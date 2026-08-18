ДАНИЛЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ
ДАНИЛЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ - российский философ, биолог.
Тайный советник (1884). Дворянин. Окончил Царскосельский лицей (1842), затем вольнослушатель естественного отделения философского факультета Санкт-Петербургского университета, магистр (1849) ботаники. В 1849 году совместно с П.П. Семёновым (известен как П.П. Семёнов-Тян-Шанский) изучал границы чернозёмной полосы Европейской России, физический и химический состав её почв и растительности. В 1845-1848 годах, увлёкшись идеями Ш. Фурье, посещал кружок М.В. Петрашевского, в 1849 году, как и другие участники кружка, арестован, вскоре выслан в Вологду, до 1856 года находился под надзором полиции. Служил в губернских правлениях Вологодской (1850-1852 годы) и Самарской (1852-1853 годы) губерний. В 1853 году, по просьбе РГО, откомандирован в состав экспедиции под руководством К.М. Бэра по исследованию рыболовства на Волге и в Каспийском море (продолжалась до 1857 года). В 1857 году причислен к Департаменту сельского хозяйства Министерства государственных имуществ. В 1858-1871 годах руководил экспедициями, изучавшими рыболовство в Европейской России. Научные результаты этих экспедиций опубликованы в сборниках «Исследования о состоянии рыболовства в России» (т. 1-9, 1860-1875 годы), книге «О мерах к обеспечению народного продовольствия на крайнем севере России» (1869), статье «Исследование о Кубанской дельте» («Записки императорского Русского географического общества», 1869, т. 2; Большая Константиновская медаль РГО) и др. Член РГО (1858). С 1862 года член Учёного комитета Министерства государственных имуществ, с 1871 года член совета министра государственных имуществ. Жил главным образом в Крыму (с 1867 года в собственном имении Мшатка). Исполняющий обязанности директора Никитского ботанического сада близ Ялты (1879-1880 годы). В работе «Дарвинизм. Критическое исследование» (т. 1-2, 1885-1889 годы; не окончена) обобщил доводы противников учения Ч. Дарвина о естественном отборе; сам Данилевский придерживался идей креационизма.
Известность Данилевскому принесла его работа «Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому» (опубликована в журнале «Заря» в 1869, отдельное издание - 1871, в дальнейшем неоднократно переиздавалась). Данилевский отверг общепринятую концепцию единства мировой истории, представление о ней как о прогрессивном процессе, деление истории на древнюю, средневековую и новую. Оперировал понятием «культурно-исторические типы». Считал, что каждый из них проходит исключительно свой исторический путь развития, который, как и жизненный цикл живых организмов, состоит из стадий рождения, роста, цветения и увядания. Стадии цветения («цивилизации») в своём развитии сумели достичь, по мнению Данилевского, 10 культурно-исторических типов: египетский; китайский; ассиро-вавилоно-финикийский, халдейский, или древнесемитический; индийский; иранский; еврейский; греческий; римский; новосемитический, или аравийский; романо-германский, или европейский. Главное внимание Данилевский уделял романо-германскому и славянскому культурно-историческим типам. Первый, по его мнению, находился в «апогее своего цивилизационного величия» и поэтому начинал клониться к упадку. Славянский тип, центральное место в котором занимала Россия, в перспективе имел возможность, преодолев «враждебное» отношение стран романо-германского культурно-исторического типа, перейти в стадию расцвета («цивилизации») и тем самым занять первенствующее место на исторической сцене. Данилевский считал, что конкретной целью политики России в этой ситуации должно быть стремление к созданию «оплота против всемирного владычества Европы» - Всеславянской федерации во главе с Россией. В неё, помимо славянских народов, должны были войти венгры, греки и румыны, а её столицей должен был стать Константинополь - исторический центр православия (идея Данилевского фактически возрождала «греческий проект», который в начале 1780-х годов намеревалась реализовать императрица Екатерина II). Полагал, что слав. культурно- историч. тип будет первым, который проявит себя во всех разрядах «культурно-исторической деятельности» - религиозном, культурном, политическом и общественно-экономическом.
Считая, что уровень централизации государства зависит от его размеров, природных условий и степени внешней опасности, был убеждён в необходимости сохранения неограниченной монархии в России. Отмечал, что российский самодержец при всей полноте его власти, тем не менее, не может распространять эту власть на «область духа, область веры», считал, что малейшее отклонение монарха от религиозных традиций может вызвать раскол и смуту. Конституция и парламент, с точки зрения Данилевского, возможны в России «только как мистификации, как комедия». Причину популярности «нигилизма» в России Данилевский видел в «европейничании», которым была «заражена» российская интеллигенция, в то время как народ эти идеи не поддерживал. Поэтому Данилевский делал вывод, что России не угрожала политическая революция, имевшая целью ограничение власти монарха или же его свержение.
После смерти Данилевского вокруг его теории развернулась полемика между В.С. Соловьёвым и Н.Н. Страховым (первый отверг теорию Данилевского, второй рассматривал её как «катехизис» славянофильства). Учеником Данилевского считал себя К.Н. Леонтьев. Историософские идеи Данилевского предвосхитили построения О. Шпенглера, А.Дж. Тойнби и других западных мыслителей, вызвали интерес и одобрение у К.Н. Бестужева-Рюмина, Ф.М. Достоевского, В.В. Розанова, П.А. Сорокина, критику со стороны Н.И. Кареева, П.Н. Милюкова, Н.К. Михайловского.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Сборник политических и экономических статей Н.Я. Данилевского. СПб., 1890;
Горе победителям. М., 1998