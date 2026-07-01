ДАНИИЛ ЭТРОПОЛЬСКИЙ

ДАНИИЛ ЭТРОПОЛЬСКИЙ - Иеромонах , книжник, каллиграф и оформитель рукописей.

Образование получил или в Софии, болгарском книжном центре того периода, или в Этрополе, где в конце XVI века существовал сербский квартал. В 1592 году уже именовал себя иеромонахом . С 1620 года его имя связывают с Этропольским монастырем (Варовитецем) и монастырским скрипторием. Известно не менее 20 написанных Даниилом Этопольским (единолично или в сотрудничестве) рукописей, большинство из которых снабжено выходными данными, а часть атрибутируется на основании почерка и оформления: самая ранняя - Требник 1592 года, поздняя - Апостол 1644 года. В 1622-1623 годах по заказу митрополита Тырновского Гавриила переписал Панегирик, выполнил ряд заказов для Гложенского монастыря. В его наследии преобладают рукописи богослужебного характера. Панегирик и Пролог 1620 года (НБКМ, № 1042) являются компиляциями и отражают интерес Даниила Этопольского к болгарской литературе, т. к. включают произведения патриарха Тырновского Евфимия, Житие святого Иоанна Рильского и др. В рукописях Даниил Этопольский оставил многочисленные датированные глоссы со сведениями по истории и культуре Болгарии 1-й половины XVII века.

Рукописи Даниила Этопольского выдержаны в ресавской орфографии и выполнены особым письмом - этропольским полууставом, по устойчивости начертаний напоминающим типографский шрифт, с декоративной вязью заглавий, сочетающей геометрические линии с изящным растительным орнаментом. Каллиграфическое письмо Даниила Этопольского отражает влияние тырновской школы и сербских ресавских рукописей. Приемы и стиль художественного оформления кодексов, характерные для Даниила Этопольского, оказали влияние на книжников и способствовали формированию этропольской книжной школы (Мутафчиев П. Из нашите средногорски манастири // Он же. Избрани произведения. София, 1973. Т. 2. С. 304-305).