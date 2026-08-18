ДАНИИЛА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ МОСКОВСКОГО ОРДЕН

ДАНИИЛА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ МОСКОВСКОГО ОРДЕН - награда Русской Православной Церкви.

Учрежден определением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода от 27-28 декабря 1988 года в память 1000-летия Крещения Руси вместе с медалью святого благоверного князя Даниила Московского . Имеет 3 степени. Представляет собой 4-конечный византийский крест с усеченными к центру перекладинами и слегка выгнутыми внешними сторонами. В центре креста - поясное рельефное изображение святого, обрамленное 2 пальмовыми ветвями, соединенными внизу широкой лентой, на которой указывается степень ордена. Орден 1-й степени изготовляется из желтого металла, вокруг изображения святого располагаются 4 короны. По диагоналям креста ордена 2-й и 3-й степени, изготовляемого из белого металла, вместо корон идут расходящиеся лучи. На концах креста всех 3 степеней - надпись на церковнославянском языке (сокращенно под титлом): «Благоверный князь Даниил Московский». Знак 1-й и 2-й степени украшен драгоценными камнями, знак 3-й степени имеет чернение. Орденом награждаются как духовные, так и светские лица, содействующие возрождению духовной жизни России. Даниила орден следует носить на правой стороне груди, на ленте с широкой красной полосой в центре и с 2 узкими полосами по краям белого и зеленого цвета, степени ордена размещаются в линию.

Среди удостоенных Даниила ордена 1-й степени - Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, председатель Отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии Смоленский и Калининградский митрополит Кирилл (Гундяев), лауреат Нобелевской премии писатель А.И. Солженицын и др.

30 октября 1998 года Даниила орден единственный из орденов Русской Православной Церкви поставлен на федеральный геральдический учет с № 10, 11, 12 соответственно для 3, 2, 1-й степени.

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