ДАНИИЛ ЗАТОЧНИК

ДАНИИЛ ЗАТОЧНИК - предполагаемый автор двух текстуально близких произведений - «Слова» и «Моления».

В нау­ке гос­под­ству­ет мне­ние о пер­вич­но­сти «Сло­ва», на­пи­сан­но­го, ско­рее все­го, в XII веке и ад­ре­со­ван­но­го нов­го­род­ско­му князю Яро­сла­ву Вла­ди­ми­ро­ви­чу (вы­ска­зы­ва­лось так­же мне­ние, что пер­во­на­чаль­но ад­ре­са­та­ми про­из­ве­де­ния бы­ли Юрий Вла­ди­ми­ро­вич Дол­го­ру­кий или его брат Ан­д­рей До­б­рый). «Мо­ле­ние» соз­да­но на ос­но­ве «Сло­ва» и об­ра­ще­но к кня­зю Яро­сла­ву Все­во­ло­до­ви­чу. Био­гра­фия Даниила заточника из­вест­на толь­ко из тек­ста са­мих про­из­ве­де­ний: Даниил Заточник пред­став­ля­ет се­бя сы­ном бо­га­тых ро­ди­те­лей, из­гнан­ным из до­ма, об­ни­щав­шим и обо­бран­ным лож­ны­ми друзь­я­ми; про­слав­ляя собственную муд­рость и ут­вер­ждая её пре­вос­ход­ст­во над во­ин­ской храб­ро­стью, Даниил Заточник про­сит кня­зя из­ба­вить его от бед­но­сти. Име­но­ва­ние Да­нии­ла «За­точ­ни­ком» со­дер­жит­ся толь­ко в за­гла­вии спи­сков, но не в основном тексте; не­из­вест­но, при­над­ле­жит ли оно ав­то­ру и оз­на­ча­ет ли, что Даниил был уз­ни­ком (сло­во «за­точ­ник» обо­зна­ча­ло так­же под­не­воль­но­го, ка­баль­но­го че­ло­ве­ка). Со­ци­аль­ная при­над­леж­ность Даниила Заточника оп­ре­де­ля­ет­ся ис­сле­до­ва­те­ля­ми по-раз­но­му: кня­же­ский дру­жин­ник, слу­га- дво­ря­нин , хо­лоп, ре­мес­лен­ник, ско­мо­рох или че­ло­век, близ­кий к ско­мо­ро­ше­ской сре­де.

В «Сло­ве» и «Мо­ле­нии» эле­мен­ты про­ше­ния-жа­ло­бы, ад­ре­со­ван­но­го кня­зю, со­че­та­ют­ся с че­ре­дой из­ре­че­ний (об алч­ных княжь­их слу­гах, о не­до­б­рых боя­рах, о глуп­цах, о злых жё­нах). Не­ко­то­рые из этих из­ре­че­ний име­ют фольк­лор­ный ха­рак­тер, дру­гие - книж­но­го про­ис­хо­ж­де­ния (из пе­ре­вод­но­го сборника афо­риз­мов «Пче­ла», из «По­вес­ти об Аки­ре Пре­му­дром» и т. д.). Про­слав­ляя ве­ли­чие кня­зя и се­туя на свои го­ре­сти, Даниил Заточник при­бе­га­ет к ци­та­там и па­рал­ле­лям из Биб­лии ; он де­мон­ст­ри­ру­ет свою об­ра­зо­ван­ность и ис­поль­зу­ет раз­но­об­раз­ные ри­то­рические приё­мы (во­про­сы, об­ра­ще­ния, син­так­сический па­рал­ле­лизм, ана­фо­ру и т. д.).

«Сло­во» и «Мо­ле­ние» во мно­гом не по­хо­жи на другие про­из­ве­де­ния древне-русской сло­вес­но­сти; их смысл, как и лич­ность Даниила Заточника, ос­та­ёт­ся не­яс­ным. В нау­ке су­ще­ст­ву­ет мне­ние, что Даниил Заточник - не ре­аль­ное ис­то­рическое ли­цо, но литературная мас­ка, ис­поль­зо­ван­ная не­из­вест­ным ав­то­ром для объ­еди­не­ния в еди­ное це­лое раз­но­об­раз­ных афо­риз­мов. Вы­ска­зы­ва­лась так­же ги­по­те­за, что про­ше­ние Даниила Заточника име­ет ко­мический па­ро­дий­ный ха­рак­тер и ана­ло­гич­но ко­мическим про­ше­ни­ям, су­ще­ст­во­вав­шим в ви­зантийской ли­те­ра­ту­ре.