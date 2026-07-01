ДАНИЛЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ

ДАНИЛЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ - русский и украинский пи­са­тель.

Сын украинского по­ме­щи­ка.

В 1841-1846 годах учил­ся в московском Дво­рян­ском институте, окон­чил юри­дический фа­куль­тет Санкт-Пе­тербургского университета (1850). В 1849 году был аре­сто­ван по де­лу пет­ра­шев­цев, за­клю­чён в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость, но вско­ре ос­во­бо­ж­дён за от­сут­ст­ви­ем улик. С 1850 года на служ­бе в Министерстве народного про­све­ще­ния; с 1869 года в Министерстве внутренних дел; с 1870 года по­мощ­ник ре­дак­то­ра, с 1881 года главный ре­дак­тор официальной газеты «Пра­ви­тель­ст­вен­ный вест­ник»; член Главного управ­ле­ния по де­лам пе­ча­ти, тайный советник (1886).

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1846 году. В 1851 году по­зна­ко­мил­ся с Н.В. Го­го­лем, влия­ние ко­то­ро­го ощу­ти­мо в рас­ска­зах и по­вес­тях Данилевского из жиз­ни мел­ко­по­ме­ст­ных украинских дво­рян (сборник «Сло­бо­жа­не», 1854).

Ус­пех име­ли ро­ма­ны «Бег­лые в Но­во­рос­сии» (1862) и «Во­ля» («Бег­лые во­ро­ти­лись», 1863) - о жиз­ни в пред­ре­фор­мен­ную эпо­ху бе­жав­ших на Юг Рос­сии кре­по­ст­ных кре­сть­ян и их воз­вра­ще­нии в род­ные мес­та, свя­зан­ном с ожи­да­ния­ми пе­ре­мен на­ка­ну­не «во­ли».

Наи­боль­шую из­вест­ность Данилевскому при­нес­ли ис­то­рические ро­ма­ны «Ми­ро­вич» (1879), «Княж­на Та­ра­ка­но­ва» (1883), «Со­жжён­ная Мо­ск­ва» (1886), от­ли­чав­шие­ся за­ни­ма­тель­но­стью сю­же­та, пси­хо­ло­гиз­мом, стрем­ле­ни­ем к дос­то­вер­но­му вос­соз­да­нию ис­то­рической эпо­хи. Сре­ди других со­чи­не­ний - ро­ма­ны «Де­вя­тый вал» (1874), «Чёр­ный год» («Пу­га­чёв­щи­на», 1888-1889 годы); ис­то­рические по­вес­ти; книга ис­то­рических и био­гра­фических очер­ков «Ук­ра­ин­ская ста­ри­на» (1866); ста­тьи по украинской ли­те­ра­ту­ре.