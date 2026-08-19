ДАНИИЛ ЗАТОЧНИК
ДАНИИЛ ЗАТОЧНИК - предполагаемый автор двух текстуально близких произведений - «Слова» и «Моления».
В науке господствует мнение о первичности «Слова», написанного, скорее всего, в XII веке и адресованного новгородскому князю Ярославу Владимировичу (высказывалось также мнение, что первоначально адресатами произведения были Юрий Владимирович Долгорукий или его брат Андрей Добрый). «Моление» создано на основе «Слова» и обращено к князю Ярославу Всеволодовичу. Биография Даниила заточника известна только из текста самих произведений: Даниил Заточник представляет себя сыном богатых родителей, изгнанным из дома, обнищавшим и обобранным ложными друзьями; прославляя собственную мудрость и утверждая её превосходство над воинской храбростью, Даниил Заточник просит князя избавить его от бедности. Именование Даниила «Заточником» содержится только в заглавии списков, но не в основном тексте; неизвестно, принадлежит ли оно автору и означает ли, что Даниил был узником (слово «заточник» обозначало также подневольного, кабального человека). Социальная принадлежность Даниила Заточника определяется исследователями по-разному: княжеский дружинник, слуга-дворянин, холоп, ремесленник, скоморох или человек, близкий к скоморошеской среде.
В «Слове» и «Молении» элементы прошения-жалобы, адресованного князю, сочетаются с чередой изречений (об алчных княжьих слугах, о недобрых боярах, о глупцах, о злых жёнах). Некоторые из этих изречений имеют фольклорный характер, другие - книжного происхождения (из переводного сборника афоризмов «Пчела», из «Повести об Акире Премудром» и т. д.). Прославляя величие князя и сетуя на свои горести, Даниил Заточник прибегает к цитатам и параллелям из Библии; он демонстрирует свою образованность и использует разнообразные риторические приёмы (вопросы, обращения, синтаксический параллелизм, анафору и т. д.).
«Слово» и «Моление» во многом не похожи на другие произведения древне-русской словесности; их смысл, как и личность Даниила Заточника, остаётся неясным. В науке существует мнение, что Даниил Заточник - не реальное историческое лицо, но литературная маска, использованная неизвестным автором для объединения в единое целое разнообразных афоризмов. Высказывалась также гипотеза, что прошение Даниила Заточника имеет комический пародийный характер и аналогично комическим прошениям, существовавшим в византийской литературе.