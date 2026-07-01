Данилов, Александр Иванович

Дани`лов, Александр Иванович (24.02[08.03].1916, с. Доброе Лебедянского уезда Тамбовской губ. (ныне Добровского р-на Липецкой обл.) — 27.11.1980, Москва) — советский историк, деятель науки и образования, доктор исторических наук (1958), профессор (1960), действительный член Академии педагогических наук СССР (1967). Награжден орденом Ленина (1976). Из семьи сельских учителей. Окончил педагогическое училище в селе (с 1966 — город ) Уварово Тамбов­ской области (1934), работал учителем в средней школе, одновременно учился на заочном отделении исторического факультета Тамбовского педагогического института (1934—1936). С сентября 1940— аспирант (научный руководитель — А. И. Неусыхин) кафедры истории Средних веков Московского института философии, литературы и искусства им. Н. Г. Чернышевского (­МИФЛИ). Участник Великой Отечественной войны 1941—1945 (служил военным переводчиком). На фронте в 1943 вступил в ВКП(б). После демобилизации (1946) восстановился в аспирантуре Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, с которым в 1941 слился МИФЛИ. Кандидатская диссертация «Основные черты иммунитета и фогства на церковных землях в Германии Х—ХII вв.» (1947). Докторская диссертация «Проблемы аграрной истории раннего средневековья в конце XIX — начале XX в.» (1958). Преподавал в Томском (1947—1958, в 1949—1951 — декан историко-филологического факультета) и Казанском (1958—1961) государственных университетах. В 1956—1958 одновременно работал в секторе истории Средних веков Института истории РАН. Ректор Томского государственного университета (1961—1967). Министр просвещения РСФСР (1967—1980). Депутат Верховного Совета СССР (1966—1970). Основные научные работы посвящены аграрной истории западноевропейского Средневековья, немецкой историографии XIX—XX вв., методологии истории. Считается основателем томской историографической школы. Среди учеников — Н. И. Смоленский, Б. Г. Могильницкий, И. И. Шарифжанов, В. В. Иванов. В 1960—1970-е был одним из лидеров консервативного крыла в советской медиевистике, с позиций ортодоксального марксизма критиковал труды А. Я. Гуревича и других представителей культурно-исторического направления.