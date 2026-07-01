ДАНИИЛ МОЖАЙСКИЙ

ДАНИИЛ МОЖАЙСКИЙ - иконописец , «писец великого князя», работавший на Руси в 1-й половине XVI века.

Выполнил иконы-святцы на июль и август (или соответствующие части лицевого подлинника), которые описаны в иконописном подлиннике краткой редакции 1-й половины XVII века, приобретенном П.П. Вяземским для библиотеки ОЛДрП (РНБ. ОЛДП. О. 21). Другое произведение Даниила Можайского - мастера миниатюрного письма - упоминается в описи Успенского собора Иосифова Волоколамского монастыря 1545 года: «[2] иконы пядници, писаны на них празникы [32] праздников, на гладком золоте, писмо Данила можаиского» (Георгиевский В.Т. Фрески Ферапонтова мон-ря. СПб., 1911. Приложение С. 3). Сохранилась икона «Вмч. Георгий Победоносец» 1-й трети XVI века (ГТГ. Инв. 15025. 31×27 см, из собрания А.И. Анисимова), написанная в традициях московской иконописи, с почти утраченной надписью на обороте под верхней шпонкой: «[Писма] Данилы [Можайска]».