Данилевский, Николай Яковлевич

Даниле`вский, Николай Яковлевич (28.11[10.12].1822, с. Оберец Орловской губ. — 07[19].11.1885, Тифлис) — русский философ, православный публицист, естествоиспытатель; создатель теории культурно-исторических типов, предвосхитившей теорию локальных цивилизаций О. Шпенглера и А. Тойнби. В 1837—1842 обучался в Царскосельском лицее, в 1843—1847 на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета. В 1848 арестован по делу петрашевцев, отбывал административную ссылку в Вологде. С 1853 и до конца жизни участвовал в работе 10 научно-практических экспедиций. Интеллектуальная деятельность Д. многогранна — он автор публицистических статей, исследовательских работ по ботанике, зоологии, этно­графии, экономике и статистике. Наиболее крупные труды — «Россия и Европа» (1870) и «Дарвинизм». Последняя книга , оставшаяся незавершенной, посвящена критике учения Ч. Дарвина на основе материала биологии и аргументации философско-телеологического характера. В книге «Россия и Европа», вопреки широко распространенному представлению об истории как об эволюционно-стадиальном движении единого человечества, Д. истолковал историю как совокупность «биографий» 13 самобытных культурно-исторических типов (цивилизаций). Из этих типов Д. всесторонне проанализировал только германо-романский и славянский. Историческую миссию России он видел в содействии развитию славян­ского культурно-исторического типа. Соч.: Дарвинизм. Критическое исследование. Т. 1—2. СПб., 1885—1889; Сборник политических и экономических статей. СПб., 1890; Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. СПб., 1995.