ДАНИЛО ПЕТРОВИЧ НЕГОШ

ДАНИЛО ПЕТРОВИЧ НЕГОШ - черногорский владыка , основатель правящей династии Негошей.

Чер­но­горским вла­ды­кой ( ми­тро­по­ли­том ) из­бран в 1697 году. Его цер­ков­ное управ­ле­ние рас­про­стра­ня­лось на Чер­но­го­рию и область Брда. Стре­мил­ся к ис­ко­ре­не­нию кров­ной мес­ти и пле­мен­ной вра­ж­ды. В 1711 году при Данило Петровиче Негоше по ини­циа­ти­ве российского ца­ря Пет­ра I бы­ли ус­та­нов­ле­ны по­ли­тические кон­так­ты ме­ж­ду Рос­си­ей и Чер­но­го­ри­ей. В 1711-1714 годах во вре­мя русско-турецкой вой­ны в знак со­ли­дар­но­сти с Рос­си­ей чер­но­гор­цы ве­ли бое­вые дей­ст­вия про­тив ту­рок; в 1712 году они раз­би­ли турецкое вой­ско, в 1714 году тур­ки за­хва­ти­ли Це­ти­нье, и Данило Петрович Негош вме­сте со ста­рей­ши­на­ми по­ки­нул стра­ну. В 1715 году он со­вер­шил по­езд­ку в Рос­сию, был при­нят Пет­ром I . По воз­вра­ще­нии в Чер­но­го­рию за­ни­мал­ся уре­гу­ли­ро­ва­ни­ем от­но­ше­ний с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей и Ве­не­ци­ей.

Спо­соб­ст­во­вал при­ми­ре­нию пле­мен­ных ста­рей­шин и кон­со­ли­да­ции на­ро­да Чер­но­го­рии.