ДАНИЛИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

ДАНИЛИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ - хоровой дирижер (регент), педагог, автор духовно-музыкальных сочинений.

Родился в семье рабочего картонажной фабрики. В 1890 году при поступлении в малолетние певчие Синодального хора.

у мальчика обнаружили красивый голос и большие музыкальные способности. Несмотря на упущенный возраст для поступления его приняли в Синодальный хор и во 2-й класс Синодального училища церковного пения. В хоре Данилин пел до 1894 года, курс обучения в училище завершил в 1897 году со званием регента и учителя церковного пения. Музыкальные и специальные предметы Данилин изучал под руководством В.С. Орлова (который оказал на Данилина в эти годы наибольшее влияние), А.Д. Кастальского, А.Г. Полуэктова, Н.С. Кленовского, С.Н. Кругликова, А.Н. Корещенко и священика Василия Металлова. В дальнейшем учился в Музыкально-драматическом училище Московского филармонического общества в классе специального фортепиано профессора С.М. Ремезова (1904-1907 годы), занимался также в специальных теоретических классах профессора Корещенко. По предложению Орлова в 1902-1904 годах исполнял обязанности помощника регента Синодального хора, в 1907-1910 годах являлся старшим помощником регента Синодального хора Кастальского. Назначенный в феврале 1910 года регентом Синодального хора, Данилин занимал этот пост до роспуска хора в 1918 году.

С приходом Данилина хор достиг, как во времена Орлова, положения лучшего профессионального церковного хора Москвы. С именем Данилина связаны первые исполнения написанных для церкви Литургии святого Иоанна Златоуста (1910) и Всенощного бдения (1915) С.В. Рахманинова, прозвучавших под его управлением в Москве, Санкт-Петербурге, Курске и за границей. При Данилине репертуар Синодального хора составляли близкие ему по духу и темпераменту сочинения московских композиторов, прежде всего Кастальского. Постоянно исполнялись сочинения Рахманинова, П.Г. Чеснокова, В.С. Калинникова, А.Т. Гречанинова, К.Н. Шведова, меньше - М.М. Ипполитова-Иванова, А.В. Никольского, Н.С. Голованова и отдельные произведения протоерея Петра Турчанинова, А.Ф. Львова, Г.Ф. Львовского, П.И. Чайковского. С Данилиным Синодальный хор трижды выезжал в Европу: в 1911 году на концерты в Рим, Флоренцию, Вену и Дрезден, в 1912 и 1913 годах на освящение православных храмов в Ниццу и Лейпциг. Пение Синодального хора отличали мастерство, глубина и законченность исполнения, особая красота и мягкость звучания детских голосов, завораживающее звучание низких басов. Последнее выступление хора под управлением Данилина состоялось в июне 1917 года в Москве. 21 ноября 1917 года Синодальный хор с регентами Данилина и Головановым принял участие в интронизации Патриарха Тихона, проходившей в Успенском соборе Московского Кремля. Последняя служба в Успенском соборе с участием Синодального хора прошла на Пасху 1918 года. С 1901 по 1917 годы Данилин преподавал в Синодальном училище сольфеджио в младших классах, обычное пение в певческом отделении и чтение хоровой партитуры в певческом и регентском отделениях. В 1915 году параллельно с Синодальным хором Данилин начал руководить хором А.П. Каютова в церкви преподобного Пимена в Станице Воротниках. После революции он продолжал регентскую работу с участниками бывшыего хора Каютова в церквах святителя Николая Явленного на Арбате (1918-1919 годы), великомученицы Параскевы в Охотном ряду (1919-1921, 1924-1927 годы), великомученика Георгия в Грузинах (1921-1922 годы), Космы и Дамиана в Шубине (1922-1924 годы), мученика Трифона в Напрудном (январь-май 1928 года; последняя служба с участием Данилина состоялась 13 мая). По причине ультиматума властей вынужден был оставить работу регента. В 1936-1937 годах возглавлял Ленинградскую академическую хоровую капеллу, в 1937-1939 годах - Государственный хор СССР (в Москве). Данилин закончил трудовую деятельность профессором (1923-1934, 1939-1945 годы) и заведующим кафедрой хорового дирижирования (1941-1945 годы) Московской консерватории.

Сохранилось небольшое количество духовно-музыкальных сочинений Данилина («О Тебе радуется», «Ныне отпущаеши», «Господи, спаси благочестивыя», Трисвятое, «Буди имя Господне», «Слава Тебе, Боже наш», «Господи, помилуй» на литии), относящихся к концу 10-х - началу 20-х гг. XX века (смотри публикации в сборниках: Сокровищница русской духовной музыки: Произведения русских композиторов для смешанного хора без сопровождения / Составитель: Б.Г. Тевлин. М., 2000. С. 125-127; Тр. Московской регентско-певческой семинарии, 2000-2001: Наука. История. Образование. Практика музыкального оформления богослужения / Редактор-составитель: А.В. Григорьева. М., 2002. С. 451-455), перечень программ духовных концертов Синодального хора и рецензии за 1910-1917 годы (в книге: РДМДМ. Т. 2. Кн. 2: Синодальный хор и училище церковного пения. Концерты. Периодика. Программы. М., 2004), «Перечень церковных песнопений с указанием композиторов, произведения которых исполнялись хорами под управлением Н.М. Данилина в храмах Москвы в 1924-1928 годах», составленный В.Ф. Постниковым (ГЦММК. Ф. 283. № 907).