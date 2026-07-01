МИТРОПОЛИТ
МИТРОПОЛИ́Т (μητροπολίτης - греч., metropolitanus - лат.). В христианстве один из титулов епископа.
В поздней Римской империи, Византии и на средневековом Западе митрополит - епископ главного города провинции (митрополии) или митрополичьего округа.
По канонам древней Церкви митрополит санкционирует все епископские рукоположения на подведомственной территории, созывает собор поместной церкви и председательствует на нём, возглавляет соборный суд для решения тяжб с участием епископов.
В Византии епископское посвящение какого-либо лица с назначением на должность митрополита санкционировал император.
На Западе титул митрополита использовался более свободно, чем на Востоке, часто его применяли по отношению к рядовым епископам. Ныне митрополит в Римско-католической церкви - глава церковной провинции (как правило, с титулом архиепископа), включающей несколько диоцезов и архидиоцез - диоцез, епископом которого является сам митрополит.
В большинстве современных поместных православных церквей сан митрополита является почетным титулом, не предоставляющим его носителю какой-либо дополнительных властных полномочий по сравнению с обычным епископом.
В ряде автокефальных церквей (Польской, Чешских земель и Словакии, Православной церкви в Америке) титул митрополита носят их предстоятели. В Румынской православной церкви митрополиты возглавляют митрополичьи округа.
Русскую церковь, являвшуюся со времени образования (конец X века) митрополичьим округом Константинопольского патриархата, исторически возглавлял митрополит, первенствующий среди других русских епископов.
После введения в Русскую церкви патриаршества (1589 год) титул митрополита стал почетным наименованием архиереев, возглавлявших важные кафедры [Новгородскую, Ростовскую (кафедральный г. Ростов Великий), Казанскую, Крутицкую, позднее - Киевскую, С.-Петербургскую и другие], или их личным почетным титулом.
В начале XXI века сан митрополита является также почетным титулом предстоятелей самоуправляемых церквей в юрисдикции Московского патриархата.
С 2011года в РПЦ митрополит может также являться главой митрополичьего округа или митрополии.