ДАНИЛЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ

ДАНИЛЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ - российский философ, биолог.

Тайный советник (1884). Дво­ря­нин . Окон­чил Цар­ско­сель­ский ли­цей (1842), за­тем воль­но­слу­ша­тель ес­тественного от­де­ле­ния фи­лософского фа­куль­те­та Санкт-Пе­тербургского университета, ма­гистр (1849) бо­та­ни­ки. В 1849 году совместно с П.П. Се­мё­но­вым (из­вес­тен как П.П. Се­мё­нов-Тян-Шан­ский) изу­чал гра­ни­цы чер­но­зём­ной по­ло­сы Ев­ропейской Рос­сии, фи­зический и хи­мический со­став её почв и рас­ти­тель­но­сти. В 1845-1848 годах, ув­лёк­шись идея­ми Ш. Фу­рье, по­се­щал кру­жок М.В. Пет­ра­шев­ско­го, в 1849 году, как и другие уча­ст­ни­ки круж­ка, аре­сто­ван, вско­ре вы­слан в Во­ло­гду, до 1856 года на­хо­дил­ся под над­зо­ром по­ли­ции. Слу­жил в гу­берн­ских прав­ле­ни­ях Во­ло­год­ской (1850-1852 годы) и Са­мар­ской (1852-1853 годы) гу­бер­ний. В 1853 году, по прось­бе РГО, от­ко­ман­ди­ро­ван в со­став экс­пе­ди­ции под руководством К.М. Бэ­ра по ис­сле­до­ва­нию ры­бо­лов­ст­ва на Вол­ге и в Кас­пий­ском море (про­дол­жа­лась до 1857 года). В 1857 году при­чис­лен к Департаменту сельского хозяйства Министерства государственных иму­ществ. В 1858-1871 годах ру­ко­во­дил экс­пе­ди­ция­ми, изу­чав­ши­ми ры­бо­лов­ст­во в Ев­ропейской Рос­сии. На­учные ре­зуль­та­ты этих экс­пе­ди­ций опубликованы в сборниках «Ис­сле­до­ва­ния о со­стоя­нии ры­бо­лов­ст­ва в Рос­сии» (т. 1-9, 1860-1875 годы), книге «О ме­рах к обес­пе­че­нию на­род­но­го про­до­воль­ст­вия на край­нем се­ве­ре Рос­сии» (1869), ста­тье «Ис­сле­до­ва­ние о Ку­бан­ской дель­те» («За­пис­ки им­пе­ра­тор­ско­го Рус­ско­го гео­гра­фи­че­ско­го об­ще­ст­ва», 1869, т. 2; Боль­шая Кон­стан­ти­нов­ская ме­даль РГО) и др. Член РГО (1858). С 1862 года член Учё­но­го комитета Министерства государственных иму­ществ, с 1871 года член со­ве­та ми­ни­ст­ра государственных иму­ществ. Жил главным образом в Кры­му (с 1867 года в собственном име­нии Мшат­ка). Исполняющий обязанности ди­рек­то­ра Ни­кит­ско­го бо­та­ни­че­ско­го са­да близ Ял­ты (1879-1880 годы). В ра­бо­те «Дар­ви­низм. Кри­ти­че­ское ис­сле­до­ва­ние» (т. 1-2, 1885-1889 годы; не окон­че­на) обоб­щил до­во­ды про­тив­ни­ков уче­ния Ч. Дар­ви­на о ес­те­ст­вен­ном от­бо­ре; сам Данилевский при­дер­жи­вал­ся идей кре­а­цио­низ­ма.

