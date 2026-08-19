ДАНИЛОВ
ДАНИЛОВ - город в России, в восточной части Ярославской области.
Население 16,6 тысяч человек (2006). Расположен на Даниловской возвышенности. Узловая железнодорожная станция. Через Данилов проходит федеральная трасса «Холмогоры» (Москва - Архангельск).
Впервые упоминается в источниках под 1592 годом как Даниловская слобода или село Даниловское. В 1607 году, в Смутное время, жители села оказали сопротивление полякам и разбили один из отрядов Лжедмитрия II, а в 1608 году само село было сожжено польскими войсками, но вскоре восстановлено. В 1777-1929 годах Данилов - уездный город Ярославской губернии (до 1796 года Ярославское наместничество). В XIX веке развивалась промышленность: 2 полотняные фабрики, 2 кожевенных завода, 2 салотопенных завода и др. В XIX века в городе проходила ежегодная конская ярмарка (в 1888 году было представлено лошадей на сумму более 28 тысяч рублей). Жители Данилова занимались выделкой холста (ежегодный сбыт холста достигал 200 тысяч рублей), серебряным, кузнечным, кожевенным, шапочным, плотничным и другими ремёслами. Во 2-й половине XIX века через Данилов прошла железнодорожная линия Ярославль - Вологда (1870-1872 годы). В 1929-1936 годах районный центр Ивановской промышленной области, с 1936 года - Ярославской области. В годы индустриализации в Данилове был построен и пущен в эксплуатацию льнозавод (1933). В годы Великой Отечественной войны в Данилове начал действовать эвакуированный из Торжка завод деревообрабатывающих станков.
В 1780 году был утверждён регулярный план застройки Данилова, дополненный в 1834 году. Имеет два центра - Соборную и Торговую площади. Улицы, идущие с севера на юг и с запада на восток, пересекаются под прямым углом. Сохранились: торговые ряды (1873), Вознесенская церковь (1859), Казанский собор на Горушке (1918) и др. С 1967 года в городе действует Народный краеведческий музей. Театр «Диодор».
Ведущие предприятия: завод деревообрабатывающих станков, маслосырозавод (1951; в том числе сычужный твёрдый сыр «Даниловский»). Птицефабрика (1961), промкомбинат (продукция деревообрабатывающей промышленности), швейная фабрика и др.