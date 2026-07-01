ДАНИЛО ПЕТРОВИЧ НЕГОШ
ДАНИЛО ПЕТРОВИЧ НЕГОШ - черногорский владыка, основатель правящей династии Негошей.
Черногорским владыкой (митрополитом) избран в 1697 году. Его церковное управление распространялось на Черногорию и область Брда. Стремился к искоренению кровной мести и племенной вражды. В 1711 году при Данило Петровиче Негоше по инициативе российского царя Петра I были установлены политические контакты между Россией и Черногорией. В 1711-1714 годах во время русско-турецкой войны в знак солидарности с Россией черногорцы вели боевые действия против турок; в 1712 году они разбили турецкое войско, в 1714 году турки захватили Цетинье, и Данило Петрович Негош вместе со старейшинами покинул страну. В 1715 году он совершил поездку в Россию, был принят Петром I. По возвращении в Черногорию занимался урегулированием отношений с Османской империей и Венецией.
Способствовал примирению племенных старейшин и консолидации народа Черногории.