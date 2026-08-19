ДАНИИЛА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ МОСКОВСКОГО МЕДАЛЬ

ДАНИИЛА СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ МОСКОВСКОГО МЕДАЛЬ - награда Русской Православной Церкви.

Учреждена определением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода от 27-28 декабря 1988 года в память 1000-летия Крещения Руси одновременно с орденом святого благоверного князя Даниила Московского. Выполнена из желтого металла, в центре - поясное изображение святого, ограниченное 2 рельефными лавровыми ветвями, перевязанными широкой лентой с крестом. В верхней части медали размещена надпись: «Святой благоверный князь Даниил Московский », на обороте надпись: «За труд во славу Святой Церкви», над ней помещен 8-конечный крест, под ней - малый 4-конечный. Медалью награждаются духовные и светские лица, внесшие вклад в духовное возрождение общества. Имеет одну степень, при награждении вручаются медаль и грамота. Носится на левой стороне груди ниже церковных орденов.

Иллюстрации:

Архив ПЭ.

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