ДАНИЛЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ
ДАНИЛЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ - русский и украинский писатель.
Сын украинского помещика.
В 1841-1846 годах учился в московском Дворянском институте, окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1850). В 1849 году был арестован по делу петрашевцев, заключён в Петропавловскую крепость, но вскоре освобождён за отсутствием улик. С 1850 года на службе в Министерстве народного просвещения; с 1869 года в Министерстве внутренних дел; с 1870 года помощник редактора, с 1881 года главный редактор официальной газеты «Правительственный вестник»; член Главного управления по делам печати, тайный советник (1886).
Дебютировал как поэт в 1846 году. В 1851 году познакомился с Н.В. Гоголем, влияние которого ощутимо в рассказах и повестях Данилевского из жизни мелкопоместных украинских дворян (сборник «Слобожане», 1854).
Успех имели романы «Беглые в Новороссии» (1862) и «Воля» («Беглые воротились», 1863) - о жизни в предреформенную эпоху бежавших на Юг России крепостных крестьян и их возвращении в родные места, связанном с ожиданиями перемен накануне «воли».
Наибольшую известность Данилевскому принесли исторические романы «Мирович» (1879), «Княжна Тараканова» (1883), «Сожжённая Москва» (1886), отличавшиеся занимательностью сюжета, психологизмом, стремлением к достоверному воссозданию исторической эпохи. Среди других сочинений - романы «Девятый вал» (1874), «Чёрный год» («Пугачёвщина», 1888-1889 годы); исторические повести; книга исторических и биографических очерков «Украинская старина» (1866); статьи по украинской литературе.