1915, установлено 28.5.1913). Участник Первой мировой войны. 19.7.1914 назначен генерал-квартирмейстером при верховном главнокомандующем. 22.10.1914 произведен в генералы от инфантерии. 30.8.1915 назначен командиром 25-го армейского корпуса. 11.8.1916 назначен начальником штаба армий Северного фронта. 29.4.1917 назначен командующим 5-й армией. 9.9.1917 назначен в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа. Член советской делегации на мирных переговорах с центральными державами в Брест-Литовске. 25.3.1918 уволен со службы. Выехал на Украину. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении. В 1920 г. – помощник начальника Военного управления Русской армии. Эмигрировал во Францию. Член Русского совета. Сотрудник журнала "Часовой".

Жена: дочь полковника Анна Николаевна (урожденная Фролова). Дети: Михаил (род. 13.5.1897), Сергей (род. 25.8.1898).