Из­вест­ность Данилевскому при­нес­ла его ра­бо­та «Рос­сия и Ев­ро­па. Взгляд на куль­тур­ные и по­ли­ти­че­ские от­но­ше­ния сла­вян­ско­го ми­ра к гер­ма­но-ро­ман­ско­му» (опубликована в журнале «За­ря» в 1869, отдельное издание - 1871, в даль­ней­шем не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­ва­лась). Данилевский от­верг об­ще­при­ня­тую кон­цеп­цию един­ст­ва ми­ро­вой ис­то­рии, пред­став­ле­ние о ней как о про­грес­сив­ном про­цес­се, де­ле­ние ис­то­рии на древ­нюю, сред­не­ве­ко­вую и но­вую. Опе­ри­ро­вал по­ня­ти­ем «куль­тур­но-ис­то­ри­че­ские ти­пы». Счи­тал, что ка­ж­дый из них про­хо­дит ис­клю­чи­тель­но свой ис­то­рический путь раз­ви­тия, ко­то­рый, как и жиз­нен­ный цикл жи­вых ор­га­низ­мов, со­сто­ит из ста­дий ро­ж­де­ния, рос­та, цве­те­ния и увя­да­ния. Ста­дии цве­те­ния («ци­ви­ли­за­ции») в сво­ём раз­ви­тии су­ме­ли дос­тичь, по мне­нию Данилевского, 10 куль­тур­но-ис­то­рических ти­пов: еги­пет­ский; ки­тай­ский; ас­си­ро-ва­ви­ло­но-фи­ни­кий­ский, хал­дей­ский, или древ­не­се­ми­ти­че­ский; ин­дий­ский; иран­ский; ев­рей­ский ; гре­че­ский; рим­ский; но­во­се­ми­ти­че­ский, или ара­вий­ский; ро­ма­но-гер­ман­ский, или ев­ро­пей­ский. Главное вни­ма­ние Данилевский уде­лял романо-германскому и сла­вян­ско­му куль­тур­но-ис­то­рическим ти­пам. Пер­вый, по его мне­нию, на­хо­дил­ся в «апо­гее сво­его ци­ви­ли­за­ци­он­но­го ве­ли­чия» и по­это­му на­чи­нал кло­нить­ся к упад­ку. Славянский тип, центральное ме­сто в ко­то­ром за­ни­ма­ла Рос­сия, в пер­спек­ти­ве имел воз­мож­ность, пре­одо­лев «вра­ж­деб­ное» от­но­ше­ние стран романо-германского куль­тур­но-ис­то­рического ти­па, пе­рей­ти в ста­дию рас­цве­та («ци­ви­ли­за­ции») и тем са­мым за­нять пер­вен­ст­вую­щее ме­сто на ис­то­рической сце­не. Данилевский счи­тал, что кон­крет­ной це­лью по­ли­ти­ки Рос­сии в этой си­туа­ции долж­но быть стрем­ле­ние к соз­да­нию «оп­ло­та про­тив все­мир­но­го вла­ды­че­ст­ва Ев­ро­пы» - Все­сла­вян­ской фе­де­ра­ции во гла­ве с Рос­си­ей. В неё, по­ми­мо славянских на­ро­дов, долж­ны бы­ли вой­ти венг­ры, гре­ки и ру­мы­ны, а её сто­ли­цей дол­жен был стать Кон­стан­ти­но­поль - ис­то­рический центр пра­во­сла­вия (идея Данилевского фак­ти­че­ски воз­ро­ж­да­ла «гре­че­ский про­ект», ко­то­рый в начале 1780-х годов на­ме­ре­ва­лась реа­ли­зо­вать императрица Ека­те­ри­на II). По­ла­гал, что слав. куль­тур­но- ис­то­рич. тип бу­дет пер­вым, ко­то­рый про­явит се­бя во всех раз­ря­дах «куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской дея­тель­но­сти» - ре­лигиозном, куль­тур­ном, по­ли­тическом и об­ще­ст­вен­но-эко­но­ми­че­ском.

Счи­тая, что уро­вень цен­тра­ли­за­ции го­су­дар­ст­ва за­ви­сит от его раз­ме­ров, при­род­ных ус­ло­вий и сте­пе­ни внеш­ней опас­но­сти, был убе­ж­дён в не­об­хо­ди­мо­сти со­хра­не­ния не­ог­ра­ниченной мо­нар­хии в Рос­сии. От­ме­чал, что российский са­мо­дер­жец при всей пол­но­те его вла­сти, тем не ме­нее, не мо­жет рас­про­стра­нять эту власть на «об­ласть ду­ха, об­ласть ве­ры», счи­тал, что ма­лей­шее от­кло­не­ние мо­нар­ха от ре­лигиозных тра­ди­ций мо­жет вы­звать рас­кол и сму­ту. Кон­сти­ту­ция и пар­ла­мент, с точ­ки зре­ния Данилевского, воз­мож­ны в Рос­сии «толь­ко как мис­ти­фи­ка­ции, как ко­ме­дия». При­чи­ну по­пу­ляр­но­сти «ни­ги­лиз­ма» в Рос­сии Данилевский ви­дел в «ев­ро­пей­ни­ча­нии», ко­то­рым бы­ла «за­ра­же­на» российская ин­тел­ли­ген­ция, в то вре­мя как на­род эти идеи не под­дер­жи­вал. По­это­му Данилевский де­лал вы­вод, что Рос­сии не уг­ро­жа­ла по­ли­тическая ре­во­лю­ция, имев­шая це­лью ог­ра­ни­че­ние вла­сти мо­нар­ха или же его свер­же­ние.

По­сле смер­ти Данилевского во­круг его тео­рии раз­вер­ну­лась по­ле­ми­ка ме­ж­ду В.С. Со­ловь­ё­вым и Н.Н. Стра­хо­вым (пер­вый от­верг тео­рию Данилевского, вто­рой рас­смат­ри­вал её как «ка­те­хи­зис» сла­вя­но­филь­ст­ва). Уче­ни­ком Данилевского счи­тал се­бя К.Н. Ле­он­ть­ев. Ис­то­рио­соф­ские идеи Данилевского пред­вос­хи­ти­ли по­строе­ния О. Шпенг­ле­ра, А.Дж. Тойн­би и других западных мыс­ли­те­лей, вы­зва­ли ин­те­рес и одоб­ре­ние у К.Н. Бес­ту­же­ва-Рю­ми­на, Ф.М. Дос­то­ев­ско­го, В.В. Ро­за­но­ва, П.А. Со­ро­ки­на, кри­ти­ку со сто­ро­ны Н.И. Ка­рее­ва, П.Н. Ми­лю­ко­ва, Н.К. Ми­хай­лов­ско­го.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Сбор­ник по­ли­ти­че­ских и эко­но­ми­че­ских ста­тей Н.Я. Да­ни­лев­ско­го. СПб., 1890;

Го­ре по­бе­ди­те­лям. М., 1